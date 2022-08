Фото: Интерфакс / Олег Санников

В 2019 году Катар принял более 30 тыс. российских туристов. В 2022 году, когда границы вновь открылись после пандемии, здесь ожидают не меньшее число россиян. К 2030 году власти страны намерены превратить Катар в одно из ведущих туристических направлений мира, создавая новые общественные пространства, музеи, галереи, объекты размещений и развлечений.

Население и безопасность

В Катаре, по данным ООН, проживает около 3,1 млн человек. Из них коренных жителей только около 15%. Все остальные – экспаты, приезжающие в страну для работы по трудовым контрактам на самых разных должностях: от нянь и таксистов до топ-менеджеров крупных компаний.

Уже более 10 лет подряд страна занимает первое место на Ближнем Востоке и одну из первых позиций в мире в Глобальном индексе миролюбия. За последние пять лет он четыре раза был признан самой безопасной страной в мире в рейтинге преступности Numbeo.

В этой стране почти невозможно стать жертвой преступников. Местные жители не ставят на сигнализацию машины на парковках, не закрывают двери домов на ключ, а в ресторанах оставляют без присмотра мобильные телефоны и дамские сумочки. Везде работают камеры видеонаблюдения, и у злоумышленников практически нет шансов остаться незамеченными.

В Катаре продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом. Туристы, имеющие прививку вакциной "Спутник V" или "Спутник Лайт" в качестве бустера, а также переболевшие в течение последних шести месяцев, могут въезжать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до прибытия. Остальные должны после въезда пройти пятидневный карантин. О том, какие документы необходимы для въезда в страну, и как их подготовить, можно прочитать здесь.

Что касается виз, то для россиян действует безвизовый въезд на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Как добраться в Катар

Авиасообщение между Россией и Катаром официально восстановили 21 января 2021 года. Регулярные рейсы в Доху ежедневно совершает из московского аэропорта "Шереметьево" авиакомпания Qatar Airways. Бизнес-класс этой компании с персональными кабинками QSuite признан лучшим в мире компанией Skytrax (премия World Airline Awards 2019 года) и сервисом TripAdvisor (премия Travellers' Choice Awards 2019 года).

Место пассажира в бизнес-классе Qsuite – отдельная каюта с закрывающейся дверью, полноценной кроватью, персональным стюардом, меню a la carte и люксовой итальянской дорожной косметикой.

Qatar Airways – единственная авиакомпания, совершающая прямые рейсы в Россию. Конечно, можно лететь в Катар и другими авиакомпаниями, но только с пересадками на территории третьих стран, что не всегда удобно и значительно дольше по времени.

Как выбрать отель в Катаре

Большинство отелей Катара расположены в Дохе. Около 60% из них – пятизвездочные, 25% — 4*. Если цель поездки – сочетание экскурсий и пляжного отдыха, лучше выбрать курортный отель на берегу Персидского залива. Среди наиболее популярных – Four Seasons Doha, Sheraton Grand Doha Resort and Convention Hotel, The Ritz-Carlton, Grand Hyatt Doha Hotel &Villas, Hilton Doha, InterContinental Doha Beach & Spa, Marsa Malaz Kempinski.

Пляжные отели удобные еще и потому, что на частном пляже можно купаться в привычных для нас шортах и купальниках, а не в строгих мусульманских купальных костюмах, как на общедоступных городских пляжах Дохи.

Помимо пляжей на территории многих отелей располагаются культовые рестораны и клубы. Например, в пятизвездочном Four Seasons Hotel Doha находится самый большой в мире ресторан сети Nobu, где подают блюда современной японской кухни.

Как передвигаться по городу

Передвигаться по Дохе лучше на такси. Расстояния здесь не очень большие, а цены на этот вид транспорта весьма гуманные. Наиболее распространенный сервис заказа такси в городе – Uber. Менее популярные и более дорогие – Karwa или Careem. Поездки по городу, в зависимости от расстояния, стоят от 10 катарских реалов (166 рублей) за 10-15-минутную поездку.

