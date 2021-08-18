Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Жители Хакасии называют свою малую родину «теплая Сибирь». И действительно, солнечных дней здесь значительно больше, чем в соседних регионах, так как расположена республика в Хакасско-Минусинской межгорной котловине – покрытые тайгой горы Кузнецкого Алатау и Западного Саяна окружают центральную степную часть Хакасии.

Уютный Абакан

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Отправной точкой многих туристских маршрутов по региону является город Абакан. Небольшая уютная столица Хакасии с населением всего 186 тыс. в этом году отмечает 90-летие со дня получения статуса города.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Абакан расположен на слиянии рек Абакан и Енисей и транссибирской железнодорожной магистрали, а федеральной трассой Р-257 “Енисей” связан с Красноярском и Кызылом.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Из Москвы сюда ежедневно летают авиакомпании S7 и «Аэрофлот», время в полете составляет около пяти часов. Есть еще рейсы S7 из Новосибирска трижды в неделю, и из Красноярска четыре раза в неделю летает «Красавиа».

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Для туристов в Абакане не будет проблемой найти хороший отель или симпатичное местечко, чтобы поесть – здесь две гостиницы 4*, несколько трехзвездочных, хостелы. Есть рестораны, где можно заказать местные блюда – салат из папоротника или суп из баранины, который подается на тарелке с горячими камнями.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Если поездка самостоятельная, без участия туроператоров, в Абакане можно арендовать автомобиль, в том числе с водителем, для путешествий по республике.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Если вам интересна история – петроглифы, древние менгиры, исторические раритеты – обязательно посетите Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова. В современном здании музея расположены богатейшие археологическая и этнографическая коллекции, в настоящий момент здесь более 140 тыс. экспонатов.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Главное, что сразу привлекает внимание – каменные стелы высотой до 6 метров, древнеенисейские менгиры. Всего в мире известно более 400 таких изваяний, и именно в абаканском музее собрана самая значительная их часть – более 60. Кстати, при установке менгиров в музей вызывали шамана, который исполнил все положенные ритуалы.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Также здесь есть редчайшие образцы предметов каменного, бронзового и железного веков, петроглифы, древние украшения и оружие. В одном из залов расположена реконструкция хакасской юрты с предметами обихода древних хакасов. Чтобы посещение музея было наиболее познавательным, обязательно возьмите экскурсию, можно даже ночную, впечатление от которой усилят дыммашина и специальная подсветка.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

После знакомства с историей прогуляйтесь по улочкам Абакана и зайдите в первый в Сибири парк ландшафтного искусства «Сады мечты». Его территория разделена на тринадцать садов разных стилей, среди которых японские сады, европейские, уголки русской природы. Также в парке есть небольшой зоопарк, в котором живут кролики, гуси и утки, кафе, где, помимо прочего, можно попробовать чаи из местных трав и мед. Кроме того, парк – прекрасное место для фотосессий.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Обязательным пунктом посещения традиционно является Мемориальный комплекс на горе Самохвал (или «Ир-таг», мужская гора). Она считается сакральным местом — на склонах, в древних могильниках, покоятся солдаты времён Средневековья. Создан комплекс по инициативе Совета старейшин хакасского народа и посвящён памяти местных воинов, погибших при защите родной земли в разные годы, в том числе во время Великой отечественной войны.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

С горы Самохвал открывается потрясающий вид на Абакан и его окрестности. Это излюбленное место для молодоженов, которые фотографируются на смотровой площадке «Гора любви». Зимой здесь работает горнолыжная школа.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Из Абакана очень удобно отправиться на так называемое Красноярское море, его акватория начинается чуть севернее города. Длина водохранилища составляет 388 км, средняя глубина достигает 37 метров, но в некоторых местах оно глубже 100 метров!

