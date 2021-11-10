Фото: Корпорация развития Иркутской области

Город на юге Байкала еще очень молод – он был основан в 1961 году как поселок строителей БЦБК. Через пять лет, когда комбинат выдал первую партию целлюлозы, Байкальск получил статус города. В 2010 году вошел в состав особой туристической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», что позволило дать льготы инвесторам для развития туризма, который по замыслу властей должен стать экономической альтернативой БЦБК.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Туризм в Байкальске стал развиваться давно благодаря тому, что здесь есть горы, а зимы — необычайно теплые и многоснежные: температура воздуха редко опускается ниже минус 15 градусов.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Еще в советское время город стал базовым лагерем для горных туристов, отправляющиеся в категорийные походы по Хамар-Дабану или на сплавы по его бурным рекам. А в начале 1990-х годов в Байкальск пришел горнолыжный спорт.

Гора Соболиная

Фото: Софья Самойлова

Сегодня горнолыжный курорт «Гора Соболиная» — главная достопримечательность Байкальска. В сезон, который длится здесь с ноября по май, горнолыжные трассы ежедневно принимают до 3,5 тыс. человек. По признанию самих спортсменов, это один из лучших горнолыжных центров России, наравне с кемеровским «Шерегешем» и «Красной поляной» в Сочи. А при спуске с горы открывается захватывающий вид на Байкал.

Фото: Софья Самойлова

В Байкальске есть несколько десятков отелей и гостевых домов разной ценовой категории. Однако, в отличие от многих других локаций на Байкале, большинство мест размещения здесь рассчитаны на зимнее проживание, а значит – более комфортны. Кроме того, Байкальск – город, тут централизованная система водоснабжения и отопления, то есть горячая вода является не роскошью, а обычным явлением.

Фото: Софья Самойлова

Наивысшая отметка Соболиной — 1004 м над уровнем моря, общая протяженность горнолыжных спусков — более 15 км. Здесь действует 12 сертифицированных трасс разной сложности: для новичков, любителей, профессионалов, которые обслуживает восемь подъемников, в том числе кресельная канатная дорога. Перепад высот, от приводной станции до вершины — около 500 м.

Фото: Софья Самойлова

Ярко и весело на Соболиной проходят праздники — театрализованные постановки, факельные шествия, фейерверки на Новый Год, 23 февраля, 8 марта, а также знаменитый «спуск в купальниках», которым традиционно завершается каждый горнолыжный сезон.

Фото: Яна Ушакова

Летом кресельный подъемник не останавливается, продолжая доставлять туристов на высоту 900 метров, откуда открывается великолепный панорамный вид на Байкал.

Фото: Софья Самойлова

На вершине круглогодично работают кафе, обустроена зона для прогулок.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Берег Байкала

В последние годы, после закрытия БЦБК, в Байкальск стали приезжать не только альпинисты, горные туристы, горнолыжники, сноубордисты, но и обычные путешественники — любители природы.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Туристам нравится мягкий климат, когда зимой не бывает морозов, летом — удушающей жары, характерной для степных берегов Байкала, а осенью долго длится бархатный сезон.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Береговая линия Байкала в Байкальске имеет протяженность около 20 км. Тут есть и набережная, и пляж, и смотровая площадка, и пикниковые зоны. При этом здесь не бывает скопления отдыхающих и можно часами медитировать, вглядываясь в водную гладь озера.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Можно также часами гулять вдоль берега, любуясь видами и кораблями, рассекающими воды Байкала.

Фото: администрация Байкальска

Байкальск изначально строился как промышленный центр, поэтому здесь нет интересной архитектуры – в основном, типовая застройка и частные дома. Но с развитием туризма в городе начали появляться арт-объекты. Так, на недавно благоустроенной городской набережной есть мистическое «Ухо Байкала» с трубками-колокольчиками музыки ветра, традиционная «Нерпа», «Памятное дерево» и «Клубника» — еще один символ Байкальска наравне с горнолыжным спортом.

Байкальская виктория

Фото: администрация Байкальска

Невероятные урожаи клубники собирают в Байкальске с советских времен. Причина – опять-таки мягкий климат, плодородная почва и трудолюбие местных жителей. В сезон, в июле-августе байкальчане обеспечивают клубникой всю Иркутскую область. И если раньше сорт был один – виктория байкальская, то теперь порядка десяти разновидностей: крупная, сладкая, с привкусом ананаса и т.д.

Фото: администрация Байкальска

С 2000-х годов в городе проводят фестиваль клубники «Виктория», сочетающий ярмарку с различными увеселениями для жителей и туристов. В последний день фестиваля пекут огромный клубничный торт, которым угощают всех гостей.

Фото: администрация Байкальска

Десерты из клубники — одни из самых популярных в кафе Байкальска, в местном меню они занимают такое же почетное место, как традиционные сибирские кедровые орехи и брусника в меду.

Фото: администрация Байкальска

Особая экономическая зона «Ворота Байкала»

На территории Байкальска расположена особая экономическая зона «Ворота Байкала», которая предлагает исключительные условия для инвесторов, вкладывающихся в индустрию туризма, путешествий и отдыха. Например, с резидентов ОЭЗ не взимают налог на имущество, а налоговая ставка на прибыль снижена с 20% до 13,5%.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

ОЭЗ «Ворота Байкала» преимущественно занимается созданием инфраструктуры, а искать резидентов ей помогает Корпорация развития Иркутской области – специализированная организация по привлечению инвестиций в регион.

