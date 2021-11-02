Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Район расположен на границе с Монголией, поэтому, чтобы попасть сюда, путешественнику придется пройти пограничный контроль в поселке Монды. Отправляясь в путь, нужно обязательно учитывать прогноз погоды — в дождь горные перевалы могут оказаться непроходимыми даже на внедорожниках.

Фото: Baikaltravel.ru

В Горной Оке сохранился богатый животный и растительный мир, обитают 15 видов животных, которые занесены в Международную Красную книгу, в том числе снежный барс, красный волк, архар. Для сохранения высокогорной Восточно-Саянской экосистемы здесь создана эколого-туристическая тропа "Снежный барс", которая знакомит ученых и путешественников с вершиной Мунку-Сардык, самой высокой в одноименном горном массиве и всей Бурятии. Ее высота – почти 3,5 тыс. метров над уровнем моря.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Для местных жителей Мунку-Сардык – священная территория, исторический и сакральный центр всего Саяно-Байкальского региона. Также это одно из немногих мест на планете, где можно встретить снежного леопарда (ирбиса). Сейчас идет работа по созданию новой охраняемой природной территории в форме природного парка, чтобы взять под охрану места обитания снежного барса.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Мунку-Сардык – это не только гора, но и часть хребта Большого Саяна, состоящая из шести массивов длиной 14 км. Перепад высот составляет от 700 до 3491 метров над уровнем моря, но подняться на вершину могут и профессиональные альпинисты, и обычные туристы. Правда, последним для восхождения понадобится сопровождение профессионального проводника-инструктора.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Река Ока (Аха) – левый приток Ангары, популярное место сплава на байдарках и плотах. Правда, рафтингом здесь не стоит заниматься неподготовленным туристам из-за крутых и бурных перекатов реки. Гораздо безопаснее рыбалка – в реках и озерах Олинского района водятся хариус, ленок, окунь, щука и много других видов рыб.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Одно из самых фотографируемых мест в районе – Сайлакский водопад (Малый Жомболок). Вода здесь низвергается с черного базальтового уступа высотой около 20 метров. Для туристов оборудованы смотровые площадки и лестница, позволяющая спуститься к расположенному непосредственно под потоком небольшому озеру, где в хорошую погоду можно искупаться.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Окинский район привлекает путешественника природным разнообразием. Здесь можно увидеть лавовые поля, потухшие вулканы, природный парк Шумак и геотермальные источники Хойто-гол. Добраться до этих мест нелегко. Передвигаться туристу придется где-то на внедорожнике или на грузовике, где-то – только пешком или верхом на лошади, а до наиболее отдаленных мест нужно лететь на вертолете.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Село Орлик – административный центр Окинского района Бурятии, где можно познакомиться с культурой и бытом сойотов, самобытного коренного малочисленного народа, проживающего в Горной Оке. Сойоты всегда занимались разведением оленей и яков, сегодня их осталось около 1200. Туристам предлагают посмотреть выступления ансамбля, исполняющего сойотские песни и танцы. И посетить мастерскую, где шьют национальную одежду.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Само слово сойот родственно с названием местных гор – Саяны. Для более подробного знакомства с обрядами сойотов стоит посетить этнокомплекс "Ильчир" в улусе Сорок. По данным переписи 2002 года, здесь проживало больше всего сойотов – более 600 человек.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

В селе Орлик расположен самый высокогорный буддийский храм России – Окинский дацан "Пуцогнамдоллинг". Храм был основан более 100 лет назад, разрушен в советское время, а затем восстановлен в начале 2000 годов. Рядом, в горах, расположена пещера, которую используют для медитации.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Шаманизм занимает особое место в жизни саянцев. Сойоты исповедуют две религии – буддизм и шаманизм. Многие религиозные представления связаны с культом гор.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Хонгодоры – еще одна этническая группа бурят-монгольского этноса. По легенде, они пришли на бурятскую землю из Монголии и заселили местность у реки Ока и предгорья Восточного Саяна. Родовым тотемом у них считается белый лебедь. У подножия вершины Хан-ула, на берегу реки Сенца, в 2003 году была установлена стела хондогоров.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

В 1995 году, в честь 1000-летнего юбилея бурятского героического эпоса "Гэсэр", неподалеку от села Хужир был воздвигнут храм Гэсэра. На стенах восьмиугольного храма изображены восемь фрагментов из эпоса, повествующего о подвигах героя Гэсэра.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Традиционная пища местных жителей — блюда из мяса и молока. Мясо здесь особенно вкусное, ведь скот пасется в естественных высокогорных условиях. В здешних местах разводят северных оленей и яков. Кроме того, в Окинском районе в изобилии растет дикая ягода — лесная смородина, голубика, земляника, жимолость, черника, поэтому в меню жителей входят свежесобранные и сушеные ягоды, а также морсы и варенья.

Фото: Интерфакс / Татьяна Ковешникова

Окинская долина стала одним из пунктов назначения совместной экспедиции, организованной Ассоциацией самых красивых деревень и городков России (АСКДР) и Россельхозбанком при поддержке Ростуризма. "Сельский туризм, где главное действующее лицо – местное население, это не просто отрасль экономики, это амортизатор социально-экономических проблем. Такие удаленные депрессивные с экономической точки зрения территории и должны быть главными бенефициарами сельского туризма. Важно, чтобы сюда приезжали люди, которые солидарны с местным населением, хотят помочь, сделать что-то хорошее, научить, и даже в перспективе остаться здесь",- сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" президент Ассоциации самых красивых деревень России (АСКДР) Александр Мерзлов.

Одним из драйверов развития территории, по его словам, может стать фермерство, сельский, гастрономический, культурно-этнографический и агротуризм при обязательном активном участии местных жителей.