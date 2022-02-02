Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

До пандемии число иностранных туристов в Абу-Даби действительно росло быстрыми темпами — в 2019 году оно выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом и составило 11,3 млн. В 2020 году, по понятным причинам, туристов стало значительно меньше, но в 2021 году эмират начал постепенно восстанавливать зарубежный турпоток, разрешив въезд без карантина туристам с прививками, одобренными ВОЗ. С октября въезд без карантина стал возможен и для россиян с прививкой "Спутник V".

Лувр в Абу-Даби

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Филиал Лувра открылся в Абу-Даби в 2017 году, он расположен на острове Саадият. Спроектировал необычное здание, окруженное водными каналами, знаменитый французский архитектор Жан Нувель. Здесь около 300 экспонатов – картин, скульптур, редких и религиозных книг, украшений, старинных предметов быта, переданных музею из коллекций нескольких французских собраний – Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля. Среди наиболее известных работ – автопортрет Ван Гога, "Вокзал Сен-Лазар" Клода Моне, картины Матисса. В тематических залах музея собраны коллекции, посвященные разным странам – Китаю, Индии, Ираку, Конго. Предметы искусства музей получает по договору аренды, который он заключил с Лувром на 30 лет.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Музейный комплекс накрыт огромным сетчатым куполом диаметром 180 метров. Купол – это переплетение железных звезд, через которое проходит солнечный свет, бликами падая на променады вокруг кубических зданий музея.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

У музея есть мобильное приложение, которое стоит загрузить и открыть при входе в здание. Его можно использовать как аудиогид, в том числе, на русском языке. Стоимость входного билета для взрослых – 60 дирхам (примерно $17), для 13-22-летних – 31 дирхам (около $9).

Мечеть шейха Зайеда

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мечеть была построена в 2007 году, она входит в десятку крупнейших в мире и названа в честь шейха Зайеда ибн Султана ан-Нахайяна, первого правителя ОАЭ. В отличие от многих действующих мечетей, в нее пускают всех желающих, причем вход бесплатный. Единственное ограничение к посещению – строгий дресс-код для женщин. Одежда должна закрывать голову, руки, ноги вплоть до щиколоток и быть не обтягивающей. Лучше подготовиться заранее, иначе придется на входе в мечеть покупать абайю или платки.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мечеть вмещает 40 тыс. человек, а главный молитвенный зал рассчитан на 7 тыс. Интерьеры главного зала украшают 7 люстр, сияющих позолотой и кристаллами Сваровски. Площадь ковра, разосланного по мечети – более 5,6 тыс. кв. метров, а высота ее четырех минаретов – почти 110 метров.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Лучшие фотографии мечети можно сделать, если приехать вечером на закате.

Национальный аквариум

Новый аквариум открылся в Абу-Даби, в районе Al-Qana, в ноябре 2021 года, в разгар пандемии. Он сделан с большим размахом и стал крупнейшим подобным объектом на Ближнем Востоке. Здесь более 20 тысяч разнообразных рыб, морских животных, птиц, млекопитающих и пресмыкающихся, а для их содержания используются 6,5 млн литров морской воды.

Фото: Thenationalaquarium.ae

Гуляя по туннелю, окруженному морской водой, вы можете увидеть акулу-молот и бычью акулу, тигровую акулу, черноперых рифовых акул, разнообразные виды скатов и множество других видов рыб.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В одной из витрин можно увидеть, как пираньи объедают брошенную им на съедение тушку рыбы. В другой – семиметрового сетчатого питона весом 115 кг. Служащие аквариума с удовольствием рассказывают, что это один из крупнейших питонов, содержащихся в неволе, а кормят его раз в неделю тушкой курицы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Здесь же – копибары и макаки, обитатели тропических лесов амазонки, коралловых рифов и суровых арктических вод. В небольших витринах можно увидеть медуз, лобстеров, различные виды рыб, рачков и креветок.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Аквариум предлагает прогулки по воде на лодке с прозрачным дном, во время которой посетители могут видеть обитателей подводного туннеля сверху. Завершить экскурсию можно кормлением двухметровых акул.