Впрочем, можно поехать и на метро. По сравнению с московским оно очень небольшое – всего лишь три линии с 37 станциями. Но зато метрополитен полностью автоматизирован, поезда движутся без машинистов. К тому же в метро не один, а сразу три класса вагонов: стандартный, семейный и первый класс. Для проезда нужно купить карту, пополнить ее в автомате, онлайн или через приложение Qatar Rail. Стоимость одной поездки начинается от 2 катарских риалов (33,3 рубля).

Метро строили специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2022. Его первый участок из 13 станций открыли в 2019 году. Кстати, конечная станция метро есть в терминале I аэропорта "Хамад", поэтому из аэропорта в центр Дохи можно приехать не только по земле, но и под землей.

Где поесть в Дохе

Вкусно поесть в Дохе можно как в недорогих городских кафе, так и в многочисленных барах и ресторанах. Например, среди футбольных болельщиков очень популярен бар Champions с большой коллекцией футбольных артефактов и 47-ю экранами для просмотра спортивных матчей.

Любители панорамных видов часто посещают ресторан Skybox61 на 61-м этаже Kempinski Residences & Suites – самую высокую точку района Вест-Бей.

Желающим попробовать местный деликатес – пахлаву – стоит посетить W Cafe, где шеф-повар Ильяс Кахраман готовит ее уже более 20 лет. Любителям винтажного декора и десертов стоит заглянуть в кафе Sugar and Spice.

Предпочитающих арабскую кухню ждут рестораны Bayt El Talleh, Orient Pearl, Yasmine Palace, SMAT на набережной Корниш. Желающим попробовать экзотическую для нас перуанскую кухню стоит посетить модный ресторан Coya.

"Всего в Катаре – более 3 тыс. ресторанов, от небольших уличных заведений до ресторанов высокой кухни, 15 из которых находятся в ведении шеф-поваров мирового класса", – рассказал "Интерфаксу" главный операционный директор Qatar Tourism Бертольд Тренкель. Среди заведений высокой кухни — Cut Вольфганга Пака, IDAM Алана Дюкасса, IZU Изу Ани, первый на Ближнем Востоке ресторан шефа Масахару Моримото – Morimoto Doha.

Во многих заведениях нет привычного для нас меню – официант приносит распечатанный QR-код, сфотографировав который, можно открыть меню в своем телефоне. Сначала это кажется странным, но потом быстро привыкаешь.

Достопримечательности Дохи

В Катаре за последние десятилетия построено множество современных музеев, арт-центров, галерей, создали многочисленные парки, набережные, общественные пространства и концертные залы. Среди самых интересных новинок – Национальный музей страны, открытый в 2019 году. Автор проекта в форме кристалла "розы пустыни" – знаменитый французский архитектор Жан Нувель. "Розу пустыни" до сих пор можно найти на территории Катара. Этот минерал образуется под воздействием осадков, солнца и ветра, в ходе медленного испарения залежей соли обретает необычную закрученную форму, напоминающую цветок.

Здание состоит из похожих на диски связанных кластеров, создающих полости для защиты посетителей от жары. Вокруг музея – ландшафтный парк площадью более 110 тыс. кв. метров.

На территории музея находится Старый дворец Амири постройки начала XX века – семейный дом эмира Катара шейха Абдуллы бин Джассима Аль Тани и резиденция правительства в течение 25 лет. Точнее будет сказать, что музей вырос вокруг этого дворца, являющегося одним из основ национальной идентичности Катара.

В музее 11 галерей, расположенных в хронологическом порядке экспозиций: начиная от истории возникновения пустыни, появления бедуинов, создания современного государства, открытия нефтяных месторождений и до настоящих дней.

На площади 40 тыс. кв. метров представлено около 8 тыс. экспонатов: археологические артефакты, предметы быта, текстиль, национальная одежда, оружие, ювелирные украшения, книги и документы.

Здесь можно увидеть, в частности, уникальный ковер Барода, считающийся самым роскошным ковром в мире. Ковер длиной 2,64 метра и шириной 1,74 метра соткан из шелковых нитей, вышит более чем 1,5 млн природных морских жемчужин с побережья Катара и Бахрейна, а также украшен рубинами, изумрудами, сапфирами и бриллиантами. Ковер создавался вручную 5 лет по заказу губернатора штата Барода, индийского махараджи XVIII века Геквара Кханда Рао, и должен был стать покрытием для гробницы Пророка в Медине.

