Фото: Роман Новиков

Главный зимний волшебник живет в сказочном деревянном тереме посреди живописного соснового бора. В терем с дюжиной самых необычных комнат может попасть любой желающий. Но сначала предстоит пройти испытания и удивительные встречи на Тропе сказок. На ней можно повстречаться с жителями заколдованного леса, увидеть волшебные колодец и мост, поучаствовать в молодецких забавах, набраться мудрости у многовекового дуба и погреться у костра Двенадцати месяцев. На территории Вотчины работают несколько мастерских, где посетителей обучают старинным ремёслам: резьбе по дереву, ковке, плетению из бересты и соломы.

Фото: Даниил Зинченко

В Вотчине туристы могут разместиться в 11 теремах, предлагающих различный уровень сервиса. Всего в них почти 20 мест. Поесть можно в комплексе ресторанов и кафе "Снежинка", где подают блюда национальной кухни: пироги, блины, щи, каши, пельмени и вареники. Кроме того, к услугам гостей – несколько бань и парковка для автодомов.

Фото: Софья Шилова

Приезд к Деду Морозу – отличный повод открыть для себя один из красивейших древнерусских городов – Великий Устюг. Этот тихий провинциальный городок с населением чуть более 30 тысяч человек когда-то был одним из крупнейших и богатейших городов Древней Руси. По товарообороту устюжские ярмарки не уступали столичным. Благодаря купцам и оживлённой торговле здесь было построено множество усадеб и каменных храмов с интересной архитектурой. Многие из них сохранились до наших дней.

Фото: Даниил Зинченко

Лучший вид на припорошенные пушистым снегом купеческие особняки и белокаменные церкви со сверкающими золотыми маковками открывается с Дымковской слободы, что на другой стороне реки Сухоны. Непременно прогуляйтесь по центральным улочкам и набережной реки, чтобы насладиться великолепным видом Соборного дворища и Михайло-Архангельского монастыря.

Фото: Туристско-информационный центр Вологодской области

В Великом Устюге почти три десятка церквей и соборов. Три из них являются действующими, в остальных размещается Великоустюгский музей-заповедник. Экспозиция церкви Вознесения посвящена древнерусской иконописи, здесь же рассказывают обо всех канонах церковной живописи и даже учат делать краски по старинным технологиям. В храме Николы – музей этнографии, где тоже можно кое-чему научиться: например, прясть лён или плести пояса. А в церкви Жен-мироносиц собрана коллекция новогодних игрушек – музей открыт весь год, как и резиденция Деда Мороза с почтовым отделением.

Фото: Даниил Зинченко

Город был основан в 1147 году в живописном месте – устье реки Юг, отсюда и пошло название города "Устюг", а почетный титул "Великий" добавился к названию в XVI веке при Иване Грозном как знак особого признания.

Фото: Туристско-информационный центр Вологодской области

На память о древнем городе стоит увезти северную чернь – серебряные изделия с тонким рисунком. Эти шедевры ювелирного искусства по праву считаются национальным достоянием. Состав сплава, который используют мастера, держится в строгом секрете и передается от учителя к ученику на протяжении многих поколений.

Фото: Роман Ильин

Побывав на новогодних праздниках в Великом Устюге, непременно загляните в Вологду. Именно сюда, в "кружевную столицу Русского Севера", прилетает Дед Мороз после путешествия по России, чтобы 30 декабря зажечь огни на главной городской елке и дать старт одной из лучших новогодних ярмарок России – "Рождественской сказке в Вологде".

Фото: Георгий Огурцов

С наступлением зимы уютные заснеженные вологодские улочки украшаются гирляндами, в городе разворачиваются народные гуляния с традиционными забавами, устраиваются гастрономические праздники с мастер-классами и дегустацией блюд северной кухни.

Фото: Туристско-информационный центр Вологодской области

Прогуляйтесь по новому туристическому маршруту "Кружевная линия". Всего за пару часов неспешной прогулки по центральной части города вы познакомитесь с Вологдой разных эпох, главными достопримечательностями, в числе которых Кремль и Софийский собор времен Ивана Грозного, памятник букве "О", музей кружева, деревянные домики и "тот самый" резной палисад из песни про "Вологду-гду". Заказать экскурсию можно на сайте Туристско-информационного центра Вологодской области или по телефону 8 800-550-41-61 (звонок бесплатный).

Фото: Туристско-информационный центр Вологодской области

Ни одного путешественника не оставит равнодушным архитектурно-этнографический музей "Семёнково". Среди припорошённых снегом крестьянских домов, мельниц, всевозможных бань, амбаров, ледников и даже шатрового храма XII века устраиваются традиционные развлечения северной деревни – молодецкие забавы, пляски, хороводы и рождественские гадания. В уютной деревеньке конца XIX – начала XX веков можно познакомиться с укладом быта северных крестьян, а ещё – сбить вологодское масло и попробовать его на вкус.

Фото: Роман Ильин

Как добраться:

С 12 ноября из Москвы и Санкт-Петербурга в Великий Устюг и Вологду ходят специальные туристические поезда выходного дня. В Вологде делают остановку поезда из Москвы в Воркуту и Архангельск, а также фирменный состав Москва — Череповец. До Великого Устюга можно добраться на поезде, следующем до Котласа, далее — на такси или автобусе. И, конечно, сюда можно приехать на автомобиле.