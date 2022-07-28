Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Путешествие начинается в Москве, проходит через Казань, Тюмень, Тобольск, Пермь и заканчивается в столице России. Программа железнодорожного круиза мало чем отличается от морского: ночью вы едете, а утром прибываете в город, в котором можете сходить на экскурсию, попробовать местную кухню и купить сувениры. А затем возвращаетесь к определенному часу к поезду, чтобы отправиться дальше по маршруту.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Такая организации путешествия позволяет увидеть все самое важное и при этом не устать. У железнодорожных круизов перед морскими есть и преимущества: вокзалы всегда находятся в самом центре городов (за исключением Тобольска, где вокзал расположен в 30-40 минутах от центра города), и пассажирам не нужно тратить много времени на то, чтобы сойти «на берег» и добраться до достопримечательностей, и им не угрожает качка.

Как выглядит туристический поезд «Золотой орел»

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Туристический поезд состоит из нескольких вагонов разной категории — СВ, люкс и купе. Купе «золотой люкс» имеет площадь 7 кв.м, два спальных места на диване-кровати и над ним верхнюю полку, индивидуальный кондиционер, шкаф для одежды, сейф, DVD – плеер, LCD телевизор, стол-трансформер, ванную комнату с душевой кабиной, биотуалетом, раковиной. Приятное дополнение – брендированные банные халаты и тапочки, совсем как в отелях высокого класса

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В составе туристического поезда есть свой вагон-ресторан, посещать который могут только участники железнодорожного круиза. Надо отметить, что, несмотря на то, что круизные вагоны подцепляются к обычным поездам дальнего следования, остальные пассажиры не имеют в них доступа.

Казань

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В каждом городе маршрута прибывших на поезде туристов приветствуют песнями и танцами. И первый город маршрута – Казань, столица Татарстана. Начинать знакомство с городом лучше всего с Казанского Кремля, старинной крепости, на территории которой находятся древние башни и соборы, мечеть Кул-Шариф, исторические и мемориальные здания, музеи и галереи, смотровые площадки. Их особенность в том, что они построены в смешанном мусульманско-православном стиле. Здесь же находится президентский дворец — резиденция главы Республики Татарстан.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Мечеть Кул-Шариф построена совсем недавно – в 2005 году, к тысячелетию Казани, в память о старинной мечети, разрушенной войсками Ивана Грозного во время штурма города.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

“Падающая” башня Сююмбике действительно падает — наклон ее шпиля от вертикали в северо-восточную сторону сегодня составляет около 2 метров. По одной из легенд, башню построила казанская царица Сююмбике, чтобы увековечить память о любимом супруге Сафа-Гирее после его смерти в 1549 году. Царь Иван IV Грозный прослышал о красоте казанской правительницы и захотел жениться на ней. Но царица была против, и тогда Грозный пригрозил сравнять ханство с землей, а всех жителей убить. Чтобы спасти свой народ, Сююмбике согласилась, но в свадебную ночь сбросилась вниз с башни и погибла.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Посетите Татарскую Слободу, основанную в середине XVI века, когда город завоевал Иван Грозный. Теперь это мусульманский уголок в историческом районе Казани.

Во время мастер-класса «Секреты татарской кухни» шеф-повар ресторана расскажет и покажет, как приготовить национальное блюдо эчпочмак — сочные треугольные пирожки с мясом, картошкой и луком. Вообще национальные блюда представлены в меню практически всех ресторанов Казани, причем на любой кошелек.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Если остается время до поезда, побывайте на площади Свободы, где расположено здание Правительства Татарстана, прогуляйтесь по прекрасной набережной или популярной у туристов улице Баумана, где можно приобрести на память сувениры и подарки и просто насладиться атмосферой города.

