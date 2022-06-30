Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Карелия с точки зрения транспортной доступности располагается очень удобно. До столицы региона, Петрозаводска, можно добраться по трассе "Кола" из Санкт-Петербурга, преодолев 425 км на автомобиле или комфортабельном туристическом автобусе. Путь от Москвы получится в два раза длиннее – 900 км.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Любители путешествовать под стук колес могут воспользоваться фирменным поездом "Карелия", отправляющимся в Петрозаводск из Москвы. Или "Ласточкой", если отправной точкой станет Санкт-Петербург.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Добраться до Карелии можно и по воде. Сегодня на остров Кижи и в сам Петрозаводск заходят круизные теплоходы, поэтому город стали называть "портом пяти морей".

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Самый быстрый вариант дороги – по воздуху, время полета составит всего 1,5 часа. С запуском чартерной полетной программы из Москвы, которую организовал туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма и правительства республики, путешествия в Карелию стали еще и дешевле. Самый доступный по стоимости тур, четырехдневный, обойдется от 12 тыс. рублей с перелетом. В программу путешествия включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, прогулка по набережной Онежского озера, посещение курорта Марциальные воды и водопада Кивач, а также изготовление традиционной карельской выпечки "Калитка" и оберега.

В Петрозаводск, комаров кормить

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

История города началась с оружейных заводов, основанных здесь в 1703 году по указу Петра I. Местечко вокруг заводов получило название "Петровская слобода". Современное имя – Петрозаводск – городу дала Екатерина II, которая в 1772 году основала на месте пришедших в упадок Петровских заводов новые – Александровские.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Карелия приравнена к районам крайнего Севера – от Петрозаводска до Северного полярного круга всего 600 км. Климат в регионе влажный (средний уровень 70%) и крайне неустойчивый. Отдых в Карелии почти всегда активный, поэтому одежда должна быть соответствующая сезону и удобная для длительных походов. Также с учетом переменчивости погоды стоит взять с собой теплые вещи и дождевики.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Но самое главное – не забыть репелленты! Для северной, лесной и озерной Карелии комары – явление естественное. В Петрозаводске есть два памятника комару. А еще это насекомое часто изображают на сувенирной продукции.

Прогулки по набережной Онеги

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Набережная вдоль берега Онежского озера является одной из главных достопримечательностей Петрозаводска. Променад длиной около 3 км протянулся между двумя реками – Лососинка и Неглинка.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Знаменита набережная Петрозаводска не только красивыми видами озера, но и большим количеством арт-объектов. За что получила неофициальный статус "парка авангардной скульптуры под открытым небом".

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Все скульптуры были подарены Петрозаводску городами-побратимами, которых у столицы Карелии всего 16.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Самый первый памятник – "Рыбаки" – приехал из американского города Дулут. Скульптура, изображающая двух стилизованных рыбаков, забрасывающих сеть, символизирует "дружбу народов США и России". Поначалу к памятнику относились настороженно, подозревали даже, что он является антенной, передающей сигнал в Америку. Все это, конечно, не подтвердилось. Скоро к "скелетикам" привыкли, и памятник стал неотъемлемой составляющей туристических фотографий. Особенно красиво он смотрится на закате, когда солнце "запутывается" в металлических сетях.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Дальше по набережной расположены скульптуры "Дерево желаний", "Искра дружбы", "Волна дружбы", "Тюбингенское панно", а также беседка-ротонда, ставшая одним из символов Петрозаводска.

Кижи

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Одна из популярнейших туристических локаций Карелии – музей-заповедник под открытым небом "Кижи". В хорошую погоду добраться до острова можно на "Комете". После этого у туристов будет 4 часа для осмотра ансамбля Кижского погоста, входящего в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Храмовых комплексов на острове изначально было 18. До наших дней сохранились лишь несколько. Символ и гордость музея-заповедника – Церковь Преображения Господня. Это летний храм, неотапливаемый, работающий с мая по октябрь.

В летний сезон на острове живут сотрудники музея-заповедника, которые поддерживают порядок и ведут крестьянское хозяйство.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Кижи на финно-угорском языке звучит как "киджи", что в переводе означает "мох". Для местных жителей он был очень ценным ресурсом. Мхом, растущим в северной части острова, утепляли жилища и стены храмов.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Еще один из вариантов трактовки слова Кижи – "кижат", игрища. Предполагается, что на острове прежде находились языческие капища. После прихода православия на эту территорию языческая символика осталась в украшениях домов и во внутреннем убранстве. Резные причелины, досочки, украшенные крестами, кругами, символизирующими солнце, ромбами и каплями, изображающими поле и дождь, выполняли функцию оберегов.

