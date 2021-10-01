Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

До 1945 года Калининградская область была территорией Германии. В 1945 году, по решению Потсдамской конференции, северная часть Восточной Пруссии вместе со столицей Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. В 1946 году, после смерти председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, Кенигсберг был в честь него переименован в Калининград, а область получила свое нынешнее имя.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Замок Кенигсберг был заложен в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена и дал название городу, который позже возник вокруг крепостных стен. В результате бомбардировок союзной авиации замок был частично разрушен, но окончательно его уничтожили в 1967 году – по решению тогдашнего партийного руководства региона остатки стен и башен были взорваны, а холм, на котором стоял замок, срыт на несколько метров. В 1970 году здесь началось строительство 24-этажного Дома Советов, которое продолжалось почти 20 лет. Здание так и не удалось ввести в эксплуатацию из-за подвижного грунта под его фундаментом. Сейчас обсуждается снос долгостроя и постройка на его месте административной высотки, где разместятся областное правительство, Дума, и другие учреждения.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Хотя центр Кенигсберга был практически полностью разрушен в 1944-1945 годах бомбардировками английских и американских самолетов, сохранился и был восстановлен главный Кафедральный собор города. Строительство началось в 1333 году, а его официальное название в немецкий период – Домский собор Богоматери и Святого Адальберта. Сегодня вокруг собора на острове Канта, где прежде находился исторический центр, разбит парк, а сам он остается основной достопримечательностью Калининграда. В здании установлен большой орган и регулярно проводятся органные концерты, его зал вмещает 700 слушателей. Есть здесь и музей им. Канта, посвященный истории Кенигсберга и жизни философа.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

В соборе в 1804 году был похоронен немецкий философ Эммануил Кант, всю жизнь проживший в Кенигсберге. С 1740 по 1762 годы он сначала учился, а затем преподавал в Кенигсбергском университете.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

В советское время Кафедральный собор стоял заброшенный, осматривать его было нельзя, и приезжавших в Калининград туристов подвозили к могиле философа с северной стороны собора. Сегодня здесь можно купить сувенирные магнитики с портретами и цитатами Канта.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Каждый вечер в 9, 10 и 11 часов на кроне дерева перед собором на 15 минут появляется проекция головы Канта. Советуем выбрать время и посмотреть на инсталляцию с Медового моста через реку Преголю (до 1945 года Прегель). Особенно интересно она выглядит, когда ветер шевелит ветки дерева, и лицо философа становится как будто живым.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Еще одно интересное место, которое стоит посетить в городе – музей "Бункер" в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище, построенном в 1945 году. В нем располагался штаб немецких войск, и сюда вечером 9 апреля пришла первая группа советских парламентеров договариваться с главой штаба генералом Отто Ляшем об условиях капитуляции. Экспозиция музея рассказывает об истории взятия Кенигсберга и судьбе участников этих событий с обеих сторон.

Замки Калининградской области

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

С середины первого тысячелетия нашей эры на территории, которую сегодня занимает Калининградская область, жили племена пруссов, принадлежавшие к балтийской группе. После прусского крестового похода в XIII веке рыцари Тевтонского ордена начали колонизировать их земли, крестить пруссов и строить многочисленные замки, под защитой которых позже стали вырастать города. Сегодня остатки этих некогда величественных сооружений разбросаны по всему региону. Десять из них хорошо сохранились и восстановлены, 13 находятся в состоянии руин. Еще полтора десятка полностью разрушены.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Замок Шаакен, до которого от Калининграда примерно 40 км к северу, тевтонцы начали строить в 1261 году. Он практически не пострадал во время Великой Отечественной войны, хотя частично разрушился позже из-за использования под жилье. В 2000-е годы здание было восстановлено, и сегодня здесь располагается краеведческий музей, посвященный истории замка.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Замку Гердауэн в поселке Железнодорожном, расположенном в 75 км к югу от столице области на границе с Польшей, повезло меньше. В нем сохранились старые подвалы, замковые ворота и фрагменты стен. Но, несмотря на это, Железнодорожный (бывший Гердауэн) обязательно стоит посетить. Здесь, благодаря специальной программе правительства Калининградской области, благоустраивается исторический центр, и сейчас центральные улицы выглядят очень симпатично.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Приехав в Железнодорожный, обязательно посетите музей-кафе "Патефон". Помимо вкусного кофе и выпечки, вас ждет интересный рассказ об истории патефонов, граммофонов и шарманок. Владелец кафе Андрей Мациевский собирал коллекцию этих музыкальных машин в течение 15 лет.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