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Это искусственный водоем, созданный на реке Енисей при строительстве Красноярской ГЭС. Он входит в десятку крупнейших по объему воды искусственных водоемов в мире, а в России уступает только Братскому водохранилищу, расположенному на Ангаре. Для сравнения: объем воды в 73 куб. км – это почти три Балтийских моря.

Фото: Сергей Шандин

В районе поселка Усть-Абакан по берегам водохранилища расположены священные для хакасов горы Оглахты, Тепсей, Суханиха и Куня, которые называют «Енисейскими воротами». Они известны тем, что на их склонах есть скопления петроглифов. На экскурсию туда можно отправиться на паруснике или небольшой прогулочной яхте с гидом.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Вообще, Красноярское море — излюбленное место летнего отдыха местных жителей и туристов. В верховьях Енисея водохранилище имеет пологие берега, удобные для купания песчаные пляжи. Летом здесь можно покататься на водных мотоциклах, катерах, лодках. Рыбалка здесь тоже хорошая: водится щука, пелядь, язь, лещ и другая рыба.

Озера и пляжи

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Примерно в 180 км от Абакана, в Ширинском районе, расположено несколько озер с целебной, в основном соленой водой. Самое известное из них – озеро Шира. Основными лечебными факторами курорта считаются особый состав слабосоленой озерной воды и лечебная грязь, а также минеральная вода из находящегося неподалеку источника.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Здесь работает крупнейший санаторий Хакасии «Шира», есть курортный поселок Жемчужный, очень популярный у туристов летом. Разместиться также можно на базах отдыха и в палаточных кемпингах. Пляжная жизнь напоминает Анапу – надувные вышки, катание на бананах и плюшках к услугам туристов.

Фото: ТИЦ Хакасии

Если хочется тишины, стоит отъехать еще на 8 км, на озеро Белё. Это самый крупный в республике минеральный водоем – шум прибоя здесь такой же, как на море.

Фото: ТИЦ Хакасии

Восточная его часть, более соленая, используется для отдыха и водолечения, западную, более пресную часть облюбовали рыбаки. Панорамный вид на озеро открывается с горы Чалпан, у подножия которой находится туристско-рекреационная зона с базами отдыха и реликтовым лиственичным лесом.

Фото: ТИЦ Хакасии

Самое соленое озеро Хакасии – Тус. Концентрация солей в его воде сравнима с Мертвым морем в Израиле. По словам гидов, самое популярное развлечение здесь – просто лежать на поверхности озера и читать газету. Грязи озера используют для профилактики и лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. Однако тут нет санатория, туристы приезжают стихийно и размещаются на базах отдыха или в палаточном лагере. Поэтому рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом и взять рекомендации об использовании грязей. Кстати, душ, чтобы смыть с себя соленую воду, здесь есть только на платных пляжах, поэтому некоторые отдыхающие после посещения озера Тус с этой целью заезжают на расположенное неподалеку озеро Киприно.

Фото: ТИЦ Хакасии

В Ширинском районе также расположено одно из чистейших пресных озер в России (сравнима с озером Байкал) – Иткуль. Его берег входит в состав заповедника «Хакасский», поэтому отдых возможен только с разрешения администрации заповедника. Для туристов здесь обустроен платный пляж на северном берегу.

Фото: ТИЦ Хакасии

Озеро интересно богатым растительным и животным миром, рыбой. Через Иткуль проходят миграционные пути перелетных птиц, и каждые весну и осень здесь собираются огромные птичьи базары. В мае-апреле и октябре сюда организуются фототуры, съемка происходит со специальных смотровых площадок.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Отдых на озерах Хакасии на сегодняшний день самый востребованный у туристов из других регионов. Так, 70% ежегодного турпотока в республику направляется именно в Ширинский район.

