Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Из аэропорта Сочи доехать до Красной Поляны можно за 40 минут. Отели предлагают свои трансферы, но можно воспользоваться и услугами "Яндекс Такси". Стоимость поездки в "экономе" составит 1,2-1,4 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Подъезжая к Поляне 540, где начинается курорт, обращаешь внимание на яркие огоньки казино, кафе, ресторанов и отелей. На сайте курорта можно забронировать размещение в 10 отелях и апартаментах, пять из которых пятизвездочные. Четыре отеля расположены на Поляне 540, шесть – высоко в горах, в Долине 960 (обе цифры обозначают высоту над уровнем моря).

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

За время пандемии Курорт Красная Поляна не только преобразился внешне, но и внедрил концепцию полноценного летнего отдыха в горах. Два года назад на курорте заработала программа "100К – 100 развлечений", это позволило сделать лето на Красной Поляне не менее насыщенным, чем зиму.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На Поляне 960 находится "Бюро приключений 100К", где можно приобрести все интересующие развлечения пакетом или по отдельности.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Отели, рестораны, как и множество развлекательных объектов, находятся на разных высотах, но перемещаться по курорту очень удобно, поскольку все поляны соединяют канатные дороги – от высоты 540 метров идет гондола, а затем два кресельных подъемника, поднимающих до высоты 2200 метров над уровнем моря.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Если гость приехал на день или полдня, то дешевле всего приобрести прогулочные билеты, например, "Панорама Красной Поляны" (1950 рублей взрослый, 1,2 тыс. детский) и "День в горах" (2350 рублей и 1,6 тыс.), которые позволяют пользоваться всеми канатными дорогами и посетить все уровни курорта от высоты 540 до 2375 метров над уровнем моря. Последний тариф включает одно развлечение на выбор: можно совершить восхождение на Черную Пирамиду или посетить хаски-центр. Также для одного дня подходит семейный тариф для 2 взрослых и 2 детей, он дешевле на 20% по сравнению с покупкой билетов по отдельности (5,1 тыс. рублей).

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Если поездка запланирована на несколько дней, то лучше сразу брать абонемент. Прогулочные билеты на канатку на три дня по цене двух обойдутся в 3,9 тыс. рублей, на пять по цене трех – в 5850 рублей.

Раклет и паштет

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На Красной Поляне успешно развивается гастротуризм: здесь и паназиатская, и краснополянская, черноморская и савойская кухни.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В отеле Mövenpick на Поляне 960 находится ресторан савойской и швейцарской кухни Raclette. Философия заведения – блюда, приготовленные из простых фермерских продуктов. Прийти сюда стоит ради того, чтобы попробовать альпийскую классику раклет — овощи на гриле под расплавленным сыром "Грюйер".

Как рассказал шеф-повар ресторана, из-за санкций поставок сыра больше не будет, но запасов хватит до конца лета. Поэтому тем, кто планирует поездку в Поляну, стоит поторопиться и попробовать настоящий раклет сейчас. Другое блюдо, заслуживающее внимания гурманов, – морковный торт с нежнейшим сливочным кремом и в меру сладким бисквитом. Средний чек здесь составит 2 тыс. рублей с человека.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Ресторан "Каштан" также находится на Поляне 960, но его профиль – краснополянская кухня. Здесь стоит отметить паштет из местного каштана с белыми грибами, домашнюю колбасу и восхитительные хинкали, тающие во рту. Запить все это можно домашним компотом из фейхоа, прекрасно освежающим в летнюю жару. Средний чек в заведении составит 1,5 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Если любовь к пицце невозможно перебить ничем, то идеальное место для вечера в итальянском стиле – ресторан "Баффет" на Поляне 540. Пицца здесь готовится на тонком тесте, как сицилийская. Также в ресторане представлена русская, японская и паназиатская кухни. Средний чек – 1,5 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Ресторан расположен на территории "Казино Сочи", поэтому можно за один вечер совместить два удовольствия: вкусно поужинать и испытать удачу за игрой в покер или рулетку.

Экстремальное удовольствие

Фото: Екатерина Павлюченко

Несмотря на то, что лето уже в самом разгаре, высоко в горах можно увидеть лыжников и сноубордистов. Но не это привлекает большинство туристов в теплое время года. На курорте есть парк высокогорных аттракционов Gorky Fly, расположенный на высоте более 2200 метров над уровнем моря. Здесь можно прокатиться на самом высотном и длинном зиплайне в стране. Аттракцион позволяет разогнаться до 80 км/час, а длина троса достигает 1027 метров. В том же Skypark в Сочи зиплайн над Ахштырским ущельем находится всего на высоте 300 метров над уровнем моря. Стоимость билета составляет 2 тыс. рублей на человека до 12:30 и 2,5 тыс. рублей позднее. На зиплайне могут прокатиться и дети от 10 лет.

