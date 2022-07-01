Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Добраться до Кавминвод не составит труда из крупных городов России, это можно сделать как на самолете, так и поезде. Аэропорт расположен рядом с городом Минеральные Воды, который несмотря на свое название не является курортом, это транспортный узел и транзитный пункт. От Минеральных Вод до курортов региона можно доехать не только на такси или автобусе, но и на пригородном поезде. К примеру, путь на обычной электричке до Кисловодска, самого дальнего курорта, занимает около 1,5 часов, до Пятигорска – в районе 35 минут.

Интересные места Кисловодска

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Самым престижным курортом Кавказских Минеральных вод считается Кисловодск. Он находится южнее других, считается самым зеленым и солнечным, да и в целом наиболее известным. Кисловодск располагается в среднем на высоте 900 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным среди других городов-курортов региона. Город расположен в живописной долине, окруженной склонами Главного Кавказского хребта и образованной ущельями двух рек – Ольховки и Березовки, впадающих в реку Подкумок.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Кисловодске около 40 санаториев (об одном из самом популярном на курорте санатории "Долина Нарзанов", перешедшем в управление AZIMUT Hotels, можно прочитать тут). Большинство из них располагаются вокруг уникального рукотворного парка. Это крупнейший городской парк Европы, его площадь составляет более 965 га. В июне 2016 года он получил статус национального парка федерального значения.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Работы по устройству парка начались в 1823 году по приказу генерала Алексея Ермолова. В 1901 году в Кисловодском курортном парке был проложен первый в стране маршрут для лечебной ходьбы – терренкур. В Нижнем и Среднем парках была распланирована система дорожек различной сложности, идущих под уклоном и дающих людям с различным состоянием здоровья возможность подниматься на значительные высоты. Сейчас в парке пять маршрутов для лечебной ходьбы протяженностью от 1 до 10,4 км, а также одна туристическая тропа длинной почти 6 км.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Парк содержит более 250 пород и видов деревьев и кустарников, здесь также произрастает более 800 видов травянистых растений. В парке много белок, любящих брать еду из рук людей, встречаются также зайцы и лисы. В Верхнем парке гнездятся ястребы и орлы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На территории Кисловодского национального парка расположены аллеи в знак памятных событий, канатная дорога, цветочные календарь и часы, а на "Площадке роз" и в "Долине роз" высажены более 80 сортов обильно цветущих роз, которые особенно притягивают отдыхающих.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Верхняя площадка парка расположена на высоте 1325 метров над уровнем моря. До Эльбруса отсюда по прямой менее 70 км. Однако увидеть самую высокую вершину Европы даже в хорошую погоду – большая удача. Бывает, что вокруг ясное небо, а высокий пик скрывается за облаками.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Возле одного из входа в парк расположена Каскадная лестница, которую построили в 30-х годах прошлого столетия по проекту архитектора и ландшафтного дизайнера Любови Залесской, позднее она оформляла центральную аллею ВДНХ в Москве.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

