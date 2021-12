Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Начать знакомство с городом лучше всего с Гур-Эмира – мавзолея великого азиатского завоевателя Амира Темура, известного также как Тамерлан. Эта фамильная гробница была воздвигнута в 1404 году. Решение о возведении мавзолея Темур принял в 1403 году в связи с внезапной смертью своего любимого внука Мухаммада Султана. Другой внук, известный ученый-астроном Мирзо Улугбек завершил начатое строительство. Мавзолей стал семейным склепом династии темуридов: здесь захоронены сам Темур, его сыновья и внуки.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Для проверки подлинности захоронения останков Темура и других темуридов в июне 1941 года гробницы были вскрыты по приказу Сталина. Было известно, что правитель при жизни сильно хромал. В ходе исследования содержимого гробниц ученые доказали его хромоту и подлинность всех останков. Существует легенда о "проклятии могилы Тамерлана", гласящая что после вскрытия захоронения человечество ждут великие беды. Подтвердилась ли она в июне 1941 года?

Регистан

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Регистан – центральная величественная площадь Самарканда. Ее возраст – более 2 тысяч лет. Караваны, нагруженные самыми лучшими товарами, шелками, пряностями, сувенирными изделиями шли на Регистан, потому что веками там располагался огромный базар, там кипела и бурлила жизнь. Здесь можно было найти всё, что продавалось и покупалось. Когда к власти приходит Амир Темур, базар остался, но правитель начинает проводить здесь общественные празднования, устраивать выставки скакунов, военные парады, даже показательные казни преступников проходили на Регистане. Первое здание появляется здесь в XV веке. Когда к власти приходит внук Темура астроном Мирзо Улугбек, человек прогрессивный, он превращает эту площадь в центр науки и образования, поэтому все три построенные здания медресе были мусульманскими духовными университетами.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

В учебном заведении известные ученые того времени читали лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учений о человеке и мировой душе, богословии.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Сейчас на площади Регистан проходят наиболее значимые мероприятия, фестивали города и Республики, включая международный фольклорный фестиваль.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Регистан очень популярен среди молодежи – редкая пара молодоженов не приходит сюда для фотосессии в день свадьбы. По праздникам и вечерами на площади проходит великолепное световое шоу.

Шахи-Зинда

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Согласно мусульманскому поверью, существует 12 ворот в рай. Комплекс Шахи-Зинда – это такие ворота, потому что здесь похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда Кусама ибн Аббаса. Этот некрополь часто называют "малой Меккой", и он очень важен для всей Центральной Азии: каждый мусульманин независимо от того, где он проживает, должен хотя бы раз в жизни посетить это место.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

И если в мавзолее Гур-Эмир покоятся исключительно родственники Амира Тимура, то Шахи-Зинда – это смешанная усыпальница. Здесь находятся могилы жен, сестер, племянников, военачальников, очень важных и влиятельных вельмож. Это место, где расположены 44 захоронения, стали называть городом мертвых, и оно считается элитным кладбищем.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Небесная удивительная мозаика из майолики, филигранная работа лучших зодчих из Персии, которых привозил Тимур для работы в комплексе, никого не может оставить равнодушным.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

К четырнадцати сохранившимся мавзолеям, самым древним из которых является гробница Кусама ибн Аббаса, ведет лестница. Существует традиция считать количество ступенек при подъеме и запоминать их число. При спуске тоже нужно вести счет. Если число ступеней вверх и вниз не совпадает, то это говорит о том, что вы большой грешник и совершили что-то нехорошее. Тогда надо заново подниматься, на каждой ступени останавливаться и просить у Бога прощения. Но если количество ступеней совпало, значит, вы ведете праведный образ жизни, а спустившись, нужно загадать свое самое сокровенное желание, но не материальное – считается, что такое не сбывается.

Мечеть Биби-Ханым

Гигантская пятничная Соборная мечеть не случайно была построена на старейшей улице Самарканда, ведущей прямо к Регистану, и рядом с Сиабским базаром. Базару около 700 лет, а его площадь – более семи гектаров. Здесь всегда кипит жизнь.