"Камни, реки, лес и я"

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Коренное население Карелии – корелы и вепсы. Сегодня корелы проживают на территории между Финляндией и Онежским озером. Вепсы, которых в «Повести временных лет» называли не иначе как "чудь белоглазая", живут на территории межозерья – южнее Онежского озера, между Ладожским и Белым озером.

В регионе есть несколько карельских деревень – Киндасово, Кинерма, Рубчойла, где сохранились крестьянские дома и традиционный уклад жизни.

Петроглифы

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Есть в Карелии места и более древние – Беломорские и Онежские петроглифы, возраст которых не менее 5-6 тысяч лет. Петроглифы – это рисунки, высеченные кварцем на камнях. Изображения повествуют, как проживавший в этих местах древний человек охотился на белуху, лося, медведя. Есть рисунки, связанные языческими ритуалами. В 2021 году Онежские и Беломорские петроглифы внесли в список наследия ЮНЕСКО.

"Камней — хоть убейся, воды – хоть упейся!"

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В Карелии очень мало плодородной земли и много камней – на любой размер и цвет. Даже деревья в регионе растут на камнях! Чаще всего встречаются залежи гранита, который используют при строительстве дорог и зданий. Из сердобольского гранита, добытого в Сортавале, выполнены десять атлантов, держащих на своих плечах балкон Зимнего Дворца.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В местечке Шокша Вепсской волости находится месторождение кварцитопесчаника. В мире таких месторождений всего три. Отполированный камень имеет яркий розовый цвет и внешне напоминает порфир. Из него выполнены буквы на мавзолее Ленина, а также Могила неизвестного солдата в Москве. В Петрозаводске брусчаткой из малинового кварцита вымощена набережная. Большой кусок малинового кварцита в XIX веке был подарен Франции российским императором Николаем I. Камень использовали при изготовлении гробницы Наполеона.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Кроме этого в Карелии добывают шунгит. Углеродный минерал-адсорбент, очень похожий на каменный уголь, впервые обнаружили в деревне Шуньга. Сегодня его используют в фильтрах для воды, а также в атомной промышленности – шунгит экранирует радиоизлучение. Шунгит применяют и для спа-процедур. На его основе изготавливают огромное количество косметической продукции: крема, скрабы и многое другое.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Богата территория Карелии и мрамором. Тивдийский мрамор, добывавшийся к северу от Петрозаводска, использовали в отделке Исаакиевского собора Санкт-Петербурга.

Рускеала

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В горный парк, созданный на месте старого мраморного карьера, туристы едут за впечатлениями и красивыми фотографиями. С эко-тропы вокруг основного каньона открываются необычайно красивые виды! Для эффектных снимков рекомендуют прогуляться до соседнего карьера, названного "Итальянским" из-за определенного способа добычи камня. Гладкие отполированные стены с мраморным рисунком служат естественными декорациями не только для ярких селфи, но и для проводимых здесь мероприятий.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

По основному каньону можно покататься на лодках или самоходной платформе. Правда из-за большого числа желающих ждать своей очереди приходится несколько часов. Большой популярностью у туристов пользуется и полет через каньон на зиплайне. Кроме того, все желающие могут, разбежавшись, спрыгнуть со скалы на тарзанке.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Еще в парке есть дайвинг-центр, а также доступен экскурсионный маршрут "Подземная Рускеала". Изюминкой парка является возможность добраться до него на ретро-поезде "Рускеальский экспресс" на паровозной тяге, который курсирует ежедневно от станции в городе Сортавала.

Ахвенкоски

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Еще одна точка притяжения туристов – карельские водопады. Пологие, больше похожие на речные пороги, водопады местное население называет "падунами". Матерью карельских порогов считают реку Суна, на которой расположены больше 50 падунов различной величины. По менее порожистой реке Шуя летом проходят сплавы на рафтах и катамаранах. Сплав можно организовать как однодневный, так и в виде двух-трехдневного тура.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Недалеко от парка "Рускеала" находятся водопады "Ахвенкоски", что переводится как "Окуневый порог" либо "Порог водяного" (коски – порог). В этом месте снимался советский фильм "А зори здесь тихие". С недавнего времени на территории оборудовали подвесные мосты и экотропу.

Ламбушки

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Если посмотреть на карту Карелии, то складывается впечатление, что на нее брызнули голубой акварельной краской, а потом повернули так, чтобы краска растеклась. На самом деле, водой занято больше одной трети территории региона. Здесь огромное количество болот, более 60 тысяч озер и около 30 тысяч рек.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Самое большое болото находится на севере республики и занимает территорию, равную по площади Петрозаводску.

