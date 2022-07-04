Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь можно с головой вести бурную светскую жизнь или на несколько дней затеряться среди лесов и рек без мобильной связи и интернета. Здесь умеют веселиться и праздновать (во время поездки корреспондента "Интерфакса" в Екатеринбурге проходило одновременно три фестиваля), но еще лучше умеют работать – в том числе, над развитием туризма и совершенствованием индустрии гостеприимства.

Как добраться?

Екатеринбург связан авиа- и железнодорожным сообщением практически со всеми регионами страны. Полет из Москвы занимает чуть больше двух часов, из Калининграда – менее четырех, чуть дольше придется лететь из Иркутска. Местные власти субсидируют межрегиональные рейсы, поэтому стоимость полетов довольно демократична. Этим вовсю пользуются жители соседних областей, которые любят прилетать сюда на выходные.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

К слову сказать, в регионе хорошо развита и дорожная сеть, поэтому в городе и его окрестностях часто можно встретить автомобили с номерами соседних областей. Железнодорожный вокзал тоже не пустует: в Свердловской области развиты как пригородное, так и межрегиональное железнодорожное сообщение.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

С размещением проблем не возникнет: в городе и его окрестностях множество отелей, хостелов, гостевых домов и кемпингов на любой вкус и кошелек. К существующим объектам постоянно добавляются новые. Реконструкция, модернизация и строительство новых туристических объектов происходит, в том числе, и в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

За тишиной – вплавь

Реки в Свердловской области неглубокие и небыстрые, а потому сплавы по ним доступны даже новичкам. Неспешный спуск по Чусовой, единственной в мире реке, протекающей по двум сторонам света, – отличный релакс при минимуме физической нагрузки. По основным водным артериями Свердловской области проложены маршруты разной протяженности и степени сложности. Все они проходят по красивейшим местам с великолепной природой.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Например, участок маршрута на реке Чусовой между деревнями Усть-Утка (старейшим русским поселением на Урале – Усть-Утка почти на полтора века старше Екатеринбурга!) и Ёква (в царские времена – популярным местом ночлега барок с железом и чугуном, спускавшихся с демидовских заводов к месту разгрузки) проходит между живописнейшими скалами, поросшими лесом. Особенно высокие или красивые скалы ("камни", как тут говорят), носят имена, с каждой из них связана своя легенда. Есть, например, здесь камень Дождевой, где в конце 80-ых в укромном гроте ученые обнаружили уникальное захоронение шамана и его помощницы. Причем умер шаман явно не своей смертью – в позвоночнике его застрял наконечник стрелы. Радиоуглеродный анализ показал, что останкам не менее 6,5 тысяч лет! Самые крупные камни: Омутной, Олений и другие — носят прозвище "бойцы". Все потому, что раньше, когда река была полноводней, возле них возникали опасные течения, которые могли закрутить барку и разбить ее о камень.

Фото: АНО Национальные проекты

Есть на Чусовой и современная достопримечательность: пятиметровая конная статуя, памятник Акинфию Демидову – младшему из трех сыновей основателя уральской металлургической "империи" Никиты. Именно Акинфий, обладавший деловой хваткой и прекрасно образованный, унаследовав после смерти отца железные заводы в Калужском уезде и на Урале, продолжил исследование подземных запасов в Томском и Кузнецком уездах Тобольской провинции, а также на Алтае. Открыв новые медные и свинцовые рудники во многих местах Сибири, Акинфий Никитич основал более 15 железных и медеплавильных заводов. К концу жизни А.Н. Демидов владел 25 заводами, на которых работало более 20 тыс. человек.

Фото: АНО Национальные проекты

В начале 2000-ых на Чусовой появился эффектный памятник Акинфию Демидову, который стоит прямо в водах реки недалеко от деревни Харёнки.

Фото: АНО Национальные проекты

Совсем скоро эко-маршрут по Чусовой планируется обустроить полноценными стоянками и модульными отелями. Для этих целей местные власти планируют заручиться поддержкой Ростуризма, а также получить грантовую поддержку на обустройство маршрута всем необходимым, вплоть до санитарных зон и туристической навигации, в рамках федеральной программы поддержки МСП национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Фото: АНО Национальные проекты

Любителям сапбордов здесь тоже есть, где развернуться. Встретить рассвет, рассекая гладь городского пруда и с воды наблюдать за тем, как просыпается современный мегаполис, – что может быть интереснее?

