Фото: Администрация города Кострома

Четыре часа на "Ласточке" из Москвы, чуть больше на машине по федеральной трассе М8 – и вот вы в Костроме. Туристов готовы принять 43 гостиницы и хостела — от супердемократичных до элегантных четырехзвездочных, множество кафе и ресторанов. В городе 25 музеев, цирк, зоопарк, три театра и семь концертных залов.

Кострома царская

Фото: Администрация города Кострома

Кострома – родина династии Романовых, правившей в России более 300 лет. Именно отсюда, из Ипатьевского монастыря, в 1613 году Михаил Федорович Романов был призван на царство.

Фото: Администрация города Кострома

Обязательно посетите Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь начала XIV века, известный родовой усыпальницей бояр Годуновых, величественным Троицким собором, палатами бояр Романовых и знаменитой Ипатьевской летописью.

Фото: Администрация города Кострома

Рядом с монастырем — Музей деревянного зодчества, где можно увидеть памятники народной деревянной архитектуры XVI-начала XX веков, вошедшие в экспозицию музея под открытым небом.

Фото: Администрация города Кострома

Открываете ворота уютной слободы, и прямо из центра города попадаете в деревеньку под сенью берез. Над тихой водной гладью перекинулись мостики, ведущие на разнотравные луга, а в избушках вас ждут экспозиции, рассказывающие о жизни костромского крестьянства.

Фото: Администрация города Кострома

Немногие российские города могут похвастаться таким интересом со стороны царствующих особ. В 1767 году императрица Екатерина II посетила Кострому, даровав ей герб, а также поучаствовав в принятии генерального плана застройки города. И в настоящее время в исторической части Костромы сохраняется уникальная веерная застройка, когда от Сусанинской площади, которую костромичи называют «сковородкой», лучами расходятся восемь главных улицы. Кстати, наверно поэтому петербуржцам в Костроме настолько комфортно.

Фото: Администрация города Кострома

Прогуляйтесь по аллее признания, на которой расположены памятные латунные плиты выдающимся людям России с именами царя Михаила Романова, князя Юрия Долгорукого, царя Бориса Годунова, Ивана Сусанина и других. Вы удивитесь, сколько знаменитых имен связано с историей Костромы. Можно приурочить свой визит в город к фестивалю "Царские дни в Костроме", который ежегодно празднуют в конце августа.

Кострома купеческая

Фото: Администрация города Кострома

Кострома – удивительно приятное место для любителей городских прогулок. Богатая историческая застройка, изобилие старинных храмов превращают обычный променад в увлекательное путешествие во времени. Особую привлекательность городу придают сохранившиеся старинные купеческие особняки и здания — Романовского музея, Дворянского собрания, Драматического театра.

Фото: Администрация города Кострома

Символом Костромы и Костромской области по праву является Пожарная каланча (1826) — одна из самых выразительных архитектурных достопримечательностей города. Пожарная каланча и расположенное рядом здание бывшей Гауптвахты, в котором сейчас располагаются экспозиции Костромского музея-заповедника, стали настоящим украшением центральной Сусанинской площади города.

Фото: Администрация города Кострома

Одна из наиболее известных и узнаваемых достопримечательностей Костромы — беседка Островского, с которой открывается великолепный вид на Волгу. Именно на костромской земле великий русский драматург написал 19 из 48 своих пьес, в том числе "Грозу", "Бесприданницу", "Снегурочку", образ которой теперь неразрывно связан с Костромой.

Кострома — родина Снегурочки

Фото: Администрация города Кострома

Количество музеев и интерактивных программ не оставят у вас сомнений — Костромская земля по праву считается родиной Снегурочки. Выставочно-развлекательный комплекс "Терем Снегурочки" поражает бревенчатым теремом, расположенным на живописном берегу Волги. Здесь Снегурочка, сказочные домовые и кот Баюн принимают и развлекает своих гостей.

Фото: Администрация города Кострома

Здесь вас ждут интерактивные экскурсии и игровые программы, "Ледяная комната" с резными ледяными фигурами, теплыми зипунами, снежными коктейлями для детей и исконными русскими напитками из ледяных стопочек для взрослых. Могут даже выездную регистрацию брака организовать.

Фото: Администрация города Кострома

У Снегурочки есть и официальная резиденция, которая находится в самом центре города рядом с Богоявленско-Анастасииным монастырем, в нескольких минутах ходьбы от Сусанинской площади. Для детей здесь кладезь интерактивных, развлекательных, спортивных программ. В своей резиденции Снегурочка в любое время года приглашает гостей дотронуться до макушки новогодней елки, очутиться в давно забытых сказках, примерить красочные наряды и стать настоящим волшебником.

Фото: Администрация города Кострома

В музее "Сказочный край Снегурочки" можно попробовать свои силы в мастер-классах по изготовлению обереговых кукол. А в музее моды Снегурочки можно вдоволь понаряжаться и принять участие в шоу-дефиле.

