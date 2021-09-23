Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Республике есть что предложить туристам в любое время года: это и великолепная природа, и исторические памятники, и древняя архитектура, а также санатории, аквапарки, горнолыжные и спортивные комплексы, экотуризм и многое другое. На территории Татарстана расположены три туристических объекта, включенные в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

До столицы Татарстана легко добраться любым видом транспорта. Однако этой осенью побывать туристам в Казани стало проще и дешевле – чартерную программу из Москвы организовал туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства Татарстана. Рейсы выполняет с 13 сентября по 3 октября авиакомпания "Ямал" из столичного аэропорта "Домодедово".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Пакетный тур, включающий перелет, проживание и экскурсии, можно приобрести от 13,9 тыс. рублей, а стоимость тура с перелетом, трансфером и проживанием и вовсе начинается от 11 тыс. Продолжительность программ составляет 5 или 9 дней. По подсчетам туроператора, тур с перелетом на чартерном рейсе обходится туристу примерно на 4-5 тыс. рублей дешевле, чем при бронировании аналогичного тура на регулярном рейсе и самостоятельной организации экскурсионной программы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

TUI Россия предлагает в Татарстане туристам эксклюзивную программу "Привет, Казань" продолжительностью 5 дней/4 ночи, которая доступна в трех форматах – лайт, стандарт и макси. Программа в стартовом пакете включает перелет, проживание, трансферы по программе, автобусную обзорную экскурсию "Казань 1000-летняя", пешеходную экскурсия по Казанскому Кремлю и посещение магазина-музея "Арыш Мае". Экскурсия на остров-град Свияжск или в Болгары доступны в вариантах стандарт (от 15,4 тыс.) и макси (от 17,5 тыс. рублей).

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Девятидневный маршрут "Гранд-тур по Татарстану" (от 25,1 тыс. рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, экскурсии по Казани и ее пригородам с посещением основных достопримечательностей, а также поездку и национальный обед в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).

Сердце Казани

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Сердце города и его главная достопримечательность – Казанский кремль, третий по размерам после Московского и Нижегородского. В 1552 году после того, как Иван Грозный положил конец существованию Казанского ханства, он приказал на месте руин татарской крепости построить белокаменный кремль и привлек для этого псковских зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяя. Они же строили Собор Василия Блаженного в Москве.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 2000 году ансамбль кремля был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из уникальных жемчужин мировой культуры и единственный во всем мире центр татарской государственности.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Казанский кремль, в отличие от московского, открыт ежедневно и круглосуточно, для посещения не нужно покупать билеты, но они потребуются только для доступа в музеи (здесь работают шесть музеев и один выставочный зал).

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На территории кремля находится самое старое здание Казани. Это Благовещенский собор, построенный теми же псковскими зодчими в 1555-1562 годы. Собор еще и самый древний из православных храмов всего Среднего Поволжья. Легенда гласит, что место для строительства храма выбирал сам Иван Грозный.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

За годы существования собор частично был разрушен, подвергался пожарам, перестраивался в связи с расширением территории. До наших дней, к сожалению, не дошла колокольня храма, взорванная в 1928 году. Сейчас на месте колокольни расположен сквер, в котором стоит памятник "Зодчим Казанского Кремля". Композицию задумали как собирательный образ зодчих различных национальностей. Монумент состоит из сидящей фигуры зодчего-русского, держащего на коленях чертеж Спасской башни, и зодчего-татарина, стоящего за спиной с чертежами ханского кремля.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По соседству с собором расположен один из главных символов всего города – башня Сююмбике. Как и пизанская, она именуется "падающей", так как имеет заметный наклон в северо-восточную сторону. На сегодняшний день шпиль отклоняется от вертикали почти на 2 метра. Не существует исторических документов, описывающих строительство башни, доподлинно установлено лишь то, что во времена правления Петра I башня уже была на плане города 1717 года, а на зарисовках после визита в Казань в 1638 году ученого-путешественника Адама Олеариуса похожих строений не обнаружено.