Тюмень

Уже на следующий день поезд прибывает в Тюмень – первый русский город, заложенный в Сибири. В 2021 году ему исполнилось 435 лет.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Знакомство с Тюменью обычно начинают с уникальной четырехуровневой набережной реки Туры протяженностью 4 км и высотой 24 м, ее первая очередь была построена 10 лет назад. Решение о строительстве было принято властями города для укрепления берегов реки, подвергающихся эрозии из-за частых подтоплений.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Гулять по набережной, на которой расположены кафе, рестораны, магазины, приятно в любое время года, а самое популярное место здесь – пешеходный мост Влюбленных, который соединяет два берега реки Туры: на одном из них расположен современный район города, а на другом – старинные деревянные и каменные малоэтажные дома. Мост – одна из наиболее часто фотографируемых достопримечательностей города. Здесь всегда много отдыхающих, как жителей города, так и его гостей: здесь назначают романтические свидания, гуляют, занимаются спортом и, конечно, же любуются прекрасным видом на набережную.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Недалеко от моста в 2015 году у вечного огня был установлен обновленный барельеф «Тюмень — Победителям» площадью более 70 кв.м. Барельеф воспроизводит главные события Великой Отечественной Войны, показывает тюменских героев фронта и тыла.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В июле 1941 года в Тюмень в обстановке строжайшей секретности прибыл спецпоезд с необычным грузом – сюда из Москвы был доставлен саркофаг с телом В.И. Ленина. Вплоть до марта 1945 года он находился здесь в здании государственной сельскохозяйственной академии, расположенной недалеко от набережной.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Любопытная экскурсия в Тюмени — мастер-класс по филумизму, который проводит местный художник Rene Reza (Игорь Рязанцев). Слово филумизм происходит от латинского слова filum – «нить», «волокно», эту технику Рязанцев сам придумал и запатентовал. В ходе встречи художник расскажет о своем творческом пути и покажет, как с помощью медицинского шприца акриловая краска, часто с добавлением сусального золота, наносится на холст в виде тончайших нитей. А затем участники мастер-класса сами пытаются работать в этой необычной технике, дописывая картину, которая создается совместными усилиями уже несколько лет.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Несмотря на то, что область входит в крупнейший нефтегазоносный район РФ, в самой Тюмени “черного золота” нет. Но поиски ее после Великой Отечественной войны привели к открытию здесь большой “минеральной линзы”, состоящей из почти 30 геотермальных источников, две трети из которых используются с бальнеологическими целями.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Любимое место отдыха тюменцев и гостей города всех возрастов – круглогодичный термальный курорт «ЛетоЛето» с четырехзвездочной гостиницей на живописном берегу реки Тура в 20 минутах езды от международного аэропорта «Рощино». Это один из крупнейших крытых аквапарков России. Чего тут только нет: и экстремальные горки, и самый большой СПА-комплекс на Урале и в Западной Сибири с саунами и банями, морским бассейном, термальным источником со 100%-ой минеральной водой. Максимальная цена билета для взрослого (включает посещение аквапарка и СПА) — 3,4 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Расположенное на набережной и названное в честь года основания города CAFÉ 15/86 считается одним из его знаковых мест. Сюда приходят, чтобы попробовать сибирскую кухню: драники с икрой, сыровяленую дичь, жаркое из оленины, вырезку из оленя, пельмени с лосятиной или муксуном, котлеты из щуки. Из самых популярных напитков — наливки из клюквы или черники и настойка на морошке.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Еще одно знаковое гастрономическое место в Тюмени – единственный в своем роде ресторан-музей северной кухни Чум, на открытие которого в 2007 году был приглашен настоящий шаман. В заведении есть «магическое» место, где можно загадать желание – говорят, оно обязательно исполнится. Ресторан оформлен соответствующим образом – в его центре установлен хантыйский чум, способный разместить компанию из 6-7 человек, стены украшают чучела и шкуры животных.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Гостей ждут блюда традиционной северной кухни: ассорти из дичи, строганина из рыбы и оленя, грибное ассорти, соленые грузди, cуп с разварным мясом лося, сморчками и молодой крапивой, оленью вырезку на гриле с можжевеловым соусом, кабанину, рыбные пельмени с заправкой из щучьей игры и, конечно, разнообразные настойки.

Тобольск

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Уезжать из Тюмени не хочется, но всего через три часа поезд приходит в Тобольск, расположенный на правом берегу Иртыша. Сердце и главная достопримечательность города — единственный белокаменный Кремль в Сибири, построенный на месте деревянного острога в XVII веке. Всего здесь более 30 памятников архитектуры.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В Кремле 7 башен. Любопытная история связана с крохотной башенкой Софийского двора – звонницей Угличского колокола. Набатный колокол иногда называют одним из первых и наиболее известных ссыльных Сибири: в 1592 году он был сослан в Тобольск из Углича за провинность — возвещение об убийстве царевича Дмитрия вызвало народные волнения. Согласно летописям и преданиям, «подстрекателя» жестоко наказали: его сбросили со Спасской колокольни, отрубили ухо, вырвали язык и в присутствии толпы народа наказали 12-ю ударами плетей, после чего и «сослали» в Сибирь. Колокол «помиловали» лишь в 1982 году с разрешения императора Александра III в связи с приближающимся трехсотлетием ссылки – он был возвращен в Углич, где и хранится до сих пор.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Совсем рядом с кремлем находится тюремный замок XIX века, известный как Тобольский централ. Это бывшая каторжно-пересыльная тюрьма, а в советское время спецтюрьма СТ-2 строго режима.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Это страшное заведение функционировало до 1989 года, после чего было превращено в музей: посетители своими глазами могут увидеть узкие и тесные камеры, карцеры, подземные туннели, нужники, и даже «терку» — дверь, покрытую изнутри металлом с острыми насечками, чтобы заключенные не могли стучать.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Тюремный замок стал местом заключения не только уголовников, здесь в разное время сидели за свои политические убеждения и взгляды поэт и переводчик Михаил Михайлов, писатель и публицист Владимир Короленко, философ Николай Чернышевский.

