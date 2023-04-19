Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Еще несколько лет назад зима на озере считалась низким сезоном, но в конце 10-х годов байкальский лед стал очень популярен у китайских туристов, которые большими группами ехали на Ольхон и в Листвянку фотографироваться на фоне ледяных глыб и торосов. Пандемия остановила туризм из Китая, но зимний Байкал стали открывать для себя россияне, и сейчас число туристов летом и зимой здесь практически сравнялось.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Два основных аэропорта на Байкале – столица одноименной области Иркутск и столица Бурятии Улан-Удэ. В каждом регионе утверждают, что именно у них озеро самое красивое, но «не под запись» местные жители говорят, что зимой лучше смотреть Байкал с северной – иркутской стороны, а летом с южной – бурятской.

Какие дороги ведут из Иркутска к Байкалу

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Корреспондент портала "Интерфакс-Туризм" смог убедиться, что с северной стороны Байкал действительно необычайно хорош зимой благодаря проекту "Медиазвезды" туроператора "Интурист" и авиакомпании "Уральские авиалинии", ежедневно выполняющей рейсы в Иркутск из Москвы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как рассказала на встрече с журналистами руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, Байкал – главная точка притяжения туристов в регион. «Но из города к Байкалу ведут 4-5 дорог, и везде он разный. Обычно люди прилетают в Иркутск, проводят здесь один-два дня, чтобы познакомиться с городом, и дальше, если тур короткий, едут в Листвянку – самую близкую точку на побережье в 65 км от города, либо в поселок Большое Голоустное, расположенный в 120 км», — говорит она.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В Иркутске туристы обязательно отправляются в 130-й квартал или Иркутскую слободу – зону исторической застройки, где воссоздано несколько десятков деревянных домов XVIII-XIX веков. По кварталу приятно прогуляться, купить сувениры, посидеть в одном из симпатичных ресторанчиков в нижних этажах домов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На входе в слободу туристов встречает Бабр, несущий в зубах соболя – символ Иркутска, изображенный на гербе города. Бабр на старорусском – тигр или ягуар. Считается, что его когти приносят удачу, поэтому они до блеска отполированы местными жителями и туристами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В городе достаточно большой выбор гостиниц различного уровня. Тем, кто ищет сервис высокого уровня, понравится в отеле Sayen в японском стиле, его дизайн разработал японский архитектор Шигео Накамура. Ресторан "Стрижи" с панорамным видом на девятом этаже здания – одно из лучших мест в городе для знакомства с местной гастрономией.

Листвянка

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Листвянка – поселок в 65 км от Иркутска, расположенный на берегу Байкала рядом с истоком Ангары – единственной реки, вытекающей из озера. Кстати, впадают в него почти 300 рек, ключей и ручьев. Ширина реки у истока – больше километра, и зимой удивительно выглядит переход от темной открытой воды Ангары к скованному льдом Байкалу. Красивая природа и близость к столице региона всегда привлекала сюда и туристов, и местных жителей.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Даже зимой, когда Байкал покрыт льдом, Листвянка производит впечатление морского курорта –вдоль набережной идет вереница отелей и гостевых домов, самый крупный из которых – «Маяк». Со смотровой площадки на верхнем этаже открывается потрясающий вид на бескрайнюю гладь озера.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Другой вариант сделать красивые фотографии Байкала – прокатиться на колесе обозрения. У берега вместо традиционных лодок теснятся суда на воздушной подушке хивусы, готовые по заказу туристов отправиться в путешествие по гладкому льду.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На местном рынке множество продавцов очень активно предлагают купить у них вкусного омуля во всех видах – холодного и горячего копчения, сушеного, жареного, в виде сагудая – бурятского блюда из мелкорубленой сырой рыбы, перемешанной с луком. И не обманывают – омуль действительно очень вкусный, и он станет лучшим сувениром с Байкала, прекрасно перенеся дорогу в вакуумной упаковке.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Впрочем, прежде чем покупать омуля в виде сувенира, его обязательно нужно заказать в местных ресторанах. Благо он всегда есть в меню в виде того же сагудая, ухи, жареным или запеченным.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо главной байкальской рыбы в Иркутской области вам обязательно предложат попробовать бурятские бузы — блюдо из рубленого мяса в тесте, которое готовится на пару. И очень вкусный таежный десерт из мороженой брусники с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Музей "Тальцы"

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По дороге в Листвянку стоит заехать в музей "Тальцы" — в 60-е годы в нем были собраны памятники древнерусского зодчества, попадавшие в зону затопления Усть-Илимской ГЭС. Музей расположен в очень красивом месте на высоком берегу Ангары.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В хорошую погоду по улицам со старыми церквями, башнями, избами, юртами приятно гулять, заходя внутрь и знакомясь с бытом людей, живших в Прибайкалье в XVII- начале XX века – русских, бурятов, эвенков, тофаларов.