Фото: Администрация города Кострома

Не пропустите парк "Берендеевка". В 1968 году, после окончания съемок фильма "Снегурочка", декорации, использованные для создания атмосферы Царства Берендеев и изготовленные в лучших традициях русского деревянного зодчества, были перевезены в костромской городской парк, который после этого получил название "Берендеевка". Большой сосново-березовый парк с тремя прудами – отличное место для отдыха.

Родина Снегурочки с особым размахом празднует визит в Кострому Всероссийского Деда Мороза 22 декабря. А весной отмечает День рождения Снегурочки большим общегородским праздником с концертами, ярмарками, интерактивными программами.

Кострома – ювелирная столица России

Фото: Администрация города Кострома

Если и ехать за золотом и серебром – то только в Кострому. Местные ювелиры – искусные мастера, прославляющие свое ремесло еще с летописных времен. Свыше трети всей ювелирной продукции России производится именно на Костромской земле. Секрет костромских ювелиров кроется в древних традициях, в сканно-филигранной технике создания украшений и произведений декоративно-прикладного искусства, ставшей визитной карточкой красносельских ювелиров.

Фото: Администрация города Кострома

Для тех, кто интересуется историей ювелирного промысла, будут интересны экспозиции местных музеев, а интерактивные программы и мастер-классы приглашают всех желающих самостоятельно попробовать себя в роли "золотых и серебряных дел мастера". Любителям злата-серебра — прямая дорога в музей ювелирного искусства и в демонстрационный зал Костромского ювелирного завода.

Фото: Администрация города Кострома

Каждое лето в Костромской области проводится Международный ювелирный фестиваль "Золотое кольцо России", на который съезжаются представители крупнейших предприятий страны, ведущие мастера ювелирного искусства и туристы со всего мира.

Кострома сырная

Фото: Администрация города Кострома

Костромской сыр – продукт, широко известный по всей России. Славящийся нетронутой природой край просто не мог не стать родиной этого продукта. Секрет пользы и отменного вкуса костромского сыра заключается в ключевом ингредиенте его приготовления – молоке, которое дают коровы знаменитой костромской породы, выведенной еще в XIX столетии.

Фото: Администрация города Кострома

Сыры под марками "Костромской" и "Сусанинский" включены в каталог "100 лучших товаров России". В 2019 году Костромская область официально зарегистрировала торговый знак "Кострома – Сырная" и получила право зваться "Сырной столицей России". Здесь раздолье для сырных гурманов. Есть что попробовать, есть что привезти в подарок, и есть что узнать о сыроварении в местных Музее сыра, в мастерской "Сыр&шоколад", в ресторане с собственной сыроварней "Сыровар".

А для истинных гурманов в Костроме ежегодно устраивают фестиваль Сыра. Масштабный гастрономический праздник, участниками которого становятся лучшие сыроделы из Буйского, Вохомского, Антроповского, Мантуровского, Сусанинского, Костромского, Островского районов и сыропроизводители других регионов.

Кострома льняная

Фото: Администрация города Кострома

Еще один костромской бренд, а значит и отличный сувенир из поездки – льняные изделия. Лен здесь выращивали многие века. Девочек с детства учили ткать – первую прялку юные мастерицы получали в шесть лет. Костромской лён сегодня – каждый третий метр льняной ткани в России. Узнать историю льняного производства, и заодно приобрести понравившиеся изделия вы сможете в частном музее-усадьбе "Льна и бересты", в музее "Большой Костромской льняной мануфактуры".

А если приедете в Кострому в конце октября – начале ноября, сможете попасть на традиционный фестиваль льна "Льняница".

Костромской кремль – новая точка притяжения

Фото: Администрация города Кострома

Костромичи считают исторической вехой воссоздание Костромского Кремля, который впервые упоминался в источниках в начале XIII века. В 1934 году кремлевские храмы были взорваны. Накануне уничтожения костромские краеведы, рискуя жизнью, успели сделать обмеры памятников в надежде, что эта работа пригодится потомкам.

Фото: Администрация города Кострома

Реализация амбициозного проекта по восстановлению Костромского Кремля началась в июле 2015 года, когда во время визита в Кострому патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на месте храмового комплекса был установлен и освящен закладной камень. Работы по воссозданию объектов культурного наследия проводятся исключительно на внебюджетные средства. Автором проекта выступил архитектор Алексей Денисов, который работал над воссозданием Храма Христа Спасителя в Москве.

Фото: Администрация города Кострома

В 2015 году, на средства мецената Виктора Ивановича Тырышкина, началось полное воссоздание ансамбля костромского кремля. Восстановить планируют к 2022 году. Завершено строительство колокольни Успенского собора, идет внутренняя отделка. Высота колокольни составляет 64 метра. По сохранившимся воспоминаниям очевидцев, именно колокольня была главной архитектурной доминантой центра Костромы, а в ясную погоду звон ее колоколов, разливаясь по глади Волги, был слышен даже в соседнем Ярославле. Ансамбль кремля и колокольня изменят панораму Костромы. И, несомненно, воссоздание Костромского кремля привлечет в регион тысячи туристов.