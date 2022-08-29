Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Разработку туристического мастер-плана "Большое Золотое кольцо" Ростуризм ведет совместно с ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) и многопрофильным консорциумом. Документ должны представить в правительство РФ в декабре 2022 года. Обновленный туристический бренд Золотое кольцо России будет включать территории Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Помимо развития инфраструктуры и туристических объектов в существующих городах и на имеющихся курортах, мастер-план предусматривает создание в девяти областях 18 всесезонных курортов, по два в каждом регионе. В частности, в Московской области новые курорты планируется создать в зонах туристического спроса "Коломна/Зарайск" и "Руза/Волоколамск", в Тульской – "Богородицк/Куликово поле" и "Белев", в Калужской – "Таруса" и национальный парк "Угра" (арт-парк "Никола-Ленивец").

Зарайск

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Московской области примером резкого увеличения турпотока за счет развития городской среды и инфраструктуры стал древний город Зарайск с населением всего 22 тысячи человек. Он знаменит прежде всего самым маленьким кремлем на территории России, памятником архитектуры начала XVI века. В Подмосковье это единственная полностью сохранившаяся крепость.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Длина стен Зарайского кремля по периметру – всего 500 метров. Семь башен, три из них – проездные. Он возведен по канонам итальянской замковой архитектуры и приспособлен для ведения кругового боя с применением артиллерии. Внутри кремля расположены Никольской собор (1681 год), Иоанно-Предтеченский собор (1904 год), а также здания присутственных мест (XVII век) и бывшего Зарайского духовного училища, сейчас там располагается музей "Зарайский кремль".

Фото: ООО "ПроГород"

"Несколько лет назад Зарайск был совершенно другим городом. У нас была одна гостиница, один ресторан, а на фасадах красовалась хаотичная реклама. Многоквартирные дома в исторической части города, попавшие в программу переселения из ветхого аварийного фонда, должны были быть снесены", — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По его словам, было принято решение показать бизнесу, что территория города не безнадежна. Для этого была проведена реконструкция одной из достопримечательностей города – Водонапорной башни, которую отремонтировали за счет средств местных предпринимателей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Следующим шагом, как рассказал Петрущенко, была победа Зарайска во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получил 50 млн рублей на благоустройство территории Торговых рядов. Улицы замостили плиткой, в центре города появились качели, лавочки, детские площадки, информационные стенды.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Кроме того, добавил он, семь обветшавших зданий на центральной улице города вместо сноса были проданы инвесторам. В них появились магазины, рестораны, кафе, гостиницы, мастерские народных ремесел.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 2020 году Зарайск вновь стал победителем конкурса, 44,5 млн рублей федеральных средств были потрачены на благоустройство набережной реки Осетр. Также за последние годы были благоустроены парки и скверы города за счет бюджета Московской области. В середине августа Зарайск снова стал победителем всероссийского конкурса. В этот раз победил проект благоустройства второй очереди набережной реки Осетр от плотины до Белого колодца. Проект планируется реализовать до конца 2023 года.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Глава городского округа подчеркнул, что в результате преобразований турпоток в Зарайск увеличился с 60 тысяч в 2016 году до 194 тысяч в 2021 году. Помимо изменения городской среды и появления новых точек показа, в городе открылись гостиницы, кафе и рестораны. При этом Петрущенко признает, что гостиничных мест в городе пока недостаточно, поэтому многие туристы принимают решение останавливаться в соседних городах Подмосковья или приезжают только на один день.

