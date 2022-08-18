Фото: Сергей Крылов

Путешествие на юг Уральского региона организовал сервис поездок и путешествий Туту.ру при содействии Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Участники проекта «Медиаразведка» исследуют самые разные места России, необычные достопримечательности, оригинальные варианты досуга и локальной кухни, что позволяет профессиональному медиасообществу дать оценку туристического потенциала региона.

Фото: Арсений Серов

По количеству и красоте озер Южный Урал по праву соперничает с Карелией. В Челябинской области их настолько много, что оба метеорита, упавшие на территории региона, попали в озера. В 1949 году осколок метеорита «Кунашак» упал в озеро Чебакуль, а в 2013 году осколок метеорита «Челябинск» упал в озеро Чебаркуль. Но не только падающими небесными телами славятся местные водоемы. Озеро Тургояк, расположенное недалеко от Миасса, по праву называют младшим братом Байкала из-за чистейшей воды, близкой по составу к байкальской. Вода настолько прозрачная, что дно видно на глубине 17 метров.

Фото: Сергей Крылов

Мало что сравнится с наслаждением от яхтенной прогулки на закате. Кстати, катера на бензиновых двигателях здесь категорически запрещены, только лодки и яхты с электрическими двигателями.

Фото: Арсений Серов

Для того, чтобы осмотреть окрестности, искупаться в бодрящей чистой воде, попробовать свои силы на сапбордах, заняться яхтингом или дайвингом, одного дня не хватит. А на ночлег удобно разместиться в клубе-отеле «Золотой пляж».

Фото: Сергей Крылов

Тургояк славится своими островами, самый знаменитый из которых остров Веры. Здесь расположен крупнейший мегалитический комплекс Уральских гор. Возраст мегалитов, сооружений из огромных каменных глыб, достигает 6 тысяч лет.

Фото: Арсений Серов

Особенно интересен мегалит № 1: его размеры, наличие окон, каменные скульптуры в виде голов быка и волка, позволяют предположить, что перед нами – храмовый комплекс. По местной традиции, на древние менгиры – одиночные вертикальные камни, которых много на острове, положено присесть и загадать желание. Говорят, сбудется!

Фото: Арсений Серов

Таинственности месту добавляют руины старообрядческого скиты. По одной из легенд остров получил свое название по имени старообрядческой отшельницы, монахини Веры, сбежавшей на остров от брака с нелюбимым. Добраться сюда можно арендовав лодку или яхту в поселках на побережье Тургояка.

Фото: Сергей Крылов

На Южном Урале множество мест, где вы кожей чувствуете дыхание времени. Одно из самых знаменитых – Аркаим, городище бронзового века, практически случайно обнаруженное небольшой археологической экспедицией в 1987 году. Находится оно в живописнейшем месте – в долинах рек Большая Караганка и Утяганка.

Фото: Арсений Серов

То, что уникальный объект синташтинской культуры сохранился в течение четырех тысяч лет, можно назвать большой удачей. Территорию, на которой расположен археологический памятник, планировали затопить в начале 90-х прошлого века в рамках проекта поворота северных рек. И только активное противодействие научного и культурного сообщества, да и, что уж греха таить, развал Советского Союза, спасли Аркаим.

Фото: Сергей Крылов

Кстати, как показали археологические изыскания, предки жителей Челябинской области с незапамятных времен были металлургами.

Фото: Арсений Серов

Незабываемые впечатления вас ждут и при посещении Аракульского шихана. Причем со старта, так как добраться до него можно либо пешком, пройдя 5 км, либо на машине, договорившись с местными жителями станции Силач и испытав все прелести экстремального джиппинга по разбитым лесовозами дорогам. Сложен шихан огромными гранитными глыбами удивительно правильной формы. От древних стоянок человека времен бронзового и железного века остались явные следы – каменные чаши на месте предполагаемых костров.

Фото: Сергей Крылов

Со скал открывается потрясающий вид на 11 озер. Таинственный Южный Урал озадачит вас и здесь. Например, названием самой высокой скалы – Чемберлен. Попробуйте найти связующие нити между ней и английским премьер-министром. Инфраструктура рядом с Аракульским шиханом только развивается, но уже есть элементарные удобства и проводники, которые проследят за вашей безопасностью. Здесь расположен скалодром с трассами различного уровня сложности. Но если стресса вам и в обычной жизни хватает, можно неспешно порыбачить на чистейшем озере Аракуль.

Фото: Сергей Крылов

Не менее величественное зрелище представляют собой Айские притесы, расположенные недалеко от деревни Алексеевка Саткинского района. Второе их название – Сабыр-кая, что в переводе означает пестрая скала. И действительно, гряда образована из известняка самых разных оттенков белого, желтого, голубого и розового.

Фото: Арсений Серов

На Айских притесах активные туристы могут получить свою дозу адреналина в экстрим-парке «Грифон». Можно промчаться на зиплайне над рекой Ай, покачаться на качелях над обрывом, пройти по навесному мосту над пропастью. Ну а если вас не смущает перспектива шагнуть в бездну, можно и роупджампинг попробовать.

Фото: Сергей Крылов

Для умиротворяющего отдыха на лоне природы в Челябинской области множество гостевых домов и баз отдыха. Есть и оригинальные места, например «Ершовы острова» на берегу озера Сунгуль (возле города Касли). В загородном клубе можно не просто отдохнуть в семейном лагере, но и полюбоваться на произведения искусства – скульптуры из природных материалов, созданные в рамках ленд-арт фестиваля «Острова».