У главного входа в парк расположена Лермонтовская площадка – одно из любимых мест туристов. Она включает в себя лестницу, каменный грот со скульптурной фигурой врубелевского Демона, смотровую площадку и барельеф. При этом все части комплекса построены в разное время.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Площадка не просто так называется Лермонтовской, многие города Кавминвод, в том числе и Кисловодск, связаны с великим русским поэтом. Здесь происходили многие описанные в стихах и поэмах Михаила Лермонтова события. Недалеко от Лермонтовской площадки течет речка Ольховка, на берегу которой любил отдыхать поэт. Впервые будущего поэта в Кисловодск привезла в детстве бабушка, впоследствии он оказался там в период ссылки на Северный Кавказ.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Еще одна интересная достопримечательность рядом – Нарзанная галерея с большим выбором целебных вод. Здесь можно пить все три вида нарзана: общий, доломитный и сульфатный в горячем и холодном виде. Набирать воду можно без ограничений и бесплатно, но разрешено использовать только чашки или стаканы (если нет собственной посуды, на месте можно купить одноразовый стакан). Галерея была построена в середине XIX века по проекту английского архитектора Самуила Уптона в стиле "готического романтизма". Если посмотреть на галерею сверху, то она напоминает ключ, по замыслу архитектора здание является "ключом к здоровью" отдыхающих в городе.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Главные нарзанные ванны на Курортном бульваре – второй важнейший памятник архитектуры города. Они построены на рубеже XIX-XX веков, когда было принято решение дополнить нарзанный комплекс купальнями и бальнеологическим комплексом. Здание архитектурой напоминает дворец в мавританском стиле.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Октябрьские ванны, также расположенные на бульваре по соседству, не столь красивы, как Главные нарзанные. Внешне постройка советского периода выглядит неприметной. Однако здание является одним из самых ранних образцов советского конструктивизма в стране, открыли комплекс в 1928 году. Ванны построили на месте доходного дома Понятовской, возведенного во второй половине XIX века. На выбор местоположения повлиял источник "Нарзана", расположенный под фундаментом здания.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Сам Курортный бульвар – это первая улица Кисловодска. Возникла она после образования курорта в 1803 году и спроектирована швейцарскими архитекторами. На протяжении истории улица меняла свое название: "Тополевая аллея", проспект им. Сталина, им. 50-летия Октября. С начала XX века до 1966 года по бульвару была проложена единственная в стране линия грузового трамвая для перевозки воды "Нарзан".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Протяженность Курортного бульвара – 500 метров. Сейчас это главная улица курорта, помимо красивых зданий на полностью пешеходном бульваре располагаются кафе, рестораны, магазины, а также фонтаны, идеально подстриженные кустарники и красивые ковровые клумбы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Помимо Лермонтова на курорте бывали и другие известные люди, среди которых Антон Чехов, Михаил Глинка, Николай Гумилев, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Лев Толстой. Любил Кавказские Минеральные Воды и Федор Шаляпин – сюда он приезжал много раз. Иногда, совмещая отдых с работой. Один из домов Шаляпин арендовал на лето 1917 года. Несмотря на то, что здание ему не принадлежало, а провел он в нем около двух месяцев, сейчас дом называют "шаляпинским" или просто дачей Шаляпина. При этом ранее в этом доме останавливались Сергей Рахманинов и Сергей Прокофьев. Сегодня в особняке находится литературно-музыкальный музей Шаляпина.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

А по соседству с дачей Шаляпина расположился дом-музей Александра Солженицына. Особняк принадлежал его тетке Марии Гориной. Солженицын родился в 1918 году именно в Кисловодске. Экспозиция музея рассказывает в основном о ранних годах и молодости Солженицына и заканчивается событиями 1962 года.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В дореволюционные годы в Кисловодске любила останавливаться также Матильда Кшесинская. Балерина по легенде (точных подтверждений этому нет) останавливалась в том числе в особняке, который называется "Дача Твалчрелидзе" – по имени его владельца, статского советника Антона Твалчрелидзе. Ходили даже слухи, что дом лично принадлежит Кшесинской, что вынудило ее в своих мемуарах сообщить, что собственной недвижимости у нее в городе Кисловодске никогда не было. Попасть внутрь особняка сейчас нельзя, но можно снаружи полюбоваться на ярко-желтое здание.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

