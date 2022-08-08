От Москвы до Владивостока – 9288 километров. Именно эта цифра значится на километровом столбе, который стоит на перроне железнодорожного вокзала города – в месте, где кончается Транссибирская магистраль.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Дорога до Владивостока на поезде займет почти неделю. Самолет преодолеет это расстояние всего за 8 часов. До 31 августа отправиться в столицу Приморья можно с туроператором FUN&SUN в рамках программы субсидированных поездок, которая реализуется при поддержке Ростуризма и Правительства Приморского края.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Лето в Приморье — сезон особенный. Здесь каждый сможет найти развлечение по вкусу: поймать волну на серфе, погреться на песчаном пляже, прокатиться с ветерком на катере по окрестным бухтам или же прогуляться по историческому центру и попробовать вкуснейшие эклеры в старом дворике ГУМа.

Владивосток – город кошачьих

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Получить основную информацию о достопримечательностях, экскурсиях и знаковых местах города можно прямо в аэропорту – в Туристско-информационном центре. Здесь же оформляется виртуальная или пластиковая Карта гостя, которая предусматривает скидки и бонусы от партнеров программы. В зале прилета международного аэропорта «Владивосток» гостей встречает символ региона – амурский тигр.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Еще одна редкая кошка – бронзовый леопард Хорс – приветствует туристов на площади у аэровокзального комплекса. Несколько лет назад сотрудники аэропорта стали хранителями дальневосточного леопарда Leo 18M, который получил свое имя в честь славянского бога Солнца. В целом Приморье – самый «кошачий» регион России. Здесь находятся два специализированных центра по изучению и сохранению тигров и леопардов – «Амурский тигр» и «Земля леопарда». Символом местного ХК «Адмирал» тоже является кошка – Матроска.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В городе установлены 14 памятников тиграм. Туристам даже предлагается пройти тигриный квест и найти всех больших полосатых кошек приморской столицы.

В стиле фьюжн

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Владивосток не зря называют воротами в Азию. От Сеула его отделяют 750 км, от Пекина – 1 335 км, от Токио – чуть более тысячи. Китайцы, корейцы и японцы традиционно проживали на этой территории. Китайцы до сих пор называют Владивосток Хайшеньвеем, что в переводе означает «залив трепанга».

Смешение азиатской культуры с русской и украинской заметно в архитектуре, топонимике, дизайне и даже гастрономии. Только во Владивостоке можно отведать хинкали с крабом, гребешком и том-ямом, или увидеть статуи китайских собак Фу в окружении русских самоваров.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Первой, кто описал «легкую и очень веселую» жизнь портового города, была американка Элеонора Прей. 26-летняя провинциалка приехала во Владивосток с мужем в конце XIX века и прожила в городе 36 лет. В письмах к оставшимся в Америке родственникам она в деталях рассказывала обо всем, что с ней происходило, будь то бал на корабле или поход на рынок. В 2008 году порядка 16 тысяч страниц записей были изданы под названием «Элеонора Лорд Прей. Письма из Владивостока».

Город с военной историей

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Знакомство с Владивостоком лучше начать с пешей экскурсии. Пройтись по ул. Алеутской, свернуть на ул. Светланскую или, как в песне, «бежать к воде по Океанскому проспекту», шаг за шагом узнавая историю города. Крепость «Владивосток» была основана в 1860 году. Статус города военный форпост официально получил только через 20 лет.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Во Владивостоке четыре набережных. Самая любимая у горожан – Спортивная. На ней находится светомузыкальный фонтан, а также арт-объект «бронзовые тигрята». Еще несколько арт-объектов – большая шахматная доска, «Мост любви» и «Кровать примирения», — расположены на набережной Цесаревича. Самая большая и благоустроенная набережная — на острове Русский возле Дальневосточного федерального университета.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Главная достопримечательность Корабельной набережной – действующие корабли Тихоокеанского флота, а также подводная лодку-музей С-56 и 14-метровый обелиск на месте высадки на берег основателей города. Кроме того, гуляя здесь, можно услышать, как моряки «бьют склянки» — дают сигнал корабельного колокола каждые полчаса, начиная с полудня.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Неподалеку от променада расположена Триумфальная арка, построенная в 1891 году для встречи Цесаревича Николая. Туристы, проходя под ней, традиционно останавливаются в центре и загадывают желание.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Владивосток знаменит своими видами. Для красивых фотографий в городе оборудованы несколько смотровых площадок. Одна из них находится на самой высокой его точке – сопке Орлиное гнездо. Добраться туда можно на машине или на фуникулере, который представляет собой два вагончика с канатным приводом, движущиеся по рельсам. Во время поездки с фуникулера также открывается красивейший вид на Владивосток и бухту Золотой Рог.