На территории кремля с 2005 года возвышается главная мечеть города Кул-Шариф, построенная в память о старинной татарской мечети, разрушенной при взятии Казани в 1552 году. Она названа в честь последнего имама Казани Кул Шарифа, погибшего при осаде города. При воссоздании мечети ее архитектурный облик разрабатывался заново, так как до наших дней не дошла информация, как выглядело здание в XVI веке. Мечеть вмещает более 1,5 тыс. человек, на площади перед ней могут собраться 10 тыс. прихожан. Кстати, это единственная в Татарстане мечеть, для посещения которой не нужно снимать обувь: туристы входят через отдельный вход и на отдельный этаж.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Из 13 башен кремля в наши дни сохранились только восемь. Самая главная и узнаваемая из них – Спасская, расположенная в южной части комплекса. Свое название башня получила в честь Спасского монастыря, который раньше располагался неподалеку. Еще одна знаковая постройка – Дом губернатора, спроектированный Константином Тоном (сейчас тут дворец президента Республики Татарстан), находится на месте бывшего ханского дворца.

Прогулки по Казани

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

От Спасской башни начинается Кремлевская улица, на которой расположились красивые здания города – Национальный музей Республики Татарстан, Александровский пассаж, Национальная библиотека и Казанский федеральный университет, старейший в России после МГУ.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

От кремля также берет свое начало старейшая пешеходная улица города – Баумана. С XV века она не раз меняла название. Когда-то ее называли Проломной, позже переименовали в Большую Проломную, затем улицу назвали Богоявленской в честь собора, который был построен в 1731-1756 годах. Колокольня собора является украшением не только улицы, но и всего города (в начале XX века она была самым высоким зданием Казани). Свое нынешнее название улица получила в 1930 году.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В XIX веке улица Баумана полюбилась купцам, и на ней начали появляться многочисленные торговые лавки и дома. Сейчас, помимо красивых исторических зданий, здесь расположены музеи, магазины, кафе и рестораны, проходят выступления уличных артистов, певцов и музыкантов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

С 2009 года на Баумана стоит памятник Коту Казанскому, вокруг которого в городе ходит много легенд и историй. Потомки Кота Казанского до сих пор охраняют от грызунов Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Памятник коту, вальяжно лежащему на пуховой подушке, практически круглосуточно выступает декораций для фотографий жителей города и туристов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Увидеть исторические кварталы, но уже мусульманской части города, можно в Старо-Татарской слободе, которая застраивалась с конца XVIII века. После захвата города Иваном Грозным татарам-мусульманам было запрещено жить в верхней части, и они были выселены за Казанский посад. В годы подготовки города к празднованию тысячелетия в 2005 году многие здания в слободе были отреставрированы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Старо-Татарской слободе сохранилось несколько старинных мечетей и домов татарских купцов, в этом месте воссоздан аутентичный образ древнего города, быт и культура татарского народа. В некоторых из домов расположились музеи, в которых можно отведать национальную кухню, выпить вкусный травяной чай.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На территории слободы главным историческим местом является мечеть Марджани – самая старая каменная мечеть города, открытая в 1770 году по разрешению Екатерины II. В годы советской власти Марджани была единственной действующей мечетью Казани.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Ряд домов в Старо-Татарской слободе расположены на берегу озера Кабан, состоящего из трех водоемов общей протяженностью 6,5 км. В советское время в озеро сливали отходы, а в 2018 году вокруг водоема создали благоустроенную пешеходную зону. Вдоль берега посадили камыши, ивы, аир, яблони и рогоз. Сегодня на набережной проводятся разные городские мероприятия, по озеру можно покататься на катамаранах. В теплое время года в самом озере функционирует фонтан высотой 50 метров.

