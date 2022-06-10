Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В конце мая TEZ TOUR запустил чартерную программу из Москвы в Египет. Полеты выполняются из столичного аэропорта Внуково на аэробусах А330 авиакомпании I Fly по четвергам и воскресеньям в Хургаду и по средам и субботам в Шарм-эль-Шейх.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Корреспондент «Интерфакс-Туризма» вылетел в Шарм-эль-Шейх на первом чартере I Fly, заполненном на 100%. Россиян не смутили ни возросшая по сравнению с зимними месяцами стоимость туров, ни увеличение времени перелета (из-за изменений маршрута он занимает порядка 7 часов).

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Какие вакцины признает Египет

Сертификат о вакцинации против COVID-19 (Египет признает российский «Спутник V») пригодился нам только в российском аэропорту. Носить защитные маски туристам в Египте сейчас тоже необязательно. Строго требуют соблюдать противоэпидемиологическую безопасность только в учреждениях здравоохранения и банках. Кроме того, регулярная вакцинация и ношение масок обязательны для всех работников туротрасли: от гидов до уборщиков территории отелей.

Кстати, знающие люди рассказали, что тем туристам, кто после полной вакцинации двумя дозами «Спутника» ревакцинировался «Спутником Лайт», тоже можно приезжать в Египет: после бустерной дозы обновляется дата действия основного сертификата (на «Спутник V»), который и признают в стране.

Море зовет

Необязательность ношения масок оказалась как нельзя кстати: температура воздуха в Египте в начале лета колеблется возле отметки плюс 40 в тени. Однако стоит сказать, что благодаря сухому климату жара вовсе не кажется изнуряющей и переносится гораздо легче, чем даже плюс 30 в средней полосе России. Температура воды в Красном море в июне составляет в среднем 25-26 градусов, что делает отдых в Египет в это время года особенно приятным.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Конечно, первое и главное, за чем едут в Египет туристы, — это прекрасные песчаные пляжи и красота подводного мира. На Синае коралловые рифы располагаются так близко к берегу, что войти в море можно только в специальной обуви. А у большинства отелей, расположенных на первой линии, есть длинные пирсы, с которых заходить в воду комфортнее, чем с берега.

Фото: TEZ TOUR

Можно поплавать с маской и полюбоваться подводными обитателями прибрежных вод, а можно погрузиться с аквалангом в сопровождении опытного инструктора. От увиденного захватывает дух: у побережья Шарм-эль-Шейха водятся сотни видов рыб и ракообразных.

Заповедник Рас-Мохаммед – жемчужина Синая

Знаменитый в первую очередь своими древними коралловыми рифами, покорившими знаменитого дайвера Жака-Ива Кусто, национальный парк Рас-Мохаммед расположен совсем недалеко от Шарм-эль-Шейха. В 2002 году благодаря уникальной флоре и фауне парк вошел в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Добраться сюда можно как по морю, так и по суше. Во втором случае въезжающих на территорию заповедника встречают так называемые Ворота аллаха – оригинальное бетонное сооружение, очертания которого, если смотреть со стороны въезда, напоминают слово «Аллах» на арабском языке. Отметим, что на фоне ворот получаются захватывающие дух фотографии.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Сфотографировавшись на фоне живописных рукотворных глыб, поспешите насладиться другой, природной, красотой. Рас-Мохаммед может по праву гордиться одной из крупнейших в мире мангровых рощ. Мангр – уникальное дерево, которое может расти даже в очень соленой воде. Если приглядеться, можно увидеть на листве мангров кристаллики соли. А мангровые заросли – любимое место обитания небольших крабов и моллюсков, которых здесь целые колонии. Это место уникально еще и тем, что здесь можно одновременно видеть и Суэцкий, и Аккабский заливы.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Недалеко от мангровой рощи любители мистики могут подзарядиться энергией от «места силы» — разломов в земной коре, образовавшихся в результате землетрясений. На дне каждого из них находится довольно глубокий водоем, причем в некоторых местах глубина достигает 14 метров. Близко к краям разломов подходить не рекомендуется: грунт здесь не очень прочный, и, если не хотите внепланово искупаться в довольно холодной воде, лучше держаться от провалов подальше.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Окунуться в воду, только обязательно с головой, да еще и загадать желание египтяне советуют в другом месте – на Озере желаний. Вода в нем солонее, чем в Красном море, но очень чистая и совершенно не опасна для глаз. Заключительным аккордом экскурсии в Рас-Мохаммед станут дайвинг и снорклинг в чистейших водах национального парка, настолько прозрачных, что дно видно и на глубине в 50 метров.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Бывалые туристы советуют покупать экскурсию у туроператора: так вы будете застрахованы от неприятностей в виде неисправного автобуса без кондиционера или гида, который не говорит по-русски. Кроме того, цены на подобные туры в Египте вполне демократичны. Так, у TEZ TOUR подобная поездка стоит $55 на человека. В стоимость входит и обед в одном из ресторанов, предлагающих блюда из рыбы и морепродуктов.

