Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Самый удобный вариант — комфортабельный двухэтажный дневной экспресс Москва – Воронеж. Он и идет быстрее всех других поездок, преодолевая 400 км за 4 часа 23 минуты, и расписание оптимально для поездки на выходные – в 16:32 из Москвы и обратно в 18:10 из Мичуринска. Стоимость билетов – от 700 рублей на человека, в бизнес-класс с питанием – от 2,4 тыс. рублей на человека.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Остановиться в Мичуринске советуем в отелях "Гостиный двор" или "Герасимов", оба они имеют почти максимальные оценки гостей на известном ресурсе бронирования, недавно покинувшем Россию. Отели новые – первый открылся в декабре 2020 года, второй – в июле 2021 – и предлагают размещение уровня 4*. "Гостиный двор" — бутик-отель на 16 номеров, расположенный в особняке XIX века на центральной улице города. Номера оформлены в стиле "лофт", гостям предлагают индивидуальное обслуживание и завтраки по меню. Двухместный номер здесь стоит от 6,5 тыс. рублей в сутки.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Герасимов" расположен по соседству от двух главных достопримечательностей Мичуринска – кафедрального Богоявленского собора и дома-музея знаменитого советского художника Алексея Герасимова. Здесь 34 номера, оформленных в современных стиле, банкетный зал, спа-центр и ресторан "Шампарен", который считается одним из лучших в городе. Стоимость номеров начинается от 3 тыс. рублей в сутки. Из ресторана и некоторых комнат открывается великолепный вид на собор.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Поужинать в Мичуринске можно в том же "Шампарене". Из специалитетов рекомендуем римскую пиццу на воздушном тесте с тамбовским окороком, помидорами и моцареллой, тушеную баранину, а на десерт – вафли с соленой карамелью.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Город был основан в 1635 году по указу царя Михаила Федоровича на Козловом урочище, откуда и пошло его первое название. Два наиболее известных жителя города – селекционер Иван Мичурин, в честь которого в 1932 году бывший Козлов был переименован в Мичуринск, и уже упомянутый художник Герасимов. Неудивительно, что в первую очередь, туристам показывают связанные с ними достопримечательности.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Музей Мичурина располагается в доме, который он сам спроектировал, и в котором жил и работал с 1900 по 1935 год. В нем два этажа, сохранились практически все подлинные вещи ученого, в том числе подаренный правительством огромный ящик для семян с дарственной надписью Михаила Калинина.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рядом – питомник, в котором Мичурин выводил новые сорта фруктов и ягод. Сейчас он – составная часть Всероссийского научно-исследовательского института генетики и селекции плодовых растений, носящего имя селекционера. Кроме того, в Мичуринске располагается аграрный университет, благодаря которому город имеет статус наукограда в агропромышленном комплексе.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как рассказывает директор и хранитель музея Людмила Волокитина, ученый отказался от участка земли с плодородным черноземом и специально выбрал для питомника место в низине, где из-за болот и оврагов температура зимой на несколько градусов ниже, чем в городе. Это позволяло выводить морозоустойчивые сорта яблок, груш, вишни, слив, персиков и других культур, которые потом могли прижиться в северных регионах России. Кстати, до Мичурина вишни и сливы, не говоря о винограде или абрикосах, в средней полосе России просто не росли.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Во время экскурсии гости музея узнают о повседневной жизни и работе Мичурина в Козлове, его любви к жене и сложных отношениях с детьми. А также о том, как американцы в начале XX века предложили ученому работать в США и готовы были прислать за ним и его семьей отдельный пароход, но он отказался уезжать.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Здесь же, на территории агробиостанции аграрного университета в мае открылся этнопарк "Соколиный двор". Его посетители увидят хищных птиц и познакомятся с русскими традициями соколиной охоты.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В этнопарке очень понравится детям. Они смогут сами подержать птиц, пообщаться с симпатичной совой Пухлей или вороном Котиком и узнать много нового о повадках крылатых хищников.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Один из создателей парка Владимир Ламанов интересно рассказывает историю происхождения слова подкаблучник, неожиданно тесно связанную с темой соколиной охоты. Клобук – не только одежда монахов, но и небольшая круглая шапочка, которую во время охоты надевают на голову ястребам и соколам, чтобы они не бросались на добычу или других птиц раньше времени. Перед тем, как отпустить хищника с руки, клобук снимали. Подклобучником называли человека смирного и безынициативного. Затем его стали употреблять для верных друг другу супругов. А потом слово клобук было забыто, и подклобучник превратился в более понятного подкаблучника.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Вторая главная достопримечательность Мичуринска – дом и музей художника Александра Герасимова, который родился в 1881 году в Козлове в семье крепостных крестьян, учился живописи в начале XX века в Москве и сделал невероятно успешную карьеру в Советском Союзе. Он один из первых получил звание народного художника СССР, был любимым художником Сталина и писал его канонические портреты, дружил с Климом Ворошиловым, получил четыре сталинские премии, а репродукции его картин десятилетиями рассматривали в учебниках советские школьники.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В молодости Герасимов увлекался импрессионизмом, а затем стал писать в жанре соцреализма. Одна из самых известных его картин, "После дождя", была написана на террасе в саду дома родителей. И сегодня гости музея могут увидеть и воспетую художником террасу, и копию созданной здесь картины, оригинал которой хранится в Третьяковке.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Здесь же располагается крупнейший музей Герасимова, где экспонируются более 140 его картин, очень разных, от парадных портретов Сталина, Ленина и советских военачальников до пейзажей и ранних работ с изображениями обнаженной натуры.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В доме родителей художника интересны интерьеры с мебелью, обстановкой и картинами, которые подбирал он сам. Комнаты обставлены со вкусом и богато для советского быта, многие предметы Герасимов покупал в Москве.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Герасимов, обучавшийся архитектуре в Московском училище живописи, – автор проекта здания Драмтеатра Мичуринска, построенного в 1913 году на средства купцов города после того, как сгорел театр постройки 1897 года. Сам он называл стиль здания "модернизированным ампиром", и оно осталось единственным реализованным архитектурным проектом художника.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Самое высокое здание Мичуринска – воздушная Ильинская церковь, ее высота со шпилем – почти 70 метров. Церковь построена в 1781 году, имя архитектора точно неизвестно, по одной из версий проект создан знаменитым Растрелли. Вряд ли это может быть правдой, так как он умер за 10 лет до ее строительства, но эту легенду с успехом использовали в 30-е годы XX века, во время борьбы большевиков с религиозным культом, чтобы не дать сломать церковь.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Колокольня Ильинской церкви видна в Мичуринске отовсюду и на нее стоит подняться, чтобы увидеть сверху весь небольшой уютный город, до горизонта окруженный зелеными лесами и полями.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Недавно сделанная по инициативе настоятеля храма протоиерея Павла Медведева роспись на стенах верхней церкви напоминает ее посетителям о неизбежности страшного суда над грешниками.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для знакомства с достопримечательностями Мичуринска хватит и одного дня, но летом можно задержаться в городе подольше – искупаться на оборудованном пляже реки Лесной Воронеж рядом с музеем Мичурина, погулять по тихим провинциальным улочкам, обязательно выпив местного кваса или отправиться за город, в Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный раньше самого города в XVI веке черным попом Иосифом.