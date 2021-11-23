Всемирная выставка «Экспо» проводится раз в пять лет с 1851 года. В 2020 году, впервые с первой выставки в Лондоне, из-за пандемии COVID-19 она была перенесена на следующий год с сохранением первоначального названия. На Ближнем востоке «Экспо» проводится впервые.

Фото: Пресс-служба «Экспо-2020»

История транспорта от колеса до космического корабля

Площадь «Экспо-2020", расположенной на месте бывшей пустыни, где росло одинокое дерево, составляет более 4 квадратных километров. Расходы на начавшееся в 2016 году строительство составили около $6,8 млрд. В выставке принимают участие 192 страны мира.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Основная тема «Экспо-2020» "Объединяя умы, создаем будущее". Ее территория поделена на зоны в виде лепестков, которые отражают три дополнительные темы: «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивое развитие». В каждой из них обустроен тематический павильон, в котором организаторы расположили интерактивные выставки и увлекательные инсталляции.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Например, в павильоне зоны «Мобильность» (Mobility) под названием Alif в честь первой буквы арабского алфавита, символизирующий начало прогресса, обустроена 330-метровая трасса, проходящая частично под землей и частично по улице, на которой демонстрируются самые передовые средства передвижения в действии.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Виртуальное путешествие во времени и пространстве начинается с темной круглой комнаты, где установлено освещенное гиперреалистичное изображение молодой бедуинской девушки, тянущейся к небу. Свет приглушается, гости слышат аудиозапись тысячелетней истории развития транспорта – от шагов человека до космических кораблей. Когда переливчатая бабочка садится на палец девушки, кажется, что потолок с созвездием сверкающих светодиодных ламп опускается. На самом деле посетители стоят в самом большом в мире пассажирском лифте (9-метровая круглая платформа вмещает более 160 или 38 человек с учетом социальной дистанции) и поднимаются на самый верх павильона, где разворачивается действие.

Бабочки не случайно выбраны организаторами в качестве символа павильона Alif: они ассоциируются с движением, хрупкостью и их условия жизни совпадают человеческими. Именно поэтому ученые изучают этих насекомых, чтобы использовать полезную информацию для организации полета на Марс и его колонизации.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Здесь посетители получат представление о том, куда двинется освоение космоса в ближайшие десятилетия. Они изучат космическую программу ОАЭ и узнают о миссии "Надежда" на Марс. Гостям предоставляется возможность сделать свое фото в скафандре космонавта ОАЭ: для этого не нужно в него облачаться, достаточно просто сделать снимок на камеру, и изображение появится на мониторе каски костюма, создавая впечатление, что вы находитесь внутри него.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Макет города будущего создавали дети. Бабочки и здесь играют важнейшую роль: они как индикатор сигнализируют обществу, что необходимо изменить в городе для улучшения качества жизни его жителей: например, поменять освещенность улиц, повысить или понизить температуру, передвинуть дома, сделать шире улицы и т.п.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В одном из залов Alif представлены абсолютно реалистичные, но огромные девятиметровые фигуры выдающихся исторических деятелей Абу́ Уба́йда аль-Бакри, Ибн Батту́ты и Ахмада ибн Маджида, изобретения которых помогали изучать мир и подготовили почву для развития современных технологий. Эти потрясающие фигуры были изготовлены той же новозеландской компанией, которая делала макеты героев для фильма Джеймса Камерона «Аватар».

Россия на «Экспо-2020»

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Российский павильон на «Экспо-2020», построенный по проекту архитектора Сергей Чобана, расположен в зоне Mobility, и это неслучайно: тема участия страны звучит как «Творческий разум: определяя будущее». Внешне он выполнен как купольный объем, внешняя оболочка которого состоит из множества переплетенных нитей – трубок. По замыслу создателей, сочетание ярких цветов и постоянное изменение направления нитей символизируют бесконечный процесс познания, стремительно растущие скорости прогресса и постоянное движение вперед.

Фото: Пресс-служба «Экспо-2020»

«Механика чуда» — так называется экспозиция российского павильона. А поскольку человеческий мозг отвечает за креативность, он стал главным фокусом экспозиции, цель которой – показать гостям его устройство и принципы работы, продемонстрировать, как в результате рождается сознание. Для этого организаторы используют мультимедийное шоу в сопровождении проекционных технологий, в центре которого и находится огромная кинетическая скульптура мозга. Замысел организаторов оказался успешным – посетители неизменно собираются в павильоне к моменту начала шоу.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Вокруг центральной площадки, где проходит шоу, представлены проекты представительств российских технологических корпораций c использованием прикладных версий искусственного интеллекта. Тут, например, можно увидеть книгу с именами российских деятелей науки, искусства, музыки и литературы. Листать ее можно жестами, что особенно актуально в период пандемии.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Деловая программа павильона России включает такие темы, как урбанистика, космос, образование, культура, современное искусство, туризм, наука, транспорт и логистика, fashion-индустрия, медицина. 4 декабря 2021 года на «Экспо-2020» будет отмечаться национальный День России, в рамках которого состоится «The Russia Forum: driving the future», на который соберутся представители ведущих российских и международных компаний. Всего во время «Экспо» в Дубае пройдет более 60 мероприятий деловой и культурной программы, связанных с Россией.

