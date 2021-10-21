Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Энотуризм для России – явление очень молодое, включающее, помимо дегустаций, знакомство с терруаром, сбор урожая, лекции и мастер-классы, курсы для сомелье и встречи с виноделами.

История создания

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

С X по XIV век на месте современного курортного комплекса стояла крепость Кучук-Исар, что в переводе с татарского означает «Малая Крепость». Ее сохранившиеся развалины сегодня можно найти в двух километрах от п. Оползневое.

Раскопки, проведенные перед строительством Winepark совместно с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», доказали, что больше тысячи лет назад в этой местности было развито виноградарство и гончарное производство.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

С 1960-х годов прибрежный терруар принадлежал винзаводу «Массандра». Когда в 2017 году началось строительство Винного парка, сохранять старый виноградник не стали. На его месте заложили новый, с двумя теплолюбивыми сортами – мурведр и каберне совиньон.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Концепцию Винного парка разработала международная команда архитекторов. Они вписали в скалистый крымский пейзаж винодельню с винотекой, рестораном и башней, представив архитектуру как метафоричное отражение терруара и его основных компонентов. Все производство было «спрятано» под землей, а в строительстве применялись всего 4 материала.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Все здания комплекса Winepark построены из архитектурного бетона. Он символизирует Крымские горы. Оттенок материала подбирался таким образом, чтобы гармонично сочетаться с окружающим пейзажем. Комплекс парка — единственное здание в России, построенное из архитектурного бетона в таких объемах – 33 тыс. кубометров.

Винотека

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Если театр начинается с вешалки, то Winepark – с Винотеки. Здесь можно купить входной билет на территорию, составить свой индивидуальный план посещения, узнать о проводимых мероприятиях и записаться на экскурсию. А еще – познакомиться концептуальным роботом-сомелье.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В Банке вина, помимо редких винтажей, хранятся древние артефакты, найденные при строительстве Winepark. Под стеклянным полом можно увидеть реплику раскопок и античную винодельню, воссоздать которую помогли сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Башня

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Доминантой Винного парка и всего комплекса «Mriya Resort & SPA» является башня. Центральный элемент архитектурного ансамбля возвышается над территорией на 54,5 метра. Одно из ее помещений – смотровая площадка с панорамным остеклением на высоте 45 метров. Отсюда открывается вид на виноградники, море, wine-виллы и Крымские горы. Смотровая площадка в башне считается самым романтичным местом курорта: предложения руки и сердца звучат здесь каждую неделю.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Формы столов и светильников в дегустационных комнатах башни повторяют форму гребней винограда. Само сооружение является символом солнечных часов, напоминая, что в виноделии очень важно терпение и время. Подняться на башню могут все желающие в рамках 20-минутной экскурсии.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Из башни в сторону виноградника и оливковой аллеи ведет тоннель. Сам тоннель, аллея и «парящий» мост, которым она заканчивается, составляют точную копию башни в горизонтальной проекции.

Оливковая аллея

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Центральному дереву оливковой аллеи Винного парка – 1300 лет. Олива была привезена из Израиля и хорошо прижилась в крымской земле. Несмотря на свой почтенный возраст (который подтвержден радиоуглеродным анализом коры), дерево продолжает плодоносить. Вместе с этой оливой из Израиля доставили еще несколько деревьев, возрастом от 5 до 800 лет.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Всего на территории Винного парка высажены 1200 оливковых деревьев. Большинство из них – испанского сорта Arbequina, который лучше всего вызревает в крымском климате. Часть собранных оливок вымачивается, засаливается и отправляется в ресторан локаворской кухни Winekitchen. Оставшиеся ягоды попадают на маслобойню. В прошлом году из них произвели 300 литров оливкового масла.

Виноградник

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

19 апреля 2018 года на территории Винного парка началась закладка виноградника. На площади в 7,75 га высадили два первых сорта – теплолюбивые каберне совиньон и мурведр, саженцы которых были привезены из Франции.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Как рассказывает главный винодел проекта Winepark Томас Долл, виноградник разбит на 9 микротерруаров. У каждого из них разные характеристики почвы, разное время сбора урожая, и вино с каждого такого участка будет разным. Другой виноградник проекта расположен в с. Родное, недалеко от Севастополя. В будущем он даст не меньше 9 сортов винограда, в том числе автохтоны Крыма.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В Винном парке реализуется принцип органического земледелия, когда для ухода за лозой не применяются ядохимикаты и пестициды. Для восполнения минерального состава почвы между рядами высаживаются растения-сидераты – бобовые и злаковые культуры. Кроме того, на винограднике практикуется «зеленый сбор», когда часть недозревших гроздей просто срезается, чтобы оставшиеся ягоды вобрали в себя все минералы и микроэлементы.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В сентябре на винограднике собрали первый урожай. Ягоды с 65 тысяч кустов снимали вручную 13 человек.

