Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сетка железнодорожных маршрутов устроена так, что лучше всего добираться в Тамбов не на прямом поезде, который идет 9 часов, а на проходящих через соседний Мичуринск поездах до Воронежа и других южных городов. Лучший из них для туристической поездки – дневной экспресс Москва — Воронеж, который идет 4,5 часа. В этом случае путь на поезде будет вдвое короче, а преодолеть 70 км до столицы региона можно на машине или автобусе за час. И заодно познакомиться с историческим наследием второго по значению города региона.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Тамбовская крепость основана в 1636 году на холме у слияния рек Цна и Студенец. Крепость состояла из острога и Кремля, ее окружали деревянные стены высотой 6 метров. Задачей сооружения было отражение набегов крымских татар и ногайцев. С 1786 по 1788 годы правителем Тамбовского наместничества (такое название носил регион до переименования в губернию в 1796 году) был поэт Гавриил Державин. Сегодня в его честь в городе названы университет и улица.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кстати, губернским городом Тамбов получил право называться при Екатерине II благодаря тому, что здесь было 33 храма. Их и сегодня немало в городе, хотя около десятка были разрушены в советское время.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Центральная пешеходная улица Тамбова, ныне носящая название Коммунальная, не изменилась с XIX века. Те же двухэтажные особняки, все нижние этажи которых и тогда, и сейчас занимают магазины и кафе.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Памятник тамбовской казначейше, созданный скульптором Александром Мироновым и установленный на "Тамбовском Арбате" в 2016 году – одна из наиболее известных достопримечательностей города. Останавливая возле него туристов, гиды обязательно рассказывают историю женщины, которая стала прототипом главной героини поэмы Лермонтова "Тамбовская казначейша", напечатанной в 1838 году. И, по легенде, изображенной на известной картине Василия Тропинина "Женщина в окне". Поначалу памятник не понравился жителям города. Наиболее консервативно настроенные тамбовчане пытались прикрыть слишком открытую, по их мнению, грудь чиновницы шалью. Но потом он прижился, и сейчас проходящие мимо жители и гости города обязательно трут каблучок, а самые смелые — грудь красавицы на счастье.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Тамбов в начале XVIII века считался картежной столицей России, этаким Лас-Вегасом. Когда на зимовку в город прибыл уланский полк, все вечера уланы проводили за карточными столами. Улан Гарин увидел в одном из окон молодую красавицу Авдотью, происходившую из обедневшей дворянской семьи и выданную замуж за 70-летнего казначея Бобковского, удачливого картежника, который часто использовал жену для отвлечения внимания других игроков. Когда улан попытался добиться от дамы своего сердца взаимности, любовников застал муж. И пригласил Гарина на игру, рассчитывая, что тот крупно проиграется. Однако удача изменила Бобковскому, и он проиграл супругу сопернику.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В центре Тамбова сохранилось много богатых особняков XIX века, построенных купцами и мещанами. Среди самых интересных – бывшая гостиница Никольских, где останавливались Шаляпин и Рахманинов. Сегодня здесь заседает областная дума.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Или очаровательный дом в стиле модерн купца Селезнева, успешного торговца мясом и бакалеей, где ныне регистрируют браки тамбовские женихи и невесты.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Предводитель Тамбовского дворянства Григорий Кондоиди сам предоставил в распоряжение городской управы свой двухэтажный особняк в стиле ренессанс с элементами барокко. Сегодня здесь работает администрация Тамбова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Усадьба Асеевых – одно из самых интересных зданий в городе. Построена в 1905 году по заказу крупного промышленника Михаила Асеева, врача по образованию. Автор проекта в стиле модерн – московский архитектор Лев Кекушев. После революции дом был реквизирован и в нем поочередно располагались сначала детская колония, затем тубуркулезный и кардиологический санатории. В 2014 году усадьба открылась после полной реставрации.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Дом окружен старинным парком, некоторым деревьям в нем более 100 лет. Главное украшение парка – фонтан с мраморной копией статуи Венеры Медицейской. Сегодня усадьба Асеевых – филиал музейного комплекса Петергофа.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для гостей усадьбы проводятся интерактивные экскурсии, в ходе которых "жена" Михаила Асеева Мария Никаноровна рассказывает об обстановке дома, жизни семьи, судьбе супругов Асеевых и восьмерых их детей до революции и об эмиграции в Латинскую Америку после.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Во время "завтрака на балконе" можно полностью окунуться в атмосферу начала XX века – кофе и сырники подают горничные в форменной одежде, а гости, одетые в длинные платья и шляпы, неспешно беседуют.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Записаться на экскурсии можно по телефонам на сайте усадьбы, но планировать посещение лучше заранее – из-за ограниченной пропускной способности музея запись ведется за три месяца.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В самом центре города располагается Казанский мужской монастырь, основанный в 1670 году старцем Иосифом. В конце XVIII века здесь было построено несколько зданий и храмов, сохранившихся частично и восстановленных после 1992 года. Так, была восстановлена разрушенная в 1920-е годы колокольня, откуда открывается великолепный вид на весь город.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пятиглавый собор Казанской иконы божьей матери был построен как летняя церковь монастыря в конце XVIII века.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Его интерьеры расписаны в редкой технике "гризайль" — все они выполнены разными тонами серого цвета. Собор печально известен тем, что в XVIII году здесь проходило следствие по делу участников Антоновского крестьянского восстания – одного из самых крупных мятежей против власти большевиков во время гражданской войны.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Во время прогулки на катере с бравым капитаном по реке Цне с воды открывается великолепный вид на церкви Тамбова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Симпатично благоустроенная набережная Цны – одно из любимых мест отдыха горожан и приятный маршрут для прогулок туристов, особенно летом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Усадьбу Ивановка, расположенную в 40 км от Тамбова, стоит посетить всем, кто любит классическую музыку вообще и творчество Сергея Рахманинова в частности. До революции усадьба принадлежала семье тетки композитора по отцу Варвары Сатиной, с 1890 года до эмиграции в 1917 году он проводил здесь почти каждое лето. Все постройки имения были разрушены после революции и восстановлены в 80-е годы прошлого века. Сегодня здесь проходит множество музыкальных фестивалей, концертов и конкурсов, а в 2023 году в усадьбе будут отмечать 150-летие Рахманинова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