Хакасия мистическая. Сундуки

Фото: Сергей Шандин

Известное у мистиков и эзотериков со всего света «место силы» — гряда из пяти живописных гор Сундуки. Расположено на границе Орджоникидзевского и Ширинского районов, в 200 км к северо-западу от Абакана. Странное название появилось из-за скалы-останца, которая по внешнему виду напоминает сундук. В геологическом плане это древние горы из так называемого девонского песчаника, бывшее морское дно.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Эту горную гряду древние люди использовали как обсерваторию, а также в качестве оборонительного сооружения. Вместо приборов для наблюдений на Сундуках использовались камни, отверстия и проемы в скалах, ориентированные на наиболее важные точки восходов и заходов небесных светил в дни равноденствия и солнцестояния.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Здесь, куда ни кинешь взгляд, увидишь пирамидки из камней. Считается, что это домики для горных духов, потомками которых, кстати, считают себя хакасы.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Если взять экскурсию, то гид покажет вам наскальные рисунки – петроглифы, возраст которых достигает 5 тысяч лет.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Впрочем, Сундуки будут интересны не только людям, интересующимся эзотерикой или историей, но и просто любителям фотографироваться на фоне красивых видов.

История. Музеи под открытым небом

В Хакасии много мест, которые можно назвать музеями под открытым небом. Самые известные из них – Оглахты (один из участков Хакасского природного заповедника), Казановка, Хуртуях-Тас, Салбыкский курган. Участок «Оглахты» расположен на левом берегу Енисея, в 48 км к северу от Абакана. Из-за заповедного статуса проехать на участок можно только по специальному разрешению либо в составе туристической группы.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Здесь запрещена всякая хозяйственная деятельность, поэтому природа – степь, растительный и животный мир – все это находится в первозданном виде. В «Оглахты» находится одно из самых больших скоплений петроглифов в Хакасии (более 3 тысяч), возрастом от 6 тыс. до 300 лет.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

«Фишкой» этого места можно назвать экскурсионную тропу, ведущую на гору под названием Сорок зубьев. Чтобы подняться на специально обустроенную смотровую площадку, придется преодолеть 965 ступеней, то есть примерно 50 этажей.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Зато наверху вас ждут уникальные наскальные рисунки и захватывающие виды на степь и Красноярское водохранилище.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Спустившись с горы, можно посетить визит-центр, познакомиться с археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского хребта, историей Хакасии, а также купить сувениры.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Между горой и водохранилищем расположен этнографический комплекс «Поселок предков», где можно увидеть типы жилищ, использовавшихся хакасами в разные эпохи. И не только увидеть, но и зайти в них, потрогать различную хозяйственную утварь, ремесленные приспособления и оружие.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Этнографический музей под открытым небом Казановка находится в Аскизском районе, в предгорьях Кузнецкого Алатау. Это воссозданный на историческом месте хакасский аал (поселение).

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

В музее вам предложат поиграть в местную игру хазых, пострелять из лука, а затем проведут в юрту, чтобы познакомить с хакасским бытом. В интерактив входит также мастер-класс по приготовлению талгана – перемолотых жареных зерен ячменя.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Приготовленные из талгана «конфеты» дадут попробовать чуть позже, во время дегустации национальных хакасских блюд. Среди них — суп с бараниной угрэ и каша потхы из сметаны и талгана.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

На территории музея установлены двух и четырехместные гостевые юрты, разместиться в которых можно с мая по сентябрь. Также можно жить на расположенной неподалеку турбазе этнической направленности «Кюг», где есть юрточный комплекс и глэмпинг. Интернета там нет, поэтому желающим получить «цифровой детокс» и в тишине восстановить энергетический баланс это место придется по вкусу.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Недалеко от аала, в степи, стоит белый камень Ах Тас. Согласно преданию, двухметровая стела из гранита лечит от разных заболеваний. Около нее оставляют подношения – монетки и еду.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

В 110 км от Абакана, в аале Анхаков, находится музей «Хуртуях-Тас», в котором стоит, наверное, самое загадочное изваяние Хакасии – каменное божество Улуг-Хуртуях-Тас (великая каменная мать).

