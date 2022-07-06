Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Этим летом попасть в Дагестан стало проще. Сразу два крупных туроператора при поддержке Ростуризма и властей региона организовали чартерные программы и начали предлагать в республику пакетные туры. Путешествие получается более доступным и по цене и более удобным с точки зрения организации, так как самостоятельно забронировать все части поездки можно, но это потребует немало времени и усилий, особенно если цель – увидеть в ходе поездки как можно больше.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Так, туроператор "Интурист" в мае запустил чартерную программу из Москвы в Махачкалу на рейсах авиакомпании Red Wings. Сейчас компания возит туристов в республику регулярными рейсами. С 10 июня туроператор FUN&SUN запустил чартерную программу из Москвы в Грозный. На базе этих рейсов предлагаются туры по четырём республикам Северного Кавказа, в том числе и в Дагестан. Со 2 июля чартеры выполняются и напрямую в Махачкалу

Пляжный отдых в Дагестане

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пляжный сезон на побережье Каспийского моря продолжается с середины июня до середины сентября. В это время вода прогревается до комфортной температуры, а в августе становится просто горячей – 26 градусов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Самые крупные курорты республики – Махачкала, Дербент, Каспийск и Избербаш. Судя по тому, что в аэропорту Махачкалы все таксисты громко предлагают поездку в Дербент, это самое популярное у туристов место, по крайней мере, в мае. Кстати, стоит такой трансфер 700 рублей на человека.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пляжи в Дагестане длинные, песчаные, с пологим входом в воду. А сам песок мелкий, приятный и очень красиво искрится на солнце, так как содержит крупинки блестящего кварца.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Выбор мест для размещения довольно велик – от больших отелей, например, открывшегося в мае нового "Азимута" в Каспийске, до небольших гостевых домов на несколько номеров. Но в разгар сезона мест традиционно не хватает, а в этом году, как ожидается, проблема будет еще острее, так как со многими популярными зарубежными направлениями пляжного отдыха нет прямого авиасообщения.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Стоимость размещения тоже очень разная. Например, двухместный стандартный номер в "Азимуте" обойдется в конце июня в 9 тыс. рублей в сутки. А в симпатичном небольшом отеле "Алые паруса" в Дербенте – от 3 тыс. рублей. Оба объекта располагаются на первой линии от моря. Правда, в "Алых парусах" мест нет практически до конца лета, и это лишнее свидетельство невероятной популярности Дербента и Дагестана в целом в этом году.

Древний Дербент и крепость Нарын-Кала

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Дербент – самый древний город не только Дагестана, но и всей России. Кроме того, это и самый южный город нашей страны. Первые поселения на месте будущего города появились конце IV века до нашей эры, первые его упоминания относятся к VI веку до нашей эры. Современный город был основан в V веке нашей эры персами, он состоял из расположенной на холме крепости Нарын-Кала, от которой к морю отходили каменные стены, ограждавшие территорию города от вражеских набегов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Древний Дербент сегодня можно назвать важным транспортным хабом – он связывал Запад и Восток. Об этом говорит и происхождение названия – на персидском Дербенд означает "закрытые ворота", а в античные времена город назывался Каспийскими и Албанскими воротами. Из-за географического расположения город постоянно подвергался нашествиям различных завоевателей – римлян, персов, арабов, Кавказской Албании, армян, гуннов, хазар, турков-сельджуков – переживал штурмы, разрушения и смену власти. К Российской империи город присоединен в 1813 году, а в 1921 году вошел в состав Дагестанской АССР.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Самая знаменитая достопримечательность не только Дербента, но и всего Дагестана, крепость Нарын-Кала, построена в V-VIII веках нашей эры на высоком холме над морем иранским шахом. Она включена ЮНЕСКО в список памятников всемирного наследия. В древности от крепости тянулись прямо в море две стены толщиной по несколько метров, защищавшие город от набегов. Толстые стены уходили от крепости и в противоположную сторону, в горы. Сейчас от этих гигантских каменных сооружений, носивших называние Даг Бары, осталось очень мало.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Не сохранился и роскошный ханский дворец, располагавшийся внутри крепостных стен. Но подробности ханского быта можно узнать во время осмотра подземных сооружений – зинданов, цистерн для воды, сводчатых бань с белыми куполами. Здесь ханы, их жены и слуги не только мылись, но и играли в нарды, вели переговоры, играли в нарды и шахматы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Список знаменитых исторических деятелей и завоевателей, побывавших в Нарын-Кале, огромен – от Геродота и Александра Македонского до Петра Первого и Афанасия Никитина, не говоря о современных политиках и деятелях культуры. Крепость хорошо отреставрирована – так, что не всегда легко понять, где кончаются остатки древних башен и стен и начинаются современные вставки. И в солнечный день это идеальное место для ярких фотографий на фоне желтизны крепостных стен, синевы неба и моря.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Выйдя из крепости, стоит прогуляться по старым кварталам, "магалам", исторического центра города. И, конечно, побывать в старейшей в России Джума-мечети, построенной в 734 году.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Прямо под стенами крепости располагается симпатичный ресторан "Крепость" с прекрасным видом на старый и новый Дербент и Каспийское море. Здесь, помимо отличных шашлыков, бараньих ребер и традиционных пирогов чуду, гостям предложат мастер-классы по лезгинке.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Поначалу одетые в национальные костюмы туристы стесняются непривычных движений, но после небольшой тренировки и при поддержке зрителей традиционный танец горца и горянки начинает получаться все лучше и лучше.

