Фото: мэрия Дербента

Главная достопримечательность города — знаменитая крепость Нарын-Кала, построенная в начале нашей эры одним из шахов и названная в честь его жены по имени Нарын. Цитадель расположена на возвышенности таким образом, чтобы враги не могли к ней подступиться.

Фото: мэрия Дербента

От величественного сооружения до самого Каспийского моря тянутся мощные стены, которые раньше заходили далеко в море.

Фото: мэрия Дербента

Дербент называют вторым Иерусалимом, так как в нем сосуществуют мире и согласии три мировые религии. Здесь есть древнейшая Джума-мечеть (центральная), построенная в 734 году, христианский храм в Нюгди и синагога Келе-Нумаз. Поэтому сюда, помимо обычных туристов, ежегодно стекается огромное количество паломников. Недавно глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями федеральных СМИ заявил, что планируется строительство новых мечети, храма и синагоги, так как имеющихся не хватает даже для местных жителей.

Фото: мэрия Дербента

Большой интерес у туристов вызывает Государственный Дербентский музей-заповедник – вторая после крепости достопримечательность, где на площади более 2 тыс. гектаров располагаются более 250 культурных и исторических памятников. Среди них — бани и подземные водохранилища, некоторые из которых датируются VIII веком нашей эры, мечети, музеи.

Фото: мэрия Дербента

Туристам стоит прогуляться по замощенным камнем верхним магалам (кварталам) древней части Дербента. Оттуда же можно спуститься к морю через отреставрированный парк культуры и отдыха имени поэта Низами Гянджеви.

Фото: мэрия Дербента

Власти Дагестана развивают Дербент как отдельный туристический кластер. И при этом используют современный цифровые технологии. В новом Музее трех религий можно пройтись по городским улицам и увидеть памятники архитектуры на виртуальной экскурсии.

Фото: мэрия Дербента

Дербентский центр развития туризма приступил к разработке мобильного туристического приложения с функцией аудиогида, доступного на пяти языках — английском, китайском, арабском, фарси и русском. Приложение включает разделы, посвященные культурным памятникам, историческим объектам, паркам, скверам, сувенирным магазинам, отелям, кафе и ресторанам. "Разрабатываемое нами мобильное приложение направлено на иностранного туриста. Кроме того, мы планируем на базе нашего Центра обучать профессиональных гидов", – говорит руководитель Центра развития туризма администрации Дербента Гюлага Бабаев.

Фото: pexels.com

Очень популярен у гостей Дербента единственный в мире экраноплан "Лунь", известный в народе как Каспийский монстр. Его с огромными усилиями перегнали по воде из Каспийска, и долго не могли вытянуть на сушу. Сейчас он находится на берегу Каспийского моря, в 15 минутах езды от города. На этом месте власти Дербента планируют разбить парк Боевой славы, где можно будет познакомиться ко многим раритетным боевым машинам и авиатехнике.

Фото: vk.com/public196573888

Помимо древних памятников и музеев Дербент может предложить туристам очень комфортный пляжный отдых на побережье Каспия. Пляжи здесь — с желтым бархатистым песком, а море быстро прогревается благодаря небольшой глубине. Подчеркивают красоту каспийского побережья живописные горы, возвышающиеся за городом.

Фото: pixabay.com

Как и весь Дагестан, Дербент славится вкусной кухней. В городе проживают представители многих народностей, каждая из которых вносит свой вклад в его гастрономическое разнообразие. Курзе, хинкал, чуду, шашлык, шурпа, довга, долма, плов, дюшпере – лишь часть бесконечного списка блюд, которых можно попробовать в Дербенте.