Фото: Андрей Бизюкин

В парке представлены 93 произведений известного британского скульптора Джейсона де Кайреса Тейлора. Это вторая подобная работа художника после парка Молинере, созданного на Гренаде и вошедшего в список 25 чудес света National Geographic.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

"Дайвинг-туризм является приоритетом в национальной стратегии туризма до 2030 года. Это важный сектор для страны как туристического направления, и он может внести значительный вклад в привлечение как специализированного, так неспециализированного туризма. Musan дополняет предлагаемый Кипром продукт уникальным способом, который, как мы считаем, сегодня полностью понятен всем", — сказал на церемонии открытия парка министр туризма Кипра Саввас Пердиос. По словам министра транспорта и коммуникаций и бывшего мэра курорта Яниса Карусоса, музей может дополнительно привлечь в регион около 50 тыс. туристов со всего мира.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Мэр курорта Айя-Напа Кристос Заннетту сообщил, что инвестиции в создание музея составили миллион евро. "Я очень рад, что этот проект открыт во время моего пребывания на посту мэра. Он является наследием для будущих поколений и содержит множество символов. Я горжусь тем, что в скульптурах изображены два молодых киприота. Сегодня, в это сложное для всего мира время, мы поднимаем Кипр на новую высоту. Проект знаменует собой новое начало для Кипра и обогащает туристический продукт страны, становится частью национального достояния", — сказал Заннетту во время официальной церемонии открытия музея.

Фото: Андрей Бизюкин

Музей создан на песчаном участке морского дна в 200 метрах от пляжа Пернера в Айя-Напе. Среди скульптурных деревьев можно увидеть фигуры играющих в прятки детей. У некоторых из них фотоаппараты, объективы которых направлены на человечество. По замыслу скульптора, дети символизируют веру в будущее.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

По словам создателя музея скульптора Джейсона де Кайреса Тейлора, "музей является произведением искусства сам по себе". Он считает, что природа в нем будет художником и с течением времени внесет свои коррективы. Скульптуры были разработаны и сделаны из материалов, которые привлекают морских обитателей. Они размещены на разной глубине и создают таким образом идеальные условия для морской жизни на всех уровнях. Объекты парка сделаны из инертных материалов, с нейтральным pH, чтобы не навредить окружающей водной среде.

Фото: Андрей Бизюкин

Создатели парка ожидают, что благодаря подводному парку со временем будет обогащаться биоразнообразие этой зоны моря. Посетить уникальный подводный парк могут не только дайверы, но и пловцы с маской.

Фото: Андрей Бизюкин

Летом температура воды составляет около 28 градусов, что позволяет осматривать парк без гидрокостюма. Но погружение с аквалангом к скульптурам могут совершить только сертифицированные аквалангисты.

Фото: Андрей Бизюкин

А вот любителям снорклинга не нужен сертификат, чтобы посмотреть экспозицию, плавая на поверхности воды с маской и трубкой. Но визит в парк все равно нужно забронировать через любой из местных дайвинг-центров: которым поручено контролировать все посещения, включая фридайвинг и снорклинг. Это сделано для того, чтобы повысить безопасность гостей парка и предоставить им полный опыт погружения в MUSAN.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

При желании можно приехать и без опыта дайвинга и научиться на Кипре. В дайвинг-клубе Dive Stop Cyprus инструктор Уил и его жена Катрина дадут первый урок, научат главным принципам погружения и поведения на глубине.

Фото: Dive Stop Cyprus

Только после этого в сопровождении опытного тренера можно будет ощутить себя дайвером на практике. Как правило это происходит в безопасном для начинающих месте: например, тихом заливе Green Bay.

Фото: Андрей Бизюкин

По решению властей, в 2021 году MUSAN не будет взимать плату за его посещение, но услуги школ дайвинга платные. Ориентировочные цены, по информации сайта музея, составляют около 25 евро за снорклинг/фридайвинг и около 60 евро за подводное плавание.

Морской музей в Айя-Напе

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Приехав на Кипр, не стоит ограничиваться только подводным парком. На острове немало интересных мест, заслуживающих внимания туристов. Например, музей Моря Thalassa в Айя Напе, открытый в 1992 году и посвященный морю и его обитателям.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Музей знакомит посетителей с жизнью морских обитателей и археологическими находками. Целью его создателей было показать, насколько прекрасным является подводный мир, и призвать к сохранению его уникальности. Особый интерес у гостей музея вызывает копия в натуральную величину греческого торгового корабля "Кериния II", который затонул у берегов Керинии примерно за 300 лет до начала нашей эры.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Зал морской жизни размещен на нижнем этаже музея. Здесь, среди различных экспонатов, можно увидеть чучела рыб и морских млекопитающих, ракообразных, кораллы, ракушки и окаменелости, возраст которых может достигать 130 миллионов лет. Билет в музей моря стоит 4 евро для взрослых, 2,5 для школьников и студентов, 1,5 для детей младшего возраста.

