Впрочем, при планировании путешествия в Москву, особенно если оно не первое, стоит обратить внимание не только на самые раскрученные места, вроде Красной площади или Пушкинского музея, но и многочисленные новые объекты, открывшиеся в столице за последние годы и только начинающие завоевывать популярность у туристов. Портал "Интерфакс-Туризм" выбрал 10 не самых известных музеев, парков и усадеб, которые стоит посетить в Москве зимой.

Парк развлечений "Остров Мечты"

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Более 40 развлечений и 9 сказочных миров ждут всю семью в крупнейшем крытом тематическом парке развлечений в Европе. Так, в городском променаде можно насладиться атмосферой улиц и площадей различных городов мира. Взрослым придется по душе прогулка по Беверли Хиллз с зажигательным настроением шоппинга и вечеринок, а также фотографии на фоне Римского Колизея и знаменитого памятника модернизма "Дома Костей" в Барселоне. Для детей на территории парка работают тематические зоны: от Деревни Смурфиков до Замка Снежной королевы.

Симонов монастырь

Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

Недалеко от парка "Остров Мечты" находится когда-то один из самых крупных и богатых монастырей Москвы – Симонов. Согласно одной из версий, обитель основал во второй половине XVI века племянник Сергия Радонежского.

Монастырь сильно пострадал в начале XVII века от польско-литовского нашествия, а в 1930-х годах от советской власти: взорвана стена с башнями, снесен собор и колокольня. Сохранившиеся строения обители, нуждаются в реставрации, но пока их не затянули строительными лесами туда стоит сходить, чтобы увидеть самую большую крепостную башню в Москве Дуло и изящную архитектуру храма Тихвинской иконы Божией Матери.

Кинотеатр "Иллюзион"

Фото: Illuzion-cinema.ru

Если зимняя погода не располагает к долгим пешим прогулкам, то идеальным вариантом досуга станет поход в кино. В Москве много кинотеатров, где крутят новинки отечественного и зарубежного кино, но кинотеатр "Иллюзион" на Таганке отличается тем, что там показывают мировую и советскую классику, знакомят зрителей с современным фестивальным кино.

Цены на билеты начинаются от 200 рублей. Есть и бесплатные сеансы, которые можно посетить по предварительной регистрации. С 15 по 29 января в "Иллюзионе" проводится рубрика Юного Зрителя, где гостям покажут архивное кино "Золотой ключик". А до 28 января можно посетить уникальную экскурсию по самому зданию кинотеатра, на которой кинозрители смогут не только погрузиться в историю, но еще и заглянуть в киноаппаратную, увидев процесс кинопоказа изнутри.

Сад им. Баумана

Фото: Vk.com/sbaumana

Садово-парковый комплекс находится в Басманном районе, и зимой парк привлекает не меньше гостей, чем в летнее время года. Там проходят детские мастер-классы, всей семьей можно также сходить на каток.

Стоимость билета на каток в будние дни составляет 300 рублей. В выходные – 400 рублей. Аренда коньков обойдется в 300 рублей. Неопытные фигуристы могут взять опору для катания за 250 рублей в час или 100 рублей за полчаса. Арендовать место в гардеробе можно за 50 рублей. Для детей до 7 лет вход бесплатный.

В саду им. Баумана есть еще одно любопытное место – магазин виниловых пластинок, где можно выбрать в подарок или купить редкий экземпляр.

"Аптекарский огород" на Проспекте мира

Фото: Vk.com/hortus_ru

Самый старый ботанический сад в России основан Петром I еще в начале XVIII века. Там не только выращивают растения со всех уголков земного шара, но и проводят экскурсии, в том числе интерактивные, мастер-классы, концерты и спектакли.

Поскольку желающих сделать там фотографии на фоне обилия зелени и экзотических растений очень много, то в "Аптекарском огороде" разрешено проводить фотосессии. Самое популярное для этого место – пальмовая оранжерея.

Фото: Vk.com/hortus_ru

Кстати, ежегодно зимой в "Аптекарском огороде" проходит фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима". Посетители смогут увидеть в новогодних декорациях цветение самых разнообразных орхидей, включая редкие экземпляры. Например, на днях расцвела рождественская орхидея "Звезда Дарвина".

Для посещения фестиваля достаточно входного билета в сад: в будни – 300 рублей стандартный, 200 рублей – льготный, в выходные и праздничные дни 400 и 250 рублей соответственно. Детям дошкольного возраста вход бесплатный.

Городская ферма на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В паре станций на метро от "Аптекарского огорода" находится выставочный и рекреационный комплекс ВДНХ, известный еще с советских времен и увековеченный не в одном фильме. Традиционно зимой туристы жители города стекаются туда для того, чтобы покататься на самом большом катке в Москве и поесть пышных пончиков, сделанных по советскому ГОСТу.

Фото: Vk.com/gorferma_vdnh

Но самое теплое и дружелюбное место, которое понравится и взрослым, и детям – городская ферма: это обитель более чем 100 домашних животных, среди них павлины, овцы, альпаки, еноты, олени, пони и лошади. С животными можно сделать фотографии, покормить их, пообниматься и погулять, чтобы зарядится отличным настроением на весь день. Стоимость билетов начинается от 600 рублей.

Хаски-парк в Сокольниках

Фото: Husky-sokolniki.ru

В 15 минутах от ВДНХ на автомобиле или трамвае в парке "Сокольники" находится место, где туристов встретят дружелюбные хаски, с которыми можно заняться дог-треккингом или прокатиться на собачьей упряжке по заснеженному парку.

Инструкторы рекомендуют одеваться так, чтобы вещи было не жалко испачкать, так как пушистые хвостики очень контактные и любят обниматься.