Что еще посмотреть в Казани

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На Дворцовой площади вблизи северной стены кремля и Кремлевской набережной, одной из самых благоустроенных в России, с 2010 года располагается Дворец земледельцев, напоминающий здание венгерского парламента в Будапеште. В главную арку здания словно вросло бронзовое древо, олицетворяющее процветание. Внутри расположено министерство сельского хозяйства республики и другие ведомства.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В нескольких минутах ходьбы от дворца расположен Казанский Богородицкий монастырь, на территории которого находится икона Казанской Божьей Матери в Казани – одна из самых известных и почитаемых на Руси. До наших дней сохранились только ее списки, а сама чудотворная икона бесследно исчезла в начале XX века. Список Казанской иконы Божьей матери долгое время находился у Папы Римского и был возвращен городу в 2005 году.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Летом 2021 года на территории монастыря был открыт восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери (собор был уничтожен в советское время, чтобы построить киностудию), в него перенесли святыню из расположенного рядом Крестовоздвиженского храма. Образ выставлен в оригинальном серебряном окладе, в котором до 1904 года хранился утерянный подлинник иконы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Увидеть красивые здания города немного в стороне от главных туристических улиц поможет необычная экскурсия "Кованая Казань". Это совместный проект семейной пары, экскурсовода и кузнеца. В ходе двухчасовой прогулки туристы узнают интересные истории о Ратуше, театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, консерватории, бывших зданиях богатых горожан сквозь кузнечное ремесло. Балконы, ограждения, навесы этих и других строений впечатляют изысканными декоративными изделиями художественной ковки.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Создавали кованые шедевры кузнецы из небольшого села под Казанью – Чебаксы. В XIX и начале XX вв. этот кузнечный центр был известен по всему Поволжью, однако сейчас их ремесло почти забыто, постепенно разрушаются и их творения. То, что еще сохранилось на улицах Казани как раз и можно увидеть в ходе экскурсии. А завершает экскурсию знакомство с кузнечным ремеслом.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На окраине Казани расположен удивительный Храм всех религий, который похож одновременно на церковь, мечеть, дацан и замок из сказки. Его основатель Ильдар Ханов посвятил строительству комплекса всю жизнь, теперь возведение продолжает его брат Ильгиз. Идея построить храм у Ильдара Ханова появилась в 1994 году после того, как ему, по его словам, во сне явился Иисус. Для строительства он использовал участок, на котором стоял его родной дом. Если вам повезет, то во время посещения комплекса можно лично познакомиться с Ильгизом, известным российским художником и автором многих современных икон.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По замыслу автора, комплекс сооружен как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода и алтари исчезнувших религий, при этом храм не является культовым религиозным сооружением.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Отойти от культурной программы в Казани можно в одном из крупнейших аквапарков мира. Располагается он на территории гостиницы "Ривьера", которая стоит на берегу реки Казанка. Аквапарк состоит из крытой (круглогодичной) и открытой части. Здесь более 50 аттракционов и развлечений (от детских до экстремальных), бассейны, спа-зона.

Колыбель татарской истории

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Примерно в 180 км от Казани расположен Древний Болгар – наследник истории великих исчезнувших государств – Волжской Булгарии и Золотой Орды. В 922 году здесь состоялось официальное принятие ислама Волжской Булгарией, поэтому место является священным для татар-мусульман. В XIII веке в этом месте находилась первая столица Золотой Орды.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Сегодня это самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV века, внесенный в 2014 году в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город считался во времена своего расцвета одним из центров ремесленничества. В средние века территория города была значительно больше площади Парижа или Лондона. В городе уже тогда был водопровод, множество фонтанов, работали бани.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В первой половине XIII века Болгар практически полностью был разрушен и разграблен после нашествия Золотой Орды. Вскоре город был отстроен заново. После завоевания монголами на месте отстроенного города был создан административный центр завоеванных территорий Волжской Булгарии. Во второй половине XIV века Болгар был снова разрушен в результате нашествия Тамерлана, а столетием позже – окончательно русским войском во главе с Федором Пестрым.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Самые старые сохранившееся каменные строения – Малый минарет, каменный шестнадцатиметровый столб с винтовой лестницей, которая ведет на площадку под куполом, и Ханская усыпальница – место захоронения членов ханской семьи. Сохранились до наших дней и еще несколько усыпальниц, Черная палата, фундамент Белой палаты, которая была в те времена городской баней, церковь Успения, построенная в XVIII в. после посещения Болгара Петром I в 1722 году.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На территории городища в 2011 году было открыто белокаменное здание с золотым куполом. Это музейно-выставочный комплекс "Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году". Внутри хранится самое большое печатное издание Корана в мире. Его размеры – 1,5 х 2 м.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