По цветным линиям Екатеринбурга

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В столице Урала, которая в следующем году отметит 300-летний юбилей, причудливо смешались модерн, классицизм, сталинский ампир и конструктивизм. Современные небоскребы мирно соседствуют с купеческими особнячками, а конструктивистские громады прекрасно уживаются рядом с православными храмами. При этом все основные достопримечательности в центре города можно обойти за 3-4 часа.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А местные волонтеры позаботились о том, чтобы впервые попавший в Екатеринбург турист не заблудился и не заскучал. Специально для гостей города здесь придумали своеобразные "нити Ариадны": Красную, Синюю, Фиолетовую и Желтую линии. Это туристические маршруты, рассчитанные на разные категории туристов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Самая знаменитая – конечно, Красная линия. Проект появился в 2011 году. Это нанесенная на тротуар красная полоса, соединившая между собой 35 основных исторических достопримечательностей города. Длина маршрута – около 6,5 км. У проекта есть свой сайт, где можно ознакомиться с подробной картой и прослушать аудиофайлы, повествующие о каждом из встреченных по пути памятных мест города.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Одна из обязательных посещению точек на Красной линии – местный Эрмитаж. В годы Великой Отечественной именно сюда привезли на сохранение значительную часть бесценных шедевров из блокадного Ленинграда. Сегодня филиал знаменитого петербургского музея может похвастаться отличной коллекцией зарубежной живописи эпохи Ренессанса. Кроме того, здесь постоянно проводят выставки шедевров, привезенных из Санкт-Петербурга.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В 2012 году к Красной линии добавилась Желтая. Этот маршрут протяженностью 3 км предназначен для тех, кто на колесах: велосипедистов, роллеристов, скейтеров… Сейчас Желтую линию активно корректируют и дорабатывают, чтобы обогнуть препятствия, возникающие на пути туристов, и сделать маршрут еще более интересным. Реконструируют и тротуары, добавляя, где это возможно, велосипедные дорожки и удобные съезды. В 2018-ом, к 100-летию со дня гибели Романовых, в городе открыли Синюю линию. На маршруте длиной 6,2 км все 11 остановок связаны с памятью царской семьи.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Самая новая линия – Фиолетовая – появилась всего 2 года назад, но сразу завоевала популярность у творческой молодежи. Она связала 29 арт-объектов, созданных в рамках уличного фестиваля "Стенограффия". Этот маршрут нанесен на Яндекс-карты. Пройдя по нему, можно полюбоваться творчеством как местных, так и зарубежных художников, работающих в жанре стрит-арта. Волонтеры вместе с кураторами проекта бережно хранят и восстанавливают уличные работы, каждая из которых по-своему интересна и не имеет аналогов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Чтобы испытать незабываемые эмоции и увидеть весь Екатеринбург с высоты птичьего полета, отправляйтесь на крышу самого высокого небоскреба уральской столицы – "Высоцкий". Здесь, на открытой всем ветрам крыше 55-этажного здания, расположен комплекс Sky infinity pool – единственный в России бассейн на крыше небоскреба. На высоте 188 метров можно поплавать в 11-метровом южном или в 20-метровом западном бассейне и полюбоваться панорамными видами, открывающимися прямо за бортиком.

Наклонная, но не падающая

Любителям мифов и легенд, связанных с известными историческими деятелями, безусловно, стоит поехать в Невьянск – небольшой уютный городок в 150 км от Екатеринбурга.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь туристы смогут подняться на колокольню легендарной Наклонной башни, послушать бой старинных часов с капризным английским механизмом, полюбоваться захватывающими дух видами и послушать рассказы местных гидов о жизни и судьбе семьи Демидовых – основателей настоящего металлургического концерна, с петровских времен и поныне снабжающего Россию высокоуглеродистой сталью и стрелковым оружием.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Сама Наклонная башня – уникальный образец промышленной архитектуры первой половины ХIII века, настоящий памятник русской инженерной мысли. Имея значительный наклон в средней части (из-за нестабильных грунтов, на которых возведена), вверху она вертикальна и стоит перпендикулярно земле. И именно с этой башней связаны несколько наиболее противоречивых и мрачных легенд, которые вам с удовольствием расскажут во время подъема на смотровую площадку. Главный герой этих рассказов – конечно, заводовладелец Акинфий Демидов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Большим успехом у невьянцев и гостей города пользуются театрализованные представления, повествующие о жизни Акинфия Никитича. Декорациями к спектаклям служит сама Наклонная башня.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь же туристы смогут под руководством опытного кузнеца выковать памятную монету – "демидку" и попробовать себя в роли старателей, намыв парочку уральских самоцветных камней, которые можно взять с собой в качестве сувенира.