Посещение хаски-парка с экскурсией обойдется в 500 рублей с человека в будни и 700 рублей в выходные. Катание на собачьей упряжке обойдется в 900 рублей с человека.

Музей "Экспериментаниум" на Соколе

Фото: Vk.com/experimentanium

Музей занимательных наук придется по вкусу не только людям и детям с аналитическим складом ума, но и привлечет внимание тех, кто ранее не задумывался о значении науки в нашей повседневной жизни и о том, как она работает.

В музее представлена интерактивная экспозиция, которая охватывает основные области науки – акустика, оптика, электричество, механика и другие. С экспонатами в залах нужно взаимодействовать, чтобы понимать, как устроен процесс и как они запускаются.

Фото: Vk.com/experimentanium

Этой зимой в "Экспериментаниуме" регулярно проходят научные шоу с электричеством или газами, а также мастер-классы, молекулярная кулинария и др. Стоимость билета на шоу – 650 рублей.

Стоимость билетов в музей в выходные и праздничные дни составит 950 рублей для детей с 4 до 16 лет и 1250 рублей для взрослых, в будни – 850 и 950 рублей соответственно. Есть и комплексные билеты для семей, который выйдут заметно дешевле.

Мещерский парк

Фото: Park-meshersky.ru

Заснеженный лес как с картинки придется по вкусу любителям беговых лыж и неспешных прогулок. Фото в Мещерском парке получают сотни лайков в соцсетях уже с появлением первого снега: можно слепить снежную бабу, сделать семейное фото под живой елью или согреться в фотогеничном кафе "Лесная чайная".

Мещерский парк находится за территорией МКАД, но вариантов добраться туда очень много. Общественный транспорт до парка ходит от станций метро "Молодежная", "Юго-Западная", "Университет", "Крылатское", "Проспект Вернадского" и других.

Московская усадьба Деда Мороза в парке Кузьминки-Люблино

Фото: Mos.ru

Волшебник часто приезжает в столицу из Великого Устюга, поэтому в начале нулевых было решено открыть для Деда Мороза собственную резиденцию на территории парка Кузьминки-Люблино.

Хотя резиденция принимает гостей круглый год, но именно зимой здесь все пропитано атмосферой сказки, которая так нравится детям и не оставляет равнодушными взрослых.

На территории усадьбы расположены терем Деда Мороза, терем Снегурочки, почта Деда Мороза, терем творчества, тропа сказок, каток. Также на территории растет волшебный лес, состоящий из 120-и хвойных деревьев, а в центре Изумрудной площади возвышается нарядная новогодняя ель.

Фото: Vk.com/usadbadedamoroza

Посетителям проведут интерактивные экскурсии с перемещением во времени, мультимедийный квест по мотивам сказки "Щелкунчик", мастер-классы по росписи имбирных пряников и фарфора. Для более взрослых гостей разработана специальная вечерняя программа "Тайна новогоднего огонька", где участникам предстоит узнать самую загадочную историю усадьбы.

Посетить усадьбу Деда Мороза можно бесплатно, а вот стоимость участия в развлекательных программах начинается от 600 рублей со взрослого, от 450 рублей со школьника и от 350 рублей с ребенка дошкольного возраста.

Добраться до усадьбы удобнее всего от станции метро "Кузьминки": 10 минут на такси или автобусе.

Где жить

Если раньше туристы, приезжая в Москву, чаще всего выбирали отели, то сейчас все больше гостей города останавливаются в сервисных апартаментах, ассортимент которых постоянно расширяется. Такие комплексы предполагают размещение в отдельных квартирах, но с возможностью получить гостиничный сервис – услуги ресепшн, консьержа, уборку, стирку, общественные пространства, коворкинг, возможность посещать спортивный комплекс, круглосуточную охрану, парковку.

Для длительной поездки, особенно с детьми, это еще и более удобный и экономичный вариант размещения, так как апартаменты обычно больше по площади, чем номер отеля, и могут состоять из нескольких комнат, а собственная кухня позволяет сэкономить на походах в рестораны и кафе.

Фото: Yesapart.com

Так, в сети апарт-отелей YE’S гостям предлагают однокомнатные студии площадью от 20 кв. м, стандартные номера площадью от 29 кв. м, сьюты от 37 кв. м. В Москве они расположены у станций метро "Технопарк", "Митино" и "Ботанический сад", что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для перемещения по столице.

Например, от апартаментов на "Технопарке" очень удобно добираться до одной из самых модных столичных достопримечательностей – "Острова Мечты", который располагается прямо напротив комплекса. Недалеко и Симоновкий монастырь. Апартаменты у станции метро "Ботанический сад" идеально расположены для посещения ВДНХ, Аптекарского огорода, Сада им.Баумана, Хаски-парка в Сокольниках.

Фото: Yesapart.com

А из апартаментов YE’S в Митино удобно доехать до музея "Экспериментаниум" и Мещерского парка. В качестве бонуса своим гостям этот апарт-отель предлагает 25-метровый бассейн.

Апартаменты YE’S работают также в Санкт-Петербурге и столице Казахстана. В общей сложности сеть предлагает почти 4,6 тыс. номеров. Как рассказывает директор по маркетингу сети Юдита Григайте, наиболее популярно такое размещение у деловых туристов, приезжающих в командировки, поэтому средний срок пребывания в апартаментах составляет 2-3 месяца. Но туристы, приезжающие в столицы для отдыха и экскурсий, тоже постепенно открывают для себя этот вид размещения. За 2022 год средняя загрузка апартаментов сети составила 90%.

"Благодаря активному развитию внутреннего туризма, мы отметили значительное увеличение спроса в летний и осенний период – почти все объекты показывали загрузку в 92-95%. Уже видно, что январские показатели не будут отличаться от наиболее «горячих» для гостиничного бизнеса месяцев", — рассказывает Юдита Григайте.