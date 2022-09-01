Во время "Медиаразведки", организованной сервисом поездок и путешествий Туту.ру, корреспондент портала "Интерфакс-Туризм" убедился: в регионе есть, чем заняться, на что посмотреть и куда пойти.

Добираться до Калуги очень удобно. Здесь, как и в других регионах ЦФО, есть и развитая дорожная сеть, и аэропорт, и два железнодорожных вокзала. С размещением тоже не возникнет проблем. Не только в областном центре, но и в Боровске, Тарусе, других райцентрах можно найти отель на любой бюджет (цены от 1,3 тыс. рублей за ночь), снять квартиру или дом.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А дальше – полный простор для фантазии. Но бывалые туристы советуют, пока сезон, не пренебрегать водными маршрутами. Вся Калужская область изрезана множеством рек, речек и речушек. Ока, Угра, Серена – всех не перечесть. Протекают они среди живописных, поросших лесом или кустарником, некрутых берегов – идеальные условия для неспешного сплава на сапе, байдарке или катамаране.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Опытные инструкторы расскажут, покажут, обучат даже совсем "сухопутных", как правильно работать веслом, управлять движением судна и… снимать его с мели. И да, будьте готовы на мелких участках пройтись пешком по каменистому или илистому дну, неся средство сплава в руках. Но поверьте, красота окружающих пейзажей и проснувшийся командный дух с лихвой компенсируют временные неудобства от промокшей одежды.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А для тех, кто везде и всегда выбирает комфорт, есть экскурсионный теплоход, курсирующий по Оке. На борту корабля есть все для приятной прогулки: тенты, горячий чай и приветливая команда. И бонусом – красивейшие закаты над излучиной реки.

Старинная, патриархальная, зеленая

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Прибыв в Калугу, обязательно найдите время для неспешной прогулки по центру города, где расположены его основные достопримечательности: гостиный двор позапрошлого века постройки в неоготическом стиле, купеческие особняки, в одном из которых сейчас находится краеведческий музей, и архитектурный ансамбль Присутственных мест, с арочными въездами и античными колоннами.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Прогулявшись под стрельчатыми арками Гостиного двора, отправляйтесь на старейший, да еще и действующий каменный виадук в России, который так и называется – Каменный мост. Построенный еще в 1785 году для гужевого транспорта, он выдержал и современное автомобильное движение, и даже военную технику во времена Великой отечественной войны. Под 160-метровым мостом раскинулся Березуйский овраг, заросший зеленью. Здесь особенно красиво золотой осенью и ранней весной.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Вообще, Калуга – город очень зеленый. Здесь десятки парков и скверов, за которыми городские власти следят с любовью и заботой.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Особой, патриархально-умиротворенной красотой отличаются и райцентры Калужской области. Один из них – Боровск – знаменит своими храмами, среди которых есть и старообрядческие, и купеческими особнячками.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Боровск по праву занимает особое место среди малых городов России. С ним связано множество страниц истории нашей страны. А еще городок окружен вековыми лесами и национальными парками, поэтому здесь особенно чистый воздух.

Калуга космическая

Первою строчку в топ-5 мест, обязательных к посещению для всех, кто приезжает в Калужскую область, по праву занимает Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Грандиозный музейный комплекс, наполненный светом, с причудливо скомпонованным пространством (спуски, подъемы, площадки, отсеки) – настоящий космический город, в котором собраны бесценные экспонаты, повествующие об истории развития космонавтики в нашей стране.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Опытные гиды расскажут об удивительных событиях, происходивших как в секретных лабораториях, так и в космосе, и о потрясающих открытиях советских и российских ученых.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Посетители узнают, почему космонавты перестали питаться едой из тюбиков и есть ли будущее у атомных космических исследований; поймут, почему Россия не стремится на Луну, но очень хочет попасть на Марс, и попробуют вручную посадить космический модуль на астероид на 5D-тренажере.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь можно заглянуть внутрь космической станции "Мир", буквально прикоснуться к спускаемому летательному аппарату "Восток-5" и оценить условия, в которых тренируются космонавты перед полетом.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А еще в музее проводят тематические уроки и научно-популярные лекции, показывают фильмы о космосе и, конечно с особой любовью рассказывают о знаменитом на весь мир ученом-самоучке Константине Циолковском, который жил, работал и похоронен в Калуге. Могила ученого – недалеко от музея, в парке среди зеленых аллей. Два музея Циолковского (в Боровске и Калуге), являются отделами Музея истории космонавтики.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А самый необычный памятник ученому провожает гостей на выходе из нового здания музейного комплекса. Циолковский-мечтатель, Циолковский-фантазер, Циолковский-пророк, паря над нашими головами в развевающемся плаще и на роликовых коньках, с легкой улыбкой машет потомкам рукой… Он точно знает: одного посещения этого места вам будет мало, и вы обязательно вернетесь сюда вновь.

