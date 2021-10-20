Фото: TUI Россия

Искусственный остров Яс находится в 10 минутах езды от международного аэропорта Абу-Даби и в 20 минутах от центра города Абу-Даби. Трансфер из аэропорта Дубая занимает 50 минут. Туристы могут перемещаться по острову на бесплатном автобусе Yas Express. Маршрут связывает все отели острова Яс и основные достопримечательности.

Фото: facebook.com/yasisland

На острове Яс расположены три тематических парка: Ferrari World Abu Dhabi — первый в мире тематический парк под брендом Ferrari, Yas Waterworld Abu Dhabi — уникальный аквапарк в ОАЭ, посвященный эмиратской тематике, и Warner Bros.World ™️ Abu Dhabi — первый в мире крытый тематический парк.

Кому подойдет отдых на острове Яс

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Как отметили в TUI Россия, отдых на острове подойдет туристам всех возрастов, в том числе и семьям с детьми. "Любители адреналина могут участвовать в гонках со скоростью до 240 км в час на "Формула Росса" в Ferrari World в Абу-Даби, в Warner Bros.World Abu Dhabi можно встретиться с супергероями из вселенной DC и анимационными персонажами, а в аквапарке Yas Waterworld Abu Dhabi дети прокатятся на самой длинной водной горке в регионе Falcon Falaj. Тех, кто любит высоту, впечатлит центр приключений CLYMB Abu Dhabi, с самой большой в мире крытой полетной камерой для прыжков с парашютом, а также самой высокой стеной для скалолазания в регионе", — рассказали в компании.

Фото: TUI Россия

Также на острове находится единственный в мире отель, через который проходит гоночная трасса Формулы-1: можно пить кофе и любоваться видом на трассу. Любителям премиального отдыха придется по вкусу отдых в бухте Yas Marina, где пришвартованы роскошные яхты. Там можно арендовать прогулочное судно или организовать круиз, чтобы увидеть столицу с воды. В ресторанах на берегу подают деликатесы из морепродуктов и блюда интернациональной кухни. Искупаться можно на пляже Yas с бирюзовой водой и белым песком.

Фото: Facebook / yasmallad

За покупками можно отправиться в Yas Mall – крупнейший торговый центр в Абу-Даби. Здесь представлены более 400 брендовых бутиков, множество ресторанов, предлагающих блюда интернациональной и местной кухни, а также развлекательная зона и кинотеатр с 24 залами.

В Абу-Даби – без карантина

Фото: TUI Россия

По словам генерального директора принимающей компании Experience Hub в Абу-Даби Лиама Финдли, остров всегда пользовался популярностью у российских туристов, которые приезжали за впечатлениями от гонок, а также для участия в яхтенных прогулках. "Теперь, когда границы с Абу-Даби полностью открыты, и гостям нет необходимости проходить карантин, самое время начать планировать отдых в одном из лучших в мире мест для отдыха и развлечений. Мы рады приветствовать путешественников из России и стран СНГ на острове Яс", — цитирует его TUI Россия.

Фото: Miral

В пресс-службе туроператора пояснили, что номерной фонд острова составляет более 2 тыс. комнат и люксов в восьми отелях от 3* до 5*. Все отели на острове расположены в нескольких минутах от основных достопримечательностей, включая центр приключений CLYMB Abu Dhabi, тематический парк Ferrari World Abu Dhabi, аквапарк Yas Waterworld Abu Dhabi и крытый тематический парк Warner Bros.World Abu Dhabi.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В начале октября Абу-Даби смягчил условия въезда в эмират для российских туристов, отменив для них десятидневный карантин. Кроме того, министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V", теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Для въезда в эмират туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации. После этого анкета и сертификат должны быть одобрены через sms. Затем туристы устанавливают приложение Alhosn, в котором видны результаты тестов и статус вакцинации. Оно используется при входе в общественные места эмирата. Так, без прививки не пустят в рестораны, кафе, торговые центры, музеи и культурные центры, а также в тематические парки.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Кроме того, за 48 часов до поездки путешественник должен сдать ПЦР-тест. По прилету в Абу-Даби ему присвоят номер ID, необходимый для полной регистрации в приложении Alhosn. Также в аэропорту нужно сдать еще один тест, результат которого будет готов через 90 минут. От теста освобождены дети до 12 лет. Туристы из стран, входящий в "зеленый список", сдают еще один тест на шестой день пребывания в стране, это можно сделать в отеле.