Богородицк

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В городе Богородицк в Тульской области с населением 30 тысяч человек расположен роскошный дворцово-парковый ансамбль с сохранившимся с XVIII века первым в России пейзажным парком. Усадьба была построена для Екатерины II на месте разрушившейся Богородицкой крепости. После смерти императрицы усадьба принадлежала ее внебрачному сыну графу Алексею Бобринскому. При этом парк носит имя управляющего и ученого-агронома Андрея Болотова, который приступил к его созданию весной 1784 года.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Усадьба в Богородицке сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, дом был почти полностью разрушен. Его от полного демонтажа после окончания войны спас местный учитель рисования Петр Кобяков, который написал письмо в газету "Советская Россия" и лично поехал в министерство культуры СССР, чтобы спасти усадьбу. В итоге он добился отмены решения о сносе дворца и вдохновил местных жителей, которые стали восстанавливать дворец народными силами. В 1975 году в возрождаемом дворце был основан Богородицкий дворец-музей, который открылся для посетителей 16 октября 1988 года.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Сейчас во дворце-музее для посетителей открыто 14 залов, в которых проводятся художественные выставки, концерты камерной музыки, работает детская художественная школа. Фонды музея насчитывают почти 15 тысяч экспонатов. Богородицкий дворец-музей вместе с парком включены в федеральный туристский маршрут "Русские усадьбы".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Богородицкий дворец-парк уже сейчас входит в число самых посещаемых объектов Тульской области, однако сотрудники музейного комплекса уверены, что смогут принимать еще больше путешественников.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Помимо самой усадьбы, в городе появляются новые точки притяжения. Так, в 2020 году в Богородицке завершилась реконструкция городской набережной вдоль графского пруда. На месте плотины и дамбы появилось арт-пространство, созданное по концепции "Город-театр". С набережной пруда хорошо видна усадьба Бобринских на противоположном берегу.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 2015 году в центре города, в городском саду, установили бронзовый монумент Екатерине Великой. А в 2020 году, в честь 500-летия Тульского кремля, в Богородицком дворце-музее была восстановлена въездная башня-колокольня. В июле 2022 года в здании самого дворца после реставрации открылась смотровая площадка.

Епифань и Куликово поле

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

После вступления в Большое Золотое кольцо поселок Епифань и расположенный рядом музей "Куликово Поле" также рассчитывают на рост турпотока. Заведующая отделом по туризму и экскурсиям музея-заповедника "Куликово Поле" Ольга Каширина отметила, что ресурсные возможности и площади экспозиций, выставочных комплексов и мемориалов музея позволяют принять уже сейчас в два раза больше туристов. При этом туристы в основном едут в сам музей-заповедник "Куликово Поле", особенно во время проведения там различных фестивалей и ежегодной реконструкции битвы, а в Епифань заезжают редко.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Епифань основан в 1566 году как деревянная крепость-острог. Поселок знаменит прежде всего величественным Никольским собором XIX века, реставрация которого сейчас близится к завершению. Сведения о соборе датируются еще XVII веком. Вначале это была деревянная церковь, на месте которой в первой половине XVIII века был построен каменный храм. Однако, в связи с начавшимся разрушением, обитель была разобрана, а на ее месте в 1810 году началось строительство большого собора, завершившиеся спустя сорок лет. Для того времени это было грандиозное сооружение, 50 м в высоту и 80 м в длину, что сопоставимо с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. В результате в маленькой Епифани (население поселка около 2,2 тысяч человек) появился собор, который по своей красоте не уступает столичным храмам.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Также туристы в Епифани осматривают белокаменную церковь Успения Пресвятой Богородицы на Федосеевом городище. По преданию, это название связано с именем Феодосия Печерского, основавшего Киево-Печерский монастырь. Другое предание гласит, что холм, на котором стоит церковь, расположен на месте захоронения воинов, умерших от ранений после Куликовской битвы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Петр I рядом с Епифанью планировал построить адмиралтейство и для этого началось сооружение Ивановского канала, который должен был соединить бассейны Дона и Волги. Строители возвели несколько шлюзов, но затем проект был заброшен в связи с недостатком воды для пропуска судов. На остатки шлюзов и самого канала можно посмотреть с холма, на котором стоит церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Епифани заслуживает внимание туристов также местный Музей купеческого быта. Со временем значение Епифани как защитной крепости было утрачено и город стал привлекать купцов. К середине XIX века Епифань был важным торговым центром. Восстановленная купеческая лавка является одним из филиалов музея "Куликово Поле". В 2023 году в поселке планируется открытие нового музея, который будет посвящен истории Епифанской крепости и героической обороне южных границ Российского государства в XVI-XVII веках.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Знаменита Епифань ранее была и проходящей тут каждый год большой ярмарке. С 2002 года Епифанская ярмарка снова проводится в поселке, она проходит накануне православного праздника Медовый Спас. Ярмарка знаменита сейчас прежде всего медом и сваренной по старинным рецептам медовухой.

