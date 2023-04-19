Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сетевые магазины всех известных мировых брендов, бутики турецких дизайнеров с одеждой, аксессуарами, обувью, украшениями, коврами, посудой, сувенирные магазинчики с огромным выбором разнообразных товаров от фесок до тарелок с видами Босфора, восточные базары со специями, разнообразными видами чая, пахлавой, лукумом и другими сладостями. И все это в сочетании с прямым авиасообщением, безвизовым режимом, возможностью сочетать шопинг с экскурсиями, вкусными ресторанами и, не в последнюю очередь, турецким гостеприимством и любовью к туристам из России.



Правила въезда в Турцию

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Турция вернулась к доковидным правилам въезда: сейчас в страну туристов пускают без обязательных ранее тестов, прививок от COVID-19, анкет и HES-кодов. Маски на улицах и в общественных местах более носить не нужно. Медицинская страховка не обязательна.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сейчас россияне могут въезжать в Турцию без визы и находится в стране непрерывно до 60 дней. Или выехать и снова вернуться, проведя без визы в стране до 90 дней за каждые 180 дней.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Из России прямыми авиарейсами в Стамбул можно улететь, например, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Сочи, Минеральных Вод, Махачкалы.

Чем платить на отдыхе в Турции

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Банковские карты Visa, Mastercard, American Express, JCB, выпущенные банками РФ, в Турции не работают из-за антироссийских санкций.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

До конца сентября 2022 года в стране можно было расплатиться картами российской платежной системы "Мир". Пять крупнейших банков страны (Denizbank, Halkbank, Isbank, Vakifbank, Ziraat Bank) работали с "Миром", но из-за угрозы вторичных санкций Минфина США прекратили принимать карты этой системы.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В интернете стали распространятся слухи, что предприимчивые турки завозят в страну платежные терминалы российских банков и принимают карты "Мир". Но, к сожалению для российских туристов, эти слухи так и остались слухами – в Стамбуле, в частности, таких терминалов никто не видел.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Шла также речь о том, что турецкие власти прорабатывают альтернативные способы оплаты для российских туристов, но по состоянию на апрель 2023 года из карт международных платежных систем, работающих как в России, так и в Турции, условно работают в Турции только карты китайской UnionPay.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Условно потому, что расплатиться ими можно примерно в одной трети магазинов с терминалами оплаты картами. Как правило, только в крупных магазинах и бутиках, в которых часто бывают китайские туристы. Например, в Стамбуле российские карты UnionPay работают в бутиках Zara, супермаркетах Migros, Carrefour. Поэтому без наличных лир в Турции российскому туристу не обойтись.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Россияне привыкли, что почти везде в турецких магазинах брали наличные доллары и евро. Сейчас ситуация несколько изменилась: иностранную валюту берут не везде, но там, где берут, принимают по очень невыгодному курсу, а сдачу все равно выдают в турецких лирах.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Идеальным вариантом для российского туриста будет обмен долларов или евро на турецкие лиры и оплата наличными лирами там, где не пройдет платеж картой UnionPay.

Также можно самому себе перевести деньги и снять лиры в Турции через системы Contact Money Transfers, "Золотая Корона" или использовать криптовалюту.

Базары Стамбула

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Стамбул по времена Византии и Османской империи был одним их важнейших торговых центров мира. И до сих пор здесь можно купить как товары мастеров Турции, эксклюзивные вещи молодых дизайнеров, так и продукцию мировых брендов, в том числе покинувших Россию.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сами турки традиционно продолжают совершать покупки на многочисленных базарах города. Два наиболее известных базара Стамбула – это Гранд-базар (Крытый базар, Капалы Чарши) и Египетский базар (Египетский рынок, Рынок пряностей, Базар специй, Мысыр-чаршысы).

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Гранд-базар – один из самых больших и старых рынков мира и самый большой крытый рынок в Стамбуле. В современном виде он начал формироваться в 1453 году при султане Мехмеде II Завоевателе на основе рынков византийской столицы. Сейчас Гранд-базар занимает площадь более 30 тыс. кв. метров. Здесь работают более 4 тыс. магазинов, которые ежедневно посещают более 500 тыс. покупателей.

Работает рынок ежедневно с 8:30 до 19:00, за исключением воскресенья и дней религиозных праздников. На рынок ведут 18 ворот, все они пронумерованы, так что лучше запомнить номер, написанный над аркой, чтобы не потеряться. Внутри – 64 улицы. Например, есть улицы Кальянщиков, Колпачников, Самоварная.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На Гранд-базаре можно купить, в частности, товары ручной и фабричной работы: антиквариат, изделия из керамики, меди, дерева, кожи, ковры, сладости, сувениры, текстиль, чай, ювелирные изделия.

Товары здесь стоят значительно дороже, чем на других рынках города. Но можно смело торговаться и сбивать цены на 30-50%.

И да, в обменниках рынка лучший в городе курс. Валюту на лиры менять лучше именно здесь. Отдельные обменники берут даже рубли.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Египетский базар — второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Его строительство началось в 1597 году при Сафие-султан и было завершено в 1664 году при Хадидже Турхан. Рынок построили специально для того, чтобы за счет торговли на нем получить финансирование для строительства Новой мечети.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сейчас на территории рынка работают более 80 магазинов, в которых торгуют специями, пряностями, травами, чаем, орехами, кондитерскими изделиями, сладостями, сухофруктами, а также золотом и молочными продуктам.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Изначально рынок называли "Новым", но позже он стал Египетским, так как специи долгое время в Европу поставляли из Индии через Египет.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Работает рынок ежедневно с 08:00 до 19:30, кроме воскресения и дней религиозных праздников.

