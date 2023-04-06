Даже если вы уже были в Стамбуле, в таком огромном мегаполисе всегда можно найти исторические районы, улицы и музеи, которые прежде посетить не удалось. Как и новые кафе и рестораны, открывшиеся с прошлого приезда на обоих берегах Босфорского пролива. Мы выбрали наиболее интересные для посещения районы города, названия которых могут быть неизвестны даже опытным путешественникам.

Район Бейоглу

Фото: Pera Palace

Музей-отель Pera Palace, расположенный в квартале Тепебаши, был построен для размещения пассажиров Восточного Экспресса в конце XIX века. По легенде, именно в этом отеле английская писательница Агата Кристи написала один из своих самых известных детективных романов "Убийство в Восточном Экспрессе".

В числе самых знаменитых постояльцев – актриса Грета Гарбо, Альфред Хичкок, бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, поэт Иосиф Бродский, а также Мустафа Кемаль Ататюрк – первый президент Турции. Он, кстати, так полюбил эту гостиницу, что останавливался в ней несколько лет, в люксе под номером 101. Позднее номер был превращен в музей, экспонатами которого стали личные вещи Ататюрка.

Знаменитые постояльцы – не единственное, чем известен Pera Palace. Это первое здание в Турции, за исключением османских дворцов, в котором использовалось электричество, была горячая водопроводная вода и первый электрический лифт в Стамбуле.

Район Кадыкёй

Фото: Piqsels.com

Район Кадыкёй, расположенный в азиатской части Стамбула, славится своим спокойствием и богатой историей. Здесь можно посетить вокзал Хайдарпаша, построенный в начале XX века в стиле неоклассицизма. Крупный железнодорожный узел соединял Стамбул с Багдадом и примечателен тем, что расположен на возвышенности и с трех сторон окружен морем.

Вокзал прослужил по назначению более 100 лет, а после 2012 года закрылся на реконструкцию и стал одним из пунктов экскурсионных программ по Стамбулу. Стоимость туров в этот район стартует от 50 тыс. рублей на человека при двухместном проживании за 5 дней.

Поклонникам популярного американского сериала "Во все тяжкие" придется по вкусу остановка в Walter’s coffee в получасе ходьбы от вокзала. Интерьер оформлен в стиле химической лаборатории в желто-черных цветах.

Район Бешикташ

Фото: Shutterstock

На берегу Босфора расположен колоритный район Бешикташ со множеством отелей, уютных баров и ресторанов. Прямо на берегу пролива роскошный дворец Долмабахче, построенный в XIX веке. "Dolmabahçe" в переводе с турецкого означает "насыпные сады", которые были разбиты на месте здания еще в XVII веке.

Долмабахче за свою историю был резиденцией шести султанов. Последним из жителей дворца стал Ататюрк – здесь же он и скончался в 1938 году.

Сейчас двери османского дворца открыты для посетителей. В комплексе два огромных здания, где можно увидеть, как жил султан, где принимал гостей, какие помещения занимал его гарем. Долмабахче окружен садом с живописным видом на Босфор, поэтому посещать комплекс стоит в солнечную погоду, чтобы с удовольствием прогуляться вокруг дворца.

А еще в Бешикташе базируется одноименный и один из старейших футбольных клубов в Турции. Посетить музей клуба можно на домашнем стадионе Vodafone Park, по карте Istanbul Tourist Pass вход будет бесплатный.

Район Балат

Фото: Shutterstock

Район Балат в европейской части Стамбула имеет необычную историю. Его облик и архитектура сложилась под влиянием проживавших людей разных национальностей и конфессий. Издавна там жили еврейские, греческие и армянские общины и расположены синагоги, византийские церкви и базилика Константинопольской православной церкви.

Популярность району принесли разноцветные домики, которые так нравятся туристам. Для долгих пеших прогулок по Балату лучше надевать удобную обувь и прихватить пауэрбанк, чтобы вовремя подзарядить смартфон или камеру после длительной фотосъемки.

Район Каракёй

Фото: Shutterstock

Найти фотогеничную улицу с зонтиками, а также множество аутентичных кафе и современные граффити можно в районе Каракёй. Территориально улица с зонтиками проходит недалеко от Галатской башни до одноименного моста. Лучше приходить с утра, пока улицы не заполонили толпы туристов.

Кстати, в районе много отелей на любой кошелек, поэтому туристам удобно забронировать гостиницу в Каракёй и совершать приятные пешие прогулки до многих достопримечательностей Стамбула.

Район Фатих

Фото: Shutterstock

Пройдя из района Каракёй по Галатскому мосту на другой берег, можно попасть в самый старый район города Фатих. Его территория частично повторяет границы старого Константинополя, некогда заключенного внутри бывших городских стен.

Район очень популярен у туристов, в нем сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей Стамбула, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 10 минутах от Галатского моста находится вокзал Сиркеджи, который был построен как конечный пункт следования Восточного экспресса. Здание выполнено в стиле модернового ориентализма, соединившего европейские и восточные традиции. На территории есть бесплатный музей истории Сиркеджи и железнодорожного сообщения.

Напротив вокзала можно перекусить в кафе-кондитерской "Мустафа Хафиз 1864". На протяжении 150 лет им управляет одна семья, которая изготавливает сладости как по традиционным турецким, так и по семейным рецептам.

Район Эйюп

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В районе Эйюп находится холм Пьер Лоти, откуда открывается живописный вид на Стамбул, мост и бухту Золотой рог. Холм назван в честь французского офицера и автора колониальных романов об экзотических странах.

Панорамой Стамбула можно наслаждаться как со смотровой площадки, так и на видовой террасе кафе Pierre Loti.

Как дешево слетать в Стамбул

Фото: Shutterstock

Если раньше экскурсионный тур в Стамбул можно было дешево организовать самостоятельно, забронировав отели и билеты на агрегаторах, то сейчас проще и дешевле приобрести турпакет у туроператоров. Это связано и с ростом цен на авиабилеты в связи с нехваткой рейсов, и с уходом из России международных платежных систем, что затруднило или сделало невозможными для туристов платежи за услуги зарубежных поставщиков.

Так, самый дешевый авиабилет из Москвы в Стамбул и обратно на неделю обойдется в 38,5 тыс. рублей на человека в начале апреля. Между тем, туроператор ANEX Tour с 7 апреля запускает прямую чартерную программу из Москвы в Стамбул на рейсах TailWind Airlines. Стоимость экскурсионного тура на неделю с перелетом начинается от 68 тыс. рублей с человека при двухместном размещении.

Перелеты на TailWind Airlines будут осуществляться из аэропорта "Внуково" два раза в неделю с последующим увеличением до пяти раз (понедельник, вторник, среда, пятница и суббота).

Кстати, весна – лучшее время для экскурсионных туров на Черноморское побережье Турции. Здесь уже не холодно, нет характерных для зимнего сезона пронизывающих ветров, светит яркое солнце, но еще не жарко и очень зелено. Крайне рекомендуем посетить расположенный на стыке Европы и Азии город именно в это время года.