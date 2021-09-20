Добраться до Тюмени в этом году стало проще и дешевле – специальную чартерную программу для туристов организовал туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма. Рейсы выполняет с 7 сентября по 3 октября авиакомпания «Ямал» из столичного аэропорта «Домодедово». Перед новогодними каникулами компания планирует возобновить полетную программу.

Вода вместо нефти

От московского «Домодедово» до тюменского «Рощино» — чуть более двух часов лету. «Почему-то жители европейской части России уверены, что наш регион – этакий «медвежий угол» на краю географии. А ведь до нас ближе, чем до той же Турции!», — разводит руками замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. И добавляет: «И курорты у нас ничуть не хуже!»

И ведь правда. В регионе десятки горячих источников, температура в которых круглый год не опускается ниже 34-48 градусов. Обнаружили их в послевоенные годы – как раз тогда, когда искали нефть. У местной минеральной воды богатейший состав, в ней содержатся почти все элементы периодической таблицы Менделеева, кстати, уроженца здешних мест. Вода из тюменских горячих источников превосходит по составу и пользе воды знаменитых термальных курортов Италии, Франции, Болгарии и Чехии.

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Сегодня в области действуют 18 санаториев, предлагающих бальнеологическое лечение, а также более десятка спа-центров разного масштаба и ценовой категории. Для отдыха с детьми прекрасно подойдет термальный курорт «ЛетоЛето» с гостиницей 4 звезды, с самым большим в России крытым аквапарком, термальным бассейном под открытым небом и огромным спа-центром.

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Любители природы и тишины по достоинству оценят отдых в эко-парке «Тайга», где, помимо бассейна с термальной минеральной водой и банного комплекса, найдутся и более активные развлечения: бампер-болл, прогулки на вездеходах и т.д.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Кстати, вездеходы здесь – экзотика. По качеству дорог Тюменская область стабильно входит в тройку лучших в России. Передвигаться как по городу, так и по региону на автомобиле или в автобусе легко и комфортно.

По Тюмени пешком

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

В центре Тюмени старинные купеческие особнячки конца позапрошлого века соседствуют с белокаменными церквями и современными офисными центрами, абсолютно не мешая друг другу. Целые кварталы, сады и скверы, появились в Тюмени благодаря купцам-меценатам – некоронованным королям Сибири. Опытный гид поведает о славной истории местного купечества и познакомит с особенностями местной архитектуры. А еще расскажет о символическом значении «сибирского чуда» — объемной деревянной резьбы.

Фото: Ольга Иванова

Обязательно посетите единственную в России четырехуровневую набережную реки Туры, на берегах которой расположен город. А по Мосту влюбленных особенно приятно пройтись вечером. Меняющаяся подсветка придает особое очарование живописным пейзажам набережной, старой части города, одиноким ночным яхтам, проходящим под мостом.

Тобольск – древняя столица Сибири

Приехав в Тюмень, нельзя не побывать в Тобольске. Тобольск – древняя столица Сибири, исторический центр управления огромными территориями к востоку от Уральских гор. Тобольский белокаменный Кремль — подлинная жемчужина Сибири, в прошлом — символ государственной власти, а ныне – духовный и историко-культурный центр. Здесь, на одной территории, прекрасно уживаются действующий православный собор, резиденция местного митрополита, музейные площадки, рестораны и сувенирные лавки.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В Кремле вам с удовольствием расскажут историю о первом тобольском ссыльном, который не сидел в местной крепости, а… висел! Да-да, не удивляйтесь, ведь это был не человек…

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Речь идет о знаменитом ссыльном набатном колоколе – том самом, что в 1591 году возвестил жителям города Углича о гибели цесаревича Димитрия. За ослушание и вызванные набатом народные волнения «бунтовщика» по-настоящему судили, казнили двенадцатью плетьми, а затем вырвали колоколу язык и сослали в Тобольск. Триста лет провел колокол в заточении и лишь в 1892 году после многочисленных петиций угличан указом Александра Третьего был возвращен на родину.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

б историях других узников, знаменитых и никому не известных, вы узнаете, побывав на экскурсии в Тюремном замке, а ныне музее сибирской каторги и ссылки.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь провели часть жизни писатели Федор Достоевский и Владимир Короленко, декабристы Иван Анненков и Никита Муравьев… Посещение этого места вызывает очень сильные эмоции, с ним связаны многочисленные легенды и мистические истории.

