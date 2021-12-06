Удобнее всего добраться до Шерегеша можно с перелетом до Новокузнецка. Тем более, что туроператор TUI Россия запустил чартерные рейсы из Москвы на весь зимний сезон – до начала апреля. Пакетные туры на горнолыжный курорт включают перелет, групповой трансфер из аэропорта и размещение в выбранной гостинице от 32 тыс. рублей за человека на неделю. Можно, конечно, добраться самостоятельно, но обойдется это вдвое дороже. Снижение цен стало возможно благодаря тому, что программа реализуется при поддержке Ростуризма, субсидирующего половину стоимости чартеров, и администрации Кемеровской области.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Кроме того, в конце ноября в регионе запустили систему единого билета, позволяющую пассажирам совершить пересадку в аэропорту или на железнодорожном вокзале Новокузнецка на автобусы до Шерегеша.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Курорт назван по имени поселка, расположенного у подножья горы Зеленая. Еще в советское время горнолыжный комплекс здесь был построен для проведения Спартакиады народов РСФСР, а сегодня это 15 трасс общей протяженностью 36 км. Они проложены на склонах четырех гор: Зеленой, Утуи, Мустага, Кургана. Их сложность варьируется от легкой (зеленые) до очень сложной (черные). В этом сезоне в Шерегеше работает 21 подъемник. Стоимость ски-пасса на 1-3 дня — от 1,2 до 6,8 тыс. рублей. В качестве бонуса – уникально пушистый сухой снег, так называемый «пухляк», особенно привлекающий фрирайдеров, воздух таежных лесов и мистические истории о коренных народах, их нравах и обычаях.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Шерегеш – шумный и жизнерадостный курорт. Складывается впечатление, что здесь солнечно даже в пасмурную погоду. С раннего утра на трассах лыжники, у подножия гор – новички с инвентарем, тут же рядом – детская анимация на свежем воздухе. Надо сказать, мороз здесь переносится легко из-за особенностей климата, а на склонах практически отсутствует опасность схода лавин. Курорт очень популярен не только у жителей Сибири, но и уральских туристов, и гостей из европейской части России. В зимнем сезоне 2020-2021 годов Шерегеш посетили более 2 млн человек.

Всю территорию курорта принято делить на три части, которые определяются границами работы трех наиболее крупных операторов канатных дорог. Это секторы А и B (основной оператор — компания «Каскад»), сектор Е (оператор «Шория-Тур»), сектор F — расположенные между секторами А и Е трассы и канатные дороги «Панорама» и Sky Way (оператор Malca). Приобрести и пополнять ски-пассы на большинстве подъемников можно в приложении для смартфона Sheregesh Today.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Большинство трасс и подъемников в «Шерегеше» расположены в секторах А и B, но в последнее время активно развивается и сектор Е на южном склоне горы Зеленая. «Это одна из самых молодых частей курорта, она существует с 2008 года. Раньше это была не очень интересная, малоразвитая территория с одним современным подъемником, которым туристы пользовались для переезда из одной части курорта в другую. Здесь почти никто не катался. А мне хотелось создать парк развлечений для взрослых и детей с различными активностями, комплексным сервисом и единым управлением», — рассказывает собственник сектора Е, управляющий партнер АФК «Система» в Сибирском регионе Вадим Кулубеков.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Так, за последние несколько лет в секторе Е появились батуты, начали открывать пункты проката, кафе и рестораны, на трассах появились лыжники и инструкторы. По словам Кулубекова, в ближайшие годы в секторе Е Cosmos Hotel Group планирует построить четырехзвездочный гостиничный комплекс «Cosmos Шерегеш» на 250 номеров.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Кроме того, здесь организован догтреккинг, который вряд ли кого-то оставит равнодушным. Добрые и очень активные хаски готовы отправиться на прогулку с туристами в любой момент, хоть в санях, хоть пешком. Их можно гладить, собаки дружелюбные и всегда рады людям. Доггтреккинг выглядит так: к туристу на специальный пояс цепляют собаку, и он отправляется с ней гулять по определенному маршруту вместе с сопровождающим. Здесь все зависит от физической подготовки и темперамента собаки, потому что самые активные из них, скорее, сами выгуливают человека, а не наоборот. Но заряд позитивных эмоций после догтреккинга сумасшедший: с лица не сходит улыбка, а расстаться с песиками просто невозможно. Пешая прогулка обойдется в 2,5 тыс. рублей, малый круг на санях, запряженных хаски – 500 рублей.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Для того, чтобы сделать запоминающиеся фотографии, стоит отправиться на снегоходе до скал-останцов, расположенных на склоне горы Курган. В простонародье их называют скалы-верблюды. Образовалась гряда в результате выхода магмы на земную поверхность. А потом, под воздействием воды, ветра и мороза она разрушалась, приобретя в итоге форму лежащего верблюда.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Естественно, катанием на горных лыжах и сноуборде на Шерегеше ограничиваться не стоит: вечерами здесь открыты бары и дискотеки, проводятся различные вечеринки и выступления с живой музыкой.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Уютный бар «Горный патруль» с камином помимо вечеринок по выходным проводит тематические лекции и кинопросмотры.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Любителям коктейлей понравится легендарный бар Grelka. Основной компонент многих миксов – чешский травяной ликер «Бехеровка». Особняком стоит необычный коктейль 911 на основе ликера и игристого, который подается в сифоне-огнетушителе.