Музей Поленова

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Музей-заповедник художника Василия Поленова, расположенный также в Тульской области на берегу Оки, уже сейчас пользуется огромным спросом у туристов. В летнее время даже в будни бывает сложно найти место на парковке возле музея, а билеты на посещение по сеансам главного дома музея лучше покупать заранее.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Поленов приобрел имение на высоком берегу реки Оки в окружении соснового бора в 1890 году и перебрался туда вместе с семьей. Постройки на территории он возводил по собственному проекту. При жизни художник мечтал, что усадьба со временем превратится в первый провинциальный общедоступный музей. В итоге так и произошло через четыре года после смерти Поленова.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В экспозиции музея находятся многочисленные произведения самого Поленова, а также его знаменитых предшественников и современников. Усадьба состоит из 17 построек, в том числе из дома Поленова, мастерской, получившей название "Аббатство", "Адмиралтейства" – лодочного сарая. В "Адмиралтействе" можно увидеть диораму "Кругосветное путешествие" в картинках, созданной Поленовым в 1920 году.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Примерно в 2 км от Поленово расположена деревня Бёхово, которая в 2021 году вошла в число "Лучших деревень мира" по версии UNWTO и получила официальный статус "самой красивой деревни России". Церковь Святой Троицы в Бёхово была построена по проекту Василия Поленова. По его же проекту построили школу в селе Страхово, сейчас там расположен Центр детского творчества.

Таруса

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В получасе на речном трамвайчике от Поленово, на другом берегу Оки, находится старинный город Таруса с населением около 10 тысяч человек, расположенный уже в Калужской области. При этом путь на автомобиле между двумя соседними объектами занимает не менее 1,5 часов и проходит через подмосковный Серпухов из-за отсутствия рядом мостов через Оку.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Однако регулярного речного транспорта между Поленово и Тарусой не существует, в период навигации для туристов курсируют только речные трамвайчики типа "Москвич", путь они начинают в Тарусе в первой половине дня, а к вечеру возвращаются назад. При этом у туристов, которые приехали погулять в Поленово, сейчас нет возможности сесть на речной трамвайчик, отправиться в Тарусу и потом вернуться назад. Власти двух регионов рассчитывают, что проблему транспортного сообщения между берегами Оки как раз может решить развитие Большого Золотого кольца.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Власти Тарусы для привлечения туристов выбрали концепцию "Таруса вдохновляет". Туристов здесь привлекают творческими мероприятиями, фестивалями, экскурсиями, но прежде всего город славится своей уникальной сохранившейся архитектурой и благоприятной экологией.

Фото: ООО "ПроГород"