Известно, что в 1936 и 1937 гг. здесь было расстреляно более 2,5 тыс. человек, но общее количество умерших от истощения и болезней до сих пор не установлено.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Cо смотровой площадки Кремля открывается прекрасный вид на Иртыш и на подгорную часть Тобольска, которую называют также Подгора, поскольку район находится у подножия холма. Советуем прогуляться по району, чтобы посмотреть на сохранившиеся исторические деревянные и каменные особняки, которые вскоре будут реставрироваться, работы по благоустройству территории уже ведутся, и к 2030 году должны быть завершены.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Здесь, на отреставрированной Базарной площади, находится памятник еще одному ссыльному с мировой известностью – композитору Александру Алябьеву, который родился в Тобольске и впоследствии с 1828 года отбывал здесь наказание.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Прогулка по Подгоре обычно завершается посещением бывшего Губернаторского дома, который еще называют домом Романовых – здесь с августа 1917 по апрель 1918 года проживали, пожалуй, самые известные ссыльные — семья последнего российского императора Николая II, после чего их увезли на казнь в Екатеринбург.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Музей открыли в апреле 2018 года – к столетию этого трагического события. Здесь представлены уникальные экспонаты, которые кропотливо собирались на протяжении многих лет: семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, личные вещи, письма, страницы из дневников.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Действующий макет территории усадьбы особняка выполнен в мельчайших деталях: загораются фонари на улицах и свет в окнах, видны фигурки военных и охранников, конные упряжки, маленькие собачки, бегающие по двору. Вместе с восстановленными интерьерами комнат он дает представление об атмосфере, в которой прожили свои последние восемь месяцев члены царской семьи.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В сентябре 2021 года в Тобольске на месте съемок известного исторического художественного фильма и сериала “Тобол” был открыт тематический парк с одноименным названием. Здесь сохранены декорации, гостям рассказывают и показывают видео об интересных эпизодах съемок.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В интерактивном формате туристы могут попробовать свои силы и, например, отбить дробь на барабанах, которые “снимались” в фильме. Можно поднять флаги или примерить костюмы актеров. По всей площадке установлены таблички с QR-кодами – если навести на них камеру телефона, в гаджет загрузится эпизод фильма, связанного с определенной декорацией. В планах организаторов — использовать площадку как кинопарк для съемок новых картин.

Лучшие сувениры в Тюменской области — вкусные: это мясные и рыбные деликатесы, орехи, кондитерские изделия, тюменский иван-чай, варенье из сосновых шишек, кедровых орешков, морошковое, черничное, а также бруснично-смородиновый джем с коньяком, дикие яблоки с клюквой и ромом, настойки.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В мастерской известного сибирского костореза Минсалима Тимергазеева, работающего с природными материалами, продаются необычные сувениры — изделия из бивня и кости мамонта, рогов лося, капокорня. Сам мастер очень любит вырезать фигурки шаманов, которые, как он считает, ладят с богами. Гостям здесь тоже предлагают испытать себя в роли косторезов.

Пермь

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Конечная точка круиза перед возвращением в Москву – Пермь. Интересно, что жители города произносят его название с мягкой "р", то есть Перьмь.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Главное украшение города — величественная река Кама с современной благоустроенной набережной, по которой приятно гулять и взрослым, и детям.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В городе 13 музеев, в их числе знаменитые Пермская государственная художественная галерея (именно там выставлена всемирно известная коллекция деревянной скульптуры) и Пермский музей современного искусства PERMM. Балетная школа, зародившаяся во время Великой Отечественной войны, когда в город была эвакуирована труппа Ленинградского театра оперы и балета, известна на весь мир. Начиная с 2003 года ежегодно в мае город принимает одно из знаковых событий — международный многожанровый Дягилевский фестиваль.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Ни один турист не упустит возможность сфотографироваться у памятника «Пермяк – соленые уши», который посвящен традиционному пермскому промыслу – солеварению. Существует объяснение происхождения этого необычного названия. Это прозвище получали работники, таскавшие на себе тяжелые мешки с солью, которые, постоянно задевая уши, вызывали аллергическую реакцию в виде раздражения, покраснения. Считалось, что по таким ушам и можно было узнать пермяков.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В 43 км от Перми расположен первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом Хохловка (ударение на первый слог). Здесь необыкновенно красиво: сквозь хрустально-чистый воздух с верхушки холма открывается панорамный вид на реку и обрамляющие ее зеленые холмы.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Уникальные памятники деревянной архитектуры Прикамья — усадьбы крестьян, мельницы, деревянные церкви и колокольня позволяют легко представить себе жизнь этого сурового края с очень красивой природой в прежние времена. В ходе экскурсии вам расскажут о быте и обычаях прикамского народа, о древних промыслах и, конечно же, о солеварении.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Ежегодно Хохловка становится местом проведения народных праздников и мероприятий — Масленицы, Троицких гуляний, Яблочного спаса, военно-исторического фестиваля реконструкций и многих других.