Ежегодно под закрытие сезона на Шерегеше проходит карнавальный спуск Grelka Fest, который в 2022 году запланирован с 6 по 10 апреля. Заключительным этапом станет традиционный спуск в купальниках, но его даты пока не названы.

Горная Шория и ее таинственный народ

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Говоря о Шерегеше, нельзя не упомянуть место, где он расположен. Горную Шорию по праву называют Сибирской Швейцарией за суровую, но живописную природу. Свое название она получила от коренных жителей — шорцев. Их первые русские землепроходцы назвали «кузнецкими татарами».

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Познакомиться с историей древнего народа, их обычаями и нравами можно в музее этнографии и природы Горной Шории в Таштаголе.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Расписное здание с экспозицией из древних артефактов и приглушенным светом создает атмосферу таинственности. Традиционным занятием шорцев всегда была охота, основу духовной жизни составлял шаманизм. Народ верил, что весь мир разделен на три сферы: небо – владения верховного божества Ульгеня, средняя земля и люди, а также подземный мир, населенный злыми духами во главе с братом Ульгеня Эрликом. К шаманам обращались как к лекарям, метеорологам, за благословением на счастливый брак. Они совершали обряды-жертвоприношения.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Проявлением древних семейных культов являются куклы-обереги, хранимые в семьях шорцев (орекеннеры, тор-кижилеры).

В Кузбассе проживают около 12 тыс. шорцев и чуть больше 2 тыс. телеутов. Они исповедуют православие и единицы из них знают шорский язык. Культуру и язык этноса старается сохранить фольклорист, художница и член Союза писателей России Любовь Арбачакова. Уроженка Горной Шории занимается исследованием шорского героического эпоса, создает иллюстрации для детской Библии на шорском языке.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Национальная кухня шорцев – это блюда, приготовленные из самых простых продуктов. Таежные леса и реки всегда были богаты рыбой и дичью, которые составляют основу многих блюд. Попробовать аутентичные пельмени (пелбен) из ржаной муки с фаршем и кедровым орехом, салат из папоротника можно в ресторане «Шория» в поселке Шерегеш.

Новокузнецк и Кемерово

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Длительный отдых на горнолыжном курорте можно сочетать с экскурсионным, и на обратном пути в Новокузнецк посетить музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Цитадель, построенная в начале XIX века по распоряжению императора Павла I, как часть Сибирской линии для защиты Южной Сибири от китайской угрозы, частично сохранилась, как и ряд артефактов того времени, однако большинство деталей крепости были воссозданы в постсоветский период.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

На улице Тольятти, напротив гостиницы Park inn by Radisson, находится «Ретропарк» — крупнейший в Сибири музей автомототехники. Это частный музей, построенный в стиле современных арт-пространств Европы, на средства новокузнецкого бизнесмена Александра Говора. Он заядлый коллекционер, и многие машины в музее – из его личной коллекции. Среди экспонатов – Cadillac Eldorado Biaritz (Элвис Пресли подарил такой же своей маме) и Packard Twin Six (любимая машина Сталина).

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

В музее разрешают фотографироваться, а если вежливо попросить и относиться бережно к экспонатам, то могут пустить сделать фото и за выставочные ограждения. Кстати, машину можно арендовать. Стоимость билета в «Ретропарк» – 200 рублей.

Новокузнецк является одним из старейших городов в Сибири. В 1930-х годах сталинская индустриализация превратила город в важный угледобывающий и промышленный центр. На улицах можно увидеть едва ли не все стили российского и советского зодчества XVIII-XXI веков: барокко, классицизм, сибирский и рациональный модерн, конструктивизм, сталинский ампир.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Из Новокузнецка до Кемерово можно добраться за два с лишним часа. Здесь обязателен к посещению Краеведческий музей, интерактивный и современный, с интересными экспонатами. Впечатляют, например, скелеты псикаттозавра сибирского или шерстистого мамонта.