Фото: Thenationalaquarium.ae

Здесь же работают центр реабилитации черепах и ветеринарная станция. Когда комплекс Al-Qana будет полностью достроен, здесь появятся почти 100 новых ресторанов, беговые и велосипедные дорожки, огромный кинотеатр. Стоимость входного билета на взрослого – 105 дирхам (2,2 тыс. рублей). Прогулка на лодке обойдется в 150 дирхам (3,5 тыс. рублей).

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Национальный аквариум – одно из самых интересных для туристов мест в Абу-Даби, здесь будет интересно и взрослым, и семьям с детьми любого возраста.

Остров Яс

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Искусственный остров Яс расположен в 30 минутах езды от Абу-Даби и 15 – от международного аэропорта. Здесь располагаются гоночная трасса Формулы-1, поле для гольфа, торговый центр, тематические парки и 20 отелей, а также знаменитый пляж Yas Beach протяженностью 400 метров. Строительство острова велось в несколько этапов и было завершено в 2018 году, инвестиции составили более $40 млрд.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Тематический парк Ferrafi World – один из самых популярных у иностранных туристов место в эмирате. Здесь более 20 аттракционов, в том числе знаменитая Formula Rossa — самые быстрые американские горки в мире. Кабина с пассажирами разгоняется до скорости 240 км/ч примерно за 5 секунд, а высота самой большой петли над землей составляет 52 метра. Перед стартом туристов просят вынуть все из карманов, чтобы не искать потом выпавший телефон под горками.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если после Formula Rosa у кого-то сохранится тяга к экстриму, можно попробовать аттракцион The Flying Aces, имитирующий гоночный болид и поднимающий на высоту 63 метра, а на Tyre Change – ощутить настоящее свободное падение.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Bell’Italia – идеальный вариант для тех, кто устал от скоростей и перегрузок. Неспешная поездка на Ferrari 1958 года вокруг самых известных итальянских достопримечательностей – отличный способ восстановиться и успокоиться. Или для посетителей с маленькими детьми, которые смогут сами "водить" машину по итальянским дорогам.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рядом с парком Ferrari – спортивно-развлекательный комплекс Clymb, где обустроена самая высокая в мире (32 метра) аэродинамическая труба для полетов. Тело человека в воздухе поддерживают вентиляторы, создающие воздушный поток. В стоимость билета на первый полет, которая составляет около 235 дирхам (около 5 тыс. рублей), входит обучение, аренда специального комбинезона и шлема, а также помощь индивидуального инструктора.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Парк Warner Bros. Abu Dhabi – еще один популярный у иностранных туристов тематический парк на острове Яс. Он посвящен героям фильмов и мультфильмов Warner Brothers – Супермену, Скуби-Ду, Багс Банни, Флинстоунам, но самая интересная часть парка посвящена франшизе о Бэтмене и жителям Готэм-Сити.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Любителям острых ощущений и новых технологий в Worner Bros советуем опробовать интерактивные аттракционы – например, "Зеленый фонарь", где во время театрального представления 4D-зрители могут ощутить себя летящими над планетой за зеленым защитником и сражающимися с пришельцами. Или "Бэтмен. Полет рыцаря" — здесь в ходе поездки можно практически стать участником битвы Бэтмена с Джокером на улицах Готэма. Сочетание реального движения кабины и 4D-эффектов просто завораживает.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Стоимость дневного билета в каждый из парков для взрослых – 295 дирхам (6,2 тыс. рублей), для подростков – 230 дирхам (5 тыс.). Можно купить единый билет, включающий посещение трех парков (Ferrari, Warner Bros. и аквапарка Yas Waterworld Abu Dhabi) за три дня за 545 дирхам или двух из трех за один день за 395 дирхам.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если одна из целей поездки – посещение парков, очень удобно выбрать для размещения отель WB Abu Dhabi. Он расположен прямо напротив парка Warner Bros, в нескольких минутах езды на бесплатном автобусе-шатле от парка Ferrari, комплекса Clymb и большого торгового центра Yas Mall. Отель новый и современный – он открылся в ноябре 2021 года.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Здесь большие удобные номера и отличная кухня, особенно в ресторане The Overlook на крыше. Проживающие в отеле гости каждый день могут посещать по одному парку — то есть, забронировав в отеле три ночи, можно бесплатно посетить все три парка — соседний Warner Bros, Yas Waterworld и Ferrari World.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отель Emirates Palace безо всяких сомнений можно назвать одной из достопримечательностей Абу-Даби. Похожий на роскошный восточный дворец из сказок "Тысяча и одна ночь" Шехерезады, он расположен на берегу Персидского залива и имеет собственный пляж длиной 1,3 км с мелким белым песком. Отель был построен по заказу президента ОАЭ, инвестиции в него составили $3 млрд. Численность персонала – 1200 человек. Здесь почти четыреста номеров различного уровня, оформленных в том же стиле восточной сказки. В интерьерах много мрамора, золота, хрустальных люстр с кристаллами Swarowski и красивых ковров, и, если кто-то, отправляясь на Арабский Восток, хочет приобщиться к местному колориту, лучше места не найти.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В отеле 13 ресторанов, предлагающих кухни разных стран мира, в том числе греческую, испанскую, ливанскую, индийскую, итальянскую и другие. Аутентичные эмиратские блюда можно попробовать в ресторане Mezlai. А в Le Café – знаменитый капучино с золотой крошкой, которым славится Emirates Palace. Здесь же предлагают и "золотой" гамбургер.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Утром на завтраке в ресторане Le Vendome, помимо изысканных блюд, гостей встречают филин и сокол, с которыми можно сфотографироваться.

