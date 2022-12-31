Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Шерегеш – поселок и курорт в Таштагольском районе Кемеровской области. Назван по имени братьев Шерегешевых, открывших здесь в 1912 году месторождение железной руды. Горнолыжный комплекс на склоне горы Зеленая был построен в 1981 году. Катание происходит на сравнительно небольших высотах от 600 до 1270 метров, что непривычно после высотных курортов европейских Альп или Кавказского хребта. Но особенности сибирского климата таковы, что снег здесь и на тысячеметровой высоте лежит с ноября до середины мая. Это позволяет кататься шесть месяцев из 12.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Снега в Шерегеше не просто много, а очень много, и даже в самом начале зимы на трассах нет проплешин и содранных мест. А сам снег очень сухой, мягкий, пушистый и идеальный для любителей катания вне трасс – фрирайда. Таких любителей здесь очень много, и с лыжами, и со сноубордами. Небольшие высоты катания позволяют поднимать райдеров наверх на снегоходах и ратраках вместо дорогостоящих вертолетов, которые используют для этой цели на Кавказе или в Альпах. Это делает фрирайд в Шерегеше доступным для массового катания, чем массы с удовольствием и пользуются.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Впрочем, есть и минус: если для снежного покрова сибирские морозы – преимущество, то для самочувствия катальщиков – не совсем, по крайней мере в декабре-январе. Поэтому лучшее время для поездки в Шерегеше, — в конце февраля-марте. Когда насыпает море снега, а погода становится теплее и солнечнее.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Надо сказать, что морозы не мешают сноубордистам и лыжникам получать удовольствие от катания и в декабре, когда на курортах европейской части России снега еще мало. Общая протяженность трасс Шерегеша – 56 км, их обслуживают 19 подъемников. Катание происходит в четырех секторах – A, B, E и F.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В этом году впервые на курорте запущен единый ски-пасс на все четыре сектора стоимостью 2645 рублей на целый день катания. При этом большим преимуществом курорта глава его дирекции Алексей Стоянов считает возможность покупки ски-пасса на разовые подъемы. По его мнению, это позволяет сэкономить тем лыжникам, кто не хочет убиваться на склонах целый день, а предпочитает съехать пару раз и проводить остальное время в кафе или спа.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Трассы на курорте хорошо подготовлены, а благодаря морозу даже к вечеру и в местах массового выката снег на них не тает и остается сухим и жестким.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для замерзших на трассах здесь множество кафе, где можно погреться, выпить чая или чего-то покрепче.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Благодаря демократичным ценам на размещение и ски-пассы в Шерегеше очень много молодежи, и приятная, легкая, расслабленная атмосфера всеобщего праздника.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На курорте почти 100 отелей различного уровня, предлагающих около 4 тыс. мест, еще почти столько же мест — в частном секторе. Можно выбрать размещение в гостевом доме или недорогом отеле «Гринберг», а можно – в новом пятизвездочном парк-отеле «Горный» с интерьерами в стиле альпийского шале и собственной пивоварней. Самое необычное и романтичное размещение на курорте предлагает отельный комплекс «Тайгара» в секторе «Е» – в лесу, в отдельно стоящих куполах, домиках и бунгало.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Более традиционный вариант размещения – четырехзведочный спа-отель «Ольга». Помимо удобных номеров и всех необходимых лыжникам услуг вроде лыжехранилища гостям здесь предлагают современный спа-центр, крытый каток и авторскую кухню от шеф-повара Ивана Бабарицкого в одноименном ресторане. Иван любит экспериментировать с местными продуктами, использовать их в своих рецептах и удивлять гостей необычной подачей блюд.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Еще одно место, которое стоит посетить гурманам – ресторан «Каритшал», расположенный на высоте 1270 метров на вершине горы «Зеленая». Здесь можно поесть днем, во время катания, поднявшись на подъемнике, а можно в более романтической обстановке вечером – для подъема уже понадобится ратрак, который ресторан присылает за гостями. С террасы ресторана открывается прекрасный вид на ночной заснеженный Шерегеш.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Из меню советуем попробовать нежнейшую строганину из стерляди, нельмы и муксуна, котлеты из кабана и муксуна, пирожки с рыбой и олениной. И обязательно – настойки и наливки собственного производства из таежных ягод. На известном сайте отзывов туристов ресторан занимает второе место среди лучших в Шерегеше, но мы считаем, что он заслуживает первого.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Впрочем, apres-ski бар «Грелка», который занимает первое место – тоже обязательное место для посещения всеми, кто хочет поближе познакомиться с вечерней жизнью Шерегеша. Здесь особая атмосфера, вкусные стейки и бургеры, но главный пункт меню, которым славится бар – коктейли с разнообразным составом и необычной подачей.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Шерегеш располагается в Горной Шории, жителей которой первые пришедшие сюда русские называли «кузнецкими татарами». Аутентичная шорская кухня очень сытная и состоит в основном из мяса и теста в разных вариациях. В ресторане «Шория» при отеле "Шориленд" в этом году по многочисленным просьбам гостей разработали меню из блюд местной кухни. Это тутмаш – крепкий бульон из говядины с большими кусками мяса и широкой лапшой, шорский салат с подмариннованным папоротником и кедровыми орехам, пирожки с разнообразными начинками, пельмени с мясом и кедровыми орехами пелбен.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Apres-ski или развлечения после катания – одна из изюминок Шерегеша. Больше всего их предлагаемых здесь вариантов досуга запоминается знакомство с шаманом Иргашом и участие в обряде кормления огня. Бросая в костер кусочки еды, можно загадывать желания и просить о том, чтобы они сбывались. Шаман охотно рассказывает, как в 2020 году специально ездил в Красную Поляну, чтобы просить духов вызывать на кавказских курортах долгожданные снегопады. И духи смилостивились — снег пошел!