Загадочная «Миллионка» и золото Колчака

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

«Миллионкой» назывался китайский квартал, находившийся на месте исторического центра Владивостока в конце XIX – начале XX века. Долгое время здесь были разрешены дома терпимости и опиумные курильни. Управлял этим криминальным бизнесом загадочный «король Миллионки». Именно с ним связывают историю исчезновения золота Колчака, ящики которого пропали в тесных и темных проулках китайских трущоб.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Сегодня на месте китайского квартала находится «Владивостокский Арбат» — главная пешеходная улица города, ранее носившая название «Пекинская», а позже переименованная в честь адмирала Фокина.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Об истории «Миллионки» туристам рассказывает мурал – огромное изображение на стене возле одноименного ресторана.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В городе, расположенном на сопках, большое количество подпорных стен. И практически все они украшены муралами. Изначально рисунки на стенах и открытых пространствах использовались для борьбы с теггингом (граффити-каракули). Вскоре это стало изюминкой Владивостока. Так, передвигаясь по городским улицам, можно увидеть 3D-объект «Алеут», панно регионов Дальнего Востока, эпизоды истории города и картины его основных достопримечательностей.

Владивосток 2000

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Пожалуй, самый узнаваемый кадр столицы Приморья – это вид моста на остров Русский, изображенный на купюре в 2000 рублей.

Во Владивостоке находятся два самых больших вантовых моста России – Золотой и Русский.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

«Золотой Мост» назван в честь бухты, берега которой он соединяет. Общая длина моста – более 2 километров. Высота его V-образных пилонов – 225 метров, а длина пролетов между ними – 737 метров.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Мост на остров Русский попал не только на купюру, но и в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного пролета между пилонами – 1104 метра! Общая длина моста – более 3 километров. Его А-образные пилоны по высоте не уступают Эйфелевой башне – 324 метра.

Ванты Русского моста выкрашены в цвета российского триколора. Это самый большой флаг России, встречающий корабли в проливе Босфор Восточный.

Морские прогулки

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В полной мере уникальность Владивостока и красоту его мостов можно оценить только с моря, во время прогулки на катере по бухте Золотой рог, мимо стоящих у Корабельной набережной катеров и корветов. С борта катера советуем сопоставить размеры рыбного и торгового портов, полюбоваться Морским вокзалом, а также сделать фотографии мостов и панорамы города на сопках.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Вокруг Владивостока расположены порядка 20-30 кекур и островов. На некоторых из них, как на острове Паппенберга, есть беседки для отдыха. Добраться до острова также можно на сапбордах.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Кекурами называют стоящие в море столбовидные или конусообразные скалы. Причудливые формы делают их похожими то на плывущего слона, то на мужчину в тюрбане. Все зависит от угла зрения и фантазии.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

На катере можно добраться до маяка Скрыплева, острова Попова и даже до Находки. До многих бухт также удобнее и быстрее добираться морем.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Самая, пожалуй, знаменитая бухта Владивостока, Стеклянная, получила свое название благодаря стеклянной гальке, покрывающей ее пляж. О происхождении разноцветных окатышей достоверно ничего не известно. Но есть мнение, что битое стекло, кусочки фарфора и кафельной плитки принесло сюда морскими волнами с расположенной по соседству свалки, куда долгое время свозились отходы стекольного производства. Особенно красиво бухта смотрится в ясный день, когда стеклянные камешки искрятся на солнце.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Бухта «Стеклянная» уникальна еще и тем, что под слоем окатышей находится базальтовый черный песок.

