Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Начать знакомство с регионом стоит с его столицы – города Грозный. Его история началась в 1818 году с основания на берегу реки Сунджа крепости "Грозная". Уже тогда эта земля притягивала к себе поэтов и деятелей культуры. В разное время в цитадели побывали Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и другие.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Сегодня Грозный представляет собой современный и очень своеобразный город, в котором на площади 2,5 тыс. квадратных километров высотки в стиле High-Tech соседствуют с малоэтажной застройкой.

Мечети

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

На месте крепости сегодня расположился Исламский комплекс, центром которого стала мечеть "Сердце Чечни". Возведенная по образу "Голубой мечети" Константинополя, она была построена в 2008 году и стала одной из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

В отделке мечети использован мрамор-травертин, интерьер декорирован белым мрамором. Высота центрального 16-метрового купола святыни – 32 метра. Мечеть имеет 4 минарета, высота которых достигает 63 м. Они являются одними из самых высоких на Юге России.

Внутренние помещения мечети расписаны традиционными чеченскими орнаментами с использованием натуральных и синтетических красок, а также напыления золота.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

В городе Аргун расположена самая необычная мечеть региона – "Сердце Матери", первая в России, построенная в стиле High-Tech. Помимо необычной формы святыня имеет три (а не четыре, как это принято) 55-метровых минарета в виде трехгранных стел. Купол и лучи минаретов украшены светодиодами, которые раскрашивают мечеть в вечернее время в семь основных цветов и дают более 40 их оттенков.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Внутри мечеть инкрустировала четырьмя сортами мрамора, привезенными из Турции и Сирии. Основным мотивом ее внутренней росписи стали цветы. Так, потолок женкой части расписан композициями из тюльпанов, которые считаются символом чистоты помыслов и самоотверженной любви. Рисунок тюльпана также присутствует на ковре, которым устлан пол святыни.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Мечеть окружена красивым ухоженным парком с речкой, прудом, фонтаном, дорожками и скамейками. В парковой зоне высажены композиции из хвойных и цветущих лиственных деревьев.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Мечеть, расположенная в центре города Шали, во всем оправдывает свое название – "Гордость мусульман". Это самая большая мечеть Европы, способная одновременно вместить до 30 тысяч человек.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Мечеть выполнена в классическом исламском стиле. Фасад здания покрыт белым мрамором, привезенным с греческого острова Тасос. Этот материал отличается особыми светоотражающими свойствами, поэтому летом внутри святыни прохладно. Внутренняя часть куполов мечети украшена орнаментом разных цветов. Огромная люстра с кристаллами Сваровски также напоминает по форме цветок. Вес ее составляет более двух с половиной тонн.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

На прилегающей к мечети территории расположены 12 фонтанов, а также высажены деревья и 48 видов роз.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Каждая мечеть открыта круглосуточно. Зайти в нее может человек любого вероисповедания, соблюдающий соответствующий дресс-код.

Боевые башни

В горной части республики до наших дней сохранилось более 200 боевых башен. Есть среди них те, что признаны памятниками архитектурного зодчества на мировом уровне.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

По дороге Грозный — Итум-Кале расположены встроенные в скалу Ушкалойские башни-близнецы. Башни. Четырехэтажные сооружения, высота которых составляет порядка 12 метров, имеют три стены, четвертой стеной и кровлей служит скала.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Башни выполняли сторожевую функцию. В прежние времена прямо под ними проходила дорога и находящаяся внутри стража контролировала дорогу и расположенный неподалеку каменный мост.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Сегодня сторожевые башни от дороги отделяет мощный поток реки Аргун. И это место стало одним из любимых у туристов для фото-стопа.

Горные селения

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Узнать историю региона и познакомиться с бытом, а также кухней чеченского народа можно в архитектурно-этнографическм музее "Шира-Юрт". Поселение, стилизованное под средневековый чеченский поселок, было открыто в 2014 году на окраине селения Герменчук, Шалинского района республики.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Поселок – точная копия традиционного чеченского аула, в котором на протяжении многих веков жили предки вайнахов. На входе в поселок гостей встречает каменная сторожевая башня, высота которой около 25 метров.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Еще одно историческое поселение – Хой — находится близ высокогорного озера Кезеной-Ам. Оно является одним из древнейших в Чеченской Республике. На месте нынешнего аула археологами были обнаружены следы древних охотничьих стоянок, возраст которых насчитывает более 2500 лет.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Жилые и боевые башни, а также хозяйственные помещения в поселении возводились без строительного раствора: гладко отесанный камень стен плотно подгоняли друг к другу. В настоящее время поселение полностью отреставрировано. На его территории действует музей под открытым небом.

Кезеной-Ам

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Высокогорное озеро Кезеной-Ам — самое большое озеро Северного Кавказа. Оно расположено на территории сразу двух республик: Чечни и Дагестана. Котловина озера имеет крутые и очень живописные склоны. Озеро питают впадающие в него горные реки с ручьи, поэтому вода в нем очень холодная: летом температура ее поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию, при этом в нижних слоях может быть на 10 градусов холоднее.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

На берегу озера расположен туристический комплекс с гостиницей, виллами для индивидуального размещения, спортивной базой и зонами отдыха с беседками у воды. Любители активного отдыха могут покататься вокруг озера на квадрациклах, заказать конную прогулку или отправиться с палатками в горы в сопровождении опытного гида. Здесь также проводятся различные марафоны и даже высокогорные парусные регаты.