Фото: Пресс-служба «Экспо-2020»

Каждая страна попыталась сделать свой павильон неповторимым, используя национальные и культурные традиции, что сразу становится заметным, когда идешь по территории выставки. Лучше всего для ее посещения подходит вечер, когда спадет жара, да и основные мероприятия с использованием красочной подсветки проходят именно в это время.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Огромный интерес у гостей «Экспо-2020» вызывает павильон страны-хозяйки, который спроектировал знаменитый архитектор Сантьяго Калатрава. Очертания здания напоминают сокола в полете, эта птица считается символом ОАЭ. Элементы крыши павильона с установленным на них солнечными батареями, как оперение птицы, могут складываться и раскрываться. Внутри четырехэтажного здания – экспозиция, рассказывающая об истории, культуре и достижениях страны.

Фото: Пресс-служба «Экспо-2020»

С 3 ноября по 4 декабря в ОАЭ широко отмечают 50-летие создания государства. В рамках выставки к юбилею приурочены многочисленные мероприятия, рассказывающие об истории и будущем эмиратов. Центральная площадь «Экспо-2020», которая называется Al Wasl Plaza, весь месяц будет местом проведения красочных юбилейных шоу и представлений.

По завершении "Экспо-2020" ее территория превратится в “Дистрикт-2020” – "умный" город, в котором расположатся деловые, культурные и развлекательные объекты мирового уровня.

Что попробовать на «Экспо-2020»

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

На «Экспо-2020», можно попробовать блюда всего мира – от аутентичной уличной еды до изысканных блюд, приготовленных лучшими шеф-поварами мира. Здесь – более 200 различных точек питания. Советуем посетить фуд-корт Alkebulan авангардной гастрономической концепции из Африки, премьера которой состоялась «Экспо-2020». Идея его создания принадлежит Александру Смоллсу, прославленному оперному певцу, который стал успешным ресторатором. Всего здесь разместилось 10 прилавков, каждый со своим собственным меню: от изысканных блюд высокой кухни до простой, но не менее вкусной уличной еды.

Что нужно знать о правилах посещения «Экспо-2020», в период пандемии

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Все взрослые вакцинированные посетители старше 18 лет при входе должны предоставить подтверждение вакцинации против COVID-19.

Не прошедшим вакцинацию потребуется предъявить негативный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов накануне посещения «Экспо-2020».

На территории выставки строго соблюдаются требования санитарной безопасности: носить маску, причем правильно, соблюдать двухметровую социальную дистанцию, использовать санитайзеры. Все сотрудники выставки и представители делегаций стран-участников, волонтеры, подрядчики и поставщики услуг должны быть вакцинированы.

Согласно действующему протоколу к гостю, который почувствует себя неважно на территории выставки, будут относиться как к потенциально заболевшему COVID-19. Организованы специальные комнаты изоляции, куда должны направляться лица с подозрением на инфекцию.

Как попасть на выставку

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

До комплекса «Экспо-2020» легко добраться на метро, автобусе, такси или автомобиле. Три главных входа находятся в 20 минутах езды от района Dubai Marina, а линия метро Route 2020 доставит гостей прямо до комплекса «Экспо-2020».

Стоимость входного билета на один день составляет около 2 тыс. рублей (95 дирхам ОАЭ). Абонемент на 6 месяцев стоит примерно 10 тыс. рублей (495 дирхам ОАЭ). Дети до 17 лет, студенты и пенсионеры пользуются правом бесплатного входа. Кстати, авиакомпания “Emirates” предоставляет своим пассажирам бесплатный однодневный билет.

Новые отели Дубая

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В рамках подготовки к проведению «Экспо-2020», в эмирате было построено много новых отелей различного уровня. По данным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, в мае 2021 года общее число гостиничных объектов достигло 715. А 1 октября 2021 года на одном из лучших пляжей Пальмы открылся пятизвездочный курорт Raffles The Palm Dubai, который сразу облюбовали туристы из России.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Каждого гостя здесь встречают как VIP-персону дворецкие в сюртуках с вышивкой золотом. Интерьеры отеля украшают около 70 тыс. предметов мебели из традиционных итальянских ателье Франческо Молона, за которыми ухаживает специальный «мебельный мастер».

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Для освещения холлов и залов отеля используются более 6 тыс. люстр, украшенных кристаллами Swarovski. Колонны изготовлены из португальского мрамора, в украшении 389 номеров отеля использовались сусальное золото и серебро.

Отель предлагает своим гостям спа-центр с одним из самых больших закрытых бассейнов в Дубае, семь ресторанов и баров, а также частный кинотеатр.