Все залы музея интерактивные: иммерсивные видеоэкраны и диорамы, дисплеи, инсталляции, аудиовизуальные экспозиции. В отличие от классических музеев, в Национальном музее Катара основное внимание уделяют не статическим историческим артефактам, а знакомству посетителя с историей страны через современные световые и аудиовизуальные средства.

Этнографическая деревня

Этнографическую деревню Катара построили при личном содействии шейха Хамада бен Халифа Аль Тани. Ее создали специально для того, чтобы показать культуру Древнего Востока.

Здесь расположилось обширное художественное пространство с амфитеатром, арт-галереями, мастерскими местных художников и керамистов, аренами для выступлений, мечетями, театрами и концертными площадками, ресторанами традиционной катарской кухни, а также необычными для Катара заведениями, такими как ресторан Аркадия Новикова и кафе "Пушкин", где подают особую версию пирожного "Павлова".

По территории этнографической деревни ездят бесплатные гольф-кары, которые могут довезти туристов до нужной точки.

Наиболее интересные объекты для посещения в этнографической деревне – мечеть Катара, спроектированная первой женщиной-архитектором, специализирующейся на мечетях, Зейнеп Фадиллоглу из Турции, Золотая мечеть, отделанная золотом и ослепительно блестящая на солнце, главная улица, отделанная муранским стеклом, с мощной наружной системой охлаждения и многочисленными кафе, Катарская музейная галерея, планетарий Аль-Турайя.

Рынок Сук-Вакиф

Много веков рынок Дохи находился на берегу русла высохшей реки Вади Мшейреб. Сейчас, когда вокруг рынка Сук-Вакиф вырос современный модернистский мегаполис, он, как и прежде, остается любимым местом для покупок среди местных жителей и притягивает своей аутентичностью многочисленных туристов. В 2008 году завершена реставрация рынка. В ходе нее снесли все здания, построенные после 1950-х годов, а более старые капитально отремонтировали.

На Сук-Вакиф многие лавочки и магазины принимают кредитные карты, но есть и работающие только с наличными. Рассчитаться здесь можно как катарскими реалами, так и долларами США. Правда, доллары берут только новые, образца 2010 года и позже.

Здесь можно купить любые ближневосточные товары от фиников, меда, специй и сезонных деликатесов до парфюмерии, текстиля, одежды и домашних животных. Здесь можно найти антиквариат и изделия ручной работы, оборудование для рыбалки и ловли жемчуга, ковры, деревянную мебель и стеклянные украшения.

Рынок поделен на специализированные базары, имеющие собственные названия – Золотой, где продают украшения, Соколиный, где можно купить соколов и все для ухода за ними, Верблюжий, рынок специй и т.д.

На рынке обязательно стоит пообедать. На Сук-Вакиф есть как рестораны, так и уличные торговцы, готовящие при вас. Местные женщины собираются в центральном дворе рынка и продают все, от самосы и фаршированных листьев винограда до мясного рагу, сладких пельменей и местного хлеба (креп).

Если уличная еда вам не по вкусу, то можно попробовать традиционный чай карак и блины в Shay al Shamoos, традиционное блюдо из риса махбус в Al Jasra, мясное рагу фахса, приготовленное на медленном огне в глиняных горшках, которое едят, сидя на полу, в Bander Aden, а также кунафы и пахлаву в Al Aker Sweets. Или заглянуть в местную кулинарную достопримечательность – ресторан Parisa, где подают блюда персидской кухни.

Больше всего людей на Сук-Вакиф бывает в зимние месяцы, когда там проводят костюмированные парады, уличные представления, выставки, музыканты играют на барабанах, флейтах и струнных инструментах.

Музей шейха Файсала бин Кассима

Особое место среди музеев Катара занимает расположенный за городом Музей шейха Файсала бин Кассима Аль Тани, в котором представлена личная коллекция шейха, состоящая, в частности, из произведений исламского искусства, катарского наследия, автомобилей, ковров ручной работы, а также монет и валюты. Это очень личная коллекция, показывающая интересы и вкусы шейха.