Это творение Тимура конца XIV – начала XV веков олицетворяло его победоносный поход в Индию, а название Биби-Ханым посвящено старшей любимой супруге правителя – монгольской принцессе из рода Чингисхан. Это брак был изначально браком по расчету: когда Тимур на ней женится, он получает возможность именоваться ханом. Из всех его многочисленных жен она была самая мудрая и образованная, умела читать и увлекалась различными видами искусства. Тимур обожал ее в первую очередь за разум.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Обратите внимание на большой мраморный лаух (подставку), установленный в центре двора мечети внуком Тимура, ученым Мирзо Улугбеком. На нем раньше находилась одна из самых первых рукописей Корана, вывезенная завоевателем во время своего похода на Багдад. Считается, что она обагрена кровью зятя пророка Мухаммеда – третьего халифа Османа. Сейчас здесь хранится более поздний экземпляр книги, а древний Коран Османа находится в Ташкенте. Рассказывают историю, о том, как в 1992 году король Саудовской Аравии, находясь в Узбекистане, был настолько поражен ценностью святыни, что предложил за нее правительству страны $20 миллиардов, но получил отказ продать национальную гордость.

Обсерватория Мирзо Улугбека

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Побывать в знаменитой обсерватории Мирзо Улугбека нужно обязательно еще и для того, чтобы убедиться, насколько далеко продвинулся в своих научных изысканиях ученый еще в XV веке, насколько точны его расчеты.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

До наших дней обсерватория полностью не сохранила свой первоначальный вид. Реконструировав древнее сооружение, ученые пришли к выводу, что она имела цилиндрическую форму, в высоту достигала примерно 30 м, а в диаметре – около 46 метров. Внутри был расположен огромный секстант, с помощью которого проводились измерения звездного неба, точность которых подтверждена сегодняшними приборами. Современники Улугбека называли обсерваторию инженерным чудом, сюда приезжали астрономы со всего арабского мира. Здесь проводит всю свою жизнь Улугбек, и именно здесь, в этой обсерватории, он создает главный труд своей жизни — каталог звезд.

Что и где купить из сувениров в Самарканде

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

При посещении Регистана не забудьте посетить небольшие лавки, где можно приобрести великолепные керамические изделия, платки и палантины из шелка и верблюжей шерсти, игрушки ручного изготовления. Здесь обязательно нужно торговаться – это вызывает уважение у продавцов.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Совсем рядом с Самаркандом есть особенное место – туристическая деревня Конигил, которая славится уникальными традициями ремесленников, нетронутой природой, тенистыми деревьями, протекающей рядом рекой Сиаб.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Здесь туристам предоставляется возможность посмотреть и узнать секреты приготовления самаркандского плова (а он отличается от плова в других регионах страны) и, конечно же, продегустировать его.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Можно послушать рассказ и посмотреть уникальный процесс изготовления шелковой самаркандской бумаги, увидеть, как делают изделия из керамики, и приобрести понравившиеся сувениры.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Необыкновенные платья, костюмы из тканей, возраст которых более 100 лет, можно увидеть и даже купить, посетив арт-галлерею "Happy Bird" дизайнера Елены Ладик, белоруски, приехавшей в Узбекистан 40 лет назад из Украины. Материалы для своих ярких изделий в этно стиле Елена, искусствовед по образованию, ищет по сундукам, зачастую реставрирует найденные винтажные изделия, давая им вторую жизнь.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Ну и, конечно, знаменитые узбекские базары. Чего только здесь нет: пахлава, халва, сухофрукты, овощи и фрукты – и все такое вкусное и свежее, поэтому нужно знать, когда дать себе команду остановиться и не скупить весь базар.

Где остановиться в Самарканде

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

В Самарканде есть отели, но их недостаточно, и многие из них уже не отвечают запросам иностранных туристов. Но на середину 2022 года запланировано открытие нового туристическом комплекса Silk Road Samarkand. Название центра выбрано не случайно: по территории современного Узбекистана со II века до н.э. вплоть до XV века проходили маршруты Великого шелкового пути, и одной из важных остановок торговых караванов был древний Самарканд.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Комплекс возводится вдоль единственного в Средней Азии гребного канала города, построенного еще в советские времена. В мире существует лишь два аналога этого уникального сооружения: один – в Москве, гребной канал “Крылатское”, и второй – в Мюнхене.

Фото: Silk Road Samarkand

Здесь, на площади более 260 га, строятся 8 отелей, из них два пятизвездочных — Samarkand Regency Amir Temur (единственный в Средней Азии член ассоциации The Leading Hotels of the World, названный в честь великого азиатского полководца Амира Тимура) и Silk Road by Minyoun. Возводятся также два четырехзвездочных — Savitsky Plaza и Lia! by Minyoun Stars of Ulugbek. Общий номерной фонд составит около 1200 комнат различного уровня.

