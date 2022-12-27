Фото: Picasa

Годом основания Тулы принято считать 1146 год, хотя первая запись о городе появилась в Никоновской летописи XVI века. Есть несколько версий происхождения названия "Тула". По одной из них, оно произошло от женского имени Тайдула. Так звали старшую жену ордынского хана Узбека, который управлял городом в XIV. В то время Тула была центром собирания дани с южнорусских земель.

По другой версии, Тулой (а позднее Тулицей) назывался приток реки Упы, на берегах которой расположился город. В словаре Даля "Тулой" называется скрытное, недоступное место. А вот в тюркском языке гидроним "Тула" схож со словом "болото".

Фото: Picasa

Тула находится на расстоянии 170 км от Москвы. Дорога из столицы замет порядка 3 часов. С 25 января приобрести двухдневный пакетный тур в Тулу с выездом из Москвы можно у туроператора "Интурист". Стоимость тура с трансфером, размещением в гостинице, экскурсиями и питанием начинается от 11 621 руб. на человека. Программа реализуется при поддержке Агентства по развитию туризма Тульской области.

Фото: Picasa

На въезде в город туристов встречает мемориал "Защитникам неба отечества", возведенный к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал представляет собой две несущие опоры, изогнутые в виде траектории полета самолетов. Наверху находится советский ЛА-5ФМ, внизу – немецкий Focke-Wulf "Fw-189". Это копии самолетов, выполненные в натуральную величину.

Фото: Picasa

В основе скульптурной композиции комплекса лежит реальный боевой эпизод фронтовой биографии героя СССР Ивана Вишнякова. На портале мемориала расположены 26 бронзовых табличек с именами летчиков – героев Советского Союза. А также таблички на языках республик СССР, посвященные героям-защитникам Родины. Высота памятника около 27 метров, а диаметр – более 93 метров.

Фото: Picasa

На территории Тулы находятся более 300 памятников архитектуры, истории, археологии, произведения монументального искусства. Самый древний из них – Тульский Кремль.

Фото: Picasa

Каменная крепость центре Тулы является памятником архитектуры XVI века. Кремль имеет форму правильного прямоугольника, в углах которого находятся четыре круглые башни: Спасская Наугольная, Ивановская, Никитская. Всего башен в кремле 9, четыре из них проездные: Одоевская – с юга, башня Водяных ворот – с севера, башня Ивановских ворот — с востока, башня Пятницких ворот – с запада. Еще одна кремлевская башня в серной части стены — Башня-на-погребу – глухая. Под ней раньше находился погреб с оружием и порохом.

Фото: Picasa

Протяженность украшенных "М"-образными зубцами кремлевских стен составляет более километра, а толщина в разных местах от 2,7 до 3,2 метров. В самой высокой точке стены кремля достигают 12,7 метров, по периметру на высоте 6,5 метров проходит боевой ход, который летом доступен для туристов.

Фото: Picasa

Внутри кремля располагаются два собора – Успенский и Богоявленский.

Фото: Picasa

Уникальность Тульского кремля еще и в том, что он построен в низине, а не на возвышенности. И сделано это было для защиты от пушек: ближайшие холмы находятся от кремля на расстоянии не меньше километра, поэтому не обладающие большой дальностью стрельбы древние орудия до крепости попросту не достреливали. Тульский кремль несколько раз подвергался набегам, но никогда и никем не был взят.

Фото: Picasa

Вокруг кремля располагаются исторические кварталы, застроенные купеческими старинными особняками XVIII-XIX веков. Два года назад один из них превратился в Музейный квартал, а в особняках, выходящих фасадами на ставшую пешеходной ул. Металлистов, разместились филиалы "Куликова Поля", "Ясной Поляны", филиал Государственного исторического музея, Историко-краеведческого и художественного музея, а также музея и штаба Центрального казачьего войска. В Музейном квартале также расположены гостиница, кафе, магазины и галерея.

Фото: Picasa

Рядом с музейным возник гастрономический квартал, получивший название "Искра". Здесь в нескольких купеческих особняках расположились кафе и рестораны, винные бары и пивоварни, где гостям предложат блюда по старинным русским рецептам и пиво со вкусом тульского пряника.

Фото: Picasa

Из Музейного квартала можно попасть на Казанскую набережную. Она проходит вдоль старицы реки Упы мимо Тульского кремля.

