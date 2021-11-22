Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Джейрахский район граничит с Северной Осетией, Чечней и Грузией, на его территории располагается самая крупная вершина Ингушетии Шан высотой 4 451 метр над уровнем моря, река Армхи тянется по восточной части района, в западной части пролегает другая крупная река – Асса.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

На въездах в район и выездах из него стоят контрольно-пропускные пункты. Для посещения Джейрахского района туристу необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Башни делятся на боевые, наблюдательные и жилые. Многие из них входят в 183 башенных комплекса, самые популярные из которых – Эгикал, Эрзи и Вовнушки. Достоверно неизвестно, когда точно первые башни появились на территории Ингушетии, однако их строительство было прекращено в XVIII веке.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В старину башни защищали ингушей от набегов кочевых армий. В разное время от действий горцев, укрывшихся в башнях страдали армии таких знаменитых полководцев как Чингисхан, Батый, Шамиль, а также войска князей Ермолова и Абхазова. Каждая башня строилась всего за один год и принадлежала определенному ингушскому тейпу, которые в свою очередь, и по сей день сохраняют свою клановую структуру.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Башенный комплекс Эрзи вмещает более 50 башен, которые в свою очередь подразделяются на боевые, полубоевые и жилые. Полубоевые башни стали строить в Ингушетии после широкого распространения кремневых ружей, позволяющих вести оборону из подобных сооружений. Несколько башен в Эрзи возвел легендарный ингушский строитель Янд, один из представителей тейпа Яндиевых.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Также в районе башенных комплексов, в частности, возле Эрзи, можно обнаружить склепы, принадлежащие ингушским горцам VIII-X века, заразившимся чумой, которая пришла в этот край вместе с караванами. Как только горец обнаруживал у себя симптомы болезни, он добровольно самоизолировался в склепе, куда до самой его смерти ему приносили молоко, чтобы он не умер от голода и жажды. Также на территории Джейрахского района обнаружены более 2,5 тыс. древних могильников.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Эрзи входит в состав села Ольгети, который был буквально уничтожен в результате наводнения, произошедшего летом 2002 года, однако его удалось отстроить в кратчайшие сроки благодаря участию федеральных властей. В благодарность местные жители назвали единственную сельскую улицу в честь президента Владимира Путина. В 2018 году в Ольгети открыли новую мечеть, рассчитанную на 500 прихожан. В этом селе проживают преимущественно представители тейпа Евкуровых, к которому принадлежит бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

По дороге между башенными комплексами Эрзи и Эгикал находится горный перевал Цей-Лоам, откуда в хорошую погоду открываются виды на Казбек, Джейрахский каньон и самую высокую гору в Ингушетии — Шан.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Башенный комплекс Эгикал находится на южных склонах горы Цей-Лоам и долгое время был жилым аулом, однако при депортации ингушского народа в 1944 года опустел, оставшись одним из крупнейших памятников ингушской архитектуры. На территории Эгикала находятся более 50 жилых, полубоевых и боевых башен, но из боевых уцелела и находится в хорошем состоянии только одна, высотой 27 метров. Как и у Эзри, возле Эгикала можно обнаружить склепы горцев, заразившихся чумой и добровольно согласившихся на самоизоляцию. Также здесь покоятся останки известного ингушского поэта, писателя и драматурга Идриса Базоркина из тейпа Газдиевых, для которых Эгикал является родовым аулом.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

На территории башенного комплекса с 2012 года по 2013 год проходил крупный международный турнир по смешанным единоборствам "Битва в горах". Однако позже руководство Ингушетии приняло решение перенести турнир из Эгикала в другой древний город – Таргим.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Строительство башен на территории Джейрахского района завершилось в XVIII веке, позже многие из них были разрушены в ходе карательных операций царской армии, а также в советскую эпоху, во времена депортации ингушского народа. Однако несмотря на все невзгоды эти древние памятники архитектуры все же выстояли. И сегодня они напоминают о славном прошлом Ингушетии и радуют своим суровым видом туристов.