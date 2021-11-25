Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Чаще всего для знакомства с крупнейшим городом Турции туристы выбирают отели в центральных районах Султанахмет, Аксарай, Эминёню или Лалели. Их расположение позволяет быстро добраться до всех исторических мест. Однако зачастую в таком выборе есть и минусы, так как жить придется шумном центре огромного мегаполиса.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В последние годы в Стамбуле активно развивается район вдоль залива Золотой Рог. Его длина составляет чуть более 8 км, залив берет свое начало от знаменитого Галатского моста. "Рогом" залив называли еще с древних времен. Название "золотой", вероятно, связано с хорошим географическим положением и красотой места. Грекам казалось, что в свете заката воды залива переливаются чистым золотом. По-гречески залив именовался Хризокерасом, что в буквальном переводе и обозначает "золотой рог". Турки называют Золотой Рог словом Халич, что переводится как "бухта" или "залив".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Первые исторические сведения о заливе появились еще в 7 столетии до нашей эры. У гавани в устье Золотого Рога тогда была основана колония Византий, вокруг которой впоследствии сформировался Константинополь. В поздней Византии на северном берегу Золотого Рога была колония Генуэзской республики, а в османское время территория вмещала крупную судоверфь "Халич". В бухте также стояла морская флотилия Османской империи.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Путешественники XIX века называли залив самой красивой частью Стамбула, но в середине XX века местность была испорчена промышленными предприятиями, а вдоль берегов в основном жили бедные мигранты из Анатолии. Только с середины 80-х годов власти города начали сносить промышленные предприятия, старые дома возле берега и строить очистные сооружения. Во второй половине 90-х годов развитием районов вдоль залива занимался будучи мэром Стамбула нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Проект "Защита окружающей среды Золотого Рога" в 2002 году получил первую премию международной организации Metropolis. Состояние залива продолжает улучшаться с каждым годом.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Сейчас по берегам Золотого Рога раскинуты зеленые парки, оборудованы благоустроенные набережные, созданы места для занятий спортом. Здесь также осталось много домов, построенных еще в османские годы, красивых мечетей, музеев и других исторических памятников.

Фото: Lazzoni Hotel

На одной из набережных Золотого Рога в районе Бейоглу расположен пятизвездочный отель Lazzoni. Он идеально подойдет тем, кто предпочитает жить и отдыхать вдали от толп людей и шумных улиц, рядом с водой и в окружении зелени. В 2020 году Lazzoni Hotel победил в номинации "Лучший Lifestyle отель Турции" престижной премии World Travel Awards.

Фото: Lazzoni Hotel

История бренда Lazzoni складывается из четырех поколений семьи, основателем которой стал плотник Лаз Хасан, строивший в конце XIX века деревянные дома на Черноморском побережье Турции. В середине XX века компания Lazzoni начала создавать люксовую мебель и интерьеры. Сейчас мебельные бутики Lazzoni представлены в США, Великобритании, странах Европы и Азии. Магазин компании в Нью-Йорке недавно занял второе место в рейтинге лучших мебельных бутиков города по версии пользователей Yelp.

Фото: Lazzoni Hotel

В стамбульском Lazzoni Hotel дизайнеры компании применили весь накопленный опыт создания интерьеров. Дизайн интерьера отеля выполнен в стиле "нео-классика" с использованием натурального мрамора. Все номера и общественные пространства оформлены в светлых пастельных тонах, а панорамное остекление заполняет комнаты естественным светом.

Фото: Lazzoni Hotel

Гостям доступны 126 номеров различных категорий – от базовых Superior площадью 26-35 кв. м до Golden Horn Park Suite площадью 110 кв. м c большой террасой. На последнем этаже отеля – всего пять номеров, которые могут быть объединены в один Royal Family Floor для большой семьи. Из большинства номеров отеля открывается красивый вид на бухту Золотой Рог.

Фото: Lazzoni Hotel

Отель располагает одним из лучших в Стамбуле спа-комплексом Onni Hamam & Spa площадью 700 кв. м. Из ресторана-террасы на крыше здания открывается панорамный вид на бухту и знаменитый холм Пьера Лоти.