Фото: Сергей Шандин

Оно представляет собой трёхметровую стелу, которая, согласно археологическим данным, была вкопана в землю примерно от 6 до 4 тысяч лет назад на месте геологического разлома, где отмечено мощное излучение. Менгир считается у хакасов священным, к нему приезжают женщины просить о зачатии детей.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

В Хакасии расположено более 30 тысяч памятников истории и культуры, в том числе древние курганы. Самый известный – Большой Салбыкский курган в Долине царей, в 60 км к северо-западу от Абакана.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Большой Салбыкский курган является погребальней одного из могущественных вождей и членов его семьи. Сегодня люди приезжают сюда, чтобы обратиться к духам и загадать желание. Окружают курган огромные менгиры, весом до 80 тонн. До сих пор не понятно, как древние хакасы доставляли их из каменоломен.

Карлов створ

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Карлов створ – это название и географической точки, в которой находится знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС, и ассоциации туроператоров, объектов размещения и перевозчиков, которые совместными усилиями развивают туризм в этом районе Хакасии.

Фото: Сергей Шандин

Это место входит в число красивейших в республике – среди крутых, но лесистых гор несет свои воды вторая по размеру в России и пятая в мире река Енисей.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Главная достопримечательность здесь, конечно, Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная гидроэлектростанция в России. Она обеспечивает электроэнергией не только Хакасию, но и соседние регионы. При ее постройке было использовано такое количество бетона, что его хватило бы для автодороги Петербург – Владивосток.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

30 км хорошей живописной дороги от Саяногорска вдоль Енисея – и вы на месте. Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС входит в чек-лист практически каждого туриста, путешествующего по Хакасии.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Находится она примерно в паре километров от самой плотины, поэтому размеры сооружения трудно оценить на глаз, а они более чем внушительны – 242 м в высоту, это чуть выше здания МГУ вместе со шпилем. Длина достигает более километра.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Наиболее эффектно станция выглядит при сбросе воды, который включают во время паводка. В остальное время водосброс – это грандиозная бетонная конструкция.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Рядом со смотровой площадкой в 2008 году был установлен памятник покорителям Енисея, первостроителям Саяно-Шушенской ГЭС. Отношение к памятнику неоднозначное – дело в том, что его надвое рассекает трещина, а над человеческими фигурами угрожающе нависла волна. Напомню, что в августе 2009 года на станции произошла авария, в которой погибли 75 человек.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Если посещение этого района Хакасии рассчитано не на один день, то после посещения гидроэлектростанции можно остановиться в одной из местных турбаз, чтобы расслабиться в бане, порыбачить и попробовать вкуснейшую уху с дымком.

Фото: Сергей Шандин

Если хочется активного отдыха, можно сплавиться на пак-рафтах по Енисею (по силам даже начинающим рафтерам) или отправиться в экстрим-парк «Мраморка».

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

На берегу Енисея на месте старого питомника создан ботанический сад. Там вас угостят чаем из липы и кленовым сиропом и покажут коллекцию растений, а это более 25 несвойственных этому региону видов, в том числе пробковое дерево, клен канадский, орех манчжурский, клен Гиннала, железное дерево и т.д.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

На память из этого района Хакасии можно увезти кусочек саянского мрамора с Мраморной горы. Здесь – целые россыпи сияющих нежно розовых и белых камней. А со специальной фотозоны открывается потрясающий вид на Западные Саяны.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Еще из Хакасии можно привезти в подарок кедровые орешки, варенья и джемы из таежных ягод, шишек, лечебный чай, сибирский мед. Поскольку в Хакасии очень развито овцеводство, здесь можно купить или даже заказать в индивидуальном порядке носки, варежки и другие вещи из овечьей шерсти. Если хочется чего-то этнического – в сувенирных магазинах можно купить необычные украшения из серебра (кольца, серьги, подвески). Необычным подарком станет шаманский бубен и амулеты из зубов или когтей животных.