В музее, основанном в 1998 году, более 15 тыс. экспонатов. В настоящее время музей разделен на несколько разделов. В том числе в нем есть комната Корана с большим количеством экземпляров священной книги. Есть зал ковров, в котором представлено более 700 ковров со всего мира. Есть зал автомобилей, в котором находятся более 600 экспонатов от паровых до современных машин, в том числе грузовиков. В гардеробной музея представлена одежда и аксессуары из разных уголков региона. Также в музее можно увидеть старинную мебель, музыкальные инструменты и фотографии.

Национальная библиотека Катара

Одна из самых современных, высокотехнологичных и необычных библиотек в мире – Национальная библиотека Катара, открытая в 2012 году.

Ее спроектировал известный урбанист Рем Колхас. Здание из стекла с ромбовидными фасадами площадью 42 тыс. кв. метров позволяют солнечному свету свободно проникать практически во все помещения библиотеки, вплоть до подвальных этажей и создавать оптимальный уровень освещения для чтения.

Здание библиотеки необычно легкое, воздушное, просторное. В нем хранится более 1 млн печатных книг, периодических изданий и газет, более 500 тыс. электронных книг, доступных для посетителей. А также представлена коллекция, называемая Библиотекой арабского и исламского наследия, в которой собраны исторические источники о Катаре и регионе, исторические карты и глобусы, начиная с VII века нашей эры, ранние фотографии. Всего в коллекции более 2,4 тыс. ценных рукописей.

Мечеть в Education city

Пожалуй, самая необычная мечеть в мире расположилась в Education city – университетском городке на окраине Дохи. Проект создало бюро Mangera Yvars Architects (Лондон/Барселона). Внешний фасад здания украшают рельефные стихи из Корана, созданные иракским архитектором и каллиграфом Таха аль-Хити. Два 90-метровых минарета, похожих на часть футуристичного стадиона, украшены каллиграфией, которая вертикально устремляется вверх, направляя взгляд в небо.

Мечеть вмещает 1,8 тыс. верующих в главном молитвенном зале и еще 1 тыс. во внешнем дворе. Также во внешнем дворе находится Коранический ботанический сад, в котором собраны растения, упомянутые в Коране, а также местная флора Катара.

Музей исламского искусства построили в 2008 году по проекту лауреата Притцкеровской премии архитектора Ио Мина Пеея, автора знаменитой стеклянной пирамиды во дворе Лувра в Париже. Традиционные исламские узоры (купола, геометрические узоры, арки, водные объекты) здесь сочетаются с современной архитектурой.

Музей расположен на южной оконечности залива Доха на специально построенном острове, примыкающем к набережной Корниш. Из здания открывается впечатляющий вид на город, особенно вечером. Среди экспонатов выделяются написанная тысячу лет назад персидским поэтом Фирдоуси рукопись "Шахнаме", повествующая об истории и мифах доисламской Великой Персидской империи, и один из первых в мире навигационных инструментов – планисферическая астролябия, сделанная в XX в Ираке во время правления Аббасидов.

Музей откроется после реставрации осенью 2022 года. Исследовательский институт и библиотека продолжают работать.

Внутреннее море

Внутреннее море, или озеро Хор-аль-Адаид, — излюбленное место отдыха катарцев, где пустыня встречается с водой. Оно находится в 60 км от Дохи, на границе Катара и Саудовской Аравии, и является частью заповедника – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором обитают аравийские газели и скопы – хищные птицы-рыболовы.

Туристов сюда привозят на джип-сафари, в ходе которого специально обученные водители на Toyota Land Cruiser катают их по песчаным дюнам. От резких спусков с высоких дюн перехватывает дыхание, но можно попросить водителя ехать чуть медленнее. Если повезет, то в пустыне можно увидеть верблюдов, фламинго и даже орикса.

Вместо экстремальной езды по дюнам можно прокатиться по холмистыми песчаным дюнам верхом на верблюде. А на ночь остаться в одном из кемпингов, бедуинском лагере, встретить закат в пустыне и поужинать у костра под звездами.