Фото: Lazzoni Hotel

У Lazzini Hotel есть собственная лодка, которая ежедневно доступна для гостей у причала в 20 метрах от гостиницы. Капитан судна по запросу может доставить туристов в любую точку Стамбула или провести морскую экскурсию по Золотому Рогу и Босфору. Также гости могут начать день с традиционного турецкого завтрака на борту судна.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для туристов, предпочитающих знакомиться со Стамбулом с помощью гида, отель предлагает услуги компании-партнера Aqua Travel Group, в которой работают в том числе и русскоговорящие сотрудники.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Вдоль залива Золотой Рог есть немало очень интересных, но пока мало раскрученных мест, которые заслуживают посещения туристов не меньше, чем популярные памятники в районе Аксарай. В пяти минутах ходьбы от отеля, на набережной залива, расположен парк Миниатюрк, в котором можно почувствовать себя великаном, прогуливающимся по улицам города. В парке находятся макеты мечетей, дворцов, жилых зданий не только Стамбула, но и всей Турции, а также исторические объекты, построенные турками за пределами страны.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Всего в парке – более 100 миниатюр, среди которых Голубая мечеть, собор Святой Софии, мечеть Сулеймание, дворцы Топкапы и Долмабахче, городские стены Константинополя и многое другое. Миниатюрные модели выполнены в масштабе 1/25.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Примерно в 2 км от гостиницы расположен очень интересный технический музей имени Рахми Коча, названный в честь известного турецкого бизнесмена. Он начал коллекционировать механические и промышленные предметы еще в детстве. Основные экспонаты музея – оригинальные транспортные средства и их копии, механизмы и уникальные научные приборы. В музее можно увидеть старинный стамбульский трамвай 1934 года, автомобили, исторические паровозы, подводные лодки, различные двигатели, телеграфы, игрушки ручной работы, сельскохозяйственные орудия, фармацевтические приборы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Музей открылся в 1994 году на месте бывшего якорного дома Ленгерхане, основанного во времена правления султана Ахмеда III в XVII веке. Двумя годами спустя экспонатов стало настолько много, что была выкуплена верфь Хаскей, располагающаяся прямо перед музеем на берегу залива. Верфь основала Османская морская компания в 1861 году для обслуживания и ремонта своих судов. 14 разрушенных зданий были отреставрированы и восстановлены из руин, образовав музейное пространство.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Прямо напротив музея, на другом берегу Золотого Рога, расположена одна из лучших смотровых площадок города – холм Пьер Лоти, на вершину которого ведет канатная дорога (при желании можно подняться и пешком). Холм получил название в честь французского путешественника и писателя Луи Мари-Жюльена Вио. Он писал свои произведения под псевдонимом Пьер Лоти. Первый роман "Азиаде" рассказывал историю любви офицера-француза и молодой турчанки. В основе произведения лежал личный опыт автора. Роман он начал писать именно в этом месте, любуясь видами Константинополя из местного кафе, которое также носит его имя. Теперь это кафе пользуется большой популярностью, прежде всего, у самих турков. В 1920 году Пьер Лоти был удостоен звания "почетный житель Стамбула".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Возле нижней станции канатной дороги можно посетить мечеть Эйюп Cултан. Это первая мечеть города, построенная турками-османами после завоевания Константинополя в 1453 году. На территории захоронен знаменосец пророка Мухаммеда – Эйюп аль-Ансари, погибший в осаде Стамбула. Некоторые из личных вещей пророка Мухаммеда хранятся в гробнице.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В нескольких остановках на скоростном трамвае от подножия холма раскинулся один из самых красивых районов города – Балат. Его популярность резко выросла в последние годы, но многие туристы не знают об этом и до сих пор обходят его стороной.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Это бывший еврейский район, он знаменит яркими разноцветными домами, уютными и аутентичными кафе, многочисленными спусками и подъемами. Фотографы и блогеры любят делать здесь эффектные снимки с видом на Золотой Рог.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В конце XV века Султан Баязид II разрешил поселить здесь евреев-сефардов, изгнанных из Испании. В кварталах Балата и соседнего района Фенера евреи построили 12 синагог и почти четыре столетия мирно существовали бок о бок с мусульманами, армянами и греками, но потом они постепенно стали уезжать из города. В 60-х годах прошлого века, после конфликта из-за Северного Кипра, район покинули и почти все греки. С этого времени здания в Балате стали приходить в упадок, а район с ветшающими постройками приобрел славу беднейшего в Стамбуле.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В последние годы Балат обрел вторую жизнь, но при этом по соседству с красивым зданием может стоять разваливающийся дом. Так что его смело можно назвать районом контрастов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Красивый вид на здания Балата открывается с залива Золотой Рог. Церковь Святого Стефана, принадлежащая болгарской общине Стамбула, целиком собрана из металлических конструкций. Изначально она была выстроена из дерева, но ее уничтожил пожар. В 1890 году было принято решение о строительстве большого храма из железа. Автором проекта стал знаменитый архитектор армянского происхождения Ховсеп Азнавур. За многолетнюю историю церковь несколько раз переходила из рук в руки, но в 2012 году власти города решили возвратить ее болгарской общине.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По соседству на крутом холме стоит красивое здание "Великой школы нации" – это старейшая и самая престижная греческая православная школа в Стамбуле. Основана она была в 1454 году, через год после падения Константинополя. Здесь учились многие османские министры, а также валашские и молдавские князья, назначавшиеся османским правительством. Нынешнее здание в духе эклектики построено в 1881-1883 годах, местные называют его "Красный замок".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Ну а если вы захотите увидеть главные и самые известные достопримечательности Стамбула, то всего в двух километрах от Балата расположены Египетский базар, чуть дальше – Святая София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Археологический музей и многое другое. От площади перед Египетским базаром через Галатский мост можно попасть на другую сторону залива Золотой Рог, где стоит величественная Галатская башня, а вскоре после нее начинается знаменитая пешеходная улица Истикляль с магазинами и ресторанами на любой вкус.