Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Со временем вокруг источников сформировалась туристическая инфраструктура с отелями, пансионатами и санаториями, появились уникальные парки, благоустроенные города, имеющие много архитектурных памятников.

Источники и грязи

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В распоряжении здравниц Кавминвод более 100 минеральных источников и крупные запасы целебных грязей, добываемых на Тамбуканском и Лысогорских озерах. Химическое богатство, свойства и разнообразие местных минеральных вод делают курорт уникальным во всем мире. Происхождение, формирование и свойства минеральных вод связаны с пятигорскими лакколитами и высокогорными областями Северного Кавказа, где формируются подземные воды. Атмосферные осадки, выпадающие в горах, а также талые воды проникают в толщи горных пород на большие глубины, минерализуются, нагреваются, насыщаются газами и выходят на поверхность по трещинам в долинах рек.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Самые крупные и известные города-курорты региона – Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. Несмотря на близость их расположения, каждый курорт имеет свою специализацию в зависимости от состава воды в источниках. Всего в регионе более 130 различных санаториев.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

У туристов наиболее популярен Кисловодск, самый южный из всех курортов, расположенный в окружении гор на высоте 900 метров над уровнем моря. Для Кисловодска свойственна горно-долинная циркуляция воздуха. Благодаря ей сильных ветров и туманов здесь не бывает, как и изнуряющей жары летом, в отличие от того же Пятигорска. Воздух постоянно циркулирует по ущельям рек, поэтому он свежий и насыщен кислородом.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Свое название город получил благодаря знаменитой лечебной углекислой воде "Нарзан" (от кабардинского "Нарт санэ" – "Напиток богатырей"). По легенде, воины, идущие в поход, пили воду из источника, и она придавала им небывалую силу и возвращала здоровье. А местные жители замечали, что уставшие кони, испив воды, становились бодры и крепки. Впервые "Нарзан" обнаружил в 1717 году Готлиб Шобер — лейб-медик Петра I, которого тот отправил на Кавказ искать воды для лечения от разных болезней. Расти город начал после того, как люди стали селиться вокруг крепости Кислые Воды, основанной по приказу Александра I.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Путь целебной воды Нарзан начинается у подножья Эльбруса, где тают ледники. Вода проходит через множество естественных фильтров в каменистой земле, насыщается минералами, солями, микроэлементами и углекислотой. Далее вода скапливается в подземных озерах и выходит на поверхность.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Воды семи действующих в Кисловодске источников — углекислые сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые. Наряду с ваннами и питьевым лечением кисловодские нарзаны используют для ингаляций, орошений и промываний. Также на курорте широко используют сульфидную иловую грязь Тамбуканского озера.

Фото: Rzdz-dnk.ru

Особенно рекомендован отдых в Кисловодске пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Здесь также лечат болезни опорно-двигательного аппарата, мочеполовой сферы у мужчин и женщин, нарушения эндокринной системы, патологические процессы в работе желудочно-кишечного тракта.

Как санаторий железнодорожников стал доступным для всех

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Среди санаторно-курортных учреждений Кисловодска более 40 объектов. Один из самых популярных – "Долина Нарзанов". Раньше он принадлежал РЖД и был доступен только сотрудникам компании. В 2020 году сеть санаториев "РЖД-Здоровье" на аукционе купил владелец сетей отелей AZIMUT и "Метрополь" Александр Клячин, они будут работать под брендом "AZIMUT Здоровье". В 2022 году начался ребрендинг первых семи санаториев, в числе которых и "Долина Нарзанов Кисловодск", работы планируется завершить в 2023 году.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Сейчас в рамках ребрендинга идет поэтапная проработка стратегии развития санаторно-курортного направления, аудит номерного фонда и инфраструктурных объектов с экономическими обоснованиями по необходимым изменениям.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Санаторий "AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Кисловодск" расположен в шаговой доступности от вокзала города и Курортного бульвара. Площадь зеленой и ухоженной территории санатория составляет 4,2 га.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 1966 году в Кисловодске был построен Дом железнодорожника для отдыха путевых бригад. Спустя некоторое время он стал пансионатом для железнодорожников, который не имел лечебной базы. В 1998 году началось строительство нового жилого корпуса с лечебными кабинетами, одновременно проводилась реконструкция существующего спального корпуса. В августе 2001 года первых отдыхающих приняли новые корпуса, а пансионат стал санаторием.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На территории находятся три объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения: особняк Миклашевского (1908 год, сейчас это корпус № 4), особняк 1905 года (корпус № 7) и усадьба архитектора Н.Н. Семенова (корпус № 8). Особенно стоит выделить особняк Миклашевского, здание в стиле модерн считается одним из самых красивых в городе. Владельцем дома был военный инженер Павел Миклашевский, который переехал в Кисловодск из Санкт-Петербурга для постройки гостиницы "Гранд-отель". Заработав вознаграждение, он решил выстроить собственный особняк в Кисловодске. Постройку изящного здания осуществил сам владелец, а вот имя архитектора не сохранилось.

Фото: Rzdz-dnk.ru

Санаторий предлагает различные виды диагностики и лечения. Это лечение искусственной воздушной средой, бальнеотерапия, в том числе прием нарзанных ванн, грязелечение, термолечение, криотерапия, массаж, рефлексотерапия, лечебная физкультура и другие оздоровительные методы. Предлагает санаторий и восстановительное лечение для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Фото: Rzdz-dnk.ru

Это один из немногих санаториев региона, который имеет собственную клинико-биологическую лабораторию. На территории есть собственный бювет с минеральными водами "Славяновская" и "Ессентуки-4". Медицинские работники санатория, большинство из которых работают в нем более 10 лет, применяют самые передовые виды лечения. Это может быть как классическая санаторная программа, так и индивидуальная.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Санаторий состоит из четырех спальных корпусов и двух VIP, в которых в общей сложности располагается 215 номеров с общей вместимостью 334 человека. Номерной фонд соответствует категории 4*.

Фото: Rzdz-dnk.ru

В состав санатория помимо спальных корпусов и отдельно стоящего лечебного корпуса, входит спортивно-оздоровительный комплекс с 20-метровым бассейном, залом для занятия ЛФК и йогой, тренажерным залом, крытым теннисным кортом и сауной.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Долина Нарзанов" – единственный санаторий в регионе с собственным открытым аквапарком с горками.

Фото: Rzdz-dnk.ru

В санатории есть ресторан, в котором предусмотрено питание по системе "шведский стол". Меню составлено по номенклатуре диет, что помогает на отдыхе придерживаться здорового образа жизни и не набирать лишних килограмм.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Санаторий рассчитан не только на индивидуальный, но и на отдых большой семьей. Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается им от четырех лет. Как и во многих отелях на зарубежных курортах в "Долине Нарзанов" есть детский клуб, в котором можно оставить ребенка на время под присмотром воспитателя.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Детская комната включает в себя несколько тематических пространств: творческая мастерская и выставка работ, зона со спортивными играми и контактный зооуголок. На территории комплекса есть также открытая детская площадка. В ресторанах для малышей предусмотрены специальные стульчики.