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Более традиционный способ провести время после лыж — посещение хаски-фермы, где можно пообщаться с ездовыми собаками и покататься на упряжке. А заодно узнать о том, как перестать бояться собак, и что кричать на крутых поворотах, чтобы они не тормозили, и в целом получить множество приятных эмоций.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Еще один вариант получить такие эмоции – отправиться в гости к северным оленям и покормить их ягелем или морковью.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На курорте очень популярно катание на снегоходах, его тут активно предлагают даже съезжающим с подъемников лыжникам. Самый интересный маршрут – к Поклонному кресту на горе Курган на высоте 1560 метров. Крест установлен в 2001 году в честь двухтысячелетия Рождества Христова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рядом – знаменитые скалы «Верблюды», своей причудливой формой они обязаны действию действию воды, ветра и мороза. Опытные лыжники и сноубордисты могут подняться к кресту на снегоходах, а съехать вниз своим ходом. Стоимость экскурсий зависит от длины и сложности маршрута и составляет в среднем от 5 до 10 тыс. рублей на 1-2 человек.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Добираться на курорт удобнее всего через Новокузнецк, от которого два часа езды по современной дороге. В Новокузнецк летают рейсы из многих крупных российских городов, а начиная с 2020 года туроператор FUN&SUN начал в дополнение к регулярным рейсам выполнять сюда чартерную программу. Ее появление, по словам гендиректора компании Владимира Рубцова, способствовало удешевлению туров на 30-40% и раскрутке курорта в европейской части России.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В первый год чартерными рейсами прибыли 700 туристов, на второй – более 3 тыс. А в этом году компания рассчитывает перевезти на курорт около 6 тыс. лыжников и сноубордистов. Стоимость недельных туров на базе чартеров из Москвы начинается от 23 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Из аэропорта Новокузнецка имени космонавта Бориса Волынова можно сразу отправиться на курорт. А можно задержаться на один-два дня, чтобы увидеть упомянутый в знаменитом стихотворении Маяковского «Город-сад».

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Один из старейших городов Сибири был основан в 1616 году как Кузнецкий острог. Название ему дала популярная среди коренного населения, шорцев, профессия кузнеца. С началом строительства Кузнецкого металлургического комбината появился поселок Сад-город, который в 1931 году переименовали в Новокузнецк. В 1939 году старый и новый Кузнецк объединились.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Из музея-заповедника «Кузнецкая крепость» на горе Вознесенская открывается эффектный вид на заснеженный город. Экспозиция музея посвящена истории города и раскопкам Кузнецкого острога.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Литературный музей Ф.М.Достоевского располагается в доме, в котором тот жил во время поездки в Кузнецк в 1857 году. Здесь он обвенчался с первой женой, и во время экскурсии – а посещение музея возможно только с экскурсоводом – вам расскажут интересные, хотя и грустные подробности семейной жизни писателя.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Ретропарк» — крупнейший за Уралом музей ретро-автомобилей и другой техники, всего здесь порядка 40 экспонатов. Среди них — Cadillac eldorado 1959 выпуска, на котором можно прокатиться по площади перед музеем. Кстати, такой же автомобиль Элвис Пресли подарил своей маме. Автомобиль Сталина Packard Twin Six — 12 цилиндровая машина с талисманом на капоте в виде взлетающего пеликана.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Есть в коллекции и первый автомобиль с бензиновым двигателем Карла Бенца, бронированный ЗИЛ Михаила Горбачева, одна из первых гоночных машин Austin, производившихся с 1929 по 1931 год, и малыш ЗАЗ965, выпускавшийся с 1960 по 1969.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо автомобилей, в экспозиции есть мотоциклы и мопеды, производившиеся в разные годы в России и других странах, и даже двухместный самолет AERO L-29 Delfin. Узнать богатую историю каждой машины можно во время экскурсии или воспользовавшись аудиогидом. Кстати, музей расположен в очень необычном здании современного дизайна и у него информативный сайт, на котором рассказывается о каждом экспонате.