Фото: Екатерина Павлюченко

Рядом с ним находятся горные качели, которые выглядят как кокон и позволяют безопасно прокатиться над обрывом. Раскачивает все это специальный человек, он же дает советы по положению тела во время полета и регулирует скорость раскачивания, чтобы получилось не страшно, а захватывающе. Стоимость аттракциона – 1 тыс. рублей до 12:30 и 1,5 тыс. после.

Фото: Екатерина Павлюченко

В прошлом году на Курорте Красная Поляна открылся супертроллей: аттракцион-маятник, летающий над горной долиной от одной горной вершины к другой со скоростью 100 км/час. Ощущения непередаваемые: в момент медленного возвращения на базу можно постичь "дзен" и наслаждаться видом гор и бликов солнца на снегу. Стоимость билета – 1,5 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно.

Фото: Екатерина Павлюченко

Там же, на смотровой площадке с видами на Главный Кавказский горный хребет, гостям предлагают записать атмосферное видеоселфи "Спиннер 360". Процесс выглядит так: турист выбирает одну из популярных песен, встает на помост и начинает двигаться под музыку. В это время камера GoPro двигается по кругу и снимает его. В итоге получается видео с эффектом slow mo. Стоит это удовольствие 550 рублей.

В гостях у хаски

Идеальное переключение после сумасшедшего заряда адреналина, полученного на аттракционах, – прогулка в центр хаски на Поляне 960. В центре живут около 30 очень дружелюбных хаски и обаятельный самоед. С песиками можно обниматься, чесать за ушком и, конечно же, фотографироваться. Камера их любит, а они очень даже не прочь попозировать.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Зимой посетители хаски-центра могут приобрести прогулку на собачьих упряжках. Родителям на заметку: при входе на территорию расположен сувенирный магазин, где предлагают плюшевые игрушки хаски. Это на случай, если ребенок захочет забрать себе друга домой.

Стоимость билета в кассе составит 500 рублей для взрослого и 300 рублей для детей с 5 до 14 лет. Онлайн на сайте курорта дешевле на 5%. А детям до 5 лет вход бесплатный.

Горные экотропы

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Курорт Красная Поляна включил в программу развития повестку устойчивого туризма и сохранения окружающей среды. Для горного курорта это логично, так как экотуризм – практически основа летнего отдыха в горах. По склонам проходят экотропы, где можно заниматься скандинавской ходьбой или треккингом, с сопровождающим или самостоятельно.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Активно развивается и эколого-просветительская деятельность для детей и взрослых: флори-туризм, когда гости приезжают понаблюдать за растениями, походы, виа феррата на Черную Пирамиду.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Всего "протоптанных" экотроп на Красной Поляне более десяти на разный уровень физической подготовки. Начинающим подойдет "Тропа здоровья", протяженностью 1,7 км, пройти ее можно за один час. Чуть более сложная – "Папоротниковая", названная так из-за обилия папоротников вдоль дорожек. Ее протяженность 3,6 км, пройти можно часа за три.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Маршрут крайне живописный: по пути можно увидеть, например, ручей Тобиаса, названный в честь первых переселенцев из Эстонии. Из животных можно встретить соню-полчка, в высокогорье серну – всего 25 видов млекопитающих, больше 200 видов птиц и 2,5 тыс. краснокнижных растений.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Опытные инструкторы советуют одеваться на прогулку многослойно, чтобы в случае холода можно было утеплиться, а если жарко, то снять один из слоев. Поверх лучше всего надевать легкую ветровку от дождя и ветра. В кедах ноги быстро устанут, поэтому самым лучшим вариантом будет удобная треккинговая или спортивная обувь на толстой подошве. Также потребуется головной убор, солнцезащитные очки и крем, а еще бутылка с водой.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Оба маршрута кольцевые: начинаются и заканчиваются на Поляне 960. Кстати, рядом находится Веревочный парк и семейное кафе "Соня Полчок".

Банный день

Фото: Курорт Красная Поляна

Отличным завершением фитнес-дня может стать посещение банного комплекса "4 стихии". Даже идти далеко не нужно: спа-зона находится там же, где и экотропы, на Поляне 960.

Фото: Курорт Красная Поляна

Банный комплекс придерживается ритуалов парения четырех природных стихий – Огня, Воды, Земли и Воздуха, которым соответствуют русская баня, турецкий хамам, парная-мазанка и альпийская баня с аромамаслами соответственно. В центре комплекса находится большой бассейн с лежаками вокруг, откуда открываются виды на горы Главного Кавказского хребта. Там же расположена холодная купель и теплое джакузи.

Фото: Курорт Красная Поляна

Снять напряжение в мышцах можно на спа-процедурах или массаже, а закончить "перезагрузку" чаепитием с вареньем. Стоимость посещения – 4-5 тыс. рублей для взрослого, дети с 4 до 11 лет – скидка 50%.