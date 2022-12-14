Добраться до Стамбула можно самолетами почти десятка российских и турецких авиакомпаний. Правила въезда просты: виза не нужна, все ковидные ограничения сняты. Единственное, что стоит проверить – срок действия загранпаспорта. Продолжительность полета – от четырех до пяти с половиной часов в зависимости от перевозчика (турецкие авиакомпании летают немного быстрее российских).

Фото: Григорий Астров

Рейсы прибывают, в основном, в новый авиахаб "Стамбул" — крупнейший в Европе. Аэропорт действительно огромный, поэтому будьте готовы пройти пешком несколько километров как на выход по прилету, так и на вылет. Плюс дорога от города до воздушной гавани занимает около 40 минут, и трафик довольно плотный. Это стоит учитывать, особенно при вылете. Во всем остальном не так давно открывшийся гигант хорош: здесь много магазинов, кафе, мест для отдыха, понятная навигация и приветливый персонал.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Приехав в город и разместившись, отправляйтесь на прогулку по атмосферным и запутанным улочкам Стамбула. Наслаждайтесь контрастами: здесь бок о бок стоят колоритные заброшки и фешенебельные особняки, а европейская архитектура мирно соседствует с османской.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Любителям культуры и истории в Стамбуле – раздолье. Здесь почти на каждой улице можно найти либо музей (очень много частных и весьма оригинальных), либо арт-пространство, либо галерею. А уж памятников архитектуры – просто не счесть.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Даже в торговых центрах можно внезапно набрести на арт-объекты – в том числе, и работы известных турецких деятелей искусства, например, Эмре Юсуфи.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А в районе Бейоглу, буквально в двух шагах от шумной улицы Истикляль, расположен прекрасный частный музей Пера (Pera Muzesi). Он открылся в 2005 году в здании бывшего отеля "Бристоль". Когда-то "Бристоль" был роскошным отелем для состоятельных туристов. Теперь, после масштабной реставрации, это викторианский особняк снаружи и современное арт-пространство внутри.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Всего в музее Пера восемь этажей. Первые два отданы под постоянные выставки, на остальных проходят временные: персональные, тематические, календарные экспозиции, камерные концерты, кинопоказы, лекции.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Тематика постоянной экспозиции весьма необычна: это коллекция анатолийских весов, гирь и мерок, а также целый зал керамики из Кютахьи. Уникальная коллекция мер и весов древней Анатолии включает более 8 тысяч экспонатов и расскажет посетителю о том, как раньше измеряли и взвешивали все: от каменных плит до алмазов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Несколько залов занимают картины турецких и европейских художников XVII-XIX веков. В те времена султаны любили приглашать ко двору европейских живописцев, которые своим творчеством оказали огромное влияние на турецких мастеров кисти. На выставленных в музее полотнах – разнообразные сцены из жизни старого Стамбула: городские пейзажи, военные сражения, дворцовые приемы.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Особое место в музее отведено картинам выдающегося турецкого археолога и живописца Османа Хамди-бея. Обратите внимание на его картину "Дрессировщик черепах": это самая известная и самая дорогая его работа. Кстати, Хамди-бей был директором стамбульского археологического музея, который тоже стоит посетить.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Комплекс из трех археологических музеев Istanbul Arkeoloji Müzeleri находится в районе Эминеню, рядом со знаменитым султанским дворцом Топкапы. Помимо собственно Археологического музея, здесь находятся Музей истории Востока и музей Ислама. Но большинство туристов, безусловно, привлекает коллекция уникальных артефактов, собранных в главном корпусе комплекса. Он был построен по инициативе и под личным кураторством Османа Хамди-Бея.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В залах музея немноголюдно, тихо и торжественно. Никто не будет отвлекать вас от созерцания лучшего, что подарили миру античные мастера скульптуры из Трои, Афродизиаса, Эфеса, Иераполиса и других знаковых мест, разбросанных по разным провинциям современной Турции.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь же можно увидеть небольшую, но впечатляющую коллекцию золотых и серебряных украшений из Трои и Месопотамии. Фотографировать в музее разрешено всем и без дополнительной оплаты. Не забудьте только выключить вспышку.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

От музея рукой подать до двух самых известных достопримечательностей Стамбула – Голубой мечети Султанахмет и Айя-Софии, с недавних пор также утратившей музейный статус и ставшей главной мечетью Турции.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Посещение обоих объектов, в связи с их религиозным статусом, сейчас бесплатно. Но будьте готовы отстоять длинную очередь, временами достигающую нескольких сотен метров. Особенно много желающих посетить Айя-Софию, которая является святыней как для христиан, так и для мусульман. Не забывайте и о дресс-коде: женщины допускаются в мечеть только в закрытой одежде и с покрытой головой, мужчины, наоборот, при входе снимают головной убор. Абсолютно все, входя под своды мечети, должны снять обувь.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