Ольхон — самый большой остров Байкала

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как рассказывает директор туроператора Baikalov и спорт-парка "Поляна" в Иркутске Анатолий Казакевич, средняя продолжительность поездки в регион составляет от 3 до 5 дней. Если туристы хотят поближе познакомиться с Байкалом, они обычно приезжают на 6-7 дней. В этом случае можно отправиться не только в ближайшие к Иркутску поселки, но и на остров Ольхон – самый большой на озере.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Расстояние от Иркутска до Ольхона – больше 250 км, поэтому ехать на остров лучше минимум на два дня. Переночевать можно на базе отдыха "Баяр" с удобными коттеджами прямо на берегу Байкала. Вечером туристам здесь предлагают поужинать в прозрачных сферах, установленных на льду, а затем отправиться в баню, также обустроенную на льду с полыньей для охлаждения после парилки. А утром отправиться на остров по ледовой переправе.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Можно провести несколько ночей и на самом Ольхоне. Самый популярный отель здесь – Baikal View Hotel – предлагает размещение в симпатичных номерах с удобствами, отделанных деревом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В ресторане отеля, который можно смело рекомендовать гурманам, готовят из локальных продуктов. В том числе свежей байкальской рыбы – сига и омуля.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Длина Ольхона – больше 73 км, ширина – до 15. Население составляет около 1700 человек. Столица острова – поселок Хужир, где можно посетить небольшой краеведческий музей, работают несколько магазинов, кафе, небольшие гостевые дома и турбазы. Недалеко от поселка располагается мыс Бурхан, оканчивающийся знаменитой скалой Шаманка.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Это священное место для тех, кто исповедует шаманизм и буддизм. На мысе установлено 13 сэргэ – столбов для коновязи – по числу бурятских божеств нойонов. На них в ходе специального обряда навязывают цветные ленточки, загадывая желания, и верующие, и неверующие. Надо сказать, что ленточек на столбах – несметное количество.

Olkhon Ice Park

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

От мыса Бурхан начинается Olkhon Ice Park, протянувшийся на километр вдоль обрывистого берега в сторону поселка Хужир. Директор парка и по совместительству принимающего на Ольхоне туроператора Olkhon Ice Сергей Майор рассказывает, что парк действует с 2020 года, и если в первый год работы здесь побывало чуть больше 2 тыс. человек, то в этом году – уже больше 10 тыс.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Примерно с середины февраля и до середины марта художники создают здесь огромные ледовые скульптуры, очень разные по стилю, из огромных глыб, вырубленных из льда Байкала. К сожалению, в этом году из-за теплой погоды уже в начале марта часть из них слегка подтаяла и не всегда можно было понять замысел скульпторов. Но монументальное ледовое творчество в любом случае производит невероятное впечатление.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Среди работ – тот же самый символ Иркутска Бабр с соболем во рту. Правда, вырубленный из белого, сияющего на солнце льда, он выглядит не таким хищным, как сородич в городе, а вполне милым.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

У байкальского льда есть и вполне практическое применение. Его можно нарубить в стаканы, чтобы охлаждать напитки. Или просто растопить и пить, так как вода в озере чистая и вкусная.

Как купить тур на Байкал, чтобы все посмотреть

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как рассказывает Казакевич, чаще всего туристы приезжают на Байкал с помощью местных туроператоров. "Многие хотят отдохнуть самостоятельно, но инфраструктура не готова для приема индивидуальных туристов. Люди не понимают, куда ехать, что делать, чем заняться. Какие объекты хорошие, какие не очень", — говорит эксперт.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Чтобы делать хороший продукт, нужно знать специфику. Мы туроператор и работаем с четырьмястами поставщиками. В каждой деревне у нас есть проверенные люди. Это владельцы объектов размещения, егеря, рыбаки, гиды, люди, которые могут организовать на льду Байкала кейтеринг. Кроме того, для комфортного путешествия по Байкалу нужен катер или хивус, рассчитанные на 5-6 человек. Если люди приедут вдвоем, аренда для них будет дорогой", — поясняет он.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Недельное путешествие на Байкал в составе сборной группы стоит порядка 50-60 тыс. рублей без авиабилетов. В этом случае у туристов появляется возможность посмотреть максимальное количество интересных мест на озере.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По словам Найденовой, в 2022 году Иркутскую область посетили 1,6 млн туристов, на 300 тыс. меньше, чем в доковидном 2019. Цель агентства по туризму области – увеличить турпоток в регион до 3 млн к 2024 году. "Эти планы вполне реальны, так как предприниматели стали активно заходить в туристический бизнес, строить новую инфраструктуру. Благодаря государственным мерам поддержки бизнесы выходят из тени. И у них сегодня появилась возможность брать субсидии, выигрывать гранты, и в результате мы имеем больше инфраструктуры", — рассказывает глава агентства.