Бархан Сарыкум

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Бархан Сарыкум (по-кумыкски "Желтый песок") знаменит не только тем, что это уникальный природный памятник, но и тем, что здесь снимался популярный фильм "Белое солнце пустыни". Он расположен в 18 км от Махачкалы и считается вторым по величине в мире. Высота песчаного холма достигает 262 метра.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Гора песка посреди глинистых окружающих почв образовалась из-за ветра – тысячи лет он сдувал песок с окрестных гор и приносил песок на одно и то же место. Сейчас из-за того же ветра очертания песчаного холма могут меняться, но его основание не двигается.

Горный Дагестан

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Чаще всего туристы приезжают в Дагестан для отдыха на море, но горная часть республики ничуть не менее интересна и уж точно более живописна. А воздух здесь такой, что его хочется во что-то положить и забрать с собой.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Среди обязательных для посещения мест – село Гуниб, расположенное на одноименном Гунибском плато. С этим местом связано множество историй Кавказской войны, а одна из главных достопримечательностей – Ротонда на месте пленения Шамиля на царской поляне.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В селе расположен краеведческий музей, знакомящий посетителей с историей Кавказской войны и самого имама Шамиля.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рядом – одна из самых живописных природных достопримечательностей Гунибского района, подземный Салтинский водопад. До водопада нужно пройти километр по ущелью шириной 40 метров. Перед походом туристам предлагают напрокат резиновые сапоги, так как часть пути проходит по воде.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Водопад образует речка Салтинка, его высота – 20 метров. Добраться до него по скользким от воды камням не всегда просто, особенно туристам, не привыкшим к физической активности. Кроме того, не в любой месяц года его можно увидеть из-за пересыхания реки. Но если все сложится удачно и повезет с погодой, зрелище потока воды, пробивающегося через отверстия в скалах причудливой формы, подсвеченного солнцем и падающего в подземное озеро с прозрачной водой, вас поразит.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Крупнейшее на Северном Кавказе Чиркейское водохранилище – еще одно место, которое стоит посетить в районе. Оно образовалось в результате строительства на реке Сулак в 70-е годы Чиркейской ГЭС. Ширина водохранилища – более 5 км, а в самом глубоком месте до дна – 220 метров.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По водохранилищу можно плавать на специальных туристических лодках, рассчитанных на 10-15 человек. Перед посадкой нужно надеть спасжилеты и дождевики, а затем начинается настоящее приключение. Капитаны лодок стараются вести их как можно быстрее и периодически делают резкие повороты, в результате чего судно встает почти вертикально.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Несмотря на экстремальные ощущения и громкие визги пассажиров, подобные трюки безопасны, так как перевернуться лодка не может. Стоимость водной экскурсии — от 5 тысяч рублей за час аренды лодки

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Каньон реки Сулак, впадающей в водохранилище, считается самым глубоким в Европе. Его глубина почти 2 километра, а протяженность — более 53. Это самая известная природная достопримечательность Дагестана, а фотографии голубой ленты воды в окружении скал в последние годы, когда в республику массово поехали туристы, заполонили весь признанный в России экстремистским и запрещенный Инстаграм.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По реке Сулак тоже можно прокатиться на лодках, и знающие люди утверждают, что прогулка по реке, над которой отвесно поднимаются двухкилометровые стены, — захватывающее зрелище. Но нам из-за плохой погоды, к сожалению, увидеть его не удалось.

