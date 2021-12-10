Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в комитете по развитию туризма города, «новая туристская география Петербурга» — это маркетинговая стратегия, которая призвана раскрыть его огромный потенциал, сформировать новый облик города на региональном и мировом рынках, восстановить и удержать поток туристов, который до пандемии ежегодно приносил порядка 380 млрд рублей в городской бюджет. Идея в том, что ключевой продукт Петербурга — это его уникальная атмосфера, которую глава комитета Сергей Корнеев сравнивает с тем, что было в Берлине в 1970—1980-х годах, а теперь есть только здесь.

«Севкабель Порт»

Промышленное предприятие, перестроенное в культурно-деловое пространство на берегу Финского залива. Основатели хотели открыть побережье Васильевского острова не со Стрелки, а со стороны, которая была занята фабриками. Теперь здесь город встречается с морем, говорят в «Севкабеле».

Фото: пресс-служба Севкабеля / Григорий Соколинский

Исторические цеха, где были изготовлены первые лампочки накаливания Российской Империи, которыми осветили Невский проспект и Эрмитаж, сохранились по сей день, но сейчас их стены покрыты муралами, здесь устраивают фестивали и выставки, среди резидентов – художники, тату-мастеры, детские проекты, около 50 различных студий и лофтов, порядка 20 кафе, баров и ресторанов. Зимой открывается «Каток у моря». Здесь турист может почувствовать себя петербуржцем, окунувшись в повседневность, переплетенную с искусством, на набережной без машин, с панорамным видом на гавань, Морской вокзал и Западный скоростной диаметр.

Фото: пресс-служба Севкабеля / Григорий Соколинский

«Севкабель» надеется стать драйвером развития всего побережья, объединив его в единый культурно-деловой район. Район считают скрытой достопримечательностью Петербурга – с его заброшенным особняком Брусницыных, все еще дожидающимся своего часа, музеем современного искусства «Эрарта», конструктивистским Дворцом культуры Кирова и стройной башней Якова Чернихова – единственным шедевром советского архитектора.

«Эрарта»

От «Севкабеля» до «Эрарты» можно дойти пешком. Самый крупный частный музей современного искусства в России и первый в Петербурге. Постоянно занимается поиском новых имен, но не гнушался демонстрировать и рефлексию о брендреализме от Сергея Шнурова.

Фото: visit-petersburg.ru

В собрании музея – произведения российских художников второй половины XX — начала XXI века. Это почти 2800 предметов искусства — живопись, графика, скульптура и инсталляции. Музей видит своей миссией находить, изучать, коллекционировать и популяризировать творчество талантливых художников современной России. В «Эрарте» проходят театральные постановки, концерты, образовательные мероприятия. Среди уже реализованных собственных творческих проектов – тотальные инсталляции U-Space, «Театр без актеров», «Озвученные истории картин», «Изоанимация», «Изолитература».

Василеостровский рынок

Фото: Василеостровский рынок / Никита Селиверстов

Если от «Эрарты» пройти по эклектичному Большому проспекту Васильевского острова, где легко встретить все архитектурные стили, когда-либо замеченные в Петербурге, напротив храма XVIII века можно найти Василеостровский рынок – современный европейский фуд-маркет.

Фото: Василеостровский рынок / Никита Селиверстов

Рынок на этом месте появился в том же XVIII веке, но из-за деревянных лавок сгорел, его перестроили в камне. К концу XIX века к классическим формам добавили металлический остеклённый корпус.

Фото: Василеостровский рынок / Никита Селиверстов

После масштабной реконструкции, с 2019 года, здесь развернулись лавки с дагестанскими и грузинскими продуктами, авокадо-, матча- и пивбары, рестораны индийской, вьетнамской, французской, израильской кухонь. Есть и открытый фуд-корт, в ассортименте которого – любые блюда от рамена до устриц.

«Новая Голландия»

Фото: Екатерина Никитина

Этот рукотворный остров в дельте Невы напротив Васильевского острова с его историческими корпусами, начавший свою историю с петровских времен, чуть было не застроили, но в итоге решили сделать городской парк – неподалеку от Мариинского театра.

Фото: Екатерина Никитина

Проект не завершен, окончания реставрации ждут к 2025 году, но газон «Новой Голландии» усыпан петербуржцами и туристами каждое лето. Кураторы надеются, что дизайн уличной мебели напомнит гостям о Люксембургском саду в Париже. Зимой на месте газона появляется каток.