Управлять новым комплексом будет международная команда, в которую входят представители России, Украины, Великобритании, Китая и других стран.

Фото: Анвар Ильясов

Возводится конгресс-центр для проведения деловых и общественно значимых мероприятий международного уровня: в 2022 году в Самарканде пройдут саммит ШОС и Международный музыкальный фестиваль "Шарк Тароналари". А в 2023 году здесь состоится 25-я Генассамблея ЮНВТО.

Фото: Silk Road Samarkand

В аква-зоне Volcano строят кафе и бары. Конечно, это не морское побережье, но здесь можно будет купаться – площадь водоема составляет более полутора тысяч квадратных метров.

Фото: Silk Road Samarkand

Передвижение по территории комплекса на личных автомобилях будет запрещено. Все транферы будут осуществляться на гольфкарах и шаттлах. Предусматривается прокат велосипедов и самокатов. «Проект разработан в рамках концепции устойчивого развития ООН. "Мы взяли курс на максимальную переработку всех отходов, минимальное потребление энергии и инклюзивность. С возведения Silk Road Samarkand начнётся новый этап урбанистической архитектуры Узбекистана", — пояснил гендиректор управляющей компании Silk Road Samarkand Артем Егикян.

Фото: Silk Road Samarkand

На базе четырех бутик-отелей планируется оказание медицинских и оздоровительных услуг. "Возможно, многим всё ещё тяжело поверить в медицинский туризм в Узбекистане. Однако у нас международная команда врачей. Наши будущие гости могут быть уверены в том, что мы позаботимся об их здоровье не хуже, чем коллеги из Сингапура, Индии или Канады", — рассказал Егикян. По его мнению, российские туристы найдут в медицинском кластере выгодное соотношение качества, стоимости услуг и транспортной доступности.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Вечный город и эко деревня

Культурно-этнографический центр "Вечный город" и экодеревня с деревянными домами с камином и сауной и собственным бассейнами возводятся на противоположной стороне гребного канала у медкластера.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Сам центр уже построен. Ведутся декоративные работы, наносят последние слои штукатурки, разрисовывают своды, покрывают последним слоем защиты деревянные резные постройки. На территории более десяти гектаров воссоздан образ древнего города. На узких улочках "поселятся" художники, ремесленники и мастера прикладного искусства из разных городов и регионов страны – этакий Узбекистан в миниатюре. Гости смогут отведать блюда национальной кухни разных эпох и регионов страны и увидеть аутентичные уличные представления и конечно же посетить местный базар.

Здесь будет город-сад

Фото: Анвар Ильясов

Туркомплекс станет оазисом: только площадь газона составит примерно 10 га. Ведутся работы по созданию единственного в Узбекистане дендропарка, для которого закуплены более 4 тысяч вечнозеленых растений 19 видов, а также 15 тысяч лиственных, 6 тысяч хвойных. Таким образом площадь озеленения составит 180 га или примерно 70% от площади комплекса. Такого масштаба работ ранее в Средней Азии не было. Не забыты и традиционные деревья Узбекистана: гранат, тутовник, а инжирный парк раскинется на площади 2,5 га. Для орошения деревьев ведется обустройство капельного полива. Вертикальный сад появится на здании четырехзвездочного отеля Lia! by Minyoun Stars of Ulugbek.

Как добраться

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Silk Road Samarkand расположен в 20 минутах езды на автомобиле от исторического центра Самарканда, в 25 минутах от железнодорожного вокзала и в 15 минутах от строящегося нового международного аэропорта, открытие которого также запланировано на первую половину 2022 года. Будут построены транспортная развязка и объездной мост, для гостей планируется запустить шаттлы.

Фото: Интефракс / Вера Казанцева

Здание аэропорта выполнено в виде раскрытой книги — каталога звезд Мирзо Улугбека, и сверху при подлете к нему на ее страницах будут видны огоньки, напоминающие звезды. Действующая маршрутная сеть состоит из 4 внутренних и 8 международных направлений, среди которых российские – Москва, Челябинск. Новосибирск и Иркутск. До 2030 года планируется к этому списку городов России добавить также Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Уфу и Екатеринбург.