С усадьбой связана очень романтическая история любви Рахманинова и его будущей жены Натальи, которая была дочкой его тети и дяди и приходилась композитору двоюродной сестрой. Молодые люди полюбили друг друга, но из-за родства для брака им нужно было получить разрешение императора. Они подали прошение, но не дождались его и тихо обвенчались в Москве, а затем быстро уехали в Европу. Через несколько месяцев пришел ответ Николая II, который разрешил брак. В Ивановке семья жила в деревянном флигеле рядом с господским домом.

Откуда пошло выражение "тамбовский волк"

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Существует несколько версий того, почему волки из Тамбова стали известны больше этих животных в других регионах России. Одна из них связана с тем, что в XIX веке купцы из Тамбовской губернии представили на ярмарке в Москве 15 шкур местных волков, одну из которых купили торговцы из Англии и показали королеве. Той шкуры понравились, и она отправила купцов обратно в Москву прикупить еще шкур для обмундирования своих гвардейцев. Однако, когда они приехали, ярмарка уже закончилась, и англичане якобы ходили по городу и спрашивали у прохожих, "где тамбовский волк".

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Вторая версия гласит, что в том же XIX веке зимой отправлявшиеся в столицу работники из Тамбова брались за любую работу и сбивали цены. Московские были недовольны конкуренцией и называли приезжих "тамбовскими волками". По еще одной, более поздней версии, во время Великой Отечественной войны в соседних Липецкой и Воронежской областях шли бои, а в Тамбовской области их не было. Поэтому волки из окрестных лесов сбегались в более безопасное место, и их в округе стало очень много.

Где остановиться и где поесть в Тамбове

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Выбирать отель в Тамбове лучше в зависимости от того, насколько долгой планируется поездка. Например, для короткого тура на выходные удобно поселиться в отеле "Театральная", расположенном в самом центре города. Приятным бонусом станет отличная кухня и винная карта кафе "Буфет" в здании отеля.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если вы решили задержаться в городе на несколько дней, идеальным местом для ночевки, особенно летом, станет парк-отель Ples, расположенный в пригороде Тамбова примерно в 5 км от центра города. Как рассказывает совладелица холдинга WFG, которому принадлежит отель, предприниматель в сфере гостеприимства Марина Старчикова, ей захотелось создать в Тамбове отель, похожий по дизайну и концепции на объекты в Юрмале – с лаконичным дизайном, идеально вписанный в природу и предлагающий гостям не только ночлег, но и спорт, оздоровление, вкусную и нестандартную еду.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Изюминки отеля – бассейн длиной 25 метров, который гости могут посещать бесплатно, и ресторан-сыроварня "Марфа", один из самых вкусных в Тамбове.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Ну а сердце ресторана – одноименная дровяная печь, в которой при 350 градусах запекается идеальная пицца. А заодно и знаменитая тамбовская картошка, которую здесь подают на гарнир к щучьим котлетам. Гурманам советуем попробовать еще и тамбовский окорок, салат с баклажанами, томатами и копченым угрем и драники с щучьей икрой.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Улучшению вкуса самого популярного блюда в мире очень способствуют сыры из собственной сыроварни. Сыры здесь можно заказать как закуску или десерт, а можно купить навынос. Самые популярные – качотта с томатом, скаморца, чеддер и моцарелла. Последний гости могут попробовать сделать сами после небольшого инструктажа.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В исторической усадьбе конца XVIII купца Якова Тулинова в живописной деревне Тулиновка под Тамбовом туристы пока остановиться не могут, но, как говорит Марина Старчикова, создание здесь гостиницы и ресторана – вопрос нескольких ближайших лет. Холдинг WFG приобрел усадьбу и ведет ее реконструкцию.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пока строительные работы в разгаре, а когда все будет готово, гости смогут разместиться в отеле на 30 номеров в деревянном здании усадьбы и домиках с удобствами в окружающем ее парке. И поужинать в ресторане русской кухни с отличным видом на противоположный берег реки Мошляйки.