Парк Курион в Лимассоле

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Одним из важнейших археологических памятников древнего Кипра и одной из самых посещаемых исторических достопримечательностей Лимассола считается парк Курион, расположенный в 15 километрах к западу от города, на вершине крутого утеса. Отсюда открывается захватывающий дух панорамный вид на море и окрестности города.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

История Куриона начинается с XII века до нашей эры, он был одним из самых богатых и могущественных городов-государств древнего Кипра и его важным религиозным центром.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В Курионе есть прекрасно сохранившийся амфитеатр, построенный во II веке до н.э. и обнаруженный не так давно – во время раскопок середины прошлого века. На его сцене ставились классические трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, а также комедии Аристофана. Театр вместе с Курионом пережил серию землетрясений в 77 году нашей эры, но был восстановлен и опять расширен до его настоящего размера. Здесь можно посидеть или походить по ступенькам, спуститься на сцену, встать в центр и спеть песню или продекламировать стихи, чтобы убедиться в уникальной акустике амфитеатра.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Парк потихоньку оживает после пандемийных ограничений, принимая все больше туристических групп. Но посетить его могут и самостоятельные туристы, так как он оборудован информационными стендами с историей того или иного памятника на греческом и английском языках. Стоимость входного билета – 4,50 евро.

Средневековый замок Колосси и вино Командария

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Замок Колосси был построен в XIII веке королем Кипра, а двумястами годами позже перестроен и приобрел нынешний вид.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

С конца XIII века это сооружение служило центром для рыцарей-госпитальеров ордена Святого Иоанна Иерусалимского, которые занимались здесь, помимо всего прочего, выращиванием винограда и сахарного тростника. Рядом с замком можно увидеть то, что осталось от завода по его переработке. В XIV веке Колосси перешел во владение тамплиеров.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Именно это место стало родиной известного кипрского сладкого вина "Командария". Сегодня этот традиционный напиток острова с восьмисотлетней историей имеет статус "национального продукта Кипра". Стоимость входного билета в замок – 2,5 евро.

Деревня Агрос и ее мастера

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Деревня Агрос расположена в горах Тродоса на высоте 1100 метров над уровнем моря в винодельческом районе Питсилья (Pitsilia). Ее население составляет 800 человек, что по местным меркам очень много. Дорога от Лимассола или Никосии займет около 45 минут.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Здесь расположена небольшая, но очень известная на острове фабрика "Ники" по производству традиционных кипрских сладостей, которые можно найти во многих магазинах страны, включая duty-free в аэропорту Ларнаки.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Для производства варенья, цукатов, сиропов используются все возможные фрукты и даже овощи. Например, из оливок, корок арбузов, диких (горьких) апельсинов делают вкуснейшие цукаты. Одно время в качестве сырья пробовали использовать даже чеснок, но потом отказались, так как его запах стал доминирующем и поглотил остальные.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Фабрика носит имя своей хозяйки Ники, которая сама всегда участвует в процессе производства и хранит секреты семейного бизнеса.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В магазинчике при фабрике можно купить любую понравившуюся продукцию.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В деревне Агрос выращивают и разводят дамасскую розу, лепестки которой используются на местной фабрике для производства эфирных масел, розовой воды, вина, ликеров, душистых свечей и многого другого. А с началом пандемии здесь стали производить ароматные антисептики.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Ежегодно в мае жителей деревни празднуют фестиваль роз – он знаменует начало сбора урожая душистых лепестков.

Камень Афродиты

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Согласно легендам, именно Кипр, а точнее камень или скала, расположенная у западного побережья острова, считается местом рождения вышедшей из морской пены богини красоты и любви Афродиты. Многочисленные туристы и местные жители приезжают сюда, чтобы загадать желание. Существует несколько преданий на этот счет. Например, если девушка три раза вплавь обогнет священный камень, то вскоре найдет жениха. А искупавшиеся в волшебных волнах влюбленные, уже никогда не расстанутся. Вечную молодость можно обрести, проплыв возле камня в полнолуние. Легендарное место рождения богини находится в 20 минутах езды от Пафоса в сторону Лимассола. Также добраться до места можно на катере.

Кипрское вино в деревне Амвросиос

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

На Кипре производят немало сортов прекрасного вина. Знакомство с секретами изготовления вин привлекает многих туристов, поэтому винодельческие предприятия предлагают экскурсии и дегустации. Винодельня Zambartas Wineries расположена в деревне Амвросиос в районе Лимассола. Это семейное предприятие основал Акис Замбартас в 2006 году, после того, как поработал в крупнейшей винодельческой компании Кипра КЕО. Сейчас бизнес ведет его сын Маркос. Вина Zambartas можно встретить на Кипре повсюду, в том числе, в магазине duty-free в аэропорту Ларнаки.