А расположена дача на проспекте Ленина, который с 2022 года стал полностью пешеходным. На проспекте создана прогулочная территория длиной свыше 1,5 км – с классическими и каскадными фонтанами и ротондами. Тут также разместили новый бювет с минеральной водой и поставили несколько интересных памятников. Особенно никого не оставит равнодушным бронзовый "Писающий пес", закидывающий лапу на парапет у лестницы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Кисловодске невозможно пройти мимо великолепного по красоте здания Курортного зала, сейчас это Северо-Кавказская государственная филармония имени Василия Сафонова. Здание, напоминающее средневековый замок, построено в конце XIX века, оно расположено напротив вокзала. Курзал строился как развлекательный комплекс, куда помимо концертного зала входили ресторан, библиотека, летняя эстрада. В филармонии выступали знаменитости дореволюционной России и СССР, в том числе пели Федор Шаляпин, Леонид Собинов, танцевали Матильда Кшесинская и Айседора Дункан, играл Сергей Рахманинов, читал рассказы Александр Куприн.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На окраине Кисловодска находится удивительное скальное образование в виде кольца диаметром 8-10 метров. Скала необычной формы образовалась на одном из отрогов Богустанского хребта вследствие ветров. Отсюда открывается прекрасный вид на Кисловодск, поселок Мирный, долину рек Подкумок и Аликоновки.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Вместе с Горой Кольцо туристы чаще всего посещают и Медовые водопады в соседней Карачаево-Черкессии. Ехать туда от горы около 20 минут. Водопады расположены в долине реки Аликоновки в вековых расщелинах Кавказских гор. По легенде, своим названием они обязаны диким пчелам, некогда обитавшим в скалистых уступах вблизи водопадов, которых тут пять. По другой версии водопады названы в честь молодоженов, который когда-то уединились тут во время медового месяца.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Самый высокий из водопадов — Большой медовый — имеет высоту 18 метров. При этом самый красивый и мощный – Жемчужный, высотой всего 6 метров.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Любители экстрима могут прокатиться возле водопадов на зиплайне, длина спуска составляет 1050 метров. Зиплайн позволяет прокатиться на высоте около 100 метров со скоростью до 75 км/час.

Главный город Кавминвод

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Другие города-курорты Кавминвод, безусловно, также заслуживают внимания, благо все здесь расположено близко. Пятигорск – крупнейший город Кавминвод, а также центр Северо-Кавказского федерального округа. Своему названию он обязан горе Бештау, которая переводится с тюркского как "пять гор".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Пятигорск тесно связан с именем Лермонтова – поэт приезжал сюда не раз, здесь разворачивается действие его романа "Герой нашего времени". И здесь же находится мемориальный комплекс памяти поэта – место его дуэли с Николаем Мартыновым и гибели.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Поединок Лермонтова с Мартыновым на склоне горы Машук состоялся вечером 15 июля 1841 года. Роковой выстрел оборвал жизнь поэта. А последние два месяца своей жизни – с 14 мая по 15 июля 1841 года – Лермонтов провел в Пятигорске в доме, принадлежавшем дворянину Василию Чилаеву. Отсюда 17 июля 1841 года его провожали в последний путь. Сейчас это здание известно как "Домик Лермонтова", на базе которого в 1973 году был создан Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Представить Пятигорск невозможно без озера "Провал", ставшего знаменитым после фильма "Двенадцать стульев". У входа в подземное озеро карстово-тектонического происхождения с минеральной воды бирюзового цвета и запахом сероводорода расположена статуя Остапа Бендера, который именно туда продавал билеты, чтобы "Провал не слишком проваливался". У туристов есть традиция – пожать руку и потереть нос знаменитому персонажу. Правда, съемки эпизода в фильме проходили не тут, а неподалеку у Грота Лермонтова для более красивой картинки.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Центром притяжения отдыхающих в Пятигорске является парк "Цветник", заложенный в 1828 году. Украшением парка являются Лермонтовская галерея, грот Дианы, Ермоловские и Лермонтовские ванны.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Лермонтовская галерея появилась в 1901 году, к 60-летней годовщине смерти поэта. До наших дней здание дошло почти без изменений. В галерее выступали Шаляпин, Собинов, Маяковский и другие. В современное время здание принадлежит филармонии, здесь проходят концерты и художественные выставки.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Нельзя приехать в Пятигорск и не подняться на вершину горы Машук, откуда открывается впечатляющий вид на город и окрестности, в том числе если повезет можно увидеть Эльбрус. Попасть на вершину можно пешком, правда придется потратить много сил и времени, или на канатной дороге. За три минуты вагончик канатной дороги, вмещающий до 20 человек, поднимает на высоту 993 метра.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Канатная дорога в Пятигорске начала работу в 1971 году. Ее особенность в том, что на всем своем протяжении она не поддерживается опорами. Между нижней и верхней станциями – 964 метра. Дорога работает по принципу маятника, вагончики советского производства снизу и сверху выходят одновременно и встречаются в самом центре. Скоро канатная дорога Пятигорска первой в стране перейдет на современные российские вагоны, менять их начнут уже осенью 2022 года.