В 22 км от Железнодорожного находится районный центр город Правдинск (бывший Фридланд), также основанный Тевтонским орденом. Возле Фридланда в 1807 году произошло сражение российской армии с войсками Наполеона, в ходе которого русские были разгромлены и сброшены в реку Алле (после войны — Лава). Поражение России в этой битве привело к подписанию Тильзитского мирного договора между Александром I и Наполеоном.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

За ходом сражения русские офицеры наблюдали с колокольни кирхи Святого Георгия, построенной в XV веке. Сегодня ее полностью восстановленное здание – главная достопримечательность Правдинска, это третья по размеру из сохранившихся в области немецких церквей. В бывшей кирхе располагается православная церковь Святого Георгия. На колокольню можно подняться и увидеть весь город с высоты 60 метров.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Правдинск – симпатичный городок с хорошо сохранившимся историческим центром, по которому приятно прогуляться. Он тоже попал в программу благоустройства, которая помимо ремонта домов включала обустройство парка с красивой набережной.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Здесь можно увидеть остатки крепостной стены, дом, где ночевал после Фридландского сражения Наполеон, берег реки, на который пыталась подниматься русская армия во время битвы с французами, захоронение погибших в битве русских солдат.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

На центральной улице Правдинска отлично сохранилась немецкая брусчатка. И здание бывшего госпиталя XVIIII века, который упоминает в "Войне и мире" Лев Толстой. Сегодня здесь детский сад.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Продукцию Правдинского молокозавода жители Калининградской области рекомендуют туристам как самую качественную. Возможно, поэтому в магазинчике при заводе к обеду почти ничего не осталось, кроме ряженки и кефира. Впрочем, сыр, творог и масло местного производства можно купить в супермаркетах в Калининграде.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Еще один интересный маршрут по области тесно связан с историей Фридланда/Железнодорожного и ведет из Калининграда в противоположную сторону – город Советск на границе с Литвой. Его немецкое название – Тильзит. Здесь сохранился дом, где останавливался император Александр I перед встречей с Наполеоном.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Граница с Литвой проходит по реке Неман. Советск и литовский город Панямуне соединяет мост, названный в честь супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III Королевы Луизы. Он был построен в начале XX века в честь столетия Тильзитского мира. Из двух порталов моста в форме триумфальных арок сохранился лишь один южный, с российской стороны. Северный портал и часть пролетов были уничтожены войсками вермахта, взорвавшими мост в 1944 году.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Сейчас мост Королевы Луизы используется как погранпереход для всех видов транспорта. В ближайшее время грузовые перевозки будут осуществляться через пункт пропуска "Дубки", а мост закроется на реконструкцию, после чего станет только пешеходным. Это позволит освободить Советск от многочисленных грузовиков и сделать центр города удобнее и для местных жителей, и для туристов.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Перед железнодорожным вокзалом Советска можно увидеть интересный памятник переселенцам – людям, которые переезжали в Калининградскую области из разных регионов Советского союза после того, как в 1946 году из нее были высланы немцы.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Примерно в 6 км от Советска располагается город Неман. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть замок Рагнит, также построенный тевтонскими рыцарями в XIV веке. Несмотря на значительные повреждения во время войны, стены замка неплохо сохранились. В советское время здесь снимали многие фильмы, причем для съемок производились взрывы, еще больше повредившие стены.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

В 2019 году замок взял в аренду бизнесмен Иван Артюх, которые планирует восстановить его и использовать как гостиницу. При замке уже работает сыроварня "Тильзит-Рагнит", которая производит несколько видов мягких сыров из молока с собственной фермы. Советуем попробовать качотту трехмесячной выдержки с базиликом и лимбургский сыр Бакштейн. Продукцию сыроварни можно купить не только в Немане, но и в магазине аэропорта "Храброво" перед вылетом из Калининграда.

