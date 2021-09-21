Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

От Москвы до Минеральных вод – два часа полета. Город Минеральные воды — удобный транспортный узел, откуда можно на поезде, автобусе или даже такси доехать до курортов региона. Такси от Минеральных вод до Пятигорска обойдется вам в 300-500 рублей за 30 минут дороги, билет на электричку — в пределах ста. От аэропорта туристические клубы забирают группы, чтобы сразу довезти в горы – в Приэльбрусье, Добмай, Архыз, Безенги за 4-5 часов. Удобно в одной поездке посмотреть сразу несколько курортов региона.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Пятигорск, Кисловодск и Железноводск всегда были любимы туристами за возможность сочетания спокойного отдыха с лечением минеральной водой и живописные парки с трекинговыми маршрутами прямо в черте города. И минеральная вода, и парки доступны бесплатно всем желающим. Помимо лечения и прогулок, стоит подняться на Машук и Бештау, чтобы издалека увидеть Эльбрус. Лучше всего это делать до восьми утра – позже его белоснежный горб часто теряется за облаками.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Чтобы выехать в Домбай, Архыз, Приэльбрусье, можно найти множество компаний, которые предлагают однодневные джип-туры. Цена варьируется от двух до пяти тысяч рублей с человека. Для многодневного похода можно присоединиться к какому-либо турклубу, даже если вы один. Обычно группа в турклубе состоит из незнакомых друг другу людей, которых ведет профессиональный инструктор, в стоимость тура входят и услуги гида, и проживание, а снаряжение можно взять в прокат. Наличие профессионального инструктора очень важно для безопасности во время горного похода.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Домбай – курортный поселок, расположенный в межгорной котловине на высоте 1600 м над уровнем моря у подножия Главного Кавказского хребта.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Домбай наравне с Приэльбрусьем считается одним из наиболее доступных направлений для индивидуальных путешественников. Здесь расположены десятки отелей, что позволяет использовать его как комфортную базу для того, чтобы ежедневно выезжать и выходить в радиальные выходы. Стоимость проживания варьируется от 2 до 5 тысяч в сутки.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Ресторанов здесь тоже множество, советуем попробовать форель на гриле, традиционные пироги хычины и горный чай. Стоимость ужина из двух блюд на одного составит 500-700 рублей, при том, что часть хычинов вы еще заберете с собой, потому что это сытно и вкусно.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

С горных хребтов в поселок жемчужной ниткой тянется канатная дорога. Несколько очередей поднимают туриста на высоту 3012 метров. Маршруты вокруг Домбая в основном входят в природную зону Тебердинского заповедника, пограничную зону с Абхазией, поэтому туристу нужно будет оформить пропуск для прогулок по территории.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Маршрут к Бадукским озерам идет по красивейшему таинственному лесу. Корни деревьев причудливо переплетаются, вдоль маршрута течет горная река. На пути вы встретите три горных озера с водой голубого цвета.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Ледник Алибек в Тебердинском заповеднике – один из немногих ледников, к которым обычный турист может подойти вплотную. Машина забросит вас до альплагеря, откуда начинается пеший маршрут. Удивительно вначале наблюдать ледник вдалеке, а затем приблизиться к нему на расстояние вытянутой руки. Из-под ледника течет горная река, каждый год он отступает на 30-40 метров.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Стена водопадов в ущелье Аманауз откроется вам совершенно по-разному в зависимости от погоды. Только от вас зависит, насколько далеко вы будете готовы пройти и сколько водопадов увидеть. Возможно, придется переходить горную речку или искать маршрут в обход снежника и аккуратно двигаться по нему.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Поэтому на горные прогулки стоит отправляться в треккинговой обуви, быстросохнущей одежде, с треккинговыми палками. Погода в горах быстро меняется и, чем лучше вы будете подготовлены, тем с большим удовольствием пройдете маршрут и увидите красоты Северного Кавказа.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Кроме Добмая, туристам стоит обратить внимание на Архыз, Джилы-Су, собственно Приэльбрусье. Особенно красиво тут осенью: горные пейзажи, расцвеченные яркими красками пожелтевших и покрасневших листьев, — идеальная картинка для сбора лайков в Инстаграме.