В рыбоводном предприятии "Янтарное" на берегу реки Сулак выращивают форель и осетровых. Помимо ресторана, где можно попробовать собственную продукцию хозяйства, а также симпатичных домиков для размещения компаний, здесь обустроили большой детский парк и зоопарк, главные звезды которого – пара симпатичных медведей. Место рассчитано и на туристов, приезжающих ради форели на гриле, и местных жителей, проводящих здесь досуг с детьми.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для спокойного знакомства с природными и историческими достопримечательностями Гунибского района стоит остановиться здесь на ночлег. Среди вариантов размещения – база "Салта Экстрим", которая начала принимать гостей в конце июня. Здесь 17 очень комфортных номеров с великолепными видами на Гунибское плато, ресторан и небольшой спа-центр. А любители спокойного созерцания природы могут в любую погоду наслаждаться великолепными видами гор, сидя в удобных креслах под пластиковой крышей. Стоимость размещения – от 5 тыс. за номер в сутки.

Кухня Дагестана

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

За время путешествия по Дагестану вы много раз услышите о том, как много национальностей здесь проживает. Соответственно, и кухня в республике очень разнообразная. Например, в Дербенте – в основном, азербайджанская. В ресторанах здесь обязательно подают много зелени, привычных помидоров и огурцов, баклажаны, помидоры и перцы на гриле и разнообразные виды жареного мяса – люля-кебаб, куриные крылышки, шашлык, бараньи ребра и так далее.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кстати, заказывая что-то в ресторанах Дагестана, обязательно уточняйте размер порции, иначе гарантирована битва с лишними килограммами по возвращении.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Чем выше в горы, тем зелени меньше, а основу кухни составляет мясо и тесто. Несмотря на похожее название, аварский хинкал очень отличается от привычных по грузинским ресторанам хинкали. В него входит несколько видов булочек из пшеничной и кукурузной муки без начинки, галушки и вареное мясо – говядина или баранина. Хлеб и галушки окунают в крепкий бульон с чесноком и получается невероятно сытное блюдо, которое хорошо поддерживало силы чабанов, уходивших на целый день в горы со стадом баранов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пироги чуду, один из главных специалитетов Дагестана, можно найти в любом районе республики, но делают их по-разному. На побережье, в Махачкале и Дербенте, чуду это обычно треугольные плоские пироги с начинкой из зелени, сыра, мяса, творога или тыквы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В горах чуду делают просто с сыром, причем его едва ли не больше, чем теста. Каждому туристу предстоит самому выбрать, какой чуду вкуснее, сделать это не так уж просто. Тесто пресное, очень простое, делается чаще всего на кефире или просто воде. Из него формируют плоские полукруглые лепешки с начинкой, жарят на сухой сковороде и складывают стопкой, промазывая каждый слой маслом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Запивают всю еду чаем, который в Дагестане часто смешивают с местными травами, чаще всего горным чабрецом. В некоторых ресторанах можно заказать и алкоголь, но опять-таки лучше уточнять при заказе столика, подают в заведении крепкие напитки или нет.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

К чаю подают традиционные варенье, пахлаву, а в ресторане "Хаял" в Дербенте фирменный десерт – ореховый шашлык, что-то вроде пасты из крупно молотых орехов, которая запекается как настоящий шашлык на шампурах на открытом огне и получается невероятно вкусной.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

И, конечно, Дагестан – это идеальное место для любителей овощей и фруктов. Помидоры здесь те самые, дагестанские, с ярко-выраженным вкусом. Как и клубника, зелень, огурцы, перцы и все прочие выращиваемые на плодородной местной земле продукты.