Карелия – обладательница двух самых больших озер в Европе: Онежского и Ладожского. Площадь первого по величине – Ладожского озера – 18 тысяч квадратных километров. Онежское озеро, занимающее 10 тысяч квадратных километров, местные называют "внутренним морем". По площади оно сравнимо с Кипром или Критом.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Озера корелы ласково называют "ламбушками" (от финно-угорского лампи – маленькое озеро). Вода в карельских озерах пресная и желтая из-за большой концентрации примесей железа – в 3 раза больше нормы. При этом она прозрачная, что позволяет сморить в глубину до 4 метров. В еще вода очень мягкая и настолько слабоминерализованная, что плохо смывает мыло, а волосы делает пушистыми.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Большинство карельских озер связаны между собой реками, словно жемчужины ниточкой. Некоторые реки проходят сквозь 20-30 озер. Озерно-речную систему местное население использовало вместо дорог, перемещаясь из озера в озеро. Если все реки Карелии выложить в голубую линию, то Землю по экватору можно будет обмотать аж 2 раза. При этом в Карелии только одна судоходная река – Свирь.

Водопад Кивач

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В Кондопожском районе Карелии расположен государственный природный заповедник "Кивач", центром которого является одноименный водопад. Кивач (от карельского слова "киви" – камень, или "кивас" – снежная гора) – самый известный водопад Карелии. Его высота достигает 11 метров.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Согласно легенде, водопад появился в результате соперничества двух сестер-рек – Суны и Шуи. Они текли рядом и однажды узнали, что красавец Онега выбирает себе невесту. Устремились реки к нему, но вскоре Суна (сон) устала течь и заснула, уступив своей сестре более пологое и удобное русло. Проснувшись, Суна увидела, что Шуя убежала далеко вперед. Стала Суна нагонять свою сестру, где встречала камни – перепрыгивала их. Увидев большую скалу на своем пути, собрала Суна последние силы и, прыгнув с нее, потекла дальше.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Красавец Онега выбрал реку Свирь. А в том месте, где Суна прыгнула со скалы, появился водопад Кивач.

4С 3Е 2Б 1О

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Лес – одно из главных богатств Карелии, занимает больше 50% ее территории. Карельские леса еще называю легкими Европы. В основе карельского леса – хвойные породы. Код карельского леса можно расшифровать так: 4 сосны, 3 ели, 2 березы, 1 осина. Встречаются рябина, черемуха, ива.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В дендрарии заповедника "Кивач" можно увидеть знаменитую карельскую березу. Она является разновидностью березы повислой, однако из-за мутации получила неказистый вид и оригинальную узорчатую текстуру древесины. Пестроту и насыщенность рисунку придают многочисленные включения: точки, завитки, спирали, мазки. Ценится древесина карельской берёзы очень высоко и продается на вес – килограммами, а не кубометрами.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Лес давал корелам не только древесину, но и пропитание. Тихая охота – сбор ягод и грибов – до сих под является способом прокормиться для местного населения. На территории Карелии встречается более 250 видов грибов, в том числе белые грибы, волнушки, грузди, лисички, подберезовики и подосиновики. Из грибов делают закуски, соусы, супы, салаты.

Карельская кухня

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Приехать в Карелию стоит еще и для того, чтобы познакомиться с традициями северной кухни. Основу карельских блюд составляют сезонные продукты. Только здесь можно попробовать черные пельмени с лосятиной, кундюмы с белыми грибами, котлеты из медвежатины, жаркое из оленины под брусничным соусом. Особое место в карельской кухне занимает калитка – национальный пирожок из ржаного теста с начинкой из картошки или пшена. Калитку ели вместо хлеба.

Сегодня можно встретить сладкие калитки — с рисом, творогом или вареньем. Форма калитки зависит от того, кто ее испек. Карельская калитка вытянута в длину как лодочка. Русская и вепсская калитки – круглые. При этом у вепсской выпечки края защипаны, а у русской – сложены шестиугольником.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Если хотите удивить друзей, привезите в подарок из Карелии что-то вкусное. В Петрозаводске можно найти бальзамы и настойки, а также широкую линейку крепких напитков местного производства, варенье и соусы из лесных ягод – клюквы, брусники, морошки, и даже конфеты из молодых сосновых шишек.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Кроме гастрономических сувениров из Петрозаводска на память увозят изделия из шунгита, местного мрамора или карельской березы.