В планах ОЭЗ «Ворота Байкала» к 2025 провести в Байкальске благоустройство береговой линии, построить несколько гостиничных комплексов, которые будет состоять не только из гостевых домов, но СПА-салонов, бассейнов и спортивных сооружений и таким образом организовать всесезонный курорт международного уровня.

Чертов палец на Солзане

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Через Байкальск протекает одна из мощных рек Хамар-Дабана – Солзан. Ее устье также является городской достопримечательностью, на которую стоит взглянуть. Рядом находятся пирсы с яхтами – красивейшее зрелище.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

В долине Солзана, в предгорьях Хамар-Дабана, есть скала-останец Чертов палец. Кто дал ей это название – неизвестно, но причина очевидна: по форме скала напоминает вытянутый верх палец. Маршрут к ней протяженностью около 7 км пользуется популярностью у туристов и обычно занимает два часа.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Даже с нижнего яруса Чертова пальца открывается великолепная панорама, если же подняться на самый верх – можно у своих ног увидеть настоящее, как в песне поется, море тайги.

К востоку от Байкальска: реликтовый лес и озера на Снежной

Фото: Корпорация развития Иркутской области

В 18 км восточнее Байкальска, на границе Иркутской области и республики Бурятии, впадает в Байкал река Снежная – крупнейшая водная артерия Хамар-Дабана, известная своими озерами и водопадом.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Природный комплекс «Теплые озера на Снежной» состоит из трех озер – Изумрудное, Теплое, Сказка – которые имеют искусственное происхождение. Здесь добывали гравий во время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Теперь на их берегах работает турбаза, есть пляж с катамаранами, кафе и даже живут лебеди.

Фото: Корпорация развития Иркутской области

Над Теплыми озерами возвышается гора практически правильной треугольной формы Шапка Мономаха, на которую ведет туристическая тропа.

Выше по течению Снежной находится озеро Соболиное уже естественного происхождения. Его длинна чуть более 2 км, ширина – 0,5 км, глубина – около 50 метров. Окружено оно лиственнично-кедровой тайгой. Попасть туда можно по «дикой» туристической тропе протяженностью около 20 км, или с экскурсией на аэролодке.

Выше Соболиного озера на реке Красной находится водопад Сказка высотой около 20 метров.

В долине Снежной также расположен реликтовый тополиный лес. Как показали современные научные исследования, произрастающие здесь тополя не завозной для Байкала вид – в глубоких долинах Хамар-Дабана они пережили последний ледниковый период и являются эндемиками.

К западу от Байкальска: поселок мастеров, КБЖД и дорога на Хубсугул

Фото: Ольга Мигунова

В 3 км на запад от Байкальска находится Утулик – поселок мастеров, как его иногда называют. Здесь проживает несколько известных местных мастеров, есть Центр творчества и отдыха «Гавань художника», сувенирные магазины с интересными поделками.

Фото: Ольга Мигунова

В июле ежегодно проходит Международный фестиваль современного искусства «Перворыба».

Фото: Ольга Мигунова

В Утулике также начинаются туристические маршруты на пик Порожистый и пик Бабха Хамар-Дабана.

Фото: Ольга Мигунова

В этом году местные жители построили по ним экотропу — установили входную группу, указатели, организовали зоны туристических стоянок и даже построили подвесной мост через реку Бабха.

Фото: Алексей Копылов

В 30 км западнее Байкальска находится город Слюдянка, известный своим мраморным вокзалом, с которого начинаются туристические экскурсии по исторической Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)

Фото: Алексей Копылов

Золотая пряжка Транссиба, уникальный памятник истории, архитектуры и инженерного искусства – КБЖД была построена в 1905 году на западном скалистом берегу Байкала. Она стала последним и самым дорогим участком Транссибирской железнодорожной магистрали. При этом эксплуатировалась менее 50 лет — потом был построен обход, поскольку суровые природные условия не позволяли расширить дорогу.

Фото: Алексей Копылов

После запуска Иркутской ГЭС часть КБЖД ушла под воду и сегодня используется участок от Слюдянки до порта Байкал протяженностью около 80 км, на котором расположено 56 тоннелей и галерей, 248 комплексов мостов и виадуков, 268 подпорных стенок, 172 памятника архитектуры.

Фото: Алексей Копылов

Сегодня по КБЖД курсируют туристические поезда и обычная электричка, вдоль дороги проходят водные туры по Байкалу. Но есть туристы, которые путешествуют здесь пешком, с палаткой. Впрочем, здесь есть турбазы и гостиницы, в которых можно остановиться.

В Слюдянке также начинается популярный туристический маршрут на пик Черского высотой 2090 метров и к лежащему под ним озеру Сердце.

Фото: Алексей Копылов

В 40 км западнее Байкальска находится поселок Култук – западная оконечность Байкала. Здесь начинается дорога в богатую минеральными источниками Тункинскую долину и на озеро Хубсугул в Монголии, которое называют «младшим братом» Байкала.

Фото: Яна Ушакова

В Култуке также начинается ныне заброшенный Кругоморский (или Камаринский) тракт, который был частью Великого чайного пути. По нему обозы с товаром проходили через Хамар-Дабан. В настоящее время краеведы, туроператоры и местные власти ведут работу по созданию интересного туристического маршрута.