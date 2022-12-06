Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В парк-отеле – 42 двухэтажных коттеджа и гостиница на 24 номера. Коттеджи оборудованы всем необходимым для семейного или дружеского отдыха – две спальни, кухня, большая гостиная с камином и телевизором.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В отеле работает спа-комплекс с бассейном и несколькими видами саун, тренажерный зал, большой детский клуб, три ресторана, площадки для занятий различными видами спорта.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Зимой здесь можно покататься на лыжах, коньках, снегоходах. Популярное развлечение у гостей – рыбалка. Можно арендовать катер со всем необходимым оснащением и отправиться "в открытое море" на несколько часов, привезя обратно судака, щуку, леща или плотву, кому как повезет. Кстати, фирменное блюдо ресторана парк-отеля "Калита" — свежевыловленный волжский судак с соусом барбекю на подушке из вспененного картофельного пюре.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В середине июля в отеле проводят традиционный День рыбака, в ходе которого выловленную рыбу можно купить на аукционе. А еще в этот день проводят соревнования по варке лучшей ухи, в которых участвуют команды рестораторов и муниципалитетов.

Фото: Угличский сыродельно-молочный завод

С апреля 2023 года у гостей отеля появится возможность посетить музей сыроделия при Угличском сыродельном заводе, познакомиться с историей промышленного сыроварения в России, увидеть линию производства советского сыра. Кстати, любителям этого продукта рекомендуем заехать в фирменный магазин при заводе и купить его продукцию – российский, пошехонский или костромской сыр из Углича удивят отличным вкусом даже взыскательных гурманов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Особой популярностью у гостей пользуется комплекс бань с несколькими видами парных, чаном с горячей и купелью с холодной водой, комнатами отдыха.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сегодня отель ежегодно принимает до 70 тыс. туристов, средняя загрузка коттеджей в 2022 году достигает 70-80%, а в летний сезон она составляла почти 100% при стоимости размещения порядка 35 тыс. рублей в сутки. Гости едут из Москвы, Петербурга, Ярославской, Костромской, Ивановской областей. На новогодние каникулы места в отеле практически распроданы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо отдыха у воды, гости обязательно посещают этнодеревню "Тыгыдым", до которой из Коприно всего 5 минут езды на машине.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Деревню создали супруги Александр и Олеся, перевезя в нее несколько деревянных домов конца XIX-начала XX века. И сегодня они живут здесь сами круглый год, поддерживая большое хозяйство, а с мая по сентябрь с удовольствием принимают туристов на всей территории этнопарка. Зимой экскурсии тоже проводятся, но в ограниченном режиме.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Гостям Тыгыдыма хозяева предлагают пообщаться с лошадьми, покормить их, узнать об их предпочтениях и повадках, принять участие в сеансе ипповенции (психологической разгрузки с помощью лошадей). Кобыла Малинка всегда вызывает восхищение у гостей и красотой, и грацией.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

И поучаствовать в разнообразных экскурсиях и мастер-классах, в ходе которых можно многое узнать о быте русской деревни, научиться писать гусиным пером или делать набойки на ткани.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Добираться до курорта из Москвы удобнее всего автотранспортом, дорога протяженностью 300 км займет 5-6 часов. Или поездом до Ярославля, а оттуда 100 км также на машине. Еще один вариант побывать в Коприно – приехать на теплоходе из Москвы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Прошлым летом на специально построенном причале курорта пришвартовались около 120 круизных судов, на которых прибыли порядка 100 тыс. пассажиров. В Коприно они обычно проводят несколько часов или целый день – купаются, загорают, пользуются инфраструктурой отеля, посещают деревню Тыгыдым.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как рассказывает заместитель гендиректора "Ярославского взморья" Игорь Нурмухамедов, у инвестора курорта компании "Васта Дискавери" – большие планы на будущее. К летнему сезону 2023 года здесь заработает отель "Коприно Плаза" на 127 номеров. В основном, он будет принимать корпоративных туристов, так как в "Бухте Коприно" в течение года проводят мероприятия для сотрудников и партнеров многие крупные компании. Отчасти высокая загрузка парк-отеля в течение всего года связана с большим потоком корпоративных клиентов.

Фото: Vzmorie.com

В ближайшие пять лет, до 2027 года, здесь будет поэтапно построен новый город Коприно Посад, напоминающий архитектурой старинные Суздаль, Кострому или Владимир. В нем будут размещаться три гостиницы, жилые апартаменты, большой аква-центр с водным парком, рядом появятся гольф-поле и новые пляжи. Общее число новых гостиничных мест к 2027 году вырастет на 1,3 тыс., а ежегодный турпоток на курорт "Ярославское взморье" за пять лет должен вырасти в пять раз.

По словам Нурмухамедова, проект реализуется при поддержке корпорации "Туризм РФ" и Минстроя, финансирующего обеспечивающую и инженерную инфраструктуру.