За музыкальными впечатлениями отправляйтесь в не так давно отреставрированный Культурный центр Ататюрка (Atatürk Kültür Merkezi; сокращенно – AKM). Один из символов культурной жизни Стамбула, построенный в середине прошлого века на во всех смыслах знаковой площади Таксим, более 10 лет находился на реконструкции. Сегодня это концертный и оперный залы, несколько многофункциональных секционных пространств, предназначенных для экспозиций и культурных мероприятий, а также музей музыки и библиотека под одной крышей.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь одновременно могут проходить несколько концертов, как в залах, так и под открытым небом. При этом посетителей библиотеки (богатейшее частное собрание литературы о культуре и искусстве, а также художественных и фотоальбомов на турецком языке, переданное владельцами в дар Стамбулу) ничто не потревожит: в светлое помещение с удобными диванами и открытыми книжными полками не проникнет ни один посторонний звук снаружи.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В музее музыки собрана коллекция турецких национальных музыкальных инструментов, а также личные вещи и фотографии выдающихся турецких певцов и музыкантов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Концертные залы центра с прекрасной акустикой принимают на своих сценах лучшие музыкальные коллективы, а также театры оперы и балета со всего мира. Кроме того, Культурный центр Ататюрка – домашняя сцена для Стамбульского симфонического оркестра.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Тем, кто получает удовольствие от покупок, в Стамбуле просто некогда будет скучать. По числу торговых точек этот мегаполис занимает одно из первых мест в мире.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Любителям оригинальных, аутентичных и дорогих вещей "не как у всех", безусловно, понравятся магазины, расположенные на узких улочках района Нишанташи. Это самый богемный район Стамбула, вплотную примыкающий к площади Таксим.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь сосредоточены бутики самых известных мировых и турецких брендов, а также небольшие магазинчики, в которых продают эксклюзивную продукцию ручной работы современные турецкие дизайнеры.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Крупные торговые центры (AVM) расположены в самых выгодных с точки зрения навигации точках мегаполиса. Среди тех, что давно и прочно завоевали любовь шопоголиков из разных стран мира, — Zorlu Centre, который находится в районе Бешикташ.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А недавно открывшийся в полностью реконструированном здании старой почты в районе Галатапорт торговый центр Post Offıce fashion gallery привлечет любителей покупок соседством всемирно известных брендов и продукции местных производителей.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

На первом этаже комплекса в эти дни проходит благотворительная новогодняя ярмарка, на которой можно приобрести продукцию малого турецкого бизнеса: семейных ателье и мастерских по производству кожаных изделий, производителей аксессуаров, украшений и предметов интерьера.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь же – огромный выбор парфюмерной продукции популярных турецких брендов, фермерский мед и свежайшие сладости.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Прелесть магазинов, где продаются лукум, пахлава, кадаиф и другие местные деликатесы, — в том, что весь ассортимент, представленный на витринах, можно попробовать. Покупайте то, что больше всего понравится, и не спешите с выбором.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Отдельного внимания заслуживает прекрасно обустроенная набережная Галатапорта, по которой – при условии хорошей погоды – приятно прогуляться и вечером, и при свете дня.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Еще одна устойчивая ассоциация, возникающая у туриста при слове "Галата", — это, конечно, Галатская башня. Она прекрасно видна практически с любой из примыкающих к ней улиц района Бейоглу и по праву считается одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Сейчас здесь музей, повествующий о жизни башни со времен ее основания в шестом веке до нашей эры и до наших дней. История ее весьма интересна: сначала она была деревянной, и только в 14 веке обрела каменные стены. Для чего только ее не использовали! Изначально задуманная как маяк, она была и смотровой вышкой, и пожарной каланчой, и обсерваторией. А в нижних ярусах во времена османов была тюрьма!

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Кроме того, на вершине башни расположена смотровая площадка, с которой открывается один из самых замечательных видов на Босфор и на обе части Стамбула: европейскую и азиатскую. Говорят, что с этой площадки в 1632 году спрыгнул, надев на себя самодельный летательный аппарат в виде крыльев, знаменитый османский новатор и экспериментатор Ахмед Челеби. Да не просто прыгнул, а перелетел на этих крыльях через весь Босфор.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Отдельная "достопримечательность" башни – практически ручные чайки, которые с удовольствием позируют перед многочисленными фотокамерами и совершенно не боятся людей. Они и сегодня напоминают нам о подвиге средневекового изобретателя.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

И, конечно, приехав в Стамбул, не забывайте вкусно и много есть! Многочисленные рестораны традиционной и европейской кухни, чайные и кофейни, уличные "точки" с салепом, жареными кукурузой и каштанами, свежевыжатыми соками и традиционными бубликами-симитами – все это ждет вас, маня яркими красками, аппетитными запахами и незабываемыми вкусами.

Фото: Екатерина Астафурова

Гастрономический Стамбул невероятно разнообразен и притягателен. Поэтому хотя бы на несколько дней забудьте о диетах, поддайтесь соблазну и попробуйте все, о чем так давно мечтали: шиш кебаб и балык екмек, чик кёфте и сарму, кюнефе и сютлач. Запивать все это в прохладную погоду советуем крепким турецким чаем. И наслаждайтесь зимой в одном из самых красивых городов мира.