Фото: Skyslant

В благоустроенном парке есть липы, ивы, дубы и ели, тут размещают крупные скульптуры, арт-объекты и инсталляции мировых художников. На острове открыты здания «Кузни», «Бутылки» и Дом Коменданта, вместо детской площадки – макет каркаса фрегата «Петр и Павел» в масштабе 80%. На острове читают лекции по философии, краеведению, академической музыке, науке и технологиям, дают концерты, показывают фильмы и обсуждают их с режиссерами.

Бертгольд-центр

Многофункциональное пространство в самом центре города, недалеко от Сенной площади. Расположено в зданиях начала ХХ века – бывшей словолитни имени Германа Бертгольда. Когда-то здесь отливали типографские шрифты для ручного набора, сейчас корпуса наполнены различными студиями, творческими площадками, ресторанами и кафе. Есть и бар с эстетичной террасой на крыше, и лофт-отель.

В магазинах продают винил и винтажные камеры, работы петербургских и сибирских дизайнеров, книги и скейты. Команда проекта надеется популяризировать креативный бизнес и развивать культурную составляющую жизни города.

Башня Городской думы

Доминанта Невского проспекта с открыточными видами, к которым почти никогда в ее истории не было доступа широкой публике – до сентября 2021 года. Таких панорам с куполами Исаакиевского, Казанского, Троицкого соборов, золочеными шпилями Петропавловской крепости и Инженерного замка не открывается, наверное, ниоткуда.

Фото: visit-petersburg.ru

Помимо очевидного – смотровой площадки – кураторы расположенного здесь Центра музыкальной культуры «Чайковский» с помощью выставочных пространств пытаются показать туристам Петербург глазами композитора, причем не как музыканта, а как человека, который любил, приезжая в Петербург, остановиться в отличной гостинице, хорошо одеться, вкусно поесть и сходить в театры. Еще одна экспозиция рассказывает об истории Думской улицы и первого городского собрания депутатов.

Анненкирхе

Фото: Интерфакс / Карина Саввина

Старейшая лютеранская церковь Петербурга, первое здание церкви на этом месте было построено в 1735 году и было деревянным. В 1775 началось строительство церкви из камня. В советское время здесь располагался кинотеатр «Спартак», а в 1990-е проводили дискотеки и концерты, постепенно кинотеатр превратился в рок-клуб. Пожар 1996 года почти полностью уничтожил здание, теперь внешний облик восстановлен.

Фото: Интерфакс / Карина Саввина

Сейчас здесь действует приход Церкви Ингрии, проводятся богослужения и мультимедийные выставки с говорящими названиями «Сотворение», «Грехи» и «Ковчег», а также концерты и лекции в требующих реставрации – отчего еще более атмосферных – интерьерах. Анненкирхе старается сохранить лютеранское культурное наследие и исследовать его: помимо экспозиций в Петербурге устраивает выездные экскурсии по кирхам Карелии.

Музей железных дорог России

Фото: Интерфакс / Карина Саввина

Главный железнодорожный музей России у Балтийского вокзала. Состоит из двух корпусов, соединенных стеклянной галереей с подвесным мостом: здания бывшего локомотивного депо Петергофской железной дороги, построенного в 1850-х, и повторяющем его по форме нового корпуса. Часть экспонатов располагаются под открытым небом, а общая территория музея сопоставима с Дворцовой площадью – более 50 тыс. кв. метров.

Фото: Интерфакс / Карина Саввина

Музей открыли в 2017 году. Здесь можно увидеть коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники, а также действующие модели и интерактивные инсталляции, побывать в дореволюционных вагонах и узнать о мировой истории развития железных дорог от паровых двигателей до bullet trains.

Государственный центр современного искусства в Петербурге

Фото: curatorialforum.art/artweekend2021

Музей без музея. Филиал классического ГМИИ им. А. С. Пушкина, который также позиционирует себя как центр современного искусства. Отсутствие постоянной площадки не смущает: филиал работает как проектная организация, стремится развивать местную арт-сцену и делает этой сценой весь Петербург. С 2019 года организует ежегодный международный Art Weekend – это два дня, наполненные современным искусством в разнообразных локациях, от привычных галерей до книжных магазинов, бистро и отелей. В 2021 году число площадок достигло 63-х. Филиал стремится интегрировать петербургское и российское актуальное искусство в мировой художественный процесс и исследовать современные кураторские практики.