Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Первые чартеры в Бурятию туроператор FUN&SUN запустил при поддержке Ростуризма и региональных органов власти еще в июле 2020 года. Программа быстро завоевала популярность у туристов и продолжилась в 2021, а в этом году уже традиционная летняя полетная программа из Москвы стартовала 2 июля: первые борта улетели в Улан-Удэ со 100% загрузкой. О преимуществе чартеров на дальних маршрутах все уже слышали: стоимость турпакета с перевозкой будет заметно дешевле, чем самостоятельно спланированное путешествие на регулярном рейсе. Кроме того, велика вероятность, что многие интересные места самому просто не удастся увидеть, так как для хорошей поездки по такому богатому природными и культурными достопримечательностями региону, как Бурятия, нужен знающий проводник, которым и будет для вас туроператор.

Иволгинский дацан и Баргузинский дацан

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На сегодня в Бурятии действуют около 50 дацанов. Самый крупный из них – Иволгинский, он находится в получасе езды от Улан-Удэ. Это одновременно и монастырский комплекс, и буддийский университет, но туристов и паломников привлекает нетленное тело ламы Итигэлова. Он был двенадцатым духовным лидером буддистов в России, жившим в начале ХХ века. Рядом с ним многим начинает казаться, что лама бросает взгляд на того или иного посетителя храма. Хотя атеисты скажут, что это оптическая иллюзия: на отдалении свет преломляется и создается эффект движения глазами, бровями и так далее.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

У входа в дацан – множество лавочек, где наряду с четками, магическими камнями, украшениями и портретами ламы продаются сувениры – кружки, магнитики, чаи. Кстати там же можно купить высушенные лечебные листья саган дали или научно – рододендрона Адамса. В Бурятии, которая и прославила растение, их используют для укрепления иммунитета и снижения артериального давления. Также считается, что саган дали тонизирует лучше, чем более популярный женьшень.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Не менее интересен Баргузинский дацан, расположенный в одноименной долине. От Улан-Удэ он находится далековато, но если отдых проходит на берегу Байкала, например, в одной из гостиниц Максимихи или Усть-Баргузина, то до дацана можно доехать за пару часов.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В отличие от популярного Иволгинского он намного меньше и значительно менее шумный. Здесь проще сконцентрироваться на своих мыслях и почувствовать энергетику места, дающую силу и покой одновременно.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Несмотря на то, что дацан неоднократно подвергался разрушению, сегодня он предстает перед туристами во всей красе: яркий, в окружении хвойных деревьев у подножья гор. На территории комплекса стоит известный дуган (здание) с самопроявившимся ликом богини Сарасвати, на бурятском языке Янжимы. В индуизме и буддизме это богиня мудрости, знания, искусства, красоты и красноречия.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На огромном валуне с разных ракурсов можно заметить не то пятно, не то изображение танцующей богини. А рядом с ней – разглядеть ее защитников: многие посетители видят слона справа от Янжимы, а слева очертания медведя. Богине поклоняются творческие люди, к ней также обращаются бездетные женщины и люди в поисках любви. Считается, что если удалось разглядеть на валуне лик Янжимы, то в ближайший год удастся забеременеть.

Туристам в дацане не следует громко разговаривать, необходимо снимать головные уборы, снимать рюкзаки и держать их в руках. В дугане принято совершать движение по ходу солнца, стараясь не поворачиваться спиной к алтарю.

Помимо буддизма, в Бурятии распространены шаманизм и православие.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Отдельно стоит упомянуть старообрядчество. Так, в селе Тарбагатай, где проживают старообрядцы, можно выйти замуж по-семейски. Такое название получили ссыльные в эти края с захваченных Россией польских земель в конце XVIII века за то, что переезжали большими семьями. В XXI веке они сохранили веру, традиции и самобытность. Местные женщины передают украшения из янтаря из поколения в поколение – это считается признаком достатка.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Кроме того, в каждой старообрядческой семье для гостей-иноверцев используется отдельная посуда. Сказывается религиозный запрет делить стол с иноверцами.