Великая тайна Российской империи

Но главная мистическая фигура в истории не только Тюменской области, но и, пожалуй, всего Российского государства – это Григорий Распутин. И его имя тесно связано с регионом, ведь родился он в селе Покровском между Тюменью и Тобольском.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Первый в России частный музей «самого знаменитого русского» находится в родном селе Распутина. Создатель и директор музея Марина Смирнова собрала под крышей музея личные вещи знаменитого старца, документы, свидетельства людей, лично знавших Распутина, фотографии и портреты. Здесь же находится знаменитый венский стул Григория Ефимовича, по легенде, обеспечивающий тому, кто на нем посидит, удачу и карьерный рост.

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

И, конечно, говоря о Распутине, нельзя не вспомнить о последнем русском императоре и его семье. Именно в Тобольске Николай Второй с женой и детьми отбывали ссылку после отречения. Именно из Тобольска их увезли на расстрел в Екатеринбург.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Дом, в котором восемь месяцев прожила царская семья, теперь превращен в музей. Это первый государственный музей, который посвящен памяти Николая Второго.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Здесь собраны уникальные экспонаты: личные вещи императора, императрицы и их детей, страницы из писем и дневников – свидетельства последних месяцев мирной жизни царской семьи.

Сибирь интерактивная

Рассказывать об истории сибирских земель можно по-разному. Тюменцы нашли свой, особенный формат, который позволяет каждому туристу стать участником исторических событий разных веков.

Фото: Александр Андреев

Так, приехав в Ялуторовск – «маленький город больших людей», — вы попадете на целый Карнавал событий, который поет и пляшет на территории туристического комплекса «Ялуторовский острог». Здесь можно за один день побывать на всех сибирских праздниках и городских гастрономических фестивалях сразу!

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Список активностей поражает разнообразием: здесь и мастер-классы по выпеканию метровых блинов, и участие в старинном свадебном обряде, и стрельба из лука, и роспись по дереву, и фотосессия в народных костюмах, и многое-многое другое. Можно точно сказать, что в любую погоду и в любое время года здесь никому не будет скучно.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Еще одна точка притяжения – тематический парк «Тобол», место съемок одноименного художественного фильма и сериала. Здесь, в посаде сибирских старожилов, каждый может почувствовать себя жителем Сибири XVIII века и еще раз пересмотреть эпизоды фильма, снятые именно в этих местах.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Декорации к картине, снимавшейся в Тобольске в 2017 году, хорошо сохранились и сейчас восстанавливаются под руководством продюсера фильма Анастасии Романовой. В полную силу парк обещают запустить к весне будущего года, но уже сегодня отсюда не хочется уезжать.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Удивительная живопись

Любителям современного искусства, несомненно, понравится мастер-класс художника Rene Reza (Игоря Рязанцева), запатентовавшего новый вид живописи под названием «филумизм». Это техника написания картин на холсте с помощью шприцев – из них можно выдавить тончайшую нить краски. Художник использует для своих картин специальные акриловые краски, в которые добавляет сусальное золото разных оттенков.

Фото: Александр Андреев

Работы Рязанцева выставлялись в различных картинных галереях у нас в стране и за рубежом – даже в Лувре. Сейчас художник занят реализацией грандиозного проекта «Великий шелковый путь» — серии картин, объединенных общей тематикой. Планируется, что длина полотна составит 1 км, это станет новым мировым рекордом. Пока написано 100 метров картины, так что работы предстоит много. В мастерской художника все желающие могут научиться работать в новой живописной технике.

..И все-таки нефть!

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Хотите пройти курсы молодого нефтяника и получить соответствующий диплом? А еще побывать на настоящей нефтяной вышке и попробовать нефтяную уху? Тогда вам на учебный полигон Тобольского индустриального университета в селе Успенка. Здесь расскажут о технологии добычи нефти, покажут настоящую буровую установку, посвятят в буровики, выдав соответствующий диплом и совершив «помазание» нефтью.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А изюминкой экскурсии «Черное золото Сибири» станет вкуснейшая уха из ценных видов местной рыбы, щедро сдобренная нефтью высокой очистки.

Гастрономический рай

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область – рай для гурмана. Местные рестораны предлагают богатейшее меню, составленное из разнообразных видов местной благородной рыбы: омуля, муксуна, нельмы, щокура, стерляди, — а также дичи: косули, лосятины, оленины и даже медвежатины. На сладкое – десерты с добавлением местных ягод: брусники, черники, морошки, — которое можно запить вкуснейшими морсами или ароматными чаями из таежных трав. Любители напитков покрепче смогут продегустировать различные настойки на ягодах, кедровых орешках и даже на сосновых шишках.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Отправляясь домой, загляните на местные рынки. Здесь вы сможете купить свежайшие местные рыбные и мясные деликатесы, а кроме того – орешки, кондитерские изделия местной фабрики «Квартет» и различные сувениры из кости, меха, дерева и металла.