Скромное очарование Шарм-эль-Шейха

Обязательно найдите время, чтобы прогуляться по Шарм-аль-Шейху. Это совсем молодой и компактный город, у которого, однако, есть собственное лицо и который может похвастаться оригинальной архитектурой и красивыми, ухоженными парками.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Прямо на въезде в город расположено еще одно очень «инстаграмное» место – площадь Мира с красивыми светомузыкальными фонтанами и оригинальным памятником – металлической конструкцией в виде земного шара с восемью крыльями, символизирующими бога Ра и указывающими на стороны света. Вокруг земного шара парят голуби – символы мира. Конструкция покоится на цветке лотоса, а весь памятник установлен на основании из черного гранита. 25 млн египетских фунтов на воплощение проекта пожертвовал египетский бизнесмен Нассер Абдель-Латиф. Конструкция вошла в книгу рекордов Гиннеса как самое большое произведение искусства из металла.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Сфотографировавшись на фоне памятника, поезжайте в юго-западную часть города. Там вы найдете самую большую, самую новую, и, пожалуй, самую красивую мечеть Шарма – Аль-Сахаба. Построенная в 2016 году, Аль-Сахаба успела стать одним из символов Синая.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Прямо напротив мечети расположен так называемый Старый рынок, который на самом деле, конечно, совсем не старый, но архитектурно действительно стилизован под старину. Здесь есть и мелкие лавки, и крупные торговые центры, и кафе, где можно попробовать блюда местной кухни.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Другая знаменитая мечеть – Эль-Мустафа – возведена в 2006 году в отдаленной, северной части города. Это изящное сооружение из серого мрамора с огромным куполом и двумя 26-метровыми минаретами. Если хотите увидеть интерьер мечети, — не забудьте о дресс-коде. Входить внутрь можно только в закрытой одежде и без обуви.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Есть в Шарм-эль-Шейхе и православная церковь, построенная в 2010 году коптами – египетскими христианами. Величественное сооружение не уступает по красоте и размерам крупнейшим местным мечетям, в том числе, и по внутреннему убранству. Внутри стены церкви покрыты богатыми мозаиками и росписями, над которыми трудились два местных художника. Храм открыт для всех посетителей.

Музей истории в Шарм-эль-Шейхе

Совсем недавно, меньше двух лет назад, курортный город получил и собственный музей истории – причем, по мнению многих специалистов, один из лучших в Египте. Недаром он сразу получил статус национального.

Его коллекция из 5,2 тыс. артефактов сопоставима с лучшими каирскими экспозициями. Огромный выставочный центр возводился более 15 лет, в его строительство было вложено свыше $50. Площадь помещений комплекса – полмиллиона квадратных метров.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Экспозиция музея разделена по историческим эпохам. Каждый раздел имеет тематические выставки, посвященные развитию ремесел, медицины, науки, религии и семейного быта.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Особым богатством отличаются коллекции, связанные с отношением египтян к животным. Например, в музее имеется гигантская витрина, где представлены десятки мумий кошек, которые считались в Древнем Египте священными.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Есть здесь и гигантские погребальные лодки, и саркофаги, и самая настоящая мумия египетской принцессы.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Отдельного внимания заслуживают экспонаты из гробницы фараона Тутанхамона, а также коллекции ювелирных украшений, в том числе, времен Наполеона Бонапарта.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Часы работы музея адаптированы под график отдыха большинства туристов. Он принимает посетителей с 10 до 13 и с 17 до 23 часов. Это позволяет не тратить на посещение время, подходящее для пляжного отдыха, а погрузиться в историю и культуру, например, после ужина в отеле. Россиянам в ознакомлении с историей Египта поможет русскоязычный гид.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Вылет из аэропорта Шарм-эль-Шейха

Собираясь домой, не забудьте, что из Египта категорически запрещено вывозить кораллы, ракушки и песок (разрешен вывоз только в специальных сувенирных упаковках). И запаситесь терпением: проверки и досмотры на вылете из аэропорта занимают около часа. Вам придется не менее трех раз показать содержимое ручной клади (некоторых могут попросить открыть и чемоданы), пережить как минимум два мануальных досмотра, пройти через несколько рамок металлоискателей. Повышенные требования к безопасности были введены по требованию российской стороны после трагедии 2015 года, и требования эти египетская сторона свято соблюдает.

Однако по сравнению с прошлым годом процедура проходит гораздо быстрее и организованнее. По заверениям местных властей, даже при большом наплыве туристов в воздушной гавани Южного Синая хватит персонала, чтобы не создавать очередей и ажиотажа.