Заповедные леса вблизи цивилизации

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Всего один мост, на остров Русский, отделяет сверкающий огнями, никогда не спящий портовый город от тихих заповедных уголков с нетронутой природой. Остров долгое время был закрытой военной территорией. Это позволило сохранить большие лесные массивы и живописные бухты в нетронутом виде. На острове также сохранились батареи и форты Крепости «Владивосток», построенные в конце XIX века.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Новосильцевская батарея и форт Поспелова составляли Южный рубеж Владивостокской крепости. Батарея стояла на страже входа в пролив Босфор Восточный со стороны Уссурийского залива.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Форт Поспелова предназначался для обороны на случай высадки вражеского десанта. В форте хорошо сохранились казарма и погреба для хранения боеприпасов, убежище для орудий противоштурмовой артиллерии, фланкирующий капонир и ведущая от него во внутренний дворик потерна (подземный ход).

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Самая южная точка острова Русский, мыс Тобзина, привлекает туристов завораживающими видами. Врезающиеся в море отвесные скалами, высота которых в разных местах может варьироваться от 15 до 50 метров, обязательно нужно увидеть своими глазами.

До крайней точки мыса придется порядка 4 километров пройти пешком по пересеченной местности. Погода в Приморье переменчивая даже летом, поэтому советуем взять с собой в поездку дождевик, надеть несколько слоев одежды и удобные кроссовки с нескользящей подошвой.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Мыс также можно увидеть с воздуха, заказав вертолетную экскурсию. С 2017 года мыс Тобизина признан памятником природы и охраняется государством.

Самый знаменитый маяк

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Маяк Токаревского – не только туристическая, но и имиджевая достопримечательность приморской столицы. Это один из старейших действующих на Дальнем Востоке маяков. От берега к маяку ведет песчаная мель – кошка, длина которой составляет 796 метров. «Токаревская кошка» состоит из двух участков: первый тянется от берега до островка с мачтой электропередачи; второй – от островка до самого маяка. В прилив «кошкин хвост» скрывается под водой на 10-20 сантиметров.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Маяк, часто изображаемый на открытках и картинах, стал визитной карточкой Владивостока. В феврале-марте к маяку даже приплывают нерпы.

Приморский океанариум и Сафари-парк

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Увидеть ластоногих и большую коллекцию рыб можно в Приморском океанариуме. Это третий по величине океанариум мира. На девяти постоянных экспозициях установлено в общей сложности 135 аквариумов, где обитают представители всех океанов и климатических зон Земли.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Желающие лично познакомиться со знаменитым тигром Амуром могут сделать это в приморском «Сафари-парке». На территории парка также проживают леопарды, косули, изюбр, медведи, волки, еноты, лисы, дальневосточные коты и различные птицы.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Тем, кто любит проводить время подальше от любопытных глаз, наверняка понравится настоящая дровяная баня, установленная на понтоне посреди бухты Рында. До ближайших соседей вплавь – десятки метров! Зато из парилки можно нырнуть прямо в Японское море.

У входа в бухту расположена гребешковая ферма и кафе. Откуда к месту отдыха по заказу доставят морепродукты и другие деликатесы.

Крабы, трепанг, мидии и пять видов красной икры

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Приехать во Владивосток стоит хотя бы ради того, чтобы попробовать очень свежие морепродукты. Мидии, гребешки, трепангов, несколько видов лососевых и красной икры, а также три вида краба предложат гостям города в местных ресторанах.

Гребешка рекомендуют есть сырым, сбрызнув лимоном или добавив соевый соус. При этом съедается не только сам моллюск, но также его мантия и гонада.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Трепанг (морской огурец) присутствует в дальневосточной кухне, скорее, не как продукт, а как биологически активная добавка к пище. Считается, что он способен омолаживать организм, предотвращать онкологические заболевания и укреплять потенцию. А вытяжка трепанга на меду незаменима в холодное время года для поднятия иммунитета.

В меню дальневосточных ресторанов обязательно присутствуют блюда из нескольких видов лососевых рыб. И свежепосоленная икра нерки, кижуча, горбуши, кеты и чавычи, которая различается не только по виду, и по вкусу.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Королем дальневосточной кухни считается краб. В Охотском и Японском морях добывают камчатского краба, волосатого краба и краба-стригуна, мясо которых также различается по вкусу. В октябре во Владивостоке проходит ежегодный фестиваль «Держи краба!».

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Помимо магнитов и открыток из Владивостока стоит увезти в качестве подарков копченую и вяленную рыбу, красную икру, настойки на травах и настоящего краба. Купить морепродукты можно прямо в аэропорту. Тут же их правильно запакуют, чтобы деликатесы долетели до Москвы, не испортившись.