Торгово-развлекательные центры Стамбула

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Есть в Стамбуле и современные торгово-развлекательные центры, а также целые торговые районы, например, такие как обновленный район порта Галата, Нишанташи, Бейоглу, Бебек, улица Багдат, где расположились крупные дизайнерские магазины класса люкс, модные бутики, художественные галереи.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Все крупные торгово-развлекательные центры Стамбула работают, как правило, с 10:00 до 22:00, без выходных. Распродажи в них бывают в январе – феврале и в июле – сентябре. Скидки в эти месяцы достигают 70%.

Наиболее популярные в Стамбуле торговые центры, где можно купить как вещи известных мировых брендов, так товары турецкого производства.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В частности, здесь можно приобрести товары таких брендов как Burberry, Dior, Chanel, Dolce&Gabbana, Fendi, Louis Vuitton, MontBlanc, Prada, Rolex, Yves Saint Laurent, Valentino, GAP, Gant, H&M, Lacoste, Mango, Tommy Hilfiger, Zara.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

А можно и турецких брендов. Причем местные товары зачастую стоят гораздо дешевле, но по качеству не уступают зарубежным аналогам. Да и к тому же многие мировые бренды разместили свои производственные мощности именно в Турции.

Многие марки турецкой одежды стали известны далеко за пределами страны. Например, такие бренды как: adL, Colin’s, Collezione, DeFacto, Desa, Faik Sönmez, Flo, Gizia, Ipekyol, Kemal Tanca, Koton, LC Waikiki, LTB, Mavi, Mudo, Network, Twist, Vakko, Yargici.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Но если товары этих брендов можно купить в том числе и в России, то изделия молодых турецких дизайнеров, как правило, доступны только в их шоу-румах и бутиках в Стамбуле.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Например, ювелирные изделия из драгоценных камней бренда Begüm Khan, ювелирные изделия из розового золота Kismet by Milka, предметы роскоши QIMU, модная дизайнерская одежда SELMACILEK или современные сумки Mehry Mu. Многие из этих брендов рассматривают возможность выхода на российский рынок, но пока работают только в Турции.

Где обедать и ужинать

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В Стамбуле можно пообедать и поужинать на любой вкус и кошелек. Но некоторые гурманы стремятся посетить здесь мишленовские рестораны.

В 2022 году Мишлен представил свой первый гид по Стамбулу и включил в него 53 заведения.

Звезды Мишлена получили пять ресторанов: Araka, Mikla, Neolokal, Nicole, Turk Fatih Tutak. Причем Turk Fatih Tutak стал обладателем сразу двух мишленовских звезд.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Еще десять ресторанов Стамбула получили знак Bib Gourmand, которым в мишленовском гиде отмечают рекомендуемые рестораны с качественной кухней и с доступным средним счетом. Это рестораны Aheste, Alaf, Aman da Bravo, Calipso, Cuma, Giritli, Karaköy Lokantası, Pandeli, Sade Beş Denizler Mutfağı и Tershane.

Естественно, столики во всех ресторанах из мишленовского списка стоит бронировать заранее. Средний чек на одного человека в них составит от 2 тыс. лир (около 8,5 тыс. рублей).

Что обязательно нужно посмотреть в Стамбуле

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Визитная карточка Стамбула – Галатская башня. Одна из старейших башен в мире. Включена во Временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году. Расположена в европейской части Стамбула на самом высоком холме в районе Галаты. С башни высотой 66,9 метров открывается прекрасный 360-градусный вид на город и Босфор. Точная дата ее строительства не известна, предположительно башню построили во время правления императора Юстиниана около 507 г. до н.э. Затем ее перестроили генуэзцы в 1348-1349 годах.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В разное время башню использовали как сторожевую, для размещения заключенных, на ней находилась обсерватория, она была помещением для османского военного оркестра, помещением для пожарной службы.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Одна из наиболее известных историй о башне, ставшая легендой, связана с османским ученым Хезарфеном Ахметом Челеби. В 1632 году Хезарфен Челеби прикрепил крылья к рукам и перелетел с вершины башни через пролив Босфор в азиатскую часть города – на площадь Доганджилар в Ускюдаре. Султан Мурад-хан наградил его мешком золотых монет и сослал в Алжир, где ученый и прожил до конца жизни.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Для туристов, которым недостаточно посетить одну только Галатскую башню, министерство культуры и туризма Турции подготовило специальный музейный пропуск: Museum Pass Istambul. Стоит он 1750 лир (7 437 рублей). Действует 5 дней, точнее 120 часов, с момента посещения первого музея.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

По этому абонементу можно без дополнительной оплаты посетить более десяти музеев, начиная от крупных достопримечательностей и заканчивая менее известными достопримечательностями, такими как музей крепости Румели. Также карта дает скидки на тур по Босфору, в сувенирных магазинах и кафе при музеях.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Музейная карта позволяет посетить Археологический музей Стамбула, Галатскую башню, Гарем, дворец Йылдыз, дворец Топкапы, дом-музей Галата мевлевиханеси, крепость Румели Хисары, музей Адама Мичкевича, музей истории исламской науки и технологий, музей мозаики, музей турецкого и исламского искусства, музей Фетхие, музей Хора, храм Святой Ирины.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Заказать Museum Pass Istambul можно он-лайн. Детям до 11 лет вход во все государственные музеи Стамбула бесплатный.