Даже если вы уже были в Стамбуле, в таком огромном мегаполисе всегда можно найти исторические районы, улицы и музеи, которые прежде посетить не удалось. Как и новые кафе и рестораны, открывшиеся с прошлого приезда на обоих берегах Босфорского пролива. Мы выбрали наиболее интересные для посещения районы города, названия которых могут быть неизвестны даже опытным путешественникам.

Район Бейоглу

Фото: Pera Palace

Музей-отель Pera Palace, расположенный в квартале Тепебаши, был построен для размещения пассажиров Восточного Экспресса в конце XIX века. По легенде, именно в этом отеле английская писательница Агата Кристи написала один из своих самых известных детективных романов "Убийство в Восточном Экспрессе".

В числе самых знаменитых постояльцев – актриса Грета Гарбо, Альфред Хичкок, бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, поэт Иосиф Бродский, а также Мустафа Кемаль Ататюрк – первый президент Турции. Он, кстати, так полюбил эту гостиницу, что останавливался в ней несколько лет, в люксе под номером 101. Позднее номер был превращен в музей, экспонатами которого стали личные вещи Ататюрка.

Знаменитые постояльцы – не единственное, чем известен Pera Palace. Это первое здание в Турции, за исключением османских дворцов, в котором использовалось электричество, была горячая водопроводная вода и первый электрический лифт в Стамбуле.

Район Кадыкёй

Фото: Piqsels.com

Район Кадыкёй, расположенный в азиатской части Стамбула, славится своим спокойствием и богатой историей. Здесь можно посетить вокзал Хайдарпаша, построенный в начале XX века в стиле неоклассицизма. Крупный железнодорожный узел соединял Стамбул с Багдадом и примечателен тем, что расположен на возвышенности и с трех сторон окружен морем.

Вокзал прослужил по назначению более 100 лет, а после 2012 года закрылся на реконструкцию и стал одним из пунктов экскурсионных программ по Стамбулу. Стоимость туров в этот район стартует от 50 тыс. рублей на человека при двухместном проживании за 5 дней.

Поклонникам популярного американского сериала "Во все тяжкие" придется по вкусу остановка в Walter’s coffee в получасе ходьбы от вокзала. Интерьер оформлен в стиле химической лаборатории в желто-черных цветах.

Район Бешикташ

Beautiful Dolmabahce Palace, Istanbul city, Turkey

Фото: Shutterstock

На берегу Босфора расположен колоритный район Бешикташ со множеством отелей, уютных баров и ресторанов. Прямо на берегу пролива роскошный дворец Долмабахче, построенный в XIX веке. "Dolmabahçe" в переводе с турецкого означает "насыпные сады", которые были разбиты на месте здания еще в XVII веке.

Долмабахче за свою историю был резиденцией шести султанов. Последним из жителей дворца стал Ататюрк – здесь же он и скончался в 1938 году.

Сейчас двери османского дворца открыты для посетителей. В комплексе два огромных здания, где можно увидеть, как жил султан, где принимал гостей, какие помещения занимал его гарем. Долмабахче окружен садом с живописным видом на Босфор, поэтому посещать комплекс стоит в солнечную погоду, чтобы с удовольствием прогуляться вокруг дворца.

А еще в Бешикташе базируется одноименный и один из старейших футбольных клубов в Турции. Посетить музей клуба можно на домашнем стадионе Vodafone Park, по карте Istanbul Tourist Pass вход будет бесплатный.

Район Балат

Colourful houses in Balat popular among tourists , Istanbul, Turkey

Фото: Shutterstock

Район Балат в европейской части Стамбула имеет необычную историю. Его облик и архитектура сложилась под влиянием проживавших людей разных национальностей и конфессий. Издавна там жили еврейские, греческие и армянские общины и расположены синагоги, византийские церкви и базилика Константинопольской православной церкви.

Популярность району принесли разноцветные домики, которые так нравятся туристам. Для долгих пеших прогулок по Балату лучше надевать удобную обувь и прихватить пауэрбанк, чтобы вовремя подзарядить смартфон или камеру после длительной фотосъемки.

Район Каракёй

Multicolored umbrellas hanging above street in Istanbul in sunny day and blue sky

Фото: Shutterstock

Найти фотогеничную улицу с зонтиками, а также множество аутентичных кафе и современные граффити можно в районе Каракёй. Территориально улица с зонтиками проходит недалеко от Галатской башни до одноименного моста. Лучше приходить с утра, пока улицы не заполонили толпы туристов.

Кстати, в районе много отелей на любой кошелек, поэтому туристам удобно забронировать гостиницу в Каракёй и совершать приятные пешие прогулки до многих достопримечательностей Стамбула.

Район Фатих

Touristic sightseeing ships in Golden Horn bay of Istanbul and view on Suleymaniye mosque with Sultanahmet district against blue sky and clouds. Istanbul, Turkey during sunny summer day.

Фото: Shutterstock

Пройдя из района Каракёй по Галатскому мосту на другой берег, можно попасть в самый старый район города Фатих. Его территория частично повторяет границы старого Константинополя, некогда заключенного внутри бывших городских стен.

Район очень популярен у туристов, в нем сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей Стамбула, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 10 минутах от Галатского моста находится вокзал Сиркеджи, который был построен как конечный пункт следования Восточного экспресса. Здание выполнено в стиле модернового ориентализма, соединившего европейские и восточные традиции. На территории есть бесплатный музей истории Сиркеджи и железнодорожного сообщения.

Напротив вокзала можно перекусить в кафе-кондитерской "Мустафа Хафиз 1864". На протяжении 150 лет им управляет одна семья, которая изготавливает сладости как по традиционным турецким, так и по семейным рецептам.

Район Эйюп

Стамбул

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В районе Эйюп находится холм Пьер Лоти, откуда открывается живописный вид на Стамбул, мост и бухту Золотой рог. Холм назван в честь французского офицера и автора колониальных романов об экзотических странах.

Панорамой Стамбула можно наслаждаться как со смотровой площадки, так и на видовой террасе кафе Pierre Loti.

Как дешево слетать в Стамбул

The walls of the narrow turkish street by the Galata Tower, Istanbul

Фото: Shutterstock

Если раньше экскурсионный тур в Стамбул можно было дешево организовать самостоятельно, забронировав отели и билеты на агрегаторах, то сейчас проще и дешевле приобрести турпакет у туроператоров. Это связано и с ростом цен на авиабилеты в связи с нехваткой рейсов, и с уходом из России международных платежных систем, что затруднило или сделало невозможными для туристов платежи за услуги зарубежных поставщиков.

Так, самый дешевый авиабилет из Москвы в Стамбул и обратно на неделю обойдется в 38,5 тыс. рублей на человека в начале апреля. Между тем, туроператор ANEX Tour с 7 апреля запускает прямую чартерную программу из Москвы в Стамбул на рейсах TailWind Airlines. Стоимость экскурсионного тура на неделю с перелетом начинается от 68 тыс. рублей с человека при двухместном размещении.

Перелеты на TailWind Airlines будут осуществляться из аэропорта "Внуково" два раза в неделю с последующим увеличением до пяти раз (понедельник, вторник, среда, пятница и суббота).

Кстати, весна – лучшее время для экскурсионных туров на Черноморское побережье Турции. Здесь уже не холодно, нет характерных для зимнего сезона пронизывающих ветров, светит яркое солнце, но еще не жарко и очень зелено. Крайне рекомендуем посетить расположенный на стыке Европы и Азии город именно в это время года.