С территории заповедника также открывается красивый вид на Волгу.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Вблизи от исторического городища находится Белая мечеть, строительство которой завершилось в 2012 году. Многим она напоминает Тадж-Махал в Индии. При строительстве мечети использовалось более 1200 тонн мрамора.

Остров-град Свияжск

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Примерно в часе езды от Казани на острове в акватории Волги, Свияги и Щуки расположен знаменитый остров-град Свияжск. Его история начинается с 1551 года, когда сюда из Углича по Волге привезли разобранную крепость, превосходящую по размерам Московский кремль. Она стала форпостом для русских войск, готовящихся к походу на Казань. В 1955 году Свияжск стал островом – земли вокруг были затоплены из-за пуска Куйбышевской ГРЭС. Дамбу с автодорогой построили сюда только в 2008 году.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Со времен Грозного на острове сохранился уникальный памятник – Троицкая деревянная церковь постройки 1551 года, сложенная из тяжелых, как гранит, стволов старых лиственниц за один световой день.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

После взятия Казани территория ханства была разделена на два уезда: Казанский и Свияжский. Свияжск контролировал все присоединенные земли правобережья Волги. Со временем надобность в крепости отпала, и Свияжск превратился в небольшой, но богатый торговый город. При этом в советское время Свияжск стал местом ссылок в лагеря, затем здесь разместили исправительные колонии, до 1994 года действовала психиатрическая лечебница.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Главная достопримечательность острова – Успенский собор, который в 2017 году включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит настенной фресковой росписью второй половины XVI – начала XVII вв. Уникальность фресок состоит и в том, что они являются графическим отражением решений Стоглавого собора 1551 года, соборов 1553-1555 годов, историческое значение которых важно не только России, но и в целом для восточной православной церкви и истории иконописи.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 2018 году в Свияжске заработал уникальный Музей археологии дерева, первый подобный в России. Ближайшим аналогом этого проекта является знаменитый музей Васса в Стокгольме. Все, что представлено в музее, было найдено на острове. Экспонаты музея – остатки деревянных строений XVI-XVIII веков, орудия труда, осколки посуды, предметов быта, украшений.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Сегодня в Свияжске живут около 350 жителей, а посещают его в год примерно 750 тысяч туристов.

Самый молодой город России

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По дороге в Свияжск многие туристы заезжают в Иннополис – российский аналог Силиконовой долины. По задумке город, в котором сейчас живут около 4 тыс. человек, должен стать центром IT-индустрии России.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

История первого российского города для IT-специалистов началась в 2012 году. Созданием мастер-плана Иннополиса занимался Луи Тай Кер – бывший главный архитектор Сингапура. Летом 2013 года здесь заработал университет, в котором обучают разработке программного обеспечения, кибербезопасности и робототехнике. Обучение идет только на английском языке, а преподают тут иностранные преподаватели и представители IT-компаний. После окончания университета студенты должны отработать три года в Иннополисе.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В качестве бизнес-площадки Иннополис выбрали многие крупнейшие российские компании, они работают в построенном здесь технопарке, резиденты которого получают многочисленные льготы. Само здание внутри поделено на три зоны: дерево, камень и зелень.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Несмотря на молодой возраст, в городе есть вся необходимая инфраструктура для жизни – детский сад, школа, студенческий кампус, спорткомплекс, медицинский центр, магазины, кафе и бары. Жители города могут вызвать сантехника через телеграм или записаться к врачу через бота. А еще в Иннополисе ездят беспилотные такси, работают роботы-доставщики продуктов, а для патрулирования города используется дрон.