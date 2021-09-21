Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

На сегодняшний день наибольшей популярностью у туристов пользуются три точки – бархан "Сары-кум", Самурский лес и самая высокая в России арочная плотина гидроэлектростанции "Чиркейская".

И называйте меня просто – товарищ Сухов!

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

Не многие знают, что большую часть фильма "Белое солнце пустыни" снимали на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском и на песках бархана Сары-кум. Гости, которые узнают об этом, обязательно находят время и возможность пройтись по пескам, по которым вел не свой гарем товарищ Сухов. И именно здесь закапывали Саида люди злого Абдулы.

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

В настоящее время этому экзотическому месту власти Дагестана уделяют огромное внимание, но пока здесь многое нужно сделать для улучшения условий пребывания туристов, считает директор турагентства "Persiktour" Эмиль Гарунов.

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

"Бархан Сары-кум – неповторимый в своем роде в Европе и Азии природный заповедник. Официально признан вторым по величине в мире. Протяженность Сары-Кума – 12 километров, ширина – 4 километра, а высота – впечатляющие 252 метра. Больше только в пустыне Сахара. Климат вокруг бархана идеален для выращивания редких сортов винограда. Жарче всего здесь в августе, а холоднее – в феврале. В период с мая по октябрь температура здесь стабильно держится на отметке порядка +20 градусов, когда в самые знойные дни лета и вовсе может достигать 40-45 градусов. Интересен и тот факт, что за ночь раскаленный песок полностью остывает, поэтому здесь нет постоянной духоты", — рассказал Гарунов "Интерфаксу".

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

Вблизи бархана Сары-кум есть и еще один объект, который может вызвать интерес у гостей Дагестана. Это здание бывшей железнодорожной станции, построенной в 1866-1867 годах. "Здание бывшей железнодорожной станции Кумтор-Коле требует немедленной реставрации, так как представляет культурную ценность. Кроме того, при ее восстановлении туристам будет очень удобно добираться по железнодорожному пути из Махачкалы в Буйнакск. Да и вообще, можно пустить отдельный туристический поезд", – уверен Гарунов.

Древний лес и рыбалка

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

Дагестан привлекает на свои земли туристов, путешественников, альпинистов и обыкновенных любителей экзотики. Вплотную к границе с Азербайджана на самом южном краю России, располагаются уникальны реликтово-умеренно субтропический лиановый лес. Самурский лес являет собой единый организм, как пережиток флоры и фауны прошлых геологических эпох. На территории, равной 200 тысяч квадратных метров проживают более 450 видов позвоночных животных.

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

А, между тем, в соседстве веками произрастают липы, яблони, грабы, тополя и другие деревья, переплетенные между собой гибкими лианами. Питается лес в первую очередь не от дождей, а от подземных источников и ручьев. С восточной стороны заповедник омывает Каспийское море, берег которого черного цвета из-за песка, принесенного из горных районов рекой Самур.

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

"Для гостей нашей республики и местных жителей лес является одним из популярнейших туристических маршрутов. Местные жители радушно принимают прибывших на отдых организовывая для них гостевые дома. Еще в регионе набирает обороты кемпинг, люди приезжают на своих микроавтобусах, джипах, разбивают палатки и прекрасно проводят отпуск. Тут есть уйма ручьев с вкуснейшей родниковой водой. В образованных заводях, отлично ловится вкуснейшая рыба. Особенно популярна здесь речная форель. Гости бывают в восторге после того, как пробуют блюдо из этой рыбы", — отметил Гарунов.

Самая высокая арочная плотина ГЭС в России

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

Одной из последних туристических новостей ушедшего лета в Дагестане стало включение Чиркейской ГЭС в туристический маршрут Дагестана. Это самое крупное гидротехническое сооружение на Северном Кавказе. Расположена электростанция в одном из живописных районов Дагестана и входит в топ-25 красивейших платин мира. В состав комплекса входит выгнутая дугой к течению реки арочная плотина высотой 232 метра и длиной 338 метров. Это вторая по высоте плотина в России и самая высокая в стране арочная плотина. Сооружение стало одним из объектов притяжения большого количества туристов. К ГЭС можно добраться на катере по водохранилищу, а на самой электростанции для гостей готовы провести экскурсию.