Те, кому не интересна палеонтология, могут заглянуть в другие отделы. Так, в отделе природы можно посмотреть на живую игрунку, йеменского хамелеона или погладить тигрового питона. Стоимость билета в музей для взрослого – 300 рублей, для детей – 200 рублей.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Следующим знаковым для всего Кузбасса местом является «Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте Кузнецкого угольного бассейна. Здесь расскажут об истории угледобычи, откуда, а главное, зачем в холодную Сибирь приезжали американцы, голландцы и великобританцы и какие отношение к угольному бассейну имеет архитектор Роттердамского порта Себальд Рутгерс.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

На территории музея-заповедника есть интересный монумент «Памяти шахтерам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. Памятник появился в 2003 году: идея у автора возникла после слов бывшего губернатора региона Амана Тулеева о том, что «в каждой горящей лампочке находится капля крови шахтера». Скульптор хотел не только сохранить память о погибших, но и напомнить о том, что профессия шахтера не просто важная и нужная, но еще и чрезвычайно опасная. В ноябре об этом напомнила трагедия на шахте «Листвяжная», где взрыв метана унес жизни 51 человека.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Закончить вечер в Кемерове стоит в ресторане «Забой» на бульваре Строителей, спроектированном в стиле угольных шахт и штолен. В меню – блюда из лося, марала, муксуна и тайменя. Осенью кемеровский «Забой» попал в число лучших ресторанов Сибири по версии российской премии Wheretoeat, также он вошел в «Гастрономическую карту России».

Томская Писаница

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Крупнейший за Уралом музей-заповедник, расположенный в Яшкинском муниципальном округе Кузбасса, назван по имени соседствующей деревни Писаная и реки Томь, протекающей по территории заповедника. Здесь сохранились более 300 наскальных рисунков (петроглифов), которые оставили люди более четырех тысяч лет назад.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

На живописной территории соснового бора находятся восемь постоянных экспозиций, храм-часовня и мини-зоопарк с представителями сибирской фауны. Туристы могут пострелять из лука, посетить мастер-класс по созданию наскальных рисунков, пообщаться с домашними животными в контактном зоопарке «Сельский дворик», где можно покормить козу, овцу, кроликов, кур, гусей и уток.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

В заповедник стоит приехать на несколько дней, чтобы проникнуться духом северян. На территории музея можно забронировать монгольскую юрту, где за 3,5 тыс. рублей в сутки размещают четырех человек.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

В ноябре и декабре в хвойном бору особенно чувствуется приближение Нового года, волшебства. Кстати «Томская Писаница» имеет статус официального представительства резиденции Российского Деда Мороза в Кузбассе.

Вход в заповедник по будням для взрослых обойдется в 400 рублей, в выходные – 450 рублей. При желании в музей можно прийти на прогулку с собакой, добавив к цене за билет 100 рублей.

Разрез «Кедровский»

Тем, кто интересуется историей добычи угля на Кузбассе, стоит посетить угольный разрез «Кедровский» в Кемерове. На экскурсии можно себя почувствовать настоящим сотрудником разреза, проходящего все этапы подготовки к работе. Проверка состояния здоровья в медицинском кабинете, инструктаж, экипировка и трансфер к самому разрезу, который выглядит как заснеженные дюны из американских блокбастеров.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Не менее впечатляюще выглядит техника – великаны-БелАзы, на которые можно залезть и сфотографироваться.

«Котлован находится на глубине около 220 метров, самые глубокие места – до минус 80 метров ниже уровня моря. За год здесь добывают почти 5 млн тонн угля, для этого ежесуточно надо вывозить порядка 140 тыс. кубометров горных пород. Сейчас мы занимаемся рекультивацией отвалов с горными породами, чтобы потом вернуть государству эти земли с деревьями или под пастбища», — пояснил заместитель технического директора филиала «Кедровский угольный разрез» Демьян Никонов.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Интересно, что предприятие «Кузбассразрезугля» – Кедровский угольный разрез – вошло в число главных объектов нового туристического маршрута «Кузбасс. Огонь в сердце» наряду с музеем-заповедником «Томская Писаница», «Красной горкой» и музеем-заповедником «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке. Брендовый маршрут утвержден Ростуризмом в целях продвижения внутреннего туризма и отдельно промышленного туризма.