Фото: Сергей Крылов

Известные российские художники населили остров удивительными персонажами — фламинго, жирафы, дельфины, носороги, динозавры, люди, сотворенные из дерева, сена, металла, керамики органично вписаны в окружающий ландшафт.

Фото: Арсений Серов

Путешественникам, предпочитающим городской туризм, обязательно стоит побывать в старинных городах Челябинской области. История Миасса началась с медеплавильного завода, но градообразующим производством вплоть до начала XX века была золотодобыча. В историческом центре сохранились великолепные образчики купеческих домов в стиле зрелого классицизма и модерна.

Фото: Сергей Крылов

Посетите реконструированный дом купца Смирнова, некогда самое богатое и красивое здание Миасса. Местный меценат, Елена Семенова буквально восстановила его из руин. Сейчас здесь расположен музей пельменя.

Фото: Сергей Крылов

Музейное кафе способно покорить даже самых взыскательных гурманов — здесь предлагают продегустировать около 30 видов пельменей с начинкой из различных видов мяса, грибов, квашеной капусты, редьки. Вишенкой на торте станут крошечные пельмени с брусникой в розовом шампанском. Как писал Владимир Гиляровский, хлебали сибирские золотопромышленники «фруктовые пельмени» деревянными ложками.

Фото: Сергей Крылов

Кузюки – так именуют себя коренные златоустовцы. По словам местных жителей, слово появилось в XIX веке: так называли потомственных рабочих, которые трудились на «казенном уральском заводе», сокращенно КУЗ.

Фото: Сергей Крылов

Еще в начале XIX века в Златоусте была построена оружейная фабрика, на которой производилось холодное оружие. Традиции оружейного мастерства сохраняются в городе и по сей день. Незабываемой для туристов станет экскурсия на оружейное предприятие полного цикла «АиР».

Фото: Сергей Крылов

Здесь можно не только посмотреть действующее производство холодного оружия из булатной и дамасской стали, но и самому попробовать изготовить нож, стальную розу, выковать сердечко и увезти сувениры на память. А также увидеть меч «Святогор» — самый длинный меч из дамасской стали, попавший в книгу рекордов России.

Фото: Сергей Крылов

В ресторации «Счастливый кузюк», во время уникальной трапезы-презентации туристам предложат 10 блюд уральской кухни, приготовленных из локальных продуктов. Обед сопровождается рассказом об истории Златоуста, возрождении локальной кухни, легендами о кузюках.

Фото: Сергей Крылов

Путешествие на Южный Урал будет неполным без посещения Магнитогорска — столицы российской черной металлургии, расположенной в двух частях света – Европе и Азии.

На Магнитогорском металлургическом комбинате работает более 56 тысяч человек, в то время как население всего города чуть более 400 тысяч человек. Площадь сталелитейного гиганта сравнима с площадью Парижа. Чтобы оценить грандиозные масштабы предприятия обязательно стоит побывать здесь на экскурсии.

Фото: Сергей Крылов

Бурный восторг туристов вызывает переодевание в спецодежду. Вам выдадут не только брюки и куртку, но еще каску, очки, специальные ботинки на толстой подошве, перчатки и маску. Самая эффектная точка маршрута по комбинату – доменный цех. Раскаленный до двух тысяч градусов металл – зрелище фантастическое.

Туристы смогут посмотреть на шестую доменную печь, построенную в годы Великой Отечественной войны всего за восемь месяцев, прокатный стан, разные аспекты производства, прокатятся на автобусе по территории предприятия. Приятным завершением визита станет обед в заводской столовой, где вкусно кормят. Магнитогорск знаменит также уникальной архитектурой первого социалистического города на Урале. Здесь удивительным образом сочетаются архитектурный авангард (Квартал № 1), сталинский ампир (проспект Металлургов), западно-европейские мотивы (Немецкий квартал).

Фото: Сергей Крылов

Не пропустите грандиозный памятник «Тыл — фронту». По замыслу авторов — это часть монументального триптиха. Меч объединяет мемориал с мемориалом «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде и памятником советскому солдату в Трептов-парке в Берлине.

Фото: Сергей Крылов

Еще одно притягательное место для любителей индустриального туризма – ГЭС «Пороги» (Саткинский район). Это старейшая непрерывно действующая, нереконструированная гидроэлектростанция в России. Построена она в 1910 году и прекратила работу в 2017 году из-за подтопления.

Фото: Сергей Крылов

Но немецкое оборудование начала XX века до сих пор в рабочем состоянии. Комплекс «Пороги» претендует на включение во всемирный список индустриального наследия ЮНЕСКО.

Фото: Сергей Крылов

Челябинская область — край бесконечных легенд о том, что желания, загаданные в том или ином месте, непременно сбудутся. Например, если вы пройдете по кругу в Аркаиме, позвоните в колокол, посидите на менгире и так далее, список можно продолжить. И это прекрасно, так как умение четко формулировать свои желания – великое искусство. Это вам не просто пожелать «за все хорошее, против всего плохого». Здесь думать надо лаконично и конкретно. Например, так: хочу вернуться на Южный Урал!