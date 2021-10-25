Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Таиланд начал принимать туристов по программе «Песочница Пхукета» (Phuket Sandbox) с конца июня 2021 года. В ее рамках туристы с прививками вакцинами, одобренными ВОЗ, могут прилететь на остров без карантина, провести семь дней в одном отеле, а затем при желании путешествовать по всему острову либо отправиться на Краби или Самуй. С 1 сентября власти страны разрешили прилетать на Пхукет по той же схеме российским туристам с прививкой «Спутник V». В конце октября Тайское управление по туризму (ТАТ) организовало для российских туроператоров и блогеров поездку на Пхукет, чтобы они смогли оценить, как организована процедура въезда.

Как оформить документы

Для въезда на Пхукет туристам нужно подготовить пакет документов, главный из которых — сертификат о въезде (Certificate of entry — COE) — оформляется онлайн на сайте посольства Таиланда в России. Фактически этот сертификат — аналог въездной визы, так как для его получения нужно заполнить анкету на сайте, предоставить оплаченную бронь одобренной правительством гостиницы из списка SHA+, билет на рейс, страховой полис с покрытием $100 тыс, включающий лечение в случае заболевания коронавирусом, квитанцию об оплате двух ПЦР-тестов, которые нужно сдать на первый и шестой день пребывания в стране, сертификат вакцинации.

Стоимость двух тестов составляет $160.

Процесс оформления COE занимает от нескольких дней до двух недель. На готовом документе должна быть печать посольства о разрешении на въезд. Для въезда помимо сертификата нужны также квитанции об оплате отеля и тестов, билет, страховой полис, копия загранпаспорта. Кроме того, у туриста должен быть ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета из России.

Для въезда необходимо также загрузить в телефон приложение MorChana из AppStore или Google Play Store и зарегистрироваться в нем. После регистрации в приложении генерируется QR-код.

Как добраться

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сейчас в Таиланд нет прямых полетов, и на Пхукет можно попасть только с пересадками на рейсах Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad, Emirates. С 9 ноября российский оперштаб разрешил полеты в Таиланд. Авиакомпании смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж. О старте полетов пока заявили «Аэрофлот», который полетит из Москвы в Бангкок с 5 ноября, и S7, планирующая рейсы из Владивостока на Пхукет с 15 ноября.

«Сейчас туристы чаще всего выбирают для полетов рейсы «Сингапурских авиалиний», так как эта авиакомпания предлагает наиболее удобные стыковки. Перевозчик выполняет три рейса в неделю в Сингапур из Москвы, а из Сингапура — два рейса в день на Пхукет, утренний и вечерний», — рассказывает руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Pac Group Юлия Соколова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В аэропорту Сингапура выходить в город туристам запрещено, так как в этом случае нужно проходить карантин. Туристов, которые летят транзитными рейсами, после выхода из самолета собирают в рукаве, одевают им на руки специальные браслетики и в сопровождении сотрудника аэропорта провожают к выходу к самолету на Пхукет. Стоит иметь в виду, что магазины duty free в аэропорту Сингапура сейчас закрыты. Перелет до Сингапура занимает 10,5 часов, до Пхукета — еще полтора.

«Пхукет сейчас — одно из основных наших транзитных направлений для рейсов в Россию. На каждом рейсе из Москвы до 70% пассажиров — это те, кто летит на тайский остров. На Новый год билеты из Сингапура на Пхукет были быстро распроданы, и мы поставили борта с большей ёмкостью и добавили еще один ежедневный рейс», — рассказывает директор по продажам и маркетингу «Сингапурских авиалиний» Валерия Ященко.

При регистрации на рейс и «Сингапурские авиалинии», и другие зарубежные перевозчики, выполняющие транзитные рейсы, просят пассажиров показать COE, а также отрицательный ПЦР-тест. Другие документы, приготовленные для поездки в Таиланд, на регистрации предъявлять не нужно.

Процедура въезда на Пхукет

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В аэропорту Пхукета процедура прохождения всех формальностей организована достаточно четко и занимает не больше 40-50 минут. Туристов встречают люди в антиковидной защите, сажают на стулья, расставленные на некотором расстоянии друг от друга, и проверяют документы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В этот момент туриста просят открыть в телефоне приложение MorChana и сканируют QR-код. Если оно не загружено, можно подключиться к бесплатному вай-фаю в аэропорту и сделать это на месте, но проще и спокойнее скачать заранее.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

После проверки нужно подойти к стойке, где документы проверят еще раз, а затем — пройти на паспортный контроль. Он проходит в обычном режиме: турист показывает паспорт и сдает отпечатки пальцев. Затем получает багаж и проходит к выходу из аэропорта.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Затем — сдача ПЦР-теста, которая происходит в два этапа — сначала паспорт вносят в базу и наклеивают на пробирку лейбл с фамилией туриста. С этой пробиркой нужно подойти к девушкам, выполняющим тесты.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Тесты в Таиланде берут только из носа, но делают это гораздо тщательнее, чем обычно принято в России. К этому туристам нужно быть готовыми. Результата ждать не нужно — сразу после сдачи теста можно отправляться в отель, но только на специальных сертифицированный автобусах и автомобилях из списка SHA+. Пользоваться обычными такси можно будет только через 7 дней после прибытия на остров.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

После прибытия в отель турист не должен выходить из своего номера до получения результатов теста, который делается обычно за 6-12 часов. В аэропорту выдают проспект с QR-кодом, по которому открывается приложение, где можно ввести свой e-mail и получить на него результат. Как только тест пришел, и он негативный, турист может выходить из номера и начинать отдыхать в полном объеме. Если тест позитивный, его отправят в госпиталь и будут лечить по страховке.

На 6-7 день пребывания нужно сдать еще один тест в ближайшем к своему отелю медицинском центре. Если он также окажется отрицательным, турист может выезжать в другие разрешённые провинции Таиланда. Напомним, что оба теста оплачиваются заранее при подготовке к поездке.

Антиковидные ограничения на Пхукете

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Туристов на Пхукете имеют право принимать 478 отелей, сертифицированный властями для работы в условиях пандемии и включенных в список SHA+. Среди них — объекты всех категорий, и пяти-, и четырех-, и трёхзвездочный, и даже хостелы. Все они соблюдают антиковидные ограничения — на входе гостям измеряют температуру, везде установлены санитайзеры, весь персонал ходит в масках. Но у туристов в отелях не требуют носить маски, хотя практически все носят их даже в ресторане у буфета.

Но, если турист решит выйти в город, он должен быть в маске не только в магазинах и других закрытых помещениях, но даже на улице. В случае нарушения этого правила штраф составит 20 тыс. бат или чуть больше 42 тыс. рублей. Местные жители, кстати, требование о масках соблюдают очень строго — несмотря на жаркий климат, их носят все, везде и на правильном месте, а не как в России на подбородке. По словам представителей турбизнеса Таиланда, туристам нужно быть готовыми к тому, чтобы соблюдать эти правила, если они не хотят платить большие штрафы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если не считать масок и санитайзеров, в остальном отели работают в обычном режиме. В отличие от турецких гостиниц, на шведском столе туристы накладывают еду на тарелки сами. Правда, в отелях действуют ограничения по загрузке — заполнить номера можно не больше, чем на 70%. Поэтому пока в гостиницах немноголюдно, но сервис в Таиланде по-прежнему отличный, и сотрудники отелей, как и до пандемии, весело улыбаются гостям, несмотря на маски.