Курорты Калининградской области

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Помимо замков и объектов, связанных с историей Великой отечественной войны, туристов в область привлекает морское побережье. Самые популярные курортные места – Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Куршская коса – узкая полоска земли шириной от 400 метров до 3,8 км между Балтийским морем и Куршским заливом. Ее длина – почти 100 км, из которых России принадлежит 51 (вторая половина принадлежит Литве). Коса входит в список природного наследия ЮНЕСКО, вся ее территория – национальный парк. Тем не менее, здесь разрешен туризм. 72% территории покрыто лесами, в которых водятся дикие животные. Ежегодно на косе останавливаются для отдыха миллионы перелетных птиц, перемещающихся из северной Европы на юг или обратно.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Главная достопримечательность косы – полоса песчаных белых дюн, ширина которых достигает километра, а высота – более 60 метров. Полюбоваться на них можно с высоты Эфа, на которой обустроены для туристов удобные смотровые площадки. Ходить по самим дюнам запрещено.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Вдоль косы идет многокилометровая полоса пляжа с прекрасным белым песком. Даже в прохладную погоду здесь немало купающихся. В поселках Рыбачий и Лесной на косе туристов принимают отели и небольшие гостевые дома, в нескольких кафе и ресторанах можно попробовать традиционные кенигсбергские клопсы (тефтели из говядины, в которые добавляют рыбные консервы) или балтийскую рыбу.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Кстати, рыбу горячего копчения местного вылова на косе можно не только попробовать, но и взять с собой в качестве очень вкусного сувенира, если попросить упаковать ее в вакуум. У туристов особенно хорошим спросом пользуется балтийский угорь.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Курорт Зеленоградск (до 1946 года Кранц) расположен у заезда на косу с материковой части побережья, в 33 км на север от Калининграда. Это симпатичный городок, где сохранилось много немецких домов. Сейчас все они реконструированы, и по центральной улице, заполненной кафе, магазинами и туристами, очень приятно гулять. Кстати, не удивляйтесь, что в Зеленоградске повсюду встречаются коты либо их изображения — они считаются символом города. На прилегающей к въезду на косу части курорта идет активное строительство больших домов, квартиры в которых покупают в основном под сдачу отдыхающим.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Самый крупный курорт российской Балтики Светлогорск расположен в 39 км к северо-западу от Калининграда, его старое немецкое название Раушен. Он стал модным курортом еще в начале 19 века, когда врачи начали рекомендовать морские купания в качестве оздоравливающего средства. В 1900 году на курорт была проложена железная дорога из Кенигсберга.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Светлогорск расположен в лесопарке, очень зеленый, и по нему приятно гулять. Старые немецкие виллы гармонично сочетаются здесь с современными отелями. На курорте несколько санаториев, предлагающих курсы лечения минеральной водой, морскими водорослями, грязевыми ваннами.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

В 22 км западнее Светлогорска располагается поселок Янтарный. Это тоже курорт, хотя и небольшой. В отличие от Светлогорска, где пляжная полоса постоянно размывается морем и очень узкая, здесь широченные пляжи с очень белым мелким песком. В 2016 году один из пляжей поселка первым в России получил «Голубой флаг» — знак, который ежегодно присуждается самым красивым и чистым пляжам на планете. Весной 2021 года флаги получили два пляжа Янтарного.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Одна из главных достопримечательностей курорта – храм Казанской иконы Божией Матери, бывшая лютеранская кирха Пальмникена (немецкое название Янтарного). Кирха в стиле неоготики была построена в конце XIX века владельцем янтарного карьера Морисом Беккером. Для стен использовались валуны, привезенные из норвежских фьордов.

Добыча янтаря в Калининградской области

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

90% всего янтаря в мире добывается в Калининградской области. Оставшиеся 10% делят между собой Литва и Польша. Добычей и переработкой в России занимается Калининградский янтарный комбинат, расположенный в поселке Янтарном. При комбинате работает музей, где туристам подробно рассказывают об истории добычи янтаря в мире и самого предприятия.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Здесь же находится самое крупное в мире Пальмникенское месторождение. Экскурсия включает поездку на карьер, при котором работает магазин янтарных украшений и других изделий из янтаря. Вообще магазины янтаря можно встретить по всей области, а на центральных улицах Калининграда их по несколько в каждом большом доме. Продавцы говорят, что покупают здесь как правило туристы, местные жители янтарем не особенно интересуются.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

В 2018 году комбинат добыл рекордные 500 тыс. тонн ископаемой древесной смолы. Больше всего ценятся самородки весом более килограмма, за такие находки работники предприятия получают премии. В 2021 году уже найдено около 20 таких крупных камней. Всего существует 250 оттенков янтаря, причем самым дорогим считается молочно-белый.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Немало людей на пляже в Янтарном пытаются искать янтарь среди камешков, выбрасываемых морем на берег. Но неопытный турист вряд ли сможет отличить обычный мокрый камень от ценного кусочка ископаемой смолы.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Если вы купили украшение из янтаря и сомневаетесь в том, натуральный ли это камень, проверить можно ультрафиолетовой лампой – настоящий янтарь под ее светом становится синеватым.

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова













Проект "Туризм без границ – по туристическим маршрутам приграничных регионов России и северо-востока Польши" реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша 2014-2020" при финансовой поддержке Европейского союза и Российской Федерации.

Содержание этой статьи является исключительной ответственностью министерства по культуре и туризму Калининградской области и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее позицию Европейского Союза, управляющего органа или Объединенного технического секретариата программы приграничного сотрудничества "Польша-Россия" на 2014-2020 годы.