Ведучи

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Еще один всесезонный курорт Чеченской Республики – Ведучи – предлагает различные по сложности горнолыжные трассы, тюбинговые горки, а также архитектуру в духе вайнахских традиций. На территории, окруженной древними памятниками и горными склонами-четырехтысячниками, организованы стильные фотозоны.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

А самые красивые виды, конечно, открываются с канатной дороги!

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

В будущем северный и южный склон курорта соединит еще одна канатная дорога в 4,4 км, а внизу, в ущелье откроется рекреационная зона с местами для рыбалки.

Глэмпинги

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Желающим отдохнуть на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта, понравится размещение в глэмпингах. Этот способ размещения туристов для региона относительно новый. Лагерь с аккуратными круглыми домиками расположен недалеко от поселения Хой и озера Кезеной-Ам.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Внутри такой конструкции есть все, как и в обычном гостиничном номере: двуспальная кровать с возможностью размещения дополнительных спальных мест, электричество, вода и даже ванная комната с душевой кабиной. При этом из окон "палаток" открывается удивительный вид.

Нихалоевские водопады

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Нихалоевские водопады популярны не только как место фотосъемок туристов — считается, что падающая с гор вода обладает лечебными свойствами. Всего водопадов в каскаде – 12. Высота самого большого из них достигает 25 метров.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Рядом с водопадами расположен спортивно-туристический комплекс из восьми деревянных коттеджей. На его территории есть летние беседки, тренажерный зал, ресторан, теннисные корты и поле для мини-футбола.

Санатории

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Целебные свойства чеченских рек известны уже давно. К примеру, история курорта "Серноводск-Кавказский" уходит в далекий XIX век. Минеральные воды из 9 источников и скважин, а также живописные пейзажи и чистый воздух курорта и сегодня помогают пациентам с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата, желудка и кишечника, кожи и другими. Для оздоровления пациентов активно применяются массаж и физиотерапия, грязелечебные процедуры, климатотерапия и лечебная физкультура.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

В 2020 на окраине села Махкеты в Веденском районе республики были открыт специализированный реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, повреждениями центральной и периферической нервной системы, а также перенесших инфаркт.

Двухэтажный лечебный корпус занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Помимо самого современного медицинского и реабилитационного оборудования пациентам доступна прогулочная зона, спортивный зал, бассейн.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Еще один инновационный центр физической и реабилитационной медицины открылся в 2021 году в городе Аргун. Сегодня он успешно работает, принимая пациентов не только из республики, но и из других регионов. В центре проходят лечение пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, проходят восстановление после черепно-мозговых и спинальных травм. Здесь же имеется и косметологическое отделение. Многие услуги центра доступны по ОМС.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

На территории расположены несколько малоэтажных лечебных корпусов, а также рекреационная зона, с прудом, зонами для отдыха и дорожками для прогулок.

Гастрономия

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Лучше всего рассказать об особенностях региона может его национальная кухня. Чеченская традиционная кухня – это, в первую очередь, сезонные блюда. В своих рецептах чеченцы используют огромное количество альпийских трав. Сама популярная и любимая – черемша.

Этот дикий чеснок, концентрация остроты в котором в 10 раз больше, чем в обычном столовом, собирают ранней весной, пока стебелек не раскрыл свой лист. Срезанные под корень маленькие всходы тушат с маслом, молоко, соленым творогом. Также черемшу мелко рубят и вместе с курдючным жиром используют в качестве начинки для вареников – чутнаш.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Мучные и крупяные изделия вошли в чеченский рацион довольно поздно. Как правило, это были различные блюда из кукурузной муки грубого помола: классический хлеб – Сискал, галушки, лепешки, каша.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Отдельное место в блюдах сезонной кухни занимало мясо. Его чеченцы засаливали и естественным образом засушивали. Такое мясо могло сохраняться очень долго без морозильной камеры. Отдельное и очень большое внимание уделялось заготовке курдючного жира, который сушился с солью или приправами.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Главным блюдом чеченской кухни считается классический жижиг-галнаш (жижиг – мясо, галнаш – галушки). Галушки делались из кукурузной муки, подавались к вареной баранине или говядине с чесночным или луковым соусом. Все это обильно запивалось жирным бульоном.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Сладкие блюда в рационе горцев были весьма ограничены, потому что сахар получали только из растительных продуктов – меда, тыквы. Одним из традиционных сладких блюд чеченской кухни считается хингалш — блины, начиненные сладкой тыквой. В другой вид блинов – чепалгаш – в качестве начинки добавляли традиционный чеченский соленый творог.

Фото: Интерфакс/ Марина Леонова

Отведать блюда национальной кухни можно в специализированном ресторане в Грозном. А лучшее время для знакомства с чеченскими блюдами — "Фестиваль черемши" в феврале и "Фестиваль шашлыка" в мае.