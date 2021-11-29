1. Набережная Малекон в Гаване

Фото: Pixabay.com

Пройдясь по этой набережной, можно узнать почти всю историю столицы Кубы. Малекон простирается на 8 километров вдоль побережья, соединяя 14 городских кварталов со старой и современной застройкой. Здесь также расположено множество значимых монументов и памятников. Кроме того, именно на Малеконе ежегодно в феврале проходят знаменитые карнавалы. Лучше всего набережная смотрится во время заката: фасады зданий красиво подсвечиваются солнцем, а на скамейках и парапете – множество влюбленных парочек.

2. Капитолий

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Сюда рекомендуют ехать во всех путеводителях по Кубе. И не случайно. Считается, что именно это внушительное здание олицетворяет собой свободное государство. Правительственный дворец построен на месте болота, которое было высушено и заменено ботаническим садом. Из всех сооружений с подобной архитектурой его 92-метровый купол обгоняют по высоте только купола собора Святого Павла в Лондоне и Святого Петра в Ватикане. До 1959 года здесь заседал государственный парламент, но сегодня в здании располагается конгресс-центр и внутрь пускают всех желающих.

3. Большой театр Гаваны

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Один из главных объектов культурного наследия Кубы. Здание было построено в 1915 году. Сегодня это домашняя сцена национального балета на Кубе, один из самых больших театров в мире: его зал вмещает 1500 гостей. Здание построено в стиле нео-барокко, украшено многочисленными резными фигурками и скульптурами из камня. Большой Театр Гаваны славится превосходной акустикой. Представления здесь проходят каждые выходные.

4. Дом Эрнеста Хемингуэя

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Это двухэтажный дом, расположенный в большом саду. Здесь писатель создал роман "По ком звонит колокол" и повесть "Старик и море". В музее воссоздана такая аутентичная атмосфера, что создается ощущение, будто писатель только вышел и вот-вот вернется назад. Перед дверью стоят ботинки, на кровати лежат старые газеты и козырек от солнца, на рабочем столе – книги и тетради. Всего в экспозиции дома-музея Хемингуэя на Кубе около 22 тыс. экспонатов, которые многое расскажут о его жизни и увлечениях. Это не только книги, но и охотничьи трофеи, коллекция оружия, бутылки и бокалы. Гиды на Кубе также часто предлагают посетить "места Хемингуэя". К ним относится не только особняк, в котором жил автор, но и рыбацкая деревня Кохимар, бар-ресторан и отель, где писатель жил до покупки своего дома.

5. Крепость Ла-Реаль-Фуэрса

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Одна из самых старых в Латинской Америке крепостей изначально служила для защиты от нападений пиратов. Здание было построено еще XVI веке. Оно неоднократно перестраивалась и укреплялась. В 2000-е годы в крепости был организован морской музей, в котором, в частности, можно найти четырехметровую копию самого большого корабля XVII века. Также посетители могут спуститься в трюм, где увидят настоящие навигационные приборы тех времен и коллекцию находок, поднятых с морского дна.

6. Национальный парк Баконао

Фото: Visitarcuba.ru

Он расположен между горами и Карибским морем. Это место не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. На территории парка расположено более 200 скульптур представителей животного мира каменного века. Это и динозавры, и мамонты, и даже древние люди. Все они сделаны в натуральную величину.

7. Мост Бакануягуа

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Он считается самым высоким местом на острове — его высота 110 м. Здесь расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на островное государство. Мост стоит на 40 колоннах, его длина – более 300 м., а ширина около 2 м. Во время движения на автомобиле даже на средней скорости создается ощущение полета.

8. Национальный природный парк "Съенага-де-Сапата"

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Здесь находятся самые большие болота Кубы. Ну а где болота, там и крокодилы, увидеть которых можно на ферме. Затем прогулка на моторных лодках по каналу в окружении тропических лесов – и вы оказываетесь в этнографической деревне, где представлен быт индейцев, где можно отведать мясо крокодила и конечно же коктейли из рома.

9. Тринидад

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Город, основанный в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом, не зря называют музеем под открытым небом. Он сохранил во всей красе свое историческое колониальное наследие и как будто застыл во времени, предоставив нам уникальную возможность вживую увидеть атмосферу и архитектуру времен, когда город был крупным центром торговли сахаром. Только представьте себе, что на этой лестнице раньше был невольничий рынок: прямо здесь продавали рабов и до сих пор здесь можно заметить отверстия для крюков, к которым привязывали несчастных.

10. Кайо Ларго и Кайо-Коко

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кайо Ларго и Кайо-Коко – небольшие острова рядом с "материковой" Кубой, первый расположен на юге в Карибском море, второй – на севере в Атлантическом океане. Оба они славятся пляжами с белым песком и высококлассными отелями с системой «все включено» крупных международных цепочек – Melia, Iberostar, Pullman, Sol и других. Добраться на Кайо Ларго можно за полчаса на небольшом самолете от Варадеро, с Кайо Коко Кубу соединяет дорога, проложенная по дамбе длиной 27 км. белоснежными пляжами. Оба острова понравятся любителям пляжного отдыха и экскурсий, связанных с природой и наблюдением за животными и морскими обитателями.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Необычное развлечение на Кайо Коко – очень общение с дельфинами в дельфинариях: с ними можно вместе поплавать и даже поцеловаться. Знакомство с местной кухней будет неполным без дегустации лобстера – его здесь предлагают практически все рестораны по цене от $20 за порцию.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Поездка на Кубу для россиян с 15 ноября стала значительно проще и приятнее. Власти с этой даты упростили правила въезда и отменили обязательные ПЦР-тесты по прибытии, которые нередко давали ложноположительные результаты. Теперь туристы должны предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Кроме того, не ранее чем за 12 часов до вылета необходимо заполнить электронную анкету и получить QR код.