Гравитационная винодельня

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Винодельня Winepark занимает четыре подземных уровня. При гравитационном способе виноделия все перемещения вина и винного сусла происходят свободным перетоком под действием силы тяжести, без использования механических средств перекачки. Первичная сортировка винограда производится вручную. Затем гроздья попадают в гребнеотделитель, после чего под силой собственной тяжести опускаются в ферментатор, расположенный на уровень ниже.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Цех ферментации – место, где проходят основные процессы винификации. Сусло, полученное на предыдущем этапе, превращается в молодое вино в 24-х «парящих» емкостях (по 4100 литров каждая). Общий объем стальных ферментаторов — почти 100 тысяч литров.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В других залах для ферментации находятся емкости из дуба и бетона. Этот мелкопористый материал обеспечивает очень мягкие процессы микрооксидации, не подвергая вино стрессу. К тому же бетон – нейтральный элемент, в отличие от дуба, который отдает вину свои танины. В таких емкостях можно получить настоящее терруарное вино.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Под цехом ферментации находится камера для созревания — «Храм вина». В центре камеры размещены ряды бочек из итальянского и французского дуба самого легкого обжига.

Сыроварня

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Если собственного вина в Winepark придется ждать не меньше двух лет, то сыр местного производства можно попробовать уже сегодня. В основном это классические, выдержанные полутвердые и твердые сыры, произведенные по итальянской и альпийской технологии с добавлением душистых трав и специй (кочотта, скаморца). А также сыры группы Pasta Filata ручной формовки (буррата, страчателла, моцарелла). Недавно линейку дополнили твердый швейцарский сыр и греческий халлуми.

В ближайшее время в Винном парке запустят еще одну сыроварню. Ее разместят на наземном уровне, и благодаря панорамному остеклению гости парка смогут наблюдать за процессом приготовления сыров и термостатных йогуртов. При полной загруженности производства в камере для созревания будет находиться 23236 кг сыра (1480 сырных голов).

Парящий куб

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Новая сыроварня будет единственным цехом, находящимся на наземном уровне Винного парка. Все остальные производственные мощности комплекса «спрятаны» под озером у основания башни. На поверхности воды виден лишь 450-тонный зеркальный куб. Его еще называют «парящим», потому что куб буквально «висит» в центре искусственного 80-метрового озера без единой опоры.

Внутри «парящий куб» обшит широкоформатными зеркалами 3 на 6 метров, что зрительно расширяет его пространство, порождая причудливые оптические иллюзии и отражения. Эта площадка, помимо производственных целей, используется для проведения различных мероприятий.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Расположенные по периметру куба подземные коридоры ведут в помещения винодельни. Стены коридоров украшены объемными буквами, в которых зашит код винного парка – названия основных международных сортов винограда.

Благодаря зеркалам освещение внутренних помещений куба меняется в зависимости от погоды.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Прекрасный вид на башню, озеро и «парящий куб» открывается из расположенного рядом с винотекой ресторана Winekitchen. Это первый в Крыму ресторан локаворской кухни, где для приготовления блюд используются только локальные продукты, произведенные в радиусе 160 километров. Еда и вино здесь «работают в паре», подчеркивая и дополняя друг друга.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В Винном парке существуют разные форматы дегустаций. К примеру, большой компании могут предложить сыграть в «Винном казино». Другой вид дегустации – акустическая. Она проводится с закрытыми глазами и дополняется звуковым рядом, характерным для места происхождения вина. Не менее интересна «сравнительная» дегустация, когда один и тот же напиток подается в разных бокалах, по-разному раскрывая свой букет. Однако самые яркие эмоции вызывает променад-дегустация в парке в сопровождении актеров и аудиогида.

Парк

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Территория Винного парка украшают интересные арт-объекты. В частности, здесь находится копия работы итальянского художника и скульптора Лоренцо Куинна «Рука Бога» (оригинал скульптуры установлен в Лондоне). Не менее интересны каменный грот с ниспадающими потоками воды, амфитеатр и парящий мост, с которого открывается вид на Черное море.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Отдельного внимания заслуживает водопад, созданный японским ландшафтным дизайнером Широ Накане, как олицетворение жизни человека.

От водопада начинается лавандовая аллея, которая проходит вдоль виноградника и фруктового сада. Растущие в саду груши, инжир, хурму, вишни и гранат можно пробовать прямо «с куста».

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

На территории парка высажены розовый и кактусовый сады, которые могут послужить красивыми декорациями для фотосессий.

Площадка для фестивалей

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Винный парк – еще и выставочное пространство. Так, в башне выставляют свои картины местные художники, а в «парящем кубе» организуют модные показы крымские модельеры. В мае этого года в Winepark состоялся «I Национальный конкурс вин», где были названы лучшие вина России. А в середине сентября в парке прошел фестиваль «Отражения Крыма», посвященный сбору первого урожая винограда. Фестиваль объединил вино, музыку, искусство, моду, традиции и гастрономию.

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

На протяжении двух дней все желающие собирали вместе с агрономами каберне совиньон, а после учились танцевать «в ритме Челентано», рисовать, создавать мозаику и делать стильные украшения.

Фото: пресс-служба Центра винного туризма Winepark

Завершился фестиваль музыкальными хитами Roxette, Scorpions, Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, АC/DC, Queen и Rammstein в исполнении единственного в мире танцующего симфонического «CONCORD ORCHESTRA».