Сафари по пустыне и оазис

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как рассказали в компании TUI Россия, одна из самых популярных у российских туристов экскурсий в Абу-Даби – джип-сафари по пустыне. Поездка до места старта сафари в пустыне Руб-эль-Хали из столицы занимает около полутора часов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Заехав на песок, водитель частично спускает воздух из шин для лучшего сцепления с песком, а затем начинает движение от одной песчаной дюны к другой, специально стараясь заехать на край самых высоких песчаных холмов и как можно резче съехать вниз. Если у вас есть проблемы с вестибулярным аппаратом, перед поездкой стоит выпить таблетку, а то и две от укачивания.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Завершается сафари в оазисе Arabian night village, в 90 км от Абу-Даби, где можно расслабиться после нервной поездки, искупаться в бассейне, сфотографировать закат, поужинать и посмотреть вечернее шоу.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

При желании познакомиться с красотами пустыни ближе, в оазисе можно и остаться на одну или несколько ночей, разместившись в небольших симпатичных домиках. Wi-fi здесь нет, так что это место – для тех, кто готов остаться на какое-то время без связи, соцсетей и любимых сериалов.

Как попасть в Абу-Даби

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рейсы в Абу-Даби выполняют многие авиакомпании, причем минимальная стоимость билета в зависимости от даты вылета начинается от 6 тыс. рублей. Наиболее доступные варианты перелета предлагает лоукостер Wizz Air Abu Dhabi. Для въезда в Абу-Даби необязательно иметь прививку. Можно въехать и с негативным ПЦР-тестом, сделанным не позднее, чем за 48 часов до поездки. Но для посещения практически всех туристических объектов, магазинов, общественных мест, в том числе, тематических парков, прививка нужна, как и свежий ПЦР-тест.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

За 48 часов до прилета нужно заполнить форму о регистрации прибытия на сайте ica.gov.ae. В нее загружается сертификат о прививке, результат теста и фото. По прибытии в международный аэропорт Абу-Даби путешественники должны сделать еще один ПЦР-тест (исключение составляют только дети младше 12 лет и лица, освобожденные от этого теста). Его можно сделать бесплатно в терминале аэропорта, результаты будут доступны в течение 90 минут. Дожидаться результатов можно в отеле.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

ПЦР-тест также необходим на 6-й день визита. Приезжающие из стран, не входящих в «зеленый список», должны сдать ПЦР-тест на 4-й и 8-й день. День приезда в Абу-Даби считается первым днем. Тесты можно сделать в одном из городских центров тестирования или в гостиничном номере.

После получения результатов первого теста стоит загрузить приложение Alhosn, в которое подтянется сертификат вакцинации и все результаты тестов. Его попросят предъявить на входе во все общественные места, чтобы удостовериться, что у туриста есть и прививка, и ПЦР.