Как едят буузы (они же позы)

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

По пути в Иволгинский дацан можно заехать на этнодвор Zamdaa, чтобы познакомиться с бурятской культурой и кухней.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Здесь вас научат лепить буузы или позы – традиционное бурятское и монгольское блюдо из завернутого в кусочки теста мяса, напоминающее манты, но с отверстием посередине. Буряты сравнивают их форму с юртой. Правила этикета предполагают, что буузы едят руками, при этом сначала нужно надкусить, не переворачивая выпить весь бульон, а потом доесть остальное. В качестве закуски на стол подается саламат – сытное и калорийное блюдо из сметаны и пшеничной муки.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Запить все это можно чаем с молоком или молочной водкой. Тарасун – традиционный алкогольный напиток бурятов, сделанный на основе молочной сыворотки, опьянение от него веселящее и «бьет» в основном не по голове, а по движениям. После тарасуна не бывает похмелья.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Шагай Наадан – древняя бурятская и монгольская народная игра, внесенная ЮНЕСКО в список нематериальных сокровищ. В игре используются преимущественно очищенные вареные бараньи кости. Каждая косточка ассоциируется с пятью видами скота: хонин (овца), ямаан (коза), ухэр (корова), морин (лошадь), тэмээн (верблюд).

Существует более 30 видов игр в Шагай Наадан, но самая популярная – подбрасывание костей. Каждый игрок подбрасывает косточку вверх: пока главная косточка летит, игрок должен успеть одной рукой отделить от общей кучи горстку косточек и успеть поймать главную. Подбросив ее вторично, игрок поочередно захватывает косточки из отделенных от общей кучи ранее, не задевая при этом другие кости и подхватывая основную этой же рукой. Игра идет до тех пор, пока не закончатся косточки на столе. В результате побеждает тот, кто собрал наибольшее количество косточек.

Игра непростая, требует концентрации и хорошо развитой мелкой моторики. Кстати удобнее подбрасывать косточки стоя, а не сидя за столом. Правилами это не запрещено.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В этнодворе понравится и детям: можно сфотографироваться в национальных костюмах, поучаствовать в викторинах, мастер-классе по каллиграфии, посетить настоящую юрту, пострелять из лука.

Упитанные нерпы и дружелюбная лиса

Байкал – идеальное место, чтобы увидеть диких животных в природных условиях. Возвращаясь поздно вечером в гостиницу, мы встретили медвежонка, который скрылся в чаще, испугавшись фар автомобиля.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

А в бухте Змеиной в Чивыркуйском заливе к нам вышла общительная и фотогеничная лиса. Кстати, эта бухта находится по пути к заповеднику с нерпами, а известна она благодаря своим целебным сероводородным горячим источникам. Купание в них полезно людям с хондрозом и радикулитом.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В целом добираться до лежбища нерп из Монахово на скоростном катере примерно час. Байкальская нерпа – эндемик озера Байкал, она в основном живет в воде, но при этом относится к млекопитающим. Одно из самых крупных лежбищ трогательных белых толстячков с черными глазами находится на Ушканьих островах на территории Забайкальского национального парка. Наблюдать за ними можно из-за большой стены, в которой сделаны отверстия для глаз и биноклей. Такие условия позволяют нерпам отдыхать спокойно и не бояться приближения посторонних. Сотрудники парка также просят не шуметь рядом с лежбищем: у животных хороший слух, и они могут испугаться.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Зимой нерпы делают во льду продухи – отверстия для дыхания в воде. Размер основного продуха варьируется в пределах 40-50 см, а вспомогательных – 10-15 см (чтобы высунуть нос). В природе нерпа находится под водой по 20-25 минут: этого времени хватит, чтобы добыть пищу или уйти от опасности.