"Туристы едут в наш город, чтобы приобщиться к культуре и искусству, это интересно людям всех возрастов. При этом у нас есть потенциал, который может позволить превратить Тарусу в круглогодичный курорт. Как всесезонный курорт Таруса может состояться благодаря тому, что здесь и исторический дух времени, и природа в городе, и творческая составляющая – все вместе. Таруса может стать курортом психологическим. Раньше люди ехали отдыхать от физических нагрузок, и как раз в Тарусе вы попадете в атмосферу полного умиротворения. Не зря мы говорим, что "Таруса вдохновляет", — рассказал глава городской администрации Сергей Манаков.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Он отметил, что местные жители всегда были против постройки на территории города крупных промышленных объектов и линии железной дороги, поэтому Таруса с давних времен привлекала и вдохновляла творческих людей, которые любили приезжать сюда, чтобы побыть в тишине. В разные времена в Тарусе жили и работали многие выдающиеся литераторы, архитекторы и художники. В городе и сейчас живут или приезжают летом многие известные творческие люди.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В частности, в Тарусе находится дача Константина Паустовского, являющаяся теперь музеем, экспозиция которого воссоздает подлинную обстановку 50-60-х годов XX века. Похоронен писатель на местном кладбище на окраине города над обрывистым берегом реки Таруски как он и завещал.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Я живу в одном маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветет между берез и сосен черемуха...", — писал Паустовский о Тарусе.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В городе также расположен музей семьи Цветаевых. Семья поэтессы много лет прожила в Тарусе, сама она с детства приезжала сюда на лето. Тарусские просторы стали для Цветаевой источником вдохновения. К сожалению, дом, в котором летом бывала Цветаева, не сохранился. Музей открылся в 1992 году в так называемом доме "Тьо". Он был куплен дедом Цветаевой по материнской линии Александром Меином. После его смерти в доме последние 20 лет своей жизни жила его вторая жена Сусанна Мейн, которая не была родной бабушкой сестрам Цветаевым, поэтому они называли ее тетей. Она плохо говорила по-русски и вместо тетя говорила "тьо", поэтому дом и получил такое название.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Среди мемориальных экспонатов музея – мебель из московского дома в Трехпрудном переулке, в котором родилась Марина Цветаева, предметы, принадлежавшие ей, ее близким и родным, тарусским родственникам и друзьям.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Тарусе также интересно будет посетить местную фабрику художественной вышивки, на узорах которой можно найти отсылки к старинным обрядам и оберегам. Работы фабрики не раз становились призерами различных выставок.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Главная доминанта центра Тарусы – собор Петра и Павла XVIII века, проектировал его известный архитектор Иван Ясныгин. Собор был задуман с трехъярусной колокольней, строился он на средства Екатерины II. Строительство храма завершилось в 1789 году. Вначале собор выстроили продолговатым, с трехъярусной колокольней, а в XIX веке пристроили два придела, после чего храм приобрел форму усеченного креста.

Арт-парк "Никола-Ленивец"

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Еще одна достопримечательность Калужской области, вошедшая в разработку мастер-плана Большого Золотого кольца – арт-парк "Никола-Ленивец", расположенный на территории национального парка "Угра". Он появился вокруг небольшой деревушки под названием Никола-Ленивец и в итоге стал самым большим арт-парком Европы. В парке под открытым небом на площади 650 га представлены произведения современного искусства и архитектуры. Всего парк насчитывает 40 объектов лэнд-арта, которые органично вписываются в леса и луга.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Как рассказала директор фестиваля "Архстояние" (проводится на территории парка с 2006 года), управляющий партнер проекта Юлия Бычкова, турпоток в арт-парк в течение ближайших пяти лет планируется увеличить вдвое, до 500 тысяч человек в год, во многом за счет реализации инфраструктурных проектов, включенных в мастер-план Большого Золотого кольца.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По ее словам, почти все посетители парка приезжают на личных автомобилях, во многом из-за того, что на общественном транспорте добраться в него очень сложно. При этом власти Калужской области обещают в сентябре проложить к Никола-Ленивцу асфальтированную дорогу.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Бычкова также сообщила, что зимой парк может одновременно разместить до 100 туристов, а летом это число вырастает до 350-400 человек, не считая кемпингов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"В холодное время года мы можем до 100 туристов разместить комфортно. В летнее время это бесконечное количество, у нас 650 га территории, есть и глэмпинги, и кемпинги, которые как гармошка расширяются в зависимости от фестивальной нагрузки. Летом номерной фонд позволяет разместить 350-400 человек и плюс кемпинги до 15 тысяч гостей во время фестивалей", — сообщила она.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По ее словам, руководство проекта планирует как минимум удвоить или утроить число номеров в ближайшие годы. При этом Бычкова подчеркнула, что возможности кемпингов по размещению туристов во время крупных летних событий планируется довести до 20 тысяч человек и дальше не расширяться, чтобы у гостей была возможность уединения.