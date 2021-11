Dubai Frame

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Увидеть старый и новый Дубай можно поднявшись на 150-метровую высоту открывшейся для публики 1 января 2018 года знаменитой "Рамки" (Dubai Frame), – город отсюда виден как на ладони: от старого района Дейра и вод Арабского залива до дюн пустыни "Руб-эль-Хали" и современных небоскребов района Дубай Марина.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В верхней части сооружения, которое выполнено в виде огромной рамки для фотографий, между двумя вертикальными башнями находится первый в регионе стеклянный мост с прозрачным полом площадью 25 кв. метров. Не каждому под силу преодолеть страх и пройти по стеклянной части этого сооружения, хотя утверждается, что панель сделана из материалов, которые прочнее стали.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Вход на Dubai Frame возможно только по электронным билетам, стоимость одного посещения – 50 дирхам (примерно 1000 рублей).

The View at the Palm

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В апреле 2021 года, спустя 15 лет после появления первых зданий на искусственном острове Palm Jumeirah, посетителей приняла еще одна, ставшая не менее популярной смотровая площадка The View at the Palm, расположенная на 52-м этаже небоскреба Palm Tower. С высоты 240 метров открывается панорамный вид на остров, городские небоскребы и Арабский залив. Фантастически выглядит отсюда Дубай в момент заката солнца и в ночное время. Здесь же, по соседству с уютной кофейней, интерактивным аквариумом и сувенирной лавкой, работает выставка, рассказывающая об истории создания этого рукотворного острова.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Стоимость билетов зависит от категории входа и начинается от 100 дирхам (около 2000 руб) для взрослых и 69 дирхам (примерно 1450 руб) для детей. Билеты фаст-трек, позволяющие избежать очередей, начинаются от 175 дирхам (около 3500 руб) для взрослых и 120 дирхам (примерно 2400 руб) для детей, а VIP-билеты обойдутся в 350 дирхам (приблизительно 7000 руб) для взрослых и 200 дирхам (около 400 руб) для детей. При этом дети до 4 лет допускаются бесплатно.

Time Out Market

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В апреле 2021 года в центре Дубая в Souk Al Bahar открылся ресторанный комплекс Time Out Market Dubai с видом на башню Burj Khalifa и музыкальный фонтан Dubai Fountain. Концепция фудкорта была разработана командой журнала Time Out Portugal в 2014 году, а затем запущена в Лиссабоне на историческом рынке Mercado da Ribeira. На сегодняшний день заведения под брендом Time Out Market работают в Нью-Йорке, Лиссабоне, Монреале и других городах.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Как и все они, комплекс в Дубае работает на основе общего правила: то, что вкусно, попадает в журнал, то, что непревзойденно, попадает в Market. Эксперты продегустировали десятки блюд различных ресторанов и кафе Дубая, и только после этого часть точек были приглашены к работе в Time Out Market Dubai.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Расположенный на площади почти 4 тысяч кв. Метров Time Out Market Dubai включает 17 популярных городских ресторанов и кафе, а также три бара. Здесь можно попробовать фирменные блюда от лучших шеф-поваров эмирата.

Глубоководный бассейн Deep Dive Dubai

Фото: Deep Dive Dubai

В июле 2021 года в Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн Deep Dive Dubai для любителей активных видов отдыха, и в частности, для дайверов. Его глубина составляет 60,02 метра. Это сооружение попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий бассейн для подводных погружений в мире. Бассейн вмещает 14 млн литров воды ― это объем 6 олимпийских бассейнов. Температуры воды 30 градусов по Цельсию. В здании обустроены две сухие капсулы для отдыха ныряльщиков, а также установлены 56 подводных камер, современные осветительная и акустическая системы.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

На дне Deep Dive Dubai находится "затонувший город": на разных уровнях установлены мебель, различные предметы и макеты, например автомобиля, велосипеда – здесь можно поиграть в шахматы или просто посидеть на подводном диване.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В комплексе проводятся круглогодичные курсы фридайвинга и подводного плавания, а также экскурсии с международными инструкторами по дайвингу для посетителей всех уровней подготовки в возрасте от 10 лет и старше. Те, кто не отважится погрузиться даже на небольшую глубину, могут заняться сноркелингом.

Фото: Deep Dive Dubai

Бассейн расположен внутри здания в форме устрицы, напоминающего о жемчужном промысле, который когда-то составлял основу экономики ОАЭ. Дайвинг-комплекс включает также специализированный магазин снаряжения для дайвинга, сувенирную лавку, ресторан и несколько конференц-залов, вмещающих до 100 гостей.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Цены на посещение Deep Dive Dubai зависят от программы: например, за сноркелинг нужно заплатить 400 дирхам (около 8 тыс. рублей), за урок фридайвинга для начинающих — 1000 дирхам (примерно 20 тыс. рублей).

Зеленая планета

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Оранжерея The Green Planet создана как тропический лес посреди мегаполиса. Здесь можно увидеть более 3000 представителей экзотической флоры и фауны.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Маршрут, по которому посетителям всех возрастов предлагается двигаться во время экскурсии, проходит по спирали сквозь четыре яруса, каждый из которых имеет свое название: "Крона", "Средний уровень", "Лесные тропинки" и "Тропический лес после ливня".

Прогулка среди водопадов в сопровождении многочисленных ярких и необычных птиц, лемуров и других животных оставляет массу положительных впечатлений у посетителей всех возрастов, но особенно у малышей.

Фото: The Green Planet

Один раз в день на нижнем этаже комплекса посетителям старше 6 лет предоставляется возможность заняться из воды понаблюдать за кормлением пираний. Облачившись в гидрокостюмы и прослушав инструктаж, можно поплавать среди этих хищных рыб и стать свидетелями того, как тысяча голодных краснобрюхих пираний за считанные минуты пожирает опускаемых вводу кур и индеек. Испуганным гостям, правда, предварительно объясняют, что этот вид пираний относится к падальщикам и не представляет угрозы для человека. Цена удовольствия – 330 дирхам (примерно 6,5 тыс. рублей) при покупке билета онлайн.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Поскольку вода является ценным ресурсом в Дубае, здание было разработано как комплекс, способный поддерживать необходимые условия проживания для животных, обеспечивая постоянную тропическую среду как в живой природе, где ежедневная температура может достигать 52 градусов по Цельсию. В нем установлены системы жизнеобеспечения и фильтрации, увлажнения и сбора конденсата, повторного использования воды.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Считается, что созданный пять лет назад проект Green Planet Dubai стал лучшим образовательным аттракционом для посетителей в Дубае.

Стоимость билетов для взрослых – около 1750 рублей при покупке онлайн, можно приобрести и абонементы на несколько посещений.

Hatta

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В 134 км на восток от Дубая на самой границе с Оманом, в горах находится одно из самых живописных мест в ОАЭ – Хатта. Именно сюда едут любители активного отдыха и природы.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Здесь недавно создан туристический центр Hatta Wadi Hub, в котором предлагают множество платных и бесплатных развлечений: стрельбу из лука, метание топора, картинг, аттракцион "свободное падение", веревочный парк, катание на роверах и многие другие. Построен здесь и экстремальный аттракцион ― парный зиплайн.

Фото: Hatta Wadi Hub

Желающие отдохнуть от городской суеты могут арендовать для ночевки трейлер или снять коттедж с панорамными видами гор по цене от 1000 дирхам (примерно 19000-20000 рублей) в сутки. Стоимость билета на развлечения начинается от 15 дирхам (около 300 рублей).