От велосипеда до ракеты

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Тем, кто любит играть в машинки, обязательно нужно побывать в Музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) – первого в России и девятого в мире производителя меди, а также крупнейшего в нашей стране производителя цинка, угля и драгметаллов. Недалеко от своей штаб-квартиры в городе Верхняя Пышма, в часе с небольшим езды от Екатеринбурга, УГМК разместила в многочисленных корпусах и павильонах один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

На сегодня в коллекции музея – более 12 тыс. экспонатов, среди них – свыше 500 образцов военной техники и более 500 советских и зарубежных автомобилей, а еще – мотоциклы, велосипеды, тракторы и другие транспортные средства.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Вся техника – в прекрасном состоянии, многие экспонаты на ходу и иногда покидают музейные стены, чтобы принять участие в парадах ретро-автомобилей. В залах музея собраны коллекции авто всех ведущих производителей из разных уголков планеты. Многие образцы уникальны: в мире сохранилась всего пара-тройка экземпляров. Поверьте, здесь вы останетесь на целый день и захотите вернуться еще. Тем более, в музее предусмотрены специальные интерактивные площадки, где посетители смогут увидеть автомобиль "в разрезе", посидеть в кабине настоящего американского транспортного самолета или порулить советским милицейским УАЗиком.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Приехать сюда из Екатеринбурга можно как на автомобиле или автобусе, так и на ретро-поезде, который совсем недавно запустила РЖД. Поездка на этом поезде может стать частью и так называемого Императорского паломнического маршрута, который включает в себя посещение объектов, связанных с Николаем Вторым и его семьей.

Уральская кухня – миф или реальность?

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Екатеринбург – настоящий рай для гурмана. Здесь знают толк в еде и отлично готовят блюда как европейской, так и азиатской кухни. В столице Урала можно найти итальянские, японские, китайские, индийские кафе и рестораны.

Фото: АНО Национальные проекты

А как же местная кухня, спросите вы? Ответим словами одного из шеф-поваров, принимающих участие в грандиозном фестивале уральской кухни, который как раз в эти дни проходит в Екатеринбурге: "Уральская кухня – это то, что еще предстоит придумать".

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Взяв за основу традиционные русские продукты и сделав акцент на тех из них, которые характерны именно для Урала (например, грибы, пряные и лечебные травы, корнеплоды), местные рестораторы смело экспериментируют, применяя современные технологии для приготовления, например, привычных картофеля, свеклы и моркови. Их не тушат и не запекают, а обжигают в смокере. Репу ферментируют, смородину и малину – сублимируют и полученным порошком посыпают готовые мясные блюда. Листья крапивы обваливают в тонком тесте и жарят в кипящем масле, свежайшую утку, прежде чем отправить в щи, — подвяливают, а молодые мухоморы используют в качестве начинки для пирожков из гречишной муки!

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

На десерт вам подадут еловое мороженое с шоколадно-бисквитной крошкой на облепиховом меду или пана-котту с малиновым джемом на чистых сливках, а из черничного смузи приготовят вкуснейшие, но очень хрупкие конфеты, которые рекомендуют отправлять в рот целиком, чтобы почувствовать на языке мини-взрыв шоколадной "бомбочки" из кисловатых ягод и нежного йогурта.

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Одним словом, Екатеринбург и вся Свердловская область достойны того, чтобы войти в десятку самых популярных туристических маршрутов России. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, недавно посетившей регион с рабочим визитом, ведомство будет всячески способствовать развитию туристического потенциала Урала с помощью системы мер поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и реализации комплексного проекта "Большой Урал".