Загадочная улыбка хлудневской Мадонны

Любителям традиционных народных промыслов будет интересно отправиться в калужский Дом мастеров и познакомиться с аутентичной хлудневской глиняной игрушкой.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Народные мастера расскажут о традициях хлудневской росписи, об истории возникновения игрушки, о значении каждой фигуры, цвета и знака.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь же, в Доме мастеров, работает постоянная экспозиция, повествующая о традиционных народных промыслах Калужского края: гончарном ремесле, кружевоплетении, вышивке и других.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А во время мастер-класса, вооружившись кистями и красками, сидя в горнице за резным столом, дети и взрослые постигнут секреты народной росписи, а потом заберут с собой собственноручно раскрашенную свистульку или гремотуху (аналог погремушки) в виде индюка, медведя, барыни, петушка или древа плодородия.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Расписанные древними символами Солнца, Земли, воды и изобилия, загадочно улыбающиеся хлудневские игрушки станут доброй памятью о посещении Дома мастеров. Только перевозите сувенир с осторожностью: глина – очень хрупкий материал, и при небрежном обращении игрушка может разбиться.

Бумажно-поэтические полотна

Те, кому интересен промышленный туризм и история различных производств, безусловно, оценят музей бумажного дела "Бузеон". Первый в России инновационный музей бумаги расположен на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры (усадьба "Полотняный завод") в Дзержинском районе Калужской области.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь, под сводами исторического здания, собрана самая полная информация о бумажном производстве от древности до наших дней.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Эрудированные гиды покажут, как изготовить великолепную крафтовую бумагу своими руками и буквально с помощью того, что есть под рукой: ветхих тряпочек или макулатуры, воды, блендера и… кошачьего лотка.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Посетителям покажут бумагу из различных материалов, среди которых есть и весьма специфические – например, фекалии слона и панды! А самым трудолюбивым дадут возможность самим собрать самую настоящую школьную тетрадь, которую можно после мастер-класса забрать с собой.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь же расположен музей-усадьба владельцев Полотняного завода – семьи промышленников Гончаровых. Это, пожалуй, один из самых нетривиальных и в то же время ценных литературных музеев России. Дворянское гнездо принадлежало родителям легендарной Натальи Николаевны Гончаровой, жены Александра Сергеевича Пушкина.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Все здесь до сих пор пронизано поэзией и романтикой – это место очень любят молодожены, и для любителей истории здесь тоже найдется немало интересного.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Предки Натальи Гончаровой Абрамовичи внесли огромный вклад в развитие российской промышленности, были поставщиками парусинного полотна, а затем и бумаги для императорского двора. Усадьбу почтила своим присутствием сама Екатерина Великая, а во время военной кампании 1812 года здесь располагался штаб русской армии во главе с Михаилом Илларионовичем Кутузовым.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Истории семьи Натальи Николаевны, в которой немало славных страниц, посвящена постоянная экспозиция на втором этаже усадьбы.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А еще здесь располагается детская школа искусств и регулярно проходят образовательные олимпиады и другие культурные события, посвященные Пушкину и его главной музе.

Вкусные сувениры на память

Гурманам Калужская область тоже найдет, что предложить. Любители сыра непременно оценят экскурсию на производство "Калужское Сыроморье – Ивандамарья" в хозяйство фермеров Ивана и Марии Казимиров.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь сами владельцы расскажут и покажут, как делаются полутвердый и твердый сыры. Вы удивитесь, узнав, что три предмета, которые чаще всего бывают в руках настоящего сыровара, — это… швабра, тряпка и ведро! А еще – что сыроваром можно стать совершенно случайно, попробовав сварить сыр на собственной кухне в обычной кастрюле.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

На мастер-классе вы сами изготовите сырные "конфеты" из рикотты, сдобренные различными "топингами". На выходе получится оригинальный и вкусный сувенир.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Возрождают в Калуге и полузабытые традиционные кулинарные традиции. Так, с большими трудностями, но нашли и восстановили по архивным записям и воспоминаниям современников рецепты знаменитого калужского теста и "пьяных" пряников. Калужское тесто – нечто, напоминающее одновременно и пастилу, и, пряник, и коврижку. Основой для приготовления служат… качественные ржаные сухари. А в "пьяный" пряник, как ясно из названия, при приготовлении добавляют коньяк. Он получается мягче и душистее привычного нам и более "раскрученного" тульского.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Теперь и то, и другое, а также разнообразную пастилу, натуральные мармелады и прочие сладости можно приобрести в сувенирных лавках на память о посещении этого по-домашнему теплого и гостеприимного края.