Сувинская Саксония, Спящий лев и Черепаха, или где сделать лучшие фото в Бурятии

Одно из самых живописных мест Баргузинской долины – предместья деревни Суво. У подножия Икатского хребта раскинулась гряда причудливых скал, напоминающая крепость, окруженную рекой в виде подковы. По местной легенде, эти скалы когда-то давно являлись домом для тогдашних жителей долины – баргутов. Тут были и крепостные стены, и башни.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Добраться сюда непросто: из Усть-Баргузина дорога занимает около двух часов, но для поездки лучше использовать УАЗ СГР или «буханку», которая может ездить по бездорожью. Для крутых фото идеально приехать к закату, когда камни подсвечиваются солнцем и становятся янтарными. В хорошую погоду отсюда можно увидеть всю Баргузинскую долину. Она кажется бескрайней, переливается разными цветами: от зеленого около водоемов до желтого и коричневого в местах, где траву уже опалило солнце.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Дорога к Сувинской Саксонии пролегает мимо Алгинского озера с огромными запасами глауберовой соли, мимо коров, толпящихся прямо на дороге.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В 40 километрах от Улан-Удэ находится еще одно место, где стоит сделать остановку для шикарных фото. Это гора Спящий Лев или Омулевка, под которой протекает крупнейшая в регионе реки Селенга. Место очень популярное, и для подъема здесь построили лестницу и смотровую площадку. Склон сплошь покрыт редкими растениями, многие из которых занесены в Красную книгу.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Формой гора напоминает спящего льва, отчего и получила свое первое название. Второе, Омулевка, появилось благодаря тому, что раньше по Селенге на нерест шло много омуля, и рыбаки забирались на гору посмотреть, где бурлит река. В том месте и ставили сети.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На Байкале стоит заехать на смотровую площадку на полуострове Святой Нос, откуда открывается невероятный вид на бескрайнюю синеву озера и белые кораблики, проплывающие мимо.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Еще одна остановка для фото на берегу озера – у валуна Черепаха. Это геологический памятник, валун, напоминающий черепаху с вытянутой шеей. По легенде, Байкал превратил своего сына в березу, а его друзей, черепаху и львенка, в каменные глыбы.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На побережье озера довольно много небольших камней, но как говорят местные жители, забирать их просто так не рекомендуется, чтобы не разгневать батюшку Байкала.

Чем удивит и порадует Улан-Удэ

Улан-Удэ представляет собой микс архитектуры разных эпох: деревянное зодчество, барочные особняки, дома в стиле конструктивизма, «хрущевки» и «сталинки» соседствуют с современными зданиями.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Город с трехсотлетней историей не раз менял название: последний раз это случилось в 1934 году, когда Верхнеудинск переименовали в Улан-Удэ. Он был основан на месте небольшого казачьего зимовья: несколько домов, обнесенных частоколом. Позднее он превратился в острог – более укрепленное сооружение и важный транспортно-экономический узел. И только потом стал городом.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Обойти самые интересные места Улан-Удэ можно за несколько часов: это пешеходная улица Ленина, называемую в народе Арбатом по аналогии с московским, просторная площадь Революции, которая в прошлом была Базарной. Сейчас в центре площади стоит памятник борцам за коммунизм и трехэтажный универмаг, построенный в середине прошлого века.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Еще одно наследие СССР – памятник Ленину на площади Советов. Это самая большая монументальная голова вождя мирового пролетариата в мире, ее вес превышает 42 тонны. Высота скульптуры — 7,7 мера, вместе с пьедесталом она достигает 14 метров.

В городе работает единственная в России государственная медицинская организация, которая занимается лечением на стыке современной и традиционной восточной медицины. Она так и называется – «Центр восточной медицины».

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Как рассказал заместитель главврача Цыбикжап Туртуев, в медцентре применяется тысячелетний опыт восточной медицины: иглотерапия, занятия У-шу и Цигун, фитотерапия, массажи, прижигание полынными сигарами. Последнее звучит немного дико, но бояться не стоит: по ощущениям это как прогревание банками. «Бурятия является таким уникальным регионом в России, где получила распространение восточная медицина, в частности тибетская, аюрведа, китайская традиционная медицина. Тибетская пришла в Бурятию через Монголию и идет в паре с буддизмом», — пояснил он.

Фото: Ирина Суздальцева

Как отметил Туртуев, тибетскую медицину изучают в виде древа – древо здорового организма и древо больного, а в качестве метода проверки здоровья используют пульсодиагностику. Согласно науке, каждая группа органов имеет свой пульс, который прощупывается в соответствующей точке на запястье.

Болезни подразделяются по характеристике пульса на несколько категорий. Болезнь ветра – неврозы. Болезнь слизи – это избыточный вес и сахарный диабет. Болезнь желчи – проблемы с пищеварительной или эндокринной системой, иммунитетом.

У клиники два стационара –в Улан-Удэ и на термальном курорте Горячинск на живописном берегу Байкала, поэтому можно сочетать приятное с полезным, устроив себе санаторный отдых с видом на озеро.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Туристам с детьми советуем посетить в столице Бурятии этнографический музей народов Забайкалья. Это комплекс под открытым небом, где можно в формате интерактива приобщиться к бурятской культуре, узнать о малых народах региона – эвенках, сойотах. Композиция круговая и выстроена от древнейших времен до XX века.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Здесь же – небольшой зоопарк, где живут степной орел, красный волк, индийские бегунки, альпака, козы и даже тигр.