Фото: Picasa

На другом берегу реки расположились исторические здания Тульского оружейного завода, основанного Петром I. Тула считается одной из двух оружейных столиц России наряду с Ижевском. Город вошел в число пяти самых крупных промышленных центров России еще в конце XVIII века.

Фото: Picasa

На протяжении трех веков на Императорском тульском оружейном заводе (ТОЗ) выпускались различные виды вооружений, в том числе трехлинейная винтовка Мосина, станковый пулемет "Максим", авиапулеметы, снайперские винтовки, шесть модификаций автомата Калашникова, противотанковые управляемые ракеты, охотничьи ружья, карабины и спортивные винтовки. В 1724 году указом Петра I при ТОЗе был основан музей, оружейная коллекция которого пополняется и по сей день.

Фото: Picasa

Музей оружия является не только одним из старейших в России. Он входит в список 100 самых значимых музеев мира. За все время существования оружейная экспозиция сменила несколько локаций и даже размещалась в одном из храмов на территории Тульского кремля. В 2012 году для музея построили современное шестиэтажное здание, по виду напоминающее богатырский шлем.

Фото: Picasa

Новая постоянная оружейная экспозиция – "История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности", занимает четыре этажа. В ней огромное количество экспонатов, и чтобы задержаться у каждого хотя бы на минуту, придется провести в музее порядка 27 часов!

Фото: Picasa

Город, как и его кремль, никогда не сдавался врагу. Во время Великой Отечественной войны под Тулой оказался скованным фактически весь правый фланг нацеленной на Москву гитлеровской группировки. За героическую оборону городу в 1976 голу было присвоено звание "Город-герой" и вручена медаль "Золотая Звезда".

Фото: Picasa

В 2018 году в тульском парке "Патриот" открылся "Музей обороны Тулы", рассказывающий о подвиге горожан. Уникальная иммерсивная экспозиция музея воссоздает атмосферу сражающегося города.

Фото: Picasa

Московский вокзал, проводы на фронт, раздача хлеба, эвакуация предприятий и людей, госпиталь, кинотеатр достоверно воссозданы на основе историко-архивных данных Центрального архива министерства обороны РФ, государственного архива Тульской области, архивов ФСБ и УМВД, а также областного военкомата.

Фото: Picasa

В экспозиции представлены более 1000 подлинных предметов военного времени.

Фото: Picasa

Не оставит туристов равнодушными и мультимедийный Музей станка, организованный на заводе "Октава". Это единственный в России музей, где с помощью новейших технологий зритель погружается в настоящий диджитал-спектакль.

Фото: Picasa

В мультимедийном зале музея три основных экскурсии, рассказывающие об индустриальных предприятиях Тулы и об истории промышленности страны в целом.

Фото: Picasa

Тула знаменита своими пряниками. Первое письменное упоминание о тульском прянике относится к 1685 году. При этом историки считают, что на Руси эта сладость появилась примерно на век раньше и делали ее во всех городах и деревнях. Однако именно в Туле изготовление пряника практически возвели в искусство.

Самым знаменитым пряничником Тульской губернии был купец Василий Гречихин. Он представил двухпудовый пряник собственного производства на Всемирной выставке в Париже 1889 года и получил Гран-при. Через 11 лет Гречихин снова приехал на выставку во Францию и организовал недалеко от Эйфелевой башни торговлю пряниками, которые парижане стали называть "русскими". До революции в Туле было 22 предприятия по производству пряников. После 1917 года они были национализированы и объединены в один большой завод. При этом старую рецептуру удалось сохранить.

Фото: Picasa

Сохранилась и технология изготовления пряничных форм. Дощечки для печати пряников заготавливают из липы груши или берёзы, а затем сушат и вырезают на них узор в зеркальном отражении. На изготовление пряничной формы может уйти до трех лет!

Фото: Picasa

Традиционно в качестве начинки для тульского пряника использовали смородиновый или сливовый джем. С появлением современных загустителей список пряничных начинок значительно расширился. Теперь можно попробовать пряники с клубничной, тыквенной, шоколадной, персиковой и даже с банановой начинкой.

Фото: Picasa

На центральной площади города установлен бронзовый памятник прянику. Тульские молодожены получают пряник в подарок в день свадьбы, пряники здесь дарят на Новый год и по любому значимому поводу.