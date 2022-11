Фото: Интерфакс / Олег Санников

Самарканд – один из самых древних городов мира. Он был основан в VIII веке до н. э. под названием Афрасиаб. Более двух тысяч лет город был ключевым центром Великого шелкового пути и достиг наивысшего пика развития в XIV–XV веках, во времена правления Тимуридов. В 2001 году ЮНЕСКО включило город в список Всемирного наследия, определив его как "перекресток" и "плавильный котел" многих мировых культур.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Для туриста из России в Самарканде нет языкового барьера: местные жители, сотрудники отелей, продавцы, таксисты и официанты прекрасно разговаривают на русском языке, а многие надписи в городе продублированы как на английском, так и на русском.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В 2018 году американский институт Gallup включил Узбекистан в пятерку самых безопасных стран мира, так что в Самарканде туристам будет более чем безопасно, если, конечно, не пренебрегать элементарными правилами предосторожности. Но при необходимости гости всегда могут обратиться в созданную специально для них туристическую полицию.

Как добраться

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Москву и Самарканд связывают прямые рейсы "Аэрофлота", "России", "Азимута", Utair, Red Wings, S7 Airlines, Uzbekistan Airways Express. Из Новосибирска в Самарканд летает S7 Airlines, из Екатеринбурга — Red Wings, из Санкт-Петербурга — Uzbekistan Airways Express, Qanot Sharq, из Казани – "ИрАэро".

Фото: Интерфакс / Олег Санников

При этом борт "Аэрофлота" приземляется в Самарканде ежедневно ранним утром и вылетает обратно также утром, прибывая в Москву до начала рабочего дня.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Аэропорт в Самарканде небольшой, но зато самый современный в Узбекистане: его новый пассажирский терминал сдали в эксплуатацию весной 2022 года. Сейчас он входит в десятку лучших воздушных терминалов в региональном рейтинге World Airport Awards.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Терминал выполнен в форме "открытой книги", символизирующей "Новую астрономическую таблицу Курагони" — главный труд выдающегося ученого, астронома и математика Мирзо Улугбека – внука Амира Темура, правителя Самарканда.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В аэропорту установлена современная автоматизированная система контроля регистрации (e-gate) для вылетающих пассажиров, которая позволяет избежать очередей на паспортном контроле.

Где остановиться

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В Самарканде более 200 объектов размещения, в том числе два отеля категории 5* и около десяти четырехзвездочных.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Оба пятизвездочных отеля входят в новый туристический комплекс Silk Road Samarkand, открытый в конце лета 2022 года. Отель Samarkand Regency Amir Temur 5* первым в Центральной Азии вошел в ассоциацию ведущих отелей мира – The Leading Hotels of the World, а отель Silk Road by Minyoun 5* стал первым отелем китайской сети в Центральной Азии.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Четыре бутик-отеля комплекса Silk Road Samarkand предлагают необычный формат размещения – его можно совместить здесь с лечением в оздоровительных центрах при отелях.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Раньше туристы в Самарканде редко оставались дольше, чем день-полтора, в том числе потому, что в городе не хватало высококлассных объектов размещения. Сейчас ситуация меняется – в новых отелях с комфортом можно провести длительный отпуск.

Что посмотреть

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Все достопримечательности Самарканда за одно посещение города посмотреть невозможно. По мнению ЮНЕСКО, в Самарканде из исторических объектов обязательно стоит увидеть (и это далеко не полный список) три медресе на площади Регистан, соборную мечеть Биби-Ханум, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, в котором находится несколько мечетей, медресе и мавзолеев, мавзолей Гур-Эмир (мавзолей Амира Темура), мавзолей Рухабад, остатки обсерватории Улугбека.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Местные жители к этому "историческому" списку обязательно добавляют Сиабский базар и открытый в этом году историко-этнографический парк "Вечный город", созданный по проекту известного современного узбекского художника Бобура Исмоилова.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Мы в свою очередь посоветовали бы туристам, открывающим для себя Самарканд, в первую очередь посетить комплекс Регистан, мавзолей Гур-Эмир, парк "Вечный город", а также побывать на первой в городе иммерсивной экскурсии In.Visible Samarkand, которая позволит взглянуть на Самарканд через призму личной истории человека, родившегося и выросшего здесь.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Для самостоятельно изучения Самарканда туристу может пригодиться бесплатный Цифровой гид по Узбекистану. Никаких приложений устанавливать не нужно – гид запускается в браузере смартфона и его можно слушать в наушниках.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Более интересный цифровой помощник туриста в Узбекистане – мультиязычное приложение дополненной реальности NazzAR. Можно поставить на смартфон приложение (Google play, App Store) перед путешествием по городу или музеям Самарканда и наслаждаться рассказом об интересных вам объектах с элементами видео, аудио, 3D и интерактивами. В приложении есть режим 3D-тура, который позволяет в формате виртуального тура осмотреть музеи и объекты историко-культурного наследия в режиме виртуальной реальности.

Регистан

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Регистанами в Азии раньше называли главные площади в городах, которые были их административными и торгово-ремесленными центрами. Самаркандский регистан – самый известный в мире. Он сформировался в XV-XVII веках. Сейчас вокруг площади расположены медресе Улугбека (1417-1420 гг.), медресе Шердор (1619-1636 гг.) и медресе Тилля-Кари (1646-1660 гг.). Этот архитектурный ансамбль является уникальным образцом исламской архитектуры, так как более нигде в мире на одной площади не находятся три столь масштабных монументальных медресе.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Строительство медресе Улугбека, а чуть позже и обсерватории, позволило Самарканду стать одним из важнейших центров науки средневекового Востока. Считается, что медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока XV века.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Медресе Шердор находится напротив медресе Улугбека и повторяет его фасад, планировку и композицию, при этом первый этаж медресе Улугбека был разрушен, а в медресе Шердор он сохранился. Шердор возвели по приказу узбекского аштарханида Ялантгуша Бахадура. На украшении входного портала медресе тигр ("шир"), отсюда и его название. И это при том, что по мусульманским традициям на священных местах нельзя изображать животных или людей.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Медресе Тилла-Кари, также построенное Ялангтушем, находится на северной стороне площади Регистан. Оно отличается от двух других тем, что его западная часть является мечетью. Интерьер мечети особенно богат – "Тилла-Кари" означает "покрытый золотом".

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Все сооружения на площади Регистан поэтапно восстанавливали. Например, реставрацию медресе Улугбека начали в 1920-х годах и проводили более 70 лет. В том числе в 1932 году ученые по проекту архитекторов Владимира Шухова и Михаила Мауэра провели уникальную и ставшую известной во всем мире операцию по выпрямлению северо-восточного минарета.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Самаркандский Регистан – одна из главных достопримечательностей Узбекистана. Сегодня здесь постоянно проводят концерты, представления, фестивали, праздники, световые шоу. А в многочисленных мастерских и лавочках, расположенных на территории медресе, продают товары узбекских мастеров.

Мавзолей Гур-Эмир

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Мавзолей Гур-Эмир также называют усыпальницей Тимуридов и мавзолеем Амира Темура. Здесь покоятся всемирно известный Тамерлан (Амир Тимур), его сыновья Шахрух и Миран-шах, внуки Улугбек и Мухаммад Султан, члены его семьи, а также учитель и наставник Тамерлана Мир Сайид Барак.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Гробницу Тамерлана украшает надгробие (саркофаг) из цельного куска черного (темно-зеленого) нефрита, которое несколько раз исчезало, но его регулярно возвращали на место. В настоящее время гробница Тамерлана – один из самых значимых исторических объектов в мире из нефрита.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Мавзолей построил в 1404 году иранский архитектор Махмуд Исфахани по поручению Тамерлана. Сейчас мавзолей является уникальным шедевром персидского зодчества в стиле азери. Он послужил прообразом для создания мавзолея Тадж-Махал в Агре и мавзолея Хумаюна в Дели.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Мавзолей неоднократно реставрировали, начиная с XVII века. В 1950-х годах отреставрировали наружные купола и глазурь, в 1960-х годах провели масштабное восстановление комплекса, в 1996 году по фотографиям и обмерным чертежам XIX века восстановили два минарета.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В 2014 году Межпарламентская Ассамблея стран-участниц СНГ внесла мавзолей Гур-Эмир в список достопримечательностей "Жемчужин содружества".

In.Visible Samarkand

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Летом 2022 года в Самарканде появился пока еще необычный для постсоветского пространства формат экскурсии – иммерсивный (от англ. immersive — создающий эффект присутствия) спектакль, когда туристы становятся не безучастными наблюдателями, а полноправными участниками сюжета экскурсии. Которую, впрочем, даже экскурсией назвать сложно – это больше похоже на путешествие по городу в компании близкого родственника или друга, который делится личным.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Экскурсия начинается у мечети Биби Ханым, где администратор раздает туристам специальные наушники. Затем, следуя за голосом, слушая историю автора и живые звуки города, группа начинает полуторачасовое путешествие как по всем известным и знаковым достопримечательностям, так по скрытым и неочевидным местам Самарканда, куда просто так попасть невозможно.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Экскурсия создана в формате театральной постановки, в которой окружающее пространство играет главную роль, а сюжет экскурсии неотделим от маршрута.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Главный герой экскурсии родился и вырос в Самарканде, но 20 лет назад покинул город. Теперь он вернулся и вместе с участниками экскурсии открывает его заново, вспоминая, каким Самарканд был, и сравнивая с тем, каким он стал. История главного героя неотделима от маршрута экскурсии и от истории города.

"Вечный город"

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Историко-этнографический парк "Вечный город" открылся на берегу гребного канала в туристическом комплексе Silk Road Samarkand в 2022 году. Здесь на 17,7 га воссоздан древний город Узбекистана с его лавками ремесленников, художников, мастеров прикладного искусства, минаретами, местами отдыха, рынком, ресторанами. В "Вечном городе" представлена архитектура, культура и искусство различных регионов страны: Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкента, Хорезма, Кашкадарьи, Сурхандарьи, Каракалпакстана, Хивы, Джизака.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Побывав здесь, можно за день совершить путешествие по всему Узбекистану, познакомившись с наиболее выдающимися особенностями различных регионов страны.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Так, на территории комплекса расположено 25 мастерских, в которых лучшие и самые известные мастера со всего Узбекистана работают, передавая знания ученикам, проводят мастер-классы для туристов, а также продают свою продукцию. Мастерские и оборудование администрация "Вечного города" предоставляет им бесплатно, единственное условие – мастерам необходимо работать в культурно-этнографическом центре и общаться с туристами.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Отбирал мастеров со всего Узбекистана художник-идейный вдохновитель "Вечного города" Бобур Исмоилов с помощью директора самаркандского объединения "Усто", члена Академии художеств Узбекистана Джуракула Иноятова. Основная задача была максимально широко представить все ремесла страны, чтобы специалисты дополняли друг друга.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сейчас в "Вечном городе" есть мастерские, в которых можно познакомиться, в частности, с работой золотошвей, кузнецов, керамистов, чеканщиков, калиграфистов, миниатюристов, травников, ткачей, мастеров вышивки и ковроткачества, резьбы по дереву, национального платья, производителей бумаги, попробовать местные вина и коньяки.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Так, например, на Центральной улице города, позванной в честь Самарканда, гости могут познакомиться в мастерских с искусством вышивки, национальными костюмами и чеканкой, самаркандскими лепешками и самсой. На улице Ферганы, известной своими мануфактурами, — увидеть различные ткани, ковры, риштанскую керамику, а также попробовать главные блюда региона — плов, лепешки и халву. На улицах Бухары и Хивы – увидеть кованые изделия, керамику ханки и гиждуван.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также на территории "Вечного города" работают художественные салоны и галереи, кафе и тематические рестораны национальной узбекской